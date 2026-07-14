ഇനി ലണ്ടനിലെത്തിയാലും മണ്ടനാകില്ല; അറിവാണ് കരുത്ത്, സംവാദങ്ങളിൽ വിജയിക്കാൻ അഞ്ച് വഴികൾ...text_fields
സോഷ്യൽ മീഡിയയിലെ വാദപ്രതിവാദങ്ങൾ പലപ്പോഴും അങ്ങേയറ്റം ഉപരിപ്ലവമാണ്. അവിടെ വ്യാജ പ്രചാരണങ്ങളും അടിസ്ഥാനരഹിതമായ വാദങ്ങളും (Logical Fallacies) പെട്ടെന്ന് ശ്രദ്ധ പിടിച്ചുപറ്റുകയും വിജയിക്കുകയും ചെയ്തേക്കാം. എന്നാൽ, യഥാർത്ഥ സംവാദ വേദികളിൽ വെറും വാക്കുകൾക്ക് സ്ഥാനമില്ല. വ്യക്തമായ അറിവോ കൃത്യമായ ഡാറ്റയോ കൈയിലില്ലാതെ ഇത്തരം തർക്കങ്ങളിലേക്ക് ഇറങ്ങിപ്പുറപ്പെട്ടാൽ അത് നിങ്ങളെ പരിഹാസ്യരാക്കിയേക്കാം. അതിനാൽ, അറിവില്ലാത്ത വാദങ്ങൾ ഒരു ഘട്ടം കഴിയുമ്പോൾ തകർന്നുപോകുമെന്ന തിരിച്ചറിവാണ് ഒരു മികച്ച സംവാദകന്റെ ആദ്യത്തെ പാഠം. സംവാദങ്ങളിൽ പങ്കെടുക്കുമ്പോൾ, നിങ്ങളുടെ ആയുധം തെളിവുകളും വസ്തുതകളും മാത്രമായിരിക്കണം. തർക്കശാസ്ത്രത്തിലെ വീഴ്ചകളെ (Fallacies) കൃത്യമായി തിരിച്ചറിഞ്ഞ് അവയെ പ്രതിരോധിക്കാൻ പഠിക്കുന്നതിലൂടെ ഏത് സംവാദത്തെയും നിങ്ങൾക്ക് ആത്മവിശ്വാസത്തോടെ നേരിടാം.
- ഒരു സംവാദത്തിൽ വസ്തുതകൾക്ക് മുന്നിൽ തള്ളുകൾക്ക് അധികനേരം പിടിച്ചുനിൽക്കാനാവില്ല. വസ്തുതകളുടെ ബലത്തിൽ മാത്രം സംസാരിക്കുക, സോഷ്യൽ മീഡിയയിലെ അവകാശവാദങ്ങളെ അന്ധമായി വിശ്വസിക്കരുത്.
- വിഷയത്തിൽ നിന്ന് വഴിമാറി വ്യക്തിപരമായ അധിക്ഷേപങ്ങളിലേക്കോ അപ്രസക്തമായ കാര്യങ്ങളിലേക്കോ അവർ കടക്കുമ്പോൾ, കൃത്യമായി ഇടപെട്ട് ചർച്ചയെ വിഷയത്തിലേക്ക് തന്നെ തിരിച്ചുകൊണ്ടുവരിക. യുക്തിരാഹിത്യങ്ങൾ (Logical Fallacies) കണ്ടെത്തുക, എതിരാളി പറയുന്ന കാര്യങ്ങളിലെ പിഴവുകൾ വേഗത്തിൽ തിരിച്ചറിയാൻ പഠിക്കുക.
- ഏതൊരു സംവാദത്തിനും മുമ്പ് ആ വിഷയത്തെക്കുറിച്ച് ആഴത്തിൽ പഠിക്കുക. അറിവുള്ള ആൾക്ക് സംവാദത്തിൽ ആത്മവിശ്വാസം കൂടും, അറിവില്ലാതെ സംസാരിക്കുന്നവരുടെ വാദങ്ങൾ ഒരു ഘട്ടം കഴിയുമ്പോൾ സ്വയം തകർന്നടിയുമെന്ന് മനസ്സിലാക്കുക.
- സ്ക്രീനുകൾക്ക് പിന്നിലല്ല, നേരിട്ടുള്ള സംവാദം ശീലിക്കുക: സോഷ്യൽ മീഡിയയിലെ തർക്കങ്ങളേക്കാൾ എത്രയോ ഫലപ്രദമാണ് മുഖാമുഖമുള്ള ചർച്ചകൾ. നേരിട്ട് സംസാരിക്കുമ്പോൾ എതിരാളിയുടെ ശരീരഭാഷയും മനോഭാവവും മനസ്സിലാക്കി പക്വതയോടെ മറുപടി നൽകാൻ സാധിക്കും.
- വികാരങ്ങളല്ല, യുക്തിയാണ് പ്രധാനം: സംവാദത്തിനിടെ വികാരാധീനരാകാതെ ശാന്തമായി നിലപാടുകൾ അവതരിപ്പിക്കുക. വസ്തുതകൾ ശാന്തമായി നിരത്തുമ്പോൾ എതിരാളിയുടെ പൊള്ളയായ വാദങ്ങൾ കാണികൾക്ക് തന്നെ ബോധ്യപ്പെടും, അത് സംവാദത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് മുൻതൂക്കം നൽകുകയും ചെയ്യും.
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