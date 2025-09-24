Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightLIFEchevron_right‘ഇ.​എം.​എ​സി​ന്റെ...
    LIFE
    Posted On
    date_range 24 Sept 2025 12:20 PM IST
    Updated On
    date_range 24 Sept 2025 12:20 PM IST

    ‘ഇ.​എം.​എ​സി​ന്റെ ലോ​കം’ സെ​മി​നാ​ർ; 28 വർഷത്തെ നിറസാന്നിധ്യമായി പാലോളി

    text_fields
    bookmark_border
    ‘ഇ.​എം.​എ​സി​ന്റെ ലോ​കം’ സെ​മി​നാ​ർ; 28 വർഷത്തെ നിറസാന്നിധ്യമായി പാലോളി
    cancel
    Listen to this Article

    തി​രു​നാ​വാ​യ: ​​28 വ​ർ​ഷ​മാ​യി ‘ഇ.​എം.​എ​സി​ന്റെ ലോ​കം’ സെ​മി​നാ​ർ മു​ട​ക്കാ​ത്ത മു​തി​ർ​ന്ന നേ​താ​വ് പാ​ലോ​ളി മു​ഹ​മ്മ​ദ്കു​ട്ടി ഇ​ത്ത​വ​ണ​യും പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​ർ​ക്കാ​വേ​ശ​മേ​കി വേ​ദി​യി​ലെ​ത്തി.

    ഇ.​എം.​എ​സി​ന്റെ ജ​ന്മ​നാ​ടാ​യ പെ​രി​ന്ത​ൽ​മ​ണ്ണ​യി​ൽ 1998ൽ ​ന​ട​ന്ന ആ​ദ്യ സെ​മി​നാ​ർ മു​ത​ൽ കാ​ര​ത്തൂ​രി​ൽ ആ​രം​ഭി​ച്ച 28ാമ​ത് സെ​മി​നാ​ർ വ​രെ നി​റ​സാ​ന്നി​ധ്യ​മാ​ണ് പാ​ലോ​ളി മു​ഹ​മ്മ​ദ് കുട്ടി. 94 വ​യ​സ്സി​ലും പാ​ർ​ട്ടി പ​രി​പാ​ടി​ക​ളി​ൽ സ​ജീ​വ​മാ​യ ഇ​ദ്ദേ​ഹം ജി​ല്ല സ​മ്മേ​ള​ന​ങ്ങ​ളി​ലും സ​ജീ​വ സാ​ന്നി​ധ്യ​മാ​ണ്.

    ഇ.​എം.​എ​സ് സെ​മി​നാ​റി​ലെ സ്വാ​ഗ​ത​സം​ഘം ക​മ്മി​റ്റി ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ സ്ഥാ​നം വ​ഹി​ച്ചി​ട്ടു​ള്ള പാ​ലോ​ളി മു​ഹ​മ്മ​ദ് കു​ട്ടി പ്രാ​യ​ത്തി​ന്റെ അ​വ​ശ​ത​ക​ൾ​ക്കി​ട​യി​ലും ഇ​ത്ത​വ​ണ​യും ര​ക്ഷാ​ധി​കാ​രി​യു​ടെ ചു​മ​ത​ല​യി​ൽ സ​ജീ​വ​മാ​ണ്.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:seminarEMS NamboodiripadPaloli Muhammed KuttyMalappuram
    News Summary - paloli muhammed kutty continuously 28 years attending ems seminar
    Similar News
    Next Story
    X