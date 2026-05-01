    Posted On
    date_range 1 May 2026 7:12 AM IST
    Updated On
    date_range 1 May 2026 7:12 AM IST

    കു​ട്ടി​ക​ൾ വീ​ട്ടി​ൽ​നി​ന്ന് പ​ഠി​ക്ക​ണം, ഈ ​ഏ​ഴു​കാ​ര്യ​ങ്ങ​ൾ

    വായി​ക്കാ​നും എ​ഴു​താ​നും ക​ണ​ക്കു​കൂ​ട്ടാ​നും വി​ദ്യാ​ല​യ​ങ്ങ​ൾ പ​ഠി​പ്പി​ക്കു​മ്പോ​ൾ ജീ​വി​ത​യാ​ഥാ​ർ​ഥ്യ​ങ്ങ​ൾ കു​ട്ടികൾ സ്വ​ന്ത​മാ​ക്കു​ന്ന​ത് വീ​ട്ടി​ൽ​നി​ന്നാ​ണ്. വീ​ട്ടി​ൽ​നി​ന്ന് മാ​ത്രം പ​ഠി​ക്കു​ന്ന ഒ​രു സ്കൂ​ളി​നും പ​ഠി​പ്പി​ക്കാ​ൻ ക​ഴി​യാ​ത്ത ഏ​ഴ് കാ​ര്യ​ങ്ങ​ൾ താ​ഴെ...

    1. സം​ഘ​ർ​ഷം കൈ​കാ​ര്യം ചെ​യ്യ​ൽ

    എ​ല്ലാ വീ​ട്ടി​ലും സം​ഘ​ർ​ഷ​മു​ണ്ടാ​കാം. അ​ഭി​പ്രാ​യ വ്യ​ത്യാ​സ​ങ്ങ​ൾ ഉ​ണ്ടാ​കു​മോ എ​ന്ന​ത​ല്ല, അ​വ എ​ങ്ങ​നെ കൈ​കാ​ര്യം ചെ​യ്യു​ന്നു എ​ന്ന​താ​ണ് പ്ര​ധാ​നം. മു​തി​ർ​ന്ന​വ​ർ വാ​ദി​ക്കു​മ്പോ​ഴോ, ക്ഷ​മാ​പ​ണം ന​ട​ത്തു​മ്പോ​ഴോ, നി​ശ​ബ്ദ​ത പാ​ലി​ക്കു​മ്പോ​ഴോ, പൊ​ട്ടി​ത്തെ​റി​ക്കു​മ്പോ​ഴോ കു​ട്ടി​ക​ൾ സൂ​ക്ഷ്മ​മാ​യി നി​രീ​ക്ഷി​ക്കു​ന്നു. കോ​പം ക്രൂ​ര​ത​യാ​യി മാ​റു​മോ, ശ​ബ്ദ​ങ്ങ​ൾ ശാ​ന്ത​മാ​കു​മോ, പ്ര​ശ്ന​ങ്ങ​ൾ പ​രി​ഹ​രി​ക്ക​പ്പെ​ടു​മോ എ​ന്ന് അ​വ​ർ ശ്ര​ദ്ധി​ക്കു​ന്നു. സം​ഘ​ർ​ഷ​ത്തെ എ​ങ്ങ​നെ അ​തി​ജീ​വി​ക്കാ​മെ​ന്ന് ഒ​രു സ്കൂ​ളി​നും കു​ട്ടി​യെ പ​ഠി​പ്പി​ക്കാ​നാ​വി​ല്ല.

    2. ഉ​ത്ത​ര​വാ​ദി​ത്തം

    ഉ​ത്ത​ര​വാ​ദി​ത്ത​വും ക​ട​മ​യും കു​ട്ടി​ക​ൾ പ​ഠി​ക്കു​ന്ന​ത് വീ​ട്ടി​ൽ​നി​ന്നാ​ണ്. ക​ളി​പ്പാ​ട്ട​ങ്ങ​ൾ മാ​റ്റി​വെ​ക്കാ​നും ചെ​റി​യ ജോ​ലി​ക​ളി​ൽ സ​ഹാ​യി​ക്കാ​നും വ​സ്തു​ക്ക​ൾ പ​രി​പാ​ലി​ക്കാ​നും അ​വ​രോ​ട് ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട​ണം. സ്വ​ന്തം പ്ര​വൃ​ത്തി​ക​ൾ മ​റ്റു​ള്ള​വ​രെ എ​ങ്ങ​നെ ബാ​ധി​ക്കു​ന്നു എ​ന്ന് അ​വ​ർ ചി​ന്തി​ക്കു​ന്നു. വീ​ട്ടി​ൽ ഉ​ത്ത​ര​വാ​ദി​ത്തം പ​ഠി​ക്കു​ന്ന ഒ​രു കു​ട്ടി, കു​ടും​ബ​ത്തി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​കു​ക എ​ന്നാ​ൽ അ​തി​ലേ​ക്ക് സം​ഭാ​വ​ന ചെ​യ്യു​ക എ​ന്ന​താ​ണെ​ന്ന് മ​ന​സ്സി​ലാ​ക്കി വ​ള​രു​ന്നു.

    3. പ​രി​ധി​ക​ൾ

    ‘ഇ​ല്ല’ എ​ന്ന് പ​റ​യു​ന്ന​തി​ലൂ​ടെ മാ​ത്രം കു​ട്ടി​ക​ൾ അ​തി​രു​ക​ൾ പ​ഠി​ക്കു​ന്നി​ല്ല. ആ​രോ​ഗ്യ​ക​ര​മാ​യ പ​രി​ധി​ക​ൾ മു​തി​ർ​ന്ന​വ​ർ മാ​തൃ​ക​യാ​ക്കു​മ്പോ​ൾ അ​വ​ർ അ​ത് പ​ഠി​ക്കു​ന്നു. വീ​ട്ടി​ൽ സ്വ​കാ​ര്യ​ത, വ്യ​ക്തി​പ​ര​മാ​യ ഇ​ടം എ​ന്നി​വ പ്ര​ധാ​ന​മാ​ണെ​ന്ന് അ​വ​ർ ക​ണ്ടെ​ത്തു​ന്നു. വ്യ​ക്ത​മാ​യ അ​തി​രു​ക​ളു​ള്ള ഒ​രു വീ​ട് സ്നേ​ഹ​വും പ​രി​ധി​ക​ളും ഒ​രു​മി​ച്ച് നി​ല​നി​ൽ​ക്കു​മെ​ന്ന് കു​ട്ടി​ക​ളെ പ​ഠി​പ്പി​ക്കു​ന്നു.

    4. മ​റ്റു​ള്ള​വ​രെ എ​ങ്ങ​നെ പ​രി​പാ​ലി​ക്ക​ണം

    സി​ദ്ധാ​ന്ത​ത്തി​ൽ ജ​നി​ക്കു​ന്ന​ത​ല്ല സ​ഹാ​നു​ഭൂ​തി. അ​ത് ദൈ​നം​ദി​ന ജീ​വി​ത​ത്തി​ൽ വ​ള​രു​ന്നു. ക്ഷീ​ണി​ത​യാ​യ മു​ത്ത​ശ്ശി​യെ ര​ക്ഷി​താ​വ് പ​രി​ഗ​ണി​ക്കു​ന്ന​ത് കാ​ണു​മ്പോ​ഴും സ​ഹോ​ദ​ര​നെ ആ​ശ്വ​സി​പ്പി​ക്കു​മ്പോ​ഴും അ​യ​ൽ​ക്കാ​ര​നെ സ​ഹാ​യി​ക്കു​മ്പോ​ഴും ബു​ദ്ധി​മു​ട്ടു​ന്ന ഒ​രാ​ളോ​ട് സൗ​മ്യ​മാ​യി സം​സാ​രി​ക്കു​മ്പോ​ഴും കു​ട്ടി​ക​ൾ അ​ത് പ​ഠി​ക്കു​ന്നു.

    5. നി​രാ​ശ കൈ​കാ​ര്യം ചെ​യ്യ​ൽ

    വൈ​കാ​രി​ക സ്ഥി​ര​ത ക്ലാ​സ് മു​റി​യി​ലെ വി​ഷ​യ​മ​ല്ല. മ​റി​ച്ച് ജീ​വി​ത നൈ​പു​ണ്യ​മാ​ണ്. ലം​ഘി​ക്ക​പ്പെ​ട്ട വാ​ഗ്ദാ​നം, നി​ര​സി​ക്ക​പ്പെ​ട്ട അ​ഭ്യ​ർ​ഥ​ന, വൈ​കി​യ സ​മ്മാ​നം, ബു​ദ്ധി​മു​ട്ടു​ള്ള ഒ​രു നി​മി​ഷം എ​ന്നി​വ​യെ​ല്ലാം സ​ഹി​ഷ്ണു​ത​യു​ടെ പാ​ഠ​ങ്ങ​ളാ​യി മാ​റും. വീ​ട്ടി​ലെ മു​തി​ർ​ന്ന​വ​ർ ശാ​ന്ത​മാ​യ സ​ത്യ​സ​ന്ധ​ത​യോ​ടെ നി​രാ​ശ​യെ നേ​രി​ടു​ക​യാ​ണെ​ങ്കി​ൽ, നി​രാ​ശ ദു​ര​ന്ത​മ​ല്ലെ​ന്ന് കു​ട്ടി​ക​ൾ മ​ന​സ്സി​ലാ​ക്കും. ക​ര​യാ​നും പൊ​രു​ത്ത​പ്പെ​ടാ​നും കാ​ത്തി​രി​ക്കാ​നും വീ​ണ്ടും ശ്ര​മി​ക്കാ​നും ക​ഴി​യു​മെ​ന്ന് അ​വ​ർ പ​ഠി​ക്കു​ന്നു.

    6. വൈ​കാ​രി​ക സു​ര​ക്ഷി​ത​ത്വം

    സ്നേ​ഹം എ​ന്താ​ണെ​ന്ന​താ​ണ് വീ​ട്ടി​ൽ​നി​ന്ന് കു​ട്ടി​ക​ൾ ആ​ദ്യം ഉ​ൾ​ക്കൊ​ള്ളു​ന്ന പാ​ഠം. ഊ​ഷ്മ​ള​ത​യോ​ടെ വ​ള​രു​ന്ന ഒ​രു കു​ട്ടി, സ്നേ​ഹം, ക്ഷ​മ, സം​ര​ക്ഷ​ണം എ​ന്നി​വ​യി​ലൂ​ടെ അ​ത് പ്ര​ക​ടി​പ്പി​ക്കാം. പ്രാ​യ​പൂ​ർ​ത്തി​യാ​കു​ന്ന​തു​വ​രെ അ​വ​രു​ടെ വൈ​കാ​രി​ക രൂ​പ​രേ​ഖ​യാ​യി ഇ​ത് മാ​റു​ന്നു. ബ​ന്ധ​ങ്ങ​ൾ മ​ന​സ്സി​ലാ​ക്കു​ന്ന​തി​ന് വ​ള​രെ മു​മ്പു​ത​ന്നെ, അ​ടു​പ്പം ആ​ശ്വാ​സ​ക​ര​മാ​ണോ ഭീ​ഷ​ണി​യാ​ണോ എ​ന്ന് അ​വ​ർ മ​ന​സ്സി​ലാ​ക്കു​ന്നു. സ്നേ​ഹം ആ​ശ്ര​യി​ക്കാ​വു​ന്ന​താ​ണോ അ​തോ സോ​പാ​ധി​ക​മാ​ണോ എ​ന്ന് വീ​ട് നി​ശ​ബ്ദ​മാ​യി അ​വ​രെ പ​ഠി​പ്പി​ക്കു​ന്നു.

    7. സ്വ​ത്വം

    വീ​ട് പ​ഠി​പ്പി​ക്കു​ന്ന ഏ​റ്റ​വും ആ​ഴ​മേ​റി​യ പാ​ഠം സ്വ​ത്വ​മാ​ണ്. കു​ട്ടി​ക​ൾ അ​വി​ടെ എ​ന്താ​ണ് ചെ​യ്യേ​ണ്ട​തെ​ന്ന് പ​ഠി​ക്കു​ക മാ​ത്ര​മ​ല്ല, അ​വ​ർ ആ​രാ​ണെ​ന്ന് മ​ന​സ്സി​ലാ​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്യു​ന്നു. അ​വ​രോ​ട് സം​സാ​രി​ക്കു​ന്ന രീ​തി​യി​ലും തി​രു​ത്തു​ന്ന രീ​തി​യി​ലും പ്രോ​ത്സാ​ഹി​പ്പി​ക്കു​ന്ന രീ​തി​യി​ലും വി​ശ്വ​സി​ക്കു​ന്ന രീ​തി​യി​ലും അ​വ​ർ ആ​ന്ത​രി​ക ശ​ബ്ദം രൂ​പ​പ്പെ​ടു​ത്താ​ൻ തു​ട​ങ്ങു​ന്നു. ആ ​ശ​ബ്ദം പ​ല​പ്പോ​ഴും വ​ർ​ഷ​ങ്ങ​ളോ​ളം നി​ല​നി​ൽ​ക്കും.

    TAGS:Childrenbehaviour problemRealitylife`Parenting lessons
    News Summary - Children should learn these seven things from home
    Similar News
