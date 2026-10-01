കഥ പറഞ്ഞുറക്കുന്ന മുത്തശ്ശി, കൈപിടിച്ച് നടത്തുന്ന മുത്തച്ഛൻ; കുട്ടികൾക്ക് വേണം സ്നേഹത്തിന്റെ തണൽtext_fields
ഓക്ടോബർ ഒന്ന് അന്താരാഷ്ട്ര വയോജന ദിനമായി ലോകമെമ്പാടും ആചരിക്കുമ്പോൾ തലമുറകൾ തമ്മിലുള്ള ആത്മബന്ധത്തിന്റെ പ്രാധാന്യത്തെക്കുറിച്ച് ഓർമ്മിക്കുന്നത് ഏറെ പ്രസക്തമാണ്. കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ ആദ്യകാല വളർച്ചയിലും അവരുടെ വൈകാരികമായ വികാസത്തിലും മുത്തശ്ശീമുത്തശ്ശന്മാർ വഹിക്കുന്ന പങ്ക് അവിസ്മരണീയമാണ്. 'ദി ഗ്രാൻഡ്പേരന്റ് ഇഫക്റ്റ്' എന്ന് മനഃശാസ്ത്ര ലോകം വിശേഷിപ്പിക്കുന്ന ഈ ബന്ധം, കുട്ടികളിൽ സുരക്ഷിതത്വ ബോധവും മാനസിക വളർച്ചയും വളർത്തുന്നതിൽ പ്രധാന പങ്ക് വഹിക്കുന്നു.
കുട്ടികളുടെ വൈകാരിക വളർച്ച
ബാല്യകാലത്തിന്റെ ആരംഭത്തിൽ ലഭിക്കുന്ന സ്നേഹവും കരുതലുമാണ് ഒരു കുട്ടിയുടെ വ്യക്തിത്വ രൂപീകരണത്തിന്റെ അടിത്തറ എന്ന് കുട്ടികളുടെ മാനസികവും വൈകാരികവുമായ വികാസത്തെക്കുറിച്ച് പഠിക്കുമ്പോൾ മനസിലാകുന്നു. ഒരു കുട്ടിയുടെ വൈകാരിക വികാസത്തിൽ മുത്തശ്ശീമുത്തശ്ശന്മാർ നിർണ്ണായക പങ്കാണ് വഹിക്കുന്നത്.
സുരക്ഷിതത്വവും മാനസിക പിന്തുണയും: മാതാപിതാക്കൾ ജോലി തിരക്കുകളിലാവുമ്പോൾ കുട്ടികൾക്ക് താങ്ങായി നിലകൊള്ളാൻ മുത്തശ്ശീമുത്തശ്ശന്മാർക്ക് സാധിക്കുന്നു. ഇത് കുട്ടികളിൽ ഒറ്റക്കാവുന്നമെന്ന തോന്നൽ ഇല്ലാതാക്കുകയും വൈകാരിക സുരക്ഷിതത്വം നൽകുകയും ചെയ്യുന്നു.
സംസ്കാരവും മൂല്യങ്ങളും കൈമാറുന്നു: കഥകളിലൂടെയും അനുഭവങ്ങളിലൂടെയും കുട്ടികളിൽ സഹതാപം, ക്ഷമ, സ്നേഹം, ബഹുമാനം തുടങ്ങിയ മൂല്യങ്ങൾ വളർത്താൻ അവർക്ക് സാധിക്കുന്നു.
സമ്മർദം കുറയ്ക്കൽ: കുട്ടികൾക്ക് തങ്ങളുടെ ആശങ്കകളും സങ്കടങ്ങളും തുറന്നുപറയാൻ കഴിയുന്ന സൗഹൃദപരമായ ഒരു അന്തരീക്ഷം അവർ ഒരുക്കുന്നു.
ആധുനിക ജീവിതശൈലിയും മാറുന്ന കുടുംബബന്ധങ്ങളും
ആധുനിക കാലഘട്ടത്തിൽ കുടുംബ ഘടനയിൽ വന്ന മാറ്റങ്ങൾ കുട്ടികളും മുത്തശ്ശീമുത്തശ്ശന്മാരും തമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തിന്റെ വ്യാപ്തി കുറച്ചിട്ടുണ്ട്.
അണു കുടുംബങ്ങൾ: തൊഴിൽ അവസരങ്ങൾക്കായും മെച്ചപ്പെട്ട ജീവിത സാഹചര്യങ്ങൾക്കുമായി ആളുകൾ നഗരങ്ങളിലേക്കും വിദേശ രാജ്യങ്ങളിലേക്കും കുടിയേറുന്നതോടെ കുട്ടികൾക്ക് മുത്തശ്ശീമുത്തശ്ശന്മാരോടൊപ്പം ജീവിക്കാനുള്ള അവസരം നഷ്ടമാകുന്നു.
പരിമിതമായ സമ്പർക്കം: അവധിക്കാലങ്ങളിൽ മാത്രം കണ്ടുമുട്ടുന്ന അപരിചിതത്വം പലപ്പോഴും കുട്ടികളും മുത്തശ്ശീമുത്തശ്ശന്മാരും തമ്മിലുള്ള ആഴത്തിലുള്ള വൈകാരിക ബന്ധത്തിന് തടസമാകുന്നു.
ഡിജിറ്റൽ യുഗത്തിന്റെയും സ്വാധീനം
ഇന്നത്തെ ഡിജിറ്റൽ യുഗത്തിൽ സോഷ്യൽ മീഡിയയും സ്മാർട്ട്ഫോണുകളും തലമുറകൾ തമ്മിലുള്ള വിടവ് വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിൽ പ്രധാന പങ്ക് വഹിക്കുന്നുണ്ട്
നേരിട്ടുള്ള സംഭാഷണങ്ങളുടെ കുറവ്: ഒരേ വീട്ടിലാണെങ്കിൽ പോലും കുട്ടികൾ മൊബൈൽ ഫോണുകളിലും ഗെയിമുകളിലും മുഴുകിയിരിക്കുന്നത് നേരിട്ടുള്ള ആശയവിനിമയം കുറയ്ക്കുന്നു.
തലമുറകൾ തമ്മിലുള്ള ആശയവിനിമയ വിടവ്: സാങ്കേതികവിദ്യയുടെ വേഗത്തിനൊപ്പം സഞ്ചരിക്കാൻ പ്രായമായവർക്ക് സാധിക്കാതെ വരുമ്പോൾ കുട്ടികൾക്ക് അവരോട് സംസാരിക്കാനുള്ള താല്പര്യം കുറയുന്നു.
വീഡിയോ കോളുകളുടെ പരിമിതികൾ: വിദേശത്തുള്ള മുത്തശ്ശീമുത്തശ്ശന്മാർക്ക് വീഡിയോ കോളുകൾ വഴി കുട്ടികളെ കാണാൻ സാധിക്കുമെങ്കിലും, നേരിട്ടുള്ള സ്പർശനത്തിലൂടെയും ശ്രദ്ധയിലൂടെയും ലഭിക്കുന്ന വൈകാരിക ബന്ധത്തിന് അത് പകരമാവില്ല.
കുട്ടികളുടെ സമഗ്രമായ മാനസികാരോഗ്യത്തിനും വൈകാരിക വളർച്ചയ്ക്കും മുത്തശ്ശീമുത്തശ്ശന്മാരുടെ സാമീപ്യം ഒരു ഔഷധം പോലെയാണ്. തിരക്കുപിടിച്ച ജീവിതത്തിലും സാങ്കേതികവിദ്യയുടെ അതിപ്രസരത്തിലും നമ്മുടെ കുട്ടികൾക്ക് മുത്തശ്ശീമുത്തശ്ശന്മാരോടൊപ്പം സമയം ചിലവഴിക്കാനുള്ള അവസരങ്ങൾ മാതാപിതാക്കൾ ഒരുക്കിയെടുക്കേണ്ടതുണ്ട്. വീട്ടിലെ മുതിർന്നവരെ ആദരിക്കാനും അവർ നൽകുന്ന അനന്തമായ സ്നേഹത്തെയും അനുഭവസമ്പത്തിനെയും കുട്ടികളുടെ വളർച്ചയ്ക്കായി പ്രയോജനപ്പെടുത്താനും നമുക്ക് ഈ വയോജനദിനത്തിൽ പ്രതിജ്ഞയെടുക്കാം.
Don't miss the exclusive news, Stay updated
Subscribe to our Newsletter
By subscribing you agree to our Terms & Conditions.
Thank You!
Your subscription means a lot to us
Still haven't registered? Click here to Register