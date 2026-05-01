കുട്ടികൾ വീട്ടിൽനിന്ന് പഠിക്കണം, ഈ ഏഴുകാര്യങ്ങൾtext_fields
വായിക്കാനും എഴുതാനും കണക്കുകൂട്ടാനും വിദ്യാലയങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുമ്പോൾ ജീവിതയാഥാർഥ്യങ്ങൾ കുട്ടികൾ സ്വന്തമാക്കുന്നത് വീട്ടിൽനിന്നാണ്. വീട്ടിൽനിന്ന് മാത്രം പഠിക്കുന്ന ഒരു സ്കൂളിനും പഠിപ്പിക്കാൻ കഴിയാത്ത ഏഴ് കാര്യങ്ങൾ താഴെ...
1. സംഘർഷം കൈകാര്യം ചെയ്യൽ
എല്ലാ വീട്ടിലും സംഘർഷമുണ്ടാകാം. അഭിപ്രായ വ്യത്യാസങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമോ എന്നതല്ല, അവ എങ്ങനെ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു എന്നതാണ് പ്രധാനം. മുതിർന്നവർ വാദിക്കുമ്പോഴോ, ക്ഷമാപണം നടത്തുമ്പോഴോ, നിശബ്ദത പാലിക്കുമ്പോഴോ, പൊട്ടിത്തെറിക്കുമ്പോഴോ കുട്ടികൾ സൂക്ഷ്മമായി നിരീക്ഷിക്കുന്നു. കോപം ക്രൂരതയായി മാറുമോ, ശബ്ദങ്ങൾ ശാന്തമാകുമോ, പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കപ്പെടുമോ എന്ന് അവർ ശ്രദ്ധിക്കുന്നു. സംഘർഷത്തെ എങ്ങനെ അതിജീവിക്കാമെന്ന് ഒരു സ്കൂളിനും കുട്ടിയെ പഠിപ്പിക്കാനാവില്ല.
2. ഉത്തരവാദിത്തം
ഉത്തരവാദിത്തവും കടമയും കുട്ടികൾ പഠിക്കുന്നത് വീട്ടിൽനിന്നാണ്. കളിപ്പാട്ടങ്ങൾ മാറ്റിവെക്കാനും ചെറിയ ജോലികളിൽ സഹായിക്കാനും വസ്തുക്കൾ പരിപാലിക്കാനും അവരോട് ആവശ്യപ്പെടണം. സ്വന്തം പ്രവൃത്തികൾ മറ്റുള്ളവരെ എങ്ങനെ ബാധിക്കുന്നു എന്ന് അവർ ചിന്തിക്കുന്നു. വീട്ടിൽ ഉത്തരവാദിത്തം പഠിക്കുന്ന ഒരു കുട്ടി, കുടുംബത്തിന്റെ ഭാഗമാകുക എന്നാൽ അതിലേക്ക് സംഭാവന ചെയ്യുക എന്നതാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി വളരുന്നു.
3. പരിധികൾ
‘ഇല്ല’ എന്ന് പറയുന്നതിലൂടെ മാത്രം കുട്ടികൾ അതിരുകൾ പഠിക്കുന്നില്ല. ആരോഗ്യകരമായ പരിധികൾ മുതിർന്നവർ മാതൃകയാക്കുമ്പോൾ അവർ അത് പഠിക്കുന്നു. വീട്ടിൽ സ്വകാര്യത, വ്യക്തിപരമായ ഇടം എന്നിവ പ്രധാനമാണെന്ന് അവർ കണ്ടെത്തുന്നു. വ്യക്തമായ അതിരുകളുള്ള ഒരു വീട് സ്നേഹവും പരിധികളും ഒരുമിച്ച് നിലനിൽക്കുമെന്ന് കുട്ടികളെ പഠിപ്പിക്കുന്നു.
4. മറ്റുള്ളവരെ എങ്ങനെ പരിപാലിക്കണം
സിദ്ധാന്തത്തിൽ ജനിക്കുന്നതല്ല സഹാനുഭൂതി. അത് ദൈനംദിന ജീവിതത്തിൽ വളരുന്നു. ക്ഷീണിതയായ മുത്തശ്ശിയെ രക്ഷിതാവ് പരിഗണിക്കുന്നത് കാണുമ്പോഴും സഹോദരനെ ആശ്വസിപ്പിക്കുമ്പോഴും അയൽക്കാരനെ സഹായിക്കുമ്പോഴും ബുദ്ധിമുട്ടുന്ന ഒരാളോട് സൗമ്യമായി സംസാരിക്കുമ്പോഴും കുട്ടികൾ അത് പഠിക്കുന്നു.
5. നിരാശ കൈകാര്യം ചെയ്യൽ
വൈകാരിക സ്ഥിരത ക്ലാസ് മുറിയിലെ വിഷയമല്ല. മറിച്ച് ജീവിത നൈപുണ്യമാണ്. ലംഘിക്കപ്പെട്ട വാഗ്ദാനം, നിരസിക്കപ്പെട്ട അഭ്യർഥന, വൈകിയ സമ്മാനം, ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ഒരു നിമിഷം എന്നിവയെല്ലാം സഹിഷ്ണുതയുടെ പാഠങ്ങളായി മാറും. വീട്ടിലെ മുതിർന്നവർ ശാന്തമായ സത്യസന്ധതയോടെ നിരാശയെ നേരിടുകയാണെങ്കിൽ, നിരാശ ദുരന്തമല്ലെന്ന് കുട്ടികൾ മനസ്സിലാക്കും. കരയാനും പൊരുത്തപ്പെടാനും കാത്തിരിക്കാനും വീണ്ടും ശ്രമിക്കാനും കഴിയുമെന്ന് അവർ പഠിക്കുന്നു.
6. വൈകാരിക സുരക്ഷിതത്വം
സ്നേഹം എന്താണെന്നതാണ് വീട്ടിൽനിന്ന് കുട്ടികൾ ആദ്യം ഉൾക്കൊള്ളുന്ന പാഠം. ഊഷ്മളതയോടെ വളരുന്ന ഒരു കുട്ടി, സ്നേഹം, ക്ഷമ, സംരക്ഷണം എന്നിവയിലൂടെ അത് പ്രകടിപ്പിക്കാം. പ്രായപൂർത്തിയാകുന്നതുവരെ അവരുടെ വൈകാരിക രൂപരേഖയായി ഇത് മാറുന്നു. ബന്ധങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുന്നതിന് വളരെ മുമ്പുതന്നെ, അടുപ്പം ആശ്വാസകരമാണോ ഭീഷണിയാണോ എന്ന് അവർ മനസ്സിലാക്കുന്നു. സ്നേഹം ആശ്രയിക്കാവുന്നതാണോ അതോ സോപാധികമാണോ എന്ന് വീട് നിശബ്ദമായി അവരെ പഠിപ്പിക്കുന്നു.
7. സ്വത്വം
വീട് പഠിപ്പിക്കുന്ന ഏറ്റവും ആഴമേറിയ പാഠം സ്വത്വമാണ്. കുട്ടികൾ അവിടെ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് പഠിക്കുക മാത്രമല്ല, അവർ ആരാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അവരോട് സംസാരിക്കുന്ന രീതിയിലും തിരുത്തുന്ന രീതിയിലും പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്ന രീതിയിലും വിശ്വസിക്കുന്ന രീതിയിലും അവർ ആന്തരിക ശബ്ദം രൂപപ്പെടുത്താൻ തുടങ്ങുന്നു. ആ ശബ്ദം പലപ്പോഴും വർഷങ്ങളോളം നിലനിൽക്കും.
