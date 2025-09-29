Begin typing your search above and press return to search.
exit_to_app
exit_to_app
Posted Ondate_range 29 Sept 2025 7:30 AM IST
Updated Ondate_range 29 Sept 2025 7:30 AM IST
പഠിക്കുന്നത് തലയിൽ കയറുന്നില്ലേ? ഇതാണ് കാര്യംtext_fields
bookmark_border
News Summary - Isn't studying getting on your brain? This is the thing.
Listen to this Article
- അടിസ്ഥാനങ്ങൾ വ്യക്തമായി മനസ്സിലാകാതെ ആഴമുള്ള കാര്യങ്ങൾ പഠിച്ചാൽ മനസ്സിലാവില്ല.
- സംശയങ്ങൾ അധ്യാപകരോടോ മറ്റോ ചോദിച്ച് മനസ്സിലാക്കാതെ വിട്ടുകളയരുത്.
- ഒരുപാട് പഠിക്കാൻ ഉള്ളതിനെ കൊച്ചുഭാഗങ്ങളാക്കി തിരിച്ച് ഓരോന്ന് തീർക്കാൻ ശ്രമിക്കുക
- സമയാസമയങ്ങളിൽ പഠിക്കുകയും കൃത്യമായ ഇടവേളകളിൽ റിവിഷൻ നടത്തുകയും ചെയ്യുക
- പഠനത്തിന് കൃത്യമായ പദ്ധതിയും ടൈം ടേബിളും ഉണ്ടാകണം.
- ടി.വി കാണൽ, ഫോണിൽ കളിക്കൽ, ചാറ്റിങ് തുടങ്ങിയവയൊന്നും പഠനസമയത്ത് വേണ്ട.
- ഇടവേളയും വിശ്രമവും ഇല്ലാതെ മണിക്കൂറുകൾ തുടർച്ചയായി പഠിക്കുന്നത് ഓർമക്കുറവിനും ശ്രദ്ധ തെറ്റാനും കാരണമാകും.
- പൂർണ മനഃസാന്നിധ്യമില്ലാതെ വെറുതെ വായിച്ചുപോകരുത്. വായിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ആവശ്യമായ നോട്ട് കുറിച്ചുവെക്കുക
Don't miss the exclusive news, Stay updated
Subscribe to our Newsletter
By subscribing you agree to our Terms & Conditions.
Thank You!
Your subscription means a lot to us
Still haven't registered? Click here to Register
Next Story