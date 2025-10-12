Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightLIFEchevron_rightതി​രോ​ധാ​ന​ത്തി​ന്റെ...
    LIFE
    Posted On
    date_range 12 Oct 2025 10:16 AM IST
    Updated On
    date_range 12 Oct 2025 10:16 AM IST

    തി​രോ​ധാ​ന​ത്തി​ന്റെ ഒ​മ്പ​താ​ണ്ടു​ക​ൾ

    text_fields
    bookmark_border
    തി​രോ​ധാ​ന​ത്തി​ന്റെ ഒ​മ്പ​താ​ണ്ടു​ക​ൾ
    cancel

    രാ​ജ്യ​ത​ല​സ്ഥാ​ന​ത്തു​നി​ന്ന് 250 കി​ലോ​മീ​റ്റ​ർ അ​ക​ലെ ഉ​ത്ത​ർ​പ്ര​ദേ​ശി​ലാ​ണ് ജ​വ​ഹ​ർ​ലാ​ൽ നെ​ഹ്‌​റു സ​ർ​വ​ക​ലാ​ശാ​ല​യി​ൽ​നി​ന്ന് ഒ​മ്പ​തു വ​ർ​ഷം മു​മ്പ് കാ​ണാ​താ​യ ന​ജീ​ബ് അ​ഹ​മ്മ​ദി​ന്റെ വീ​ട്. പ്ര​ശ​സ്ത​മാ​യ ഷം​സി ജ​മാ​മ​സ്ജി​ദി​ന് അ​ടു​ത്താ​യാ​ണ് താ​മ​സം. ന​ജീ​ബ് അ​പ്ര​ത്യ​ക്ഷ​നാ​യി​ട്ട് ഒ​മ്പ​തു വ​ര്‍ഷം തി​ക​യു​ക​യാ​ണ്. ജ​ന്മ​ദി​ന​ത്തി​ന് മൂ​ന്നു​ദി​വ​സം മു​മ്പാ​യി​രു​ന്നു ന​ജീ​ബി​ന്റെ തി​രോ​ധാ​നം. രാ​ജ്യ​മെ​ങ്ങും ന​ജീ​ബി​നാ​യി പോ​ര്‍വി​ളി മു​ഴ​ക്കി​യി​ട്ടും സ​മൂ​ഹ​മാ​ധ്യ​മ​ങ്ങ​ളി​ൽ ഹാ​ഷ് ടാ​ഗു​ക​ളും പ്ര​തി​ഷേ​ധ​ങ്ങ​ളും ക​ത്തി​യി​ട്ടും സ​ങ്ക​ടം ആ​ര്‍ത്ത​ല​ച്ച അ​വ​ന്റെ മാ​താ​വ് അ​ധി​കാ​ര​കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ള്‍ ക​യ​റി​യി​റ​ങ്ങി​യി​ട്ടും അ​ന്വേ​ഷ​ണ സം​ഘ​മ​ട​ക്കം ഇ​ന്നും നി​ശ്ശ​ബ്ദ​രാ​ണ്. രാ​ജ്യ​ത്തെ അ​ന്വേ​ഷ​ണ വി​ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ള്‍ എ​ല്ലാം അ​ന്വേ​ഷി​ച്ചി​ട്ടും മ​റു​പ​ടി ഒ​ന്നു​മാ​ത്ര​മാ​ണ്. അ​റി​യി​ല്ല, കാ​ണാ​താ​വ​ലി​ന് തെ​ളി​വു​ക​ളു​മി​ല്ല.

    ഒ​രാ​യി​രം ചോ​ദ്യ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് മ​റു​പ​ടി കി​ട്ടാ​തെ ഒ​രു മ​ക​നെ ന​ഷ്ട​പ്പെ​ട്ട മാ​താ​വി​ന്റെ വേ​ദ​ന​യെ ന​ജീ​ബി​ന്റെ വീ​ട്ടി​ൽ​വെ​ച്ച് ഒ​റ്റ​നോ​ട്ട​ത്തി​ൽ​ത​ന്നെ അ​നു​ഭ​വി​ച്ചു. അ​ന്വേ​ഷ​ണ​ങ്ങ​ൾ, കോ​ട​തി​ക​ൾ, സ​മ​ര​ങ്ങ​ൾ, മാ​ധ്യ​മ​വി​ചാ​ര​ണ​ക​ൾ എ​ല്ലാം ക​ഴി​ഞ്ഞി​ട്ടും അ​ത്യ​ന്തം അ​ടി​സ്ഥാ​ന​പ​ര​മാ​യ ആ ​ചോ​ദ്യം ഇ​ന്നും പ്ര​തി​ക​രി​ക്ക​പ്പെ​ടാ​തെ​ത​ന്നെ നി​ൽ​ക്കു​ന്നു. ന​ജീ​ബ് എ​വി​ടെ​യാ​ണ്? എ​ന്താ​ണ് സം​ഭ​വി​ച്ച​ത്?

    മാ​താ​വ് ഫാ​ത്തി​മ ന​ഫീ​സി​ന്റെ​യും പി​താ​വ് ന​ഫീ​സ് അ​ഹ​മ്മ​ദി​ന്റെ​യും ധൈ​ര്യ​വും വി​ശ്വാ​സ​വും ആ​ശ്ച​ര്യ​പ്പെ​ടു​ത്തി. അ​തി​രു​ക​ളി​ല്ലാ​ത്ത കാ​ത്തി​രി​പ്പാ​ണി​ത്. തു​ട​ർ​പോ​രാ​ട്ട​ങ്ങ​ളെ​ക്കു​റി​ച്ച് ന​ജീ​ബി​ന്റെ മാ​താ​വ് ഫാ​ത്തി​മ ന​ഫീ​സ് സം​സാ​രി​ക്കു​ന്നു.

    ? ന​ജീ​ബി​ന്റെ തി​രോ​ധാ​ന​ത്തി​ന് ഒ​മ്പ​തു വ​ർ​ഷ​മാ​യി. അ​ന്വേ​ഷ​ണം സി.​ബി.​ഐ​യും അ​വ​സാ​നി​പ്പി​ച്ചി​രി​ക്കു​ന്നു. തു​ട​ർ​പോ​രാ​ട്ട​ങ്ങ​ൾ എ​ങ്ങ​നെ​യാ​ണ്

    മ​ക​നാ​യു​ള്ള പോ​രാ​ട്ടം തു​ട​രാ​നാ​ണ് തീ​രു​മാ​നം. അ​ന്വേ​ഷ​ണം സി.​ബി.​ഐ അ​വ​സാ​നി​പ്പി​ച്ച​തി​നാ​ൽ ഉ​ട​ൻ ഹൈ​കോ​ട​തി​യെ സ​മീ​പി​ക്കും. അ​നു​കൂ​ല തീ​രു​മാ​നം ഉ​ണ്ടാ​യി​ല്ലെ​ങ്കി​ൽ സു​പ്രീം​കോ​ട​തി​യി​ലും പോ​കും. ഞാ​ൻ ജീ​വി​ച്ചി​രി​ക്കു​ന്നി​ട​ത്തോ​ളം എ​ന്റെ മ​ക​നു​വേ​ണ്ടി പോ​രാ​ടു​ക​യാ​ണ് ല​ക്ഷ്യം. അ​വ​നെ ഞ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് തി​രി​കെ​വേ​ണം. മ​റ​വി​ക്ക് വി​ട്ടു​കൊ​ടു​ത്ത് വി​ധി​യെ​ന്ന് വി​ചാ​രി​ച്ചി​രി​ക്കാ​നി​ല്ല. അ​ത് അ​ന്വേ​ഷ​ണ ഏ​ജ​ൻ​സി​ക​ൾ​ക്ക് മു​ന്നി​ൽ തോ​റ്റ് പോ​കു​ന്ന​തി​നു തു​ല്യ​മാ​ണ്. തോ​ൽ​ക്കാ​ൻ ത​യാ​റ​ല്ല. മു​ന്നോ​ട്ട് ഊ​ർ​ജ​ത്തോ​ടെ പോ​രാ​ടാ​നാ​ണ് തീ​രു​മാ​നം.

    ? സി.​ബി.​ഐ അ​ന്വേ​ഷ​ണം കൃ​ത്യ​മാ​യ രീ​തി​യി​ലാ​യി​രു​ന്നോ. ന​ജീ​ബി​നാ​യി വ​ലി​യ അ​ന്വേ​ഷ​ണം ന​ട​ത്തി​യെ​ന്നാ​ണ് അ​ന്വേ​ഷ​ണ സം​ഘ​ത്തി​ന്റെ അ​വ​കാ​ശ​വാ​ദം

    സി.​ബി.​ഐ അ​ന്വേ​ഷ​ണം ഒ​ട്ടും ശ​രി​യാ​യി​രു​ന്നി​ല്ല. തു​ട​ക്കം മു​ത​ൽ അ​ത് ഞാ​ൻ പ​റ​യു​ന്നു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നു. അ​വ​ർ അ​ന്വേ​ഷ​ണ​ത്തി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി ഒ​ന്നും ചെ​യ്തി​ല്ല. നി​ര​വ​ധി കാ​ര്യ​ങ്ങ​ൾ ഞ​ങ്ങ​ൾ അ​ന്വേ​ഷ​ണ സം​ഘ​വു​മാ​യി പ​ങ്കു​വെ​ച്ചി​രു​ന്നു. എ​ന്നി​ട്ടും അ​ന്വേ​ഷ​ണം കാ​ര്യ​ക്ഷ​മ​മാ​യി​രു​ന്നി​ല്ല. മാ​ധ്യ​മ​ങ്ങ​ളി​ല​ും സ​മൂ​ഹ​മാ​ധ്യ​മ​ങ്ങ​ളി​ലും ന​ജീ​ബി​നെ​യും കു​ടും​ബ​ത്തി​നെ​യും അ​പ​കീ​ർ​ത്തി​പ്പെ​ടു​ത്തി​യി​ട്ടും തെ​റ്റാ​യ കിം​വ​ദ​ന്തി​ക​ൾ പ്ര​ച​രി​ച്ചി​ട്ടും അ​തു​പോ​ലും അ​ന്വേ​ഷി​ച്ചി​ല്ല. ക്രൈം​ബ്രാ​ഞ്ചും സി.​ബി.​ഐ​യും വി​ശ​ദ​മാ​യ അ​ന്വേ​ഷ​ണം ന​ട​ത്തി​യെ​ന്നാ​ണ് അ​വ​ർ ഇ​ത്ര​യും കാ​ലം കോ​ട​തി​യി​ല​ട​ക്കം അ​വ​കാ​ശ​പ്പെ​ട്ട​ത്. അ​ത് ശ​രി​യാ​യി​രു​ന്നെ​ങ്കി​ൽ ന​ജീ​ബി​നെ​ക്കു​റി​ച്ച് എ​ന്തെ​ങ്കി​ലും ഒ​രു വി​വ​രം അ​വ​ർ​ക്ക് ല​ഭി​ക്കു​മാ​യി​രു​ന്നു. എ​ന്നാ​ൽ, ഒ​ന്നും ആ​ർ​ക്കും ക​ണ്ടെ​ത്താ​ൻ സാ​ധി​ച്ചി​ല്ല​ല്ലോ? അ​പ്പോ​ൾ എ​ങ്ങ​നെ പ​റ​യും അ​ന്വേ​ഷ​ണം ശ​രി​യാ​യി​രു​ന്നെ​ന്ന്? കേ​സി​നെ കു​റി​ച്ച് സി.​ബി.​ഐ​യി​ല്‍നി​ന്ന് കൃ​ത്യ​മാ​യി ഒ​രു വി​വ​ര​വും ല​ഭി​ച്ചി​രു​ന്നി​ല്ല. ഞാ​ന്‍ എ​ത്ര​യോ ത​വ​ണ അ​വ​രെ വി​ളി​ച്ചു. അ​വ​രു​ടെ ഓ​ഫി​സ് ക​യ​റി​യി​റ​ങ്ങി. എ​ന്നാ​ല്‍ അ​വ​ര്‍ എ​ന്നെ കാ​ണാ​ന്‍പോ​ലും വി​സ​മ്മ​തി​ക്കു​ന്നു. പു​തു​താ​യി ഒ​ന്നു​മി​ല്ലെ​ന്നാ​ണ് അ​വ​ര്‍ പ​റ​യു​ന്ന​ത്. മ​ക​നെ എ.​ബി.​വി.​പി​ക്കാ​ർ ക്രൂ​ര​മാ​യി മ​ർ​ദി​ച്ച​ശേ​ഷ​മാ​ണ് അ​വ​നെ ഹോ​സ്റ്റ​ലി​ൽ​നി​ന്നും കാ​ണാ​താ​യ​ത്. മ​ർ​ദി​ച്ച​വ​രെ ഒ​രി​ക്ക​ലും പൊ​ലീ​സ് വി​ളി​ച്ച് ചോ​ദ്യം​ചെ​യ്തി​ട്ടി​ല്ല. സി.​ബി.​ഐ ഒ​രി​ക്ക​ലും അ​വ​രോ​ട് ഇ​തേ​ക്കു​റി​ച്ച് ചോ​ദി​ച്ചി​ല്ല. ആ​രെ​യും അ​റ​സ്റ്റ് ചെ​യ്ത​തു​മി​ല്ല. ഇ​ങ്ങ​നെ​യാ​ണോ അ​ന്വേ​ഷ​ണം ന​ട​ക്കേ​ണ്ട​ത്. മ​ന​പ്പൂ​ർ​വം ചി​ല​ത് ക​ണ്ടി​ല്ലെ​ന്ന് ന​ടി​ക്കു​ക​യാ​ണ്. അ​ന്വേ​ഷ​ണ സം​ഘ​ത്തി​ലു​ള്ള വി​ശ്വാ​സം ഓ​രോ ദി​വ​സ​വും കു​റ​ഞ്ഞു​വ​രു​ക​യാ​ണ്.

    ? അ​ന്വേ​ഷ​ണം അ​വ​സാ​നി​പ്പി​ച്ചു​കൊ​ണ്ടു​ള്ള സി.​ബി.​ഐ ക്ലോ​ഷ​ർ റി​പ്പോ​ർ​ട്ട് കോ​ട​തി അം​ഗീ​ക​രി​ച്ച​തി​ൽ നി​രാ​ശ​യുണ്ടോ? എ.​ബി.​വി.​പി​ക്ക് ഈ ​കേ​സു​മാ​യി ബ​ന്ധ​മു​ണ്ടോ?

    ഞാ​ൻ എ​ന്തി​ന് നി​രാ​ശ​പ്പെ​ട​ണം. ഞാ​ൻ ഇ​ന്ത്യ​യി​ലാ​ണ് താ​മ​സി​ക്കു​ന്ന​ത്. ഞാ​ൻ ഇ​ന്ത്യ​ൻ നി​യ​മ​ത്തി​ൽ വി​ശ്വ​സി​ക്കു​ന്നു. എ​നി​ക്കും മ​റ്റു​ള്ള​വ​ർ​ക്കും അ​ത് മ​ന​സ്സി​ലാ​കും. എ​ല്ലാ​വ​രു​ടെ​യും മ​ന​സ്സാ​ക്ഷി മ​രി​ച്ചി​ട്ടി​ല്ല​ല്ലോ. നീ​തി ല​ഭി​ക്കു​മെ​ന്ന് എ​നി​ക്ക് വ​ലി​യ ഉ​റ​പ്പു​ണ്ട്. ജെ.​എ​ൻ.​യു​വി​ലെ​യും ജാ​മി​അ​യി​ലെ​യും വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ ത​നി​ക്കൊ​പ്പ​മു​ള്ള​പ്പോ​ൾ എ​ന്തി​ന് നി​രാ​ശ​പ്പെ​ട​ണം. എ.​ബി.​വി.​പി​ക്ക് ഈ ​കേ​സു​മാ​യി ബ​ന്ധ​മു​ണ്ട്. അ​വ​രാ​ണ​ല്ലോ മ​ക​നെ ഒ​രു കാ​ര​ണ​വു​മി​ല്ലാ​തെ മ​ർ​ദി​ച്ച​ത്. അ​വ​ൻ എ​ന്ത് തെ​റ്റാ​ണ് അ​വ​രോ​ട് ചെ​യ്ത​ത്. ആ​ർ​ക്കും ഇ​ന്നേ​വ​രെ ഒ​രു ദ്രോ​ഹ​വും ചെ​യ്തി​ട്ടി​ല്ല. എ​ന്നി​ട്ടും അ​വ​നെ ഹോ​സ്റ്റ​ൽ മു​റി​യി​ൽ ക​യ​റി ത​ല്ലു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. ഡ​ല്‍ഹി പൊ​ലീ​സോ യൂ​നി​വേ​ഴ്‌​സി​റ്റി അ​ധി​കൃ​ത​രോ ഇ​തു​വ​രെ അ​വ​ർ​ക്കെ​തി​രെ ഒ​രു ന​ട​പ​ടി​യും സ്വീ​ക​രി​ച്ചി​ല്ല. മ​ക​നെ കാ​ണാ​താ​യ​ത് മു​ത​ൽ നീ​തി​ക്കാ​യി ഞ​ങ്ങ​ൾ തെ​രു​വു​ക​ളി​ൽ അ​ല​ഞ്ഞു​ന​ട​ന്നു. ഡ​ൽ​ഹി​യു​ടെ എ​ല്ലാ കോ​ണി​ലും പ്ര​തി​ഷേ​ധി​ച്ചു. ഞ​ങ്ങ​ളെ ഭ​യ​പ്പെ​ടു​ത്താ​ൻ വ​ലി​യ ശ്ര​മ​ങ്ങ​ൾ ന​ട​ത്തി. എ​ന്നെ റോ​ഡി​ലൂ​ടെ വ​ലി​ച്ചി​ഴ​ച്ച​ത് ഇ​ന്നും എ​ല്ലാ​വ​ർ​ക്കും ഓ​ർ​മ​യു​ണ്ട്. അ​തി​നി​ടെ വ​ലി​യ പ​രി​ക്കു​ക​ൾ ഏ​റ്റു. പ​ഴ​യ​തു​പോ​ലെ ന​ട​ക്കാ​ൻ ഇ​പ്പോ​ൾ സാ​ധി​ക്കു​ന്നി​ല്ല.

    ന​ജീ​ബി​നോ​ട് എ​ന്തി​നാ​യി​രു​ന്നു ശ​ത്രു​ത​യെ​ന്ന് എ​നി​ക്കും ഈ ​ലോ​ക​ത്തി​നും അ​റി​യി​ല്ല. ഒ​രു മു​സ്‌​ലിം ആ​യ​തി​നാ​ലോ ഒ​രു ന​ല്ല വി​ദ്യാ​ർ​ഥി ആ​യ​തി​നാ​േ​ലാ ആ​ണോ? എ​ന്താ​ണ് സം​ഭ​വി​ച്ച​തെ​ന്നും അ​വ​നോ​ട് എ​ന്താ​ണ് ഇ​ങ്ങ​നെ ചെ​യ്ത​തെ​ന്നും ആ​രും പ​റ​യാ​ൻ ത​യാ​റാ​കു​ന്നി​ല്ല. അ​ന്വേ​ഷ​ണ സം​ഘം ഉ​ൾ​െ​പ്പ​ടെ സ​ർ​ക്കാ​റി​നെ പി​ന്തു​ണ​ക്കു​ന്നു. ഒ​രു പാ​വ​പ്പെ​ട്ട വ്യ​ക്തി​ക്കു​വേ​ണ്ടി സ​ത്യ​സ​ന്ധ​മാ​യ അ​ന്വേ​ഷ​ണം ന​ട​ത്താ​ൻ ക​ഴി​യു​ന്നി​ല്ല. എ​ന്റെ മ​ക​ൻ ഒ​രു മ​ന്ത്രി​യു​ടെ​യോ വ​ലി​യ വ്യ​വ​സാ​യി​യു​ടെ​യോ മ​ക​നാ​യി​രു​ന്നെ​ങ്കി​ൽ പൊ​ലീ​സ് അ​വ​നെ എ​ന്നേ ക​ണ്ടെ​ത്തി തി​രി​കെ ഏ​ൽ​പി​ക്കു​മാ​യി​രു​ന്നു. നി​ർ​ഭാ​ഗ്യ​വ​ശാ​ൽ ഞ​ങ്ങ​ൾ ഒ​രു സാ​ധാ​ര​ണ കു​ടും​ബ​മാ​യി പോ​യി. അ​തി​നാ​ൽ മ​ക​നെ തി​രി​കെ ല​ഭി​ച്ചി​ല്ല.

    ? ജെ.​എ​ന്‍.​യു​വി​ലു​ള്ള വി​ശ്വാ​സം ന​ഷ്ട​പ്പെ​ട്ടോ?

    ജെ.​എ​ന്‍.​യു​വി​ലു​ള്ള വി​ശ്വാ​സം ത​നി​ക്കു നേ​ര​ത്തേ ന​ഷ്ട​പ്പെ​ട്ട​താ​ണ്. മാ​ന​വി​ക​വി​രു​ദ്ധ​മാ​യ നി​ല​പാ​ടു​ക​ളാ​ണ് ഞ​ങ്ങ​ളോ​ട് സ​ർ​വ​ക​ലാ​ശാ​ല സ്വീ​ക​രി​ച്ച​ത്. നി​ങ്ങ​ളു​ടെ മ​ക​നോ മ​ക​ളോ ആ​ണ് ഒ​രു ദി​വ​സ​ത്തേ​ക്ക് കാ​ണാ​താ​ക​പ്പെ​ട്ട​തെ​ങ്കി​ല്‍ എ​ത്ര​ത്തോ​ളം അ​സ്വ​സ്ഥ​നാ​വും എ​ന്നാ​ണ് എ​നി​ക്ക് സ​ർ​വ​ക​ലാ​ശാ​ല അ​ധി​കൃ​ത​രോ​ട് ചോ​ദി​ക്കാ​നു​ള്ള​ത്.

    ? പ​ഠ​നം, സ്വ​പ്ന​ങ്ങ​ൾ, ജീ​വി​തം?

    മ​ക​ൻ ജീ​വി​ത​ത്തി​ല്‍ വ​ലി​യ സ​ന്തോ​ഷ​ങ്ങ​ളൊ​ന്നും അ​നു​ഭ​വി​ച്ചി​ട്ടി​ല്ല. അ​വ​ന്റെ എ​ല്ലാ ബു​ക്കു​ക​ളും ഇ​വി​ടെ ഈ ​അ​ല​മാ​ര​യി​ല്‍ ഇ​പ്പോ​ഴും അ​ങ്ങ​നെ​ത​ന്നെ​യു​ണ്ട്. ഓ​രോ ഈ​ദി​നും അ​വ​ന് ധ​രി​ക്കാ​നു​ള്ള പൈ​ജാ​മ​യും കു​ര്‍ത്ത​യും ഞാ​ന്‍ വാ​ങ്ങി​വെ​ക്കും. അ​വ​ന്‍ വ​രു​മെ​ന്ന പ്ര​തീ​ക്ഷ​യി​ല്‍. അ​തി​പ്പോ​ഴും അ​വ​ന്റെ അ​ല​മാ​ര​യി​ല്‍ സൂ​ക്ഷി​ച്ചു​വെ​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. ഇ​പ്പോ​ഴും പ​ല രാ​ത്രി​ക​ളി​ലും ഞ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് ഉ​റ​ങ്ങാ​നാ​വു​ന്നി​ല്ല. ഞെ​ട്ടി​യു​ണ​രു​ന്നു ഇ​ട​ക്കി​ട​ക്ക്. അ​പ്പോ​ഴൊ​ക്കെ ഞാ​ന്‍ എ​ന്റെ മ​ക​ന്‍ ഇ​പ്പോ​ള്‍ എ​വി​ടെ​യാ​ണെ​ന്ന് ഓ​ർ​ക്കും. ക​ണ്ണ് നി​റ​യും ഒ​ക്ടോ​ബ​ര്‍ 18ന് ​അ​വ​ന്റെ പി​റ​ന്നാ​ളാ​ണ്. ജ​ന്മ​ദി​ന​ങ്ങ​ളി​ല്‍ അ​വ​നെ ഞാ​ന്‍ രാ​വി​ലെ ഉ​ണ​ര്‍ത്തും. അ​വ​ന് ഇ​ഷ്ട​മു​ള്ള മ​ധു​ര​മു​ള്ള ബ്രെ​ഡ് ഉ​ണ്ടാ​ക്കി​ക്കൊ​ടു​ക്കും. അ​വ​ന്‍ ജീ​വി​ച്ചി​രി​ക്കു​ന്നു​ണ്ടെ​ന്നും തി​രി​ച്ചു​വ​രു​മെ​ന്നും ത​ന്നെ​യാ​ണ് എ​ന്റെ പ്ര​തീ​ക്ഷ. എ​നി​ക്ക് ദൈ​വ​ത്തി​ൽ വി​ശ്വാ​സ​മു​ണ്ട്. ആ​യി​ര​ങ്ങ​ളു​ടെ പ്രാ​ർ​ഥ​ന അ​വ​നോ​ടൊ​പ്പ​മു​ണ്ട്. അ​ത് സ്വീ​ക​രി​ക്ക​പ്പെ​ടും ന​ഫീ​സ് ക​ണ്ണു​തു​ട​ച്ചു.

    ‘മ​ക​നെ തി​രി​കെ ന​ൽ​ക​ണം’

    ത​ങ്ങ​ളു​ടെ കു​ടും​ബം ക​ഴി​ഞ്ഞ ഒ​മ്പ​തു വ​ർ​ഷ​മാ​യി ന​ജീ​ബി​നെ കാ​ത്തി​രി​ക്കു​ക​യാ​ണെ​ന്നും എ​പ്പോ​ഴാ​ണ് ഞ​ങ്ങ​ള്‍ക്ക് നീ​തി​കി​ട്ടു​ക​യെ​ന്നും ന​ജീ​ബി​ന്റെ പി​താ​വ് ന​ഫീ​സ് അ​ഹ​മ്മ​ദ് ചോ​ദി​ക്കു​ന്നു. രാ​ജ്യ​ത്തി​നു​വേ​ണ്ടി എ​ന്തെ​ങ്കി​ലു​മൊ​ക്കെ ചെ​യ്യ​ണം, പ​ഠി​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന് ന​ജീ​ബ് ആ​ഗ്ര​ഹി​ച്ചി​രു​ന്നു. പ​ക്ഷേ, അ​വ​ൻ ഇ​പ്പോ​ൾ എ​വി​ടെ​യാ​ണ് എ​ന്നും​പോ​ലും ആ​ർ​ക്കും അ​റി​യി​ല്ല. അ​വ​നെ തി​രി​കെ ന​ൽ​ക​ണ​മെ​ന്ന് മാ​ത്ര​മാ​ണ് എ​നി​ക്ക് പ​റ​യാ​നു​ള്ള​ത്. ഞ​ങ്ങ​ൾ കാ​ത്തി​രി​ക്കു​ക​യാ​ണ് അ​വ​ന്റെ മ​ട​ങ്ങി​വ​ര​വി​നാ​യി. അ​ല്ലാ​ഹു​വി​ല്‍ വി​ശ്വാ​സ​മു​ണ്ട്. പ്രാ​ർ​ഥ​ന​യോ​ടെ കാ​ത്തി​രി​ക്കു​ക​യാ​ണ്.

    ആ​രാ​യി​രു​ന്നു ന​ജീ​ബ് അ​ഹ​മ്മ​ദ്

    2016 ഒ​ക്ടോ​ബ​ർ 15നാ​ണ് ഉ​ത്ത​ര്‍പ്ര​ദേ​ശ് സ്വ​ദേ​ശി​യാ​യ ന​ജീ​ബി​നെ കാ​ണാ​താ​വു​ന്ന​ത്. ജെ.​എ​ന്‍.​യു​വി​ൽ എം.​എ​സ്‌.​സി വി​ദ്യാ​ര്‍ഥി​യാ​യി​രു​ന്നു ന​ജീ​ബ്. ബി.​ജെ.​പി​യു​ടെ വി​ദ്യാ​ര്‍ഥി സം​ഘ​ട​ന​യാ​യ എ.​ബി.​വി.​പി​യു​ടെ സം​ഘ​ടി​ത ആ​ക്ര​മ​ണ​ത്തെ തു​ട​ര്‍ന്നാ​ണ് ന​ജീ​ബി​നെ കാ​ണാ​താ​വു​ന്ന​തെ​ന്നാ​ണ് വി​വ​രം. രാ​ജ്യ​ത്തെ മൂ​ന്ന് ഏ​ജ​ന്‍സി​ക​ള്‍ ഇ​തി​ന​കം ന​ജീ​ബി​ന്റെ തി​രോ​ധാ​നം അ​ന്വേ​ഷി​ച്ചു. ആ​ദ്യം ഡ​ല്‍ഹി പൊ​ലീ​സ് അ​ന്വേ​ഷി​ച്ച കേ​സ് പി​ന്നീ​ട് ക്രൈം​ബ്രാ​ഞ്ചി​നും ഒ​ടു​വി​ല്‍ സി.​ബി.​ഐ​ക്കും കൈ​മാ​റി. അ​വ​രി​പ്പോ​ള്‍‌ തെ​ളി​വി​ല്ലെ​ന്ന് ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടി​യാ​ണ് കേ​സ് അ​വ​സാ​നി​പ്പി​ക്ക​ണ​മെ​ന്നാ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ട് കോ​ട​തി​യി​ല്‍ റി​പ്പോ​ര്‍ട്ട് സ​മ​ർ​പ്പി​ച്ച​തും കോ​ട​തി അം​ഗീ​ക​രി​ച്ച​തും. എ​ന്തെ​ങ്കി​ലും സൂ​ച​ന​ക​ൾ ല​ഭി​ച്ചാ​ൽ കേ​സ് അ​ന്വേ​ഷി​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന് കോ​ട​തി നി​ർ​ദേ​ശം ന​ൽ​കു​ക​യും ചെ​യ്തി​ട്ടു​ണ്ട്.

    ഒ​മ്പ​തു വ​ർ​ഷം ക​ഴി​ഞ്ഞി​ട്ടും, ന​ജീ​ബി​നെ​ക്കു​റി​ച്ച് ഇ​പ്പോ​ഴും ഒ​രു സൂ​ച​ന​പോ​ലു​മി​ല്ല. ജീ​വി​നോ​ടെ​യു​ണ്ടെ​ന്നോ അ​തോ മ​രി​ച്ചെ​ന്നോ ആ​ര്‍ക്കും സ്ഥി​രീ​ക​രി​ക്കാ​നാ​വു​ന്നി​ല്ല. ന​ജീ​ബി​ന്റെ തി​രോ​ധാ​നം അ​ന്വേ​ഷി​ച്ച് സി.​ബി.​ഐ​യും ന​ജീ​ബ് എ​വി​ടെ​യെ​ന്ന ചോ​ദ്യ​ത്തി​ന് ഉ​ത്ത​രം ക​ണ്ടെ​ത്താ​തെ​യാ​ണ് പി​ന്മാ​റി​യ​ത്. ഇ​തി​നി​ടെ അ​ന്വേ​ഷ​ണ​ത്തി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി പൊ​ലീ​സ് എ​ല്ലാ​യി​ട​ത്തും പ​രി​ശോ​ധ​ന ന​ട​ത്തി​യി​രു​ന്നു. സി.​സി ടി.​വി ദൃ​ശ്യ​ങ്ങ​ളു​ള്‍പ്പെ​ടെ പ​രി​ശോ​ധി​ച്ചു. ജെ.​എ​ൻ.​യു കാ​മ്പ​സി​ലെ 1019 ഏ​ക്ക​ർ സ്ഥ​ല​ത്ത് 560 പൊ​ലീ​സ് ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​രാ​ണ് പ​രി​ശോ​ധ​ന ന​ട​ത്തി​യ​ത്.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:newsMissing CaseCBILatest News
    News Summary - najeeb ahmad missing case
    Similar News
    Next Story
    X