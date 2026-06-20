ചെറിയ കാര്യങ്ങൾക്കുപോലും കുട്ടി കരയുന്നുണ്ടോ?text_fields
ചെറിയൊരു കളിപ്പാട്ടം തകരുക, ഇഷ്ടപ്പെട്ട സാധനം കിട്ടാതിരിക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ ചെറിയൊരു നിരാശ നേരിടുക. ഇത്തരം സാഹചര്യങ്ങളിൽ ചില കുട്ടികൾ നിയന്ത്രിക്കാനാകാതെ കരയാറുണ്ട്. പല മാതാപിതാക്കൾക്കും ഇത് കുട്ടിയുടെ വാശിയോ ദുർവാശിയോ ആണെന്ന് തോന്നാം. എന്നാൽ ശിശുമനശ്ശാസ്ത്ര വിദഗ്ധർ പറയുന്നത്, കുട്ടികൾ പലപ്പോഴും മനഃപൂർവം ഇങ്ങനെ പെരുമാറുന്നതല്ലെന്നും അവരുടെ വികാരങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കാനുള്ള കഴിവ് പൂർണമായി വികസിച്ചിട്ടില്ലെന്നുമാണ്. കുട്ടികളുടെ തലച്ചോറിലെ വികാരനിയന്ത്രണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഭാഗങ്ങൾ വളരാൻ വർഷങ്ങളെടുക്കും.
അതിനാൽ കോപം, നിരാശ, ഭയം, സങ്കടം തുടങ്ങിയ ശക്തമായ വികാരങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അവർക്ക് ഉടൻ സ്വയം ശാന്തരാകാൻ സാധിക്കണമെന്നില്ല. മാതാപിതാക്കളുടെയും പരിചരിക്കുന്നവരുടെയും പിന്തുണയാണ് ഈ കഴിവ് വളർത്തുന്നതിൽ നിർണായകമാകുന്നത്.
കുട്ടിക്ക് ഉടൻ ശാന്തരാകാൻ കഴിയാത്തത് എന്തുകൊണ്ട്?
കുട്ടികൾ അമിതമായ വികാരഭാരത്തിലാകുമ്പോൾ തലച്ചോറിലെ ‘അലാറം സംവിധാനം’ കൂടുതൽ സജീവമാകുന്നു. അത്തരം സമയങ്ങളിൽ ഉപദേശം കേൾക്കാനോ പ്രശ്നം യുക്തിപരമായി ചിന്തിക്കാനോ അവർക്ക് പ്രയാസമാണ്. അതുകൊണ്ടുതന്നെ ‘കരയരുത്’, ‘ശാന്തനാകൂ’ എന്നിങ്ങനെ പറയുന്നതിനുപകരം, കുട്ടി ആ നിമിഷം അതിന് പ്രാപ്തനല്ലെന്ന് മനസ്സിലാക്കുകയാണ് വേണ്ടത്.
കുട്ടിയെ ആശ്വസിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ മാതാപിതാക്കൾ തന്നെ കോപത്തിലോ സമ്മർദത്തിലോ ആണെങ്കിൽ സാഹചര്യം കൂടുതൽ വഷളാകാം. കുട്ടികൾ മുതിർന്നവരുടെ പെരുമാറ്റം കണ്ടാണ് വികാരങ്ങളെ കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ പഠിക്കുന്നത്. അതിനാൽ ശാന്തമായ ശബ്ദത്തിലും സൗമ്യമായ ശരീരഭാഷയിലുമുള്ള പ്രതികരണം കുട്ടിയുടെ മനസ്സിനെയും ശാന്തമാക്കും. മറിച്ച് ആക്രോശിക്കുകയോ ഭീഷണിപ്പെടുത്തുകയോ ചെയ്താൽ വികാരപ്രതികരണം ശക്തമാകാനാണ് സാധ്യത.
ക്ഷമയാണ് ഏറ്റവും വലിയ മരുന്ന്
വികാരനിയന്ത്രണം ഒരു രാത്രികൊണ്ട് കുട്ടി പഠിച്ചെടുക്കുന്ന കഴിവല്ല. സ്ഥിരതയോടെയും ക്ഷമയോടെയും പ്രതികരിക്കുന്ന മാതാപിതാക്കളുടെ പിന്തുണയിലൂടെയാണ് അത് ക്രമേണ വളരുന്നത്. കരച്ചിൽ ഉടൻ നിർത്തിക്കുക എന്നതിലുപരി, വികാരങ്ങളെ ആരോഗ്യകരമായി കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ കുട്ടിയെ പ്രാപ്തനാക്കുക എന്നതാണ് മാതാപിതാക്കളുടെ പ്രധാന ദൗത്യം. അത്തരം ചെറിയ ചെറിയ ഇടപെടലുകൾ ഭാവിയിൽ ആത്മവിശ്വാസമുള്ളതും വികാരപരമായി ശക്തവുമായ വ്യക്തിത്വം വളരാൻ സഹായിക്കും.
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