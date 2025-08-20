Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    LIFE
    LIFE
    Posted On
    date_range 20 Aug 2025 1:50 PM IST
    Updated On
    date_range 20 Aug 2025 1:50 PM IST

    ഓ​ണ​ത്തി​ന് മ​ുമ്പേ പ്ര​കൃ​തി​യു​ൽ​പ​ന്ന​ങ്ങ​ളി​ല്‍ പൂ​ക്കാ​ലം തീ​ര്‍ത്ത് ഷാ​ഹി​ന

    പ്ര​കൃ​തി സൗ​ഹൃ​ദ അ​ല​ങ്കാ​ര നി​ർ​മി​തി ജ​ന​ശ്ര​ദ്ധ​യാ​ക​ര്‍ഷി​ക്കു​ന്നു
    ഓ​ണ​ത്തി​ന് മ​ുമ്പേ പ്ര​കൃ​തി​യു​ൽ​പ​ന്ന​ങ്ങ​ളി​ല്‍ പൂ​ക്കാ​ലം തീ​ര്‍ത്ത് ഷാ​ഹി​ന
    കി​ഴി​ശ്ശേ​രി: ഓ​ണ​ക്കാ​ല​ത്തെ പൂ​വ​സ​ന്ത​ത്തി​നു കാ​ത്തു​നി​ല്‍ക്കാ​തെ എ​ക്കാ​ല​വും കൗ​തു​ക​മു​ണ​ര്‍ത്തു​ന്ന പ്ര​കൃ​തി സൗ​ഹൃ​ദ പൂ​ക്കാ​ലം തീ​ര്‍ത്ത് കി​ഴി​ശ്ശേ​രി സ്വ​ദേ​ശി​നി അ​ങ്ങാ​ടി​പ്പ​റ​മ്പി​ല്‍ ഷാ​ഹി​ന ബ​ഷീ​ര്‍ ശ്ര​ദ്ധേ​യ​യാ​കു​ന്നു. പ്ര​കൃ​തി​യി​ല്‍നി​ന്ന് ല​ഭി​ക്കു​ന്ന ഏ​ത് വ​സ്തു​വി​ലും പൂ​ക്ക​ള്‍ വി​രി​യി​ക്കും ഷാ​ഹി​ന. ഒ​റ്റ​നോ​ട്ട​ത്തി​ല്‍ വാ​ഴ് വ​സ്തു​ക്ക​ളെ​ന്നു പ​റ​ഞ്ഞു ശ്ര​ദ്ധി​ക്ക​പ്പെ​ടാ​തെ പോ​കു​ന്ന വ​സ്തു​ക്ക​ളി​ല്‍ തീ​ര്‍ക്കു​ന്ന പൂ​ക്ക​ളു​ടെ പൊ​ലി​മ ന​വ്യാ​നു​ഭ​വ​മാ​ണ് കാ​ഴ്ച​ക്കാ​ര്‍ക്ക് പ​ക​രു​ന്ന​ത്.

    പൂ​ക്ക​ള്‍ക്ക് ആ​സ്വാ​ദ​ക​രും ആ​വ​ശ്യ​ക്കാ​രു​മേ​റു​മ്പോ​ള്‍ ഷാ​ഹി​ന​ക്കി​ത് ജീ​വി​ത​മാ​ര്‍ഗ​വു​മാ​കു​ന്നു. പു​ല്ല്, മു​ള, ഇ​ല​ക​ള്‍, അ​ട​യ്ക്കാ​ത്തൊ​ണ്ട്, ചോ​ള​ത്തൊ​ലി, മ​ര​ത്തൊ​ലി തു​ട​ങ്ങി പ്ര​കൃ​തി​യി​ല്‍നി​ന്ന് എ​ന്ത് ല​ഭി​ച്ചാ​ലും ഷാ​ഹി​ന അ​തി​ല്‍ പൂ​ക്കാ​ലം വി​രി​യി​ക്കും. മൂ​പ്പെ​ത്തി​യ പു​ല്ലു​ക​ളും ഉ​ണ​ങ്ങി​പ്പാ​ക​മാ​യ വ​സ്തു​ക്ക​ളും മൂ​പ്പെ​ത്തി​യ കാ​യ്ക​ളു​മെ​ല്ലാം തി​ര​ഞ്ഞു ക​ണ്ടു​പി​ടി​ച്ചാ​ല്‍ ഫാ​ബ്രി​ക് പെ​യി​ന്റ് ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ച് സ്വ​ത​സി​ദ്ധ​മാ​യ ശൈ​ലി​യി​ല്‍ പൂ​ച്ചെ​ണ്ടു​ക​ളും പൂ​ക്കൂ​ട​ക​ളും ഒ​രു​ക്കും. ഈ ​ക​ലാ​വി​രു​തേ​റെ ഇ​ഷ്ട​പ്പെ​ടു​ന്ന കൂ​ട്ടു​കാ​രി​യും സ്‌​കൂ​ള്‍ വി​ദ്യാ​ര്‍ഥി​നി​യു​മാ​യ ആ​ദി​ത്യ​യും കൂ​ടെ​യു​ണ്ടാ​കും.

    കാ​ഴ്ച​പ​രി​മി​ത​ര്‍ക്ക് മു​ള​ക​ള്‍ കൊ​ണ്ട് അ​ല​ങ്കാ​ര വ​സ്തു​ക്ക​ളു​ണ്ടാ​ക്കാ​ന്‍ പ​രി​ശീ​ല​നം ന​ല്‍കു​ന്നു​ണ്ട് ഷാ​ഹി​ന. അ​ത്ത​രം കു​ട്ടി​ക​ളെ​യും കൂ​ട്ടി പ​ല​ത​രം പ്ര​ദ​ര്‍ശ​ന-​വി​പ​ണ​ന മേ​ള​ക​ളി​ല്‍ പ​ങ്കെ​ടു​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന​തും ഷാ​ഹി​ന​യു​ടെ ആ​ഗ്ര​ഹ​മാ​ണ്. കു​ടും​ബ​ശ്രീ വ​ഴി​യാ​ണ് ഷാ​ഹി​ന ആ​ദ്യം പൂ​ക്ക​ളു​ടെ വി​പ​ണി തി​രി​ച്ച​റി​ഞ്ഞ​ത്.

    പി​ന്നീ​ട് കു​ടും​ബ​ശ്രീ മേ​ള​ക​ളി​ല്‍ സ്ഥി​രം സാ​ന്നി​ധ്യ​മാ​യി. തു​ട​ര്‍ന്ന് സ​ര്‍ക്കാ​റി​ന്റെ വി​വി​ധ വ​കു​പ്പു​ക​ള്‍ ന​ട​ത്തു​ന്ന മേ​ള​ക​ളി​ലും അ​വ​സ​രം ല​ഭി​ച്ചു തു​ട​ങ്ങി. വ​ര്‍ഷ​ത്തി​ല്‍ ഇ​ത്ത​ര​ത്തി​ലു​ള്ള എ​ട്ടോ പ​ത്തോ മേ​ള മ​തി ഒ​രു വ​ര്‍ഷ​ത്തേ​ക്കു​ള്ള വ​രു​മാ​നം ക​ണ്ടെ​ത്താ​നെ​ന്ന് ക​ലാ​കാ​രി​യു​ടെ അ​നു​ഭ​വ സാ​ക്ഷ്യം. ഡ​ല്‍ഹി ഉ​ള്‍പ്പെ​ടെ കേ​ര​ള​ത്തി​ന് പു​റ​ത്തും ധാ​രാ​ളം വേ​ദി​ക​ള്‍ ഇ​വ​രെ തേ​ടി​യെ​ത്തു​ന്നു​ണ്ട്.

