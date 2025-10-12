Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    LIFE
    Posted On
    date_range 12 Oct 2025 10:00 AM IST
    Updated On
    date_range 12 Oct 2025 10:03 AM IST

    നടുവിൽ മുറ്റത്ത്

    നടുവിൽ മുറ്റത്ത്
    ഇ​ത് ന​ടു​വി​ൽ​മു​റ്റം. 23 കു​ടും​ബ​ങ്ങ​ളു​ള്ള വ​യ​നാ​ട്ടി​ലെ ഒ​രു ഗ്രാ​മം. ഇവിടെയുള്ളവരുടെ ശ​രാ​ശ​രി ആയുർദൈർഘ്യം 100 ആ​ണ്. ല​ഹ​രി​യി​ല്ലാ​ത്ത ഇ​ടം. ചു​റ്റും വ​നം, ശു​ദ്ധ​മാ​യ വാ​യു, വെ​ള്ളം, കൃ​ഷി​യി​ലൂ​ടെ ഭ​ക്ഷ്യ സ്വ​യം പ​ര്യാ​പ്ത​ത, ക​ഠി​നാ​ധ്വാ​നം, ചി​ട്ട​യാ​യ ജീ​വി​തം, എ​ല്ലാ​ത്തി​ലു​മു​പ​രി ന​ല്ല മ​ന​സ്സു​ക​ൾ... ഇ​തെ​ല്ലാ​മാ​ണ് ന​ടു​വി​ൽ മു​റ്റ​ത്തെ ര​ഹ​സ്യ​ങ്ങ​ൾ

    ഒ​രോ മ​ഴ​ക്കാ​ല​വും പ​ച്ച​പു​ത​പ്പി​ക്കു​ന്ന കൊ​ടും വ​ന​ത്തി​നു​ള്ളി​ലൂ​ടെ ഏ​റെ​ദൂ​രം ന​ട​ന്നാ​ൽ ന​ടു​വി​ൽ മു​റ്റ​ത്തെ​ത്താം. വ​യ​നാ​ടി​ന്റെ വ​ശ്യ​മ​നോ​ഹാ​രി​ത വ​ഴി​ഞ്ഞൊ​ഴു​കു​ന്ന കു​ഞ്ഞു​ഗ്രാ​മം. ഒ​രു നാ​ടു​ത​ന്നെ രൂ​പ​പ്പെ​ട്ട​ത് ന​ടു​വി​ൽ​മു​റ്റം ത​റ​വാ​ട്ടി​ൽ​നി​ന്നാ​ണ്. കാ​ട്ടാ​ന​ക​ളും ക​ര​ടി​യും പു​ലി​യും പ​ന്നി​യു​മെ​ല്ലാം പ​ക​ൽ​പോ​ലും സ്വൈ​ര​വി​ഹാ​രം ന​ട​ത്തു​ന്ന വ​ന​ത്തി​ലൂ​ടെ​യ​ല്ലാ​തെ വ​ള​യ​മ്പാ​ടി​യി​ലെ ഈ ​ഗ്രാ​മ​ത്തി​ലെ​ത്താ​നാ​കി​ല്ല. സ്വ​യം​പ​ര്യാ​പ്ത​ത​ക്ക് പേ​രു​കേ​ട്ട നാ​ടു​കൂ​ടി​യാ​ണി​ത്. 23 കു​ടും​ബ​ങ്ങ​ളി​ലെ 114 അം​ഗ​ങ്ങ​ൾ ചേ​ർ​ന്ന വ​ലി​യ ത​റ​വാ​ട്. താ​മ​സം വെ​വ്വേ​റെ വീ​ടു​ക​ളി​ലാ​ണെ​ങ്കി​ലും ന​ടു​വി​ൽ​മു​റ്റം ത​റ​വാ​ട് കേ​ന്ദ്രീ​ക​രി​ച്ചാ​ണ് ഇ​വ​രു​ടെ ജീ​വി​ത​വും ജീ​വ​നോ​പാ​ധി​ക​ളും. 500 വ​ർ​ഷ​മെ​ങ്കി​ലും പ​ഴ​ക്ക​മു​ണ്ടെ​ന്ന് കാ​ര​ണ​വ​ർ​ത​ന്നെ സാ​ക്ഷ്യ​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന ഇവിടെയുള്ളവരുടെ ശരാശരി ആയുർദൈർഘ്യം 100 ആ​ണ്. ചു​റ്റും വ​നം, ശു​ദ്ധ​മാ​യ വാ​യു, അ​തി​നേ​ക്കാ​ൾ ശു​ദ്ധ​മാ​യ വെ​ള്ളം, സ്വ​ന്ത​മാ​യ കൃ​ഷി​യി​ലൂ​ടെ ഭ​ക്ഷ്യ സ്വ​യം​പ​ര്യാ​പ്ത​ത, ജൈ​വ​വ​ള​ങ്ങ​ൾ മാ​ത്ര​മു​പ​യോ​ഗി​ച്ചു​ള്ള കൃ​ഷി, ക​ഠി​നാ​ധ്വാ​നം, ചി​ട്ട​യാ​യ ജീ​വി​തം, എ​ല്ലാ​ത്തി​ലു​മു​പ​രി ന​ല്ല മ​ന​സ്സ്.

    ഇ​തെ​ല്ലാം ന​ടു​വി​ൽ​മു​റ്റം ത​റ​വാ​ട്ടി​ലെ അം​ഗ​ങ്ങ​ളു​ടെ ദീ​ർ​ഘാ​യു​സ്സി​ന്റെ വ​ലി​യ കാ​ര​ണ​ങ്ങ​ളാ​ണ്. ഭ​ക്ഷ്യ ആ​വ​ശ്യ​ത്തി​ന് നെ​ല്ലും പ​ച്ച​ക്ക​റി​ക​ളു​മെ​ല്ലാം ത​ല​മു​റ​ക​ളാ​യി സ്വ​യം കൃ​ഷി ചെ​യ്യു​ക​യാ​ണി​വ​ർ. 80 ക​ഴി​ഞ്ഞ കാ​ര​ണ​വ​ർ​പോ​ലും ഇ​ന്നും പാ​ട​ത്തും വ​ര​മ്പ​ത്തും സൂ​ര്യോ​ദ​യം മു​ത​ൽ അ​സ്ത​മ​യം വ​രെ ക​ഠി​നാ​ധ്വാ​നി​യാ​ണ്. 11 ഏ​ക്ക​ർ വ​യ​ലും 10 ഏ​ക്ക​ർ ക​ര​യു​മു​ള്ള ന​ടു​വി​ൽ​മു​റ്റം ത​റ​വാ​ട്ടി​ൽ അ​ടു​ത്ത കാ​ല​ത്താ​യി ഓ​രോ കു​ടും​ബ​ത്തി​നും ഭൂ​മി വീ​തി​ച്ചു ന​ൽ​കി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. ഓ​രോ കു​ടും​ബ​വും വ്യ​ത്യ​സ്ത കൃ​ഷി​ക​ൾ ചെ​യ്യു​മ്പോ​ൾ നെ​ല്ലും ക​പ്പ​യും വാ​ഴ​യും പ​ച്ച​ക്ക​റി​ക​ളു​മെ​ല്ലാം ഇ​വി​ടെ യ​ഥേ​ഷ്ടം വി​ള​യു​ന്നു. ഇ​വി​ടെ​ത​ന്നെ​യാ​ണ് കു​ടും​ബ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് ഒ​രു വ​ർ​ഷ​ത്തേ​ക്കു​ള്ള ഭ​ക്ഷ്യ​വി​ഭ​വ​ങ്ങ​ൾ മു​ഴു​വ​നും ത​യാ​റാ​ക്കു​ക. തോ​ട്ട​ത്തി​ൽ കാ​പ്പി​യും കു​രു​മു​ള​കു​മെ​ല്ലാ​മു​ണ്ട്. ആ​വ​ശ്യം ക​ഴി​ഞ്ഞ് ബാ​ക്കി​യാ​കു​ന്ന​വ വി​ൽ​പ​ന​ക്കെ​ത്തി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്യും. മു​മ്പ് ഇ​വി​ട​ത്തു​കാ​ർ ക​ന്നു​കാ​ലി​ക​ളെ വ​ള​ർ​ത്തി​യി​രു​ന്നു. എ​ന്നാ​ൽ, വ​ന്യ​മൃ​ഗ​ങ്ങ​ൾ നാ​ട്ടി​ലി​റ​ങ്ങി ഇ​വ​യെ കൊ​ന്നു​തി​ന്നാ​ൻ തു​ട​ങ്ങി​യ​തോ​ടെ അ​വ​യെ സം​ര​ക്ഷി​ക്കു​ന്ന​ത് ബു​ദ്ധി​മു​ട്ടാ​യി. നി​ര​വ​ധി ക​ന്നു​കാ​ലി​ക​ൾ വ​ന്യ​മൃ​ഗ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് ഇ​ര​യാ​യ​തോ​ടെ അ​വ​യെ വ​ള​ർ​ത്തു​ന്ന​തും നി​ർ​ത്തി.

    മു​റു​ക്കും മ​ദ്യ​വു​മി​ല്ലാ​ത്ത നാ​ട്

    കു​റി​ച്യ ത​റ​വാ​ടു​ക​ളി​ലെ​ല്ലാം സ്ഥി​ര​മാ​യി ക​ണ്ടു​വ​രു​ന്ന വെ​റ്റി​ല​യും പു​ക​യി​ല​യും കൂ​ട്ടി​യു​ള്ള മു​റു​ക്കു​പോ​ലും ന​ടു​വി​ൽ മു​റ്റ​ത്ത് അ​ന്യ​മാ​ണ്. ല​ഹ​രി ഉ​പ​യോ​ഗം ഇ​ല്ല​ത​ന്നെ. വൈ​കു​ന്നേ​രം ആ​റു മ​ണി ആ​കു​മ്പോ​ഴേ​ക്കും മു​ഴു​വ​ൻ അം​ഗ​ങ്ങ​ളും വീ​ട​ണ​യും. ചി​ല​പ്പോ​ൾ വ​ന്യ​മൃ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ൽ​നി​ന്നും കാ​ർ​ഷി​ക വി​ള​ക​ൾ ര​ക്ഷി​ക്കാ​ൻ രാ​ത്രി ഏ​റു​മാ​ട​ങ്ങ​ളി​ൽ കാ​വ​ലി​രി​ക്കും. കാ​ൻ​സ​ർ​പോ​ലെ മാ​ര​ക​രോ​ഗ​ങ്ങ​ളു​ള്ള ഒ​രാ​ൾ​പോ​ലും കു​ടും​ബ​ത്തി​ലി​ല്ലെ​ന്ന് കാ​ര​ണ​വ​രാ​യ രാ​മ​ൻ പ​റ​യു​ന്നു. ഷു​ഗ​റും പ്ര​ഷ​റും തു​ട​ങ്ങി ജീ​വി​ത​ശൈ​ലി രോ​ഗ​ങ്ങ​ളെ​ല്ലാം ഇ​വ​ർ​ക്ക് ഇ​ന്നും അ​ന്യ​മാ​ണ്. കാ​ര്യ​മാ​യ രോ​ഗ​ങ്ങ​ളൊ​ന്നും ത​റ​വാ​ട്ടി​ലെ അം​ഗ​ങ്ങ​ളെ ഇ​തു​വ​രെ ബാ​ധി​ച്ചി​ട്ടി​ല്ല. 102 വ​യ​സ്സു​ള്ള തേ​യി​യ​മ്മ​പോ​ലും പ്രാ​യാ​ധി​ക്യ​ത്തി​ന്റെ ബു​ദ്ധി​മു​ട്ടു​ക​ൾ മാ​റ്റി​നി​ർ​ത്തി​യാ​ൽ മ​റ്റു രോ​ഗ​ങ്ങ​ളൊ​ന്നു​മി​ല്ലാ​തെ ഇ​ന്നും കു​ടും​ബ​ത്തി​ലു​ണ്ട്. മാ​യ​വും രാ​സ​വ​ള​ങ്ങ​ളും ക​ല​രാ​ത്ത ഭ​ക്ഷ​ണ​വും അ​ധ്വാ​ന​വും ഇ​വ​രു​ടെ ആ​രോ​ഗ്യം നി​ല​നി​ർ​ത്തു​ന്ന​തി​ൽ വ​ലി​യ പ​ങ്ക് വ​ഹി​ക്കു​ന്നു. പ്രാ​യം ചെ​ന്ന​വ​ർ​പോ​ലും പാ​ട​ത്തി​റ​ങ്ങി രാ​വി​ലെ മു​ത​ൽ കൃ​ഷി​പ്പ​ണി​ക​ളി​ൽ സ​ജീ​വ​മാ​കും. ആ​വ​ശ്യ​ത്തി​ന് നെ​ല്ല് സ്ത്രീ​ക​ൾ​ത​ന്നെ​യാ​ണ് കു​ത്തി​യെ​ടു​ക്കു​ന്ന​ത്. ഇ​തെ​ല്ലാം ഇ​വ​രു​ടെ ആ​രോ​ഗ്യ​ത്തി​ന്റെ​യും ദീ​ർ​ഘാ​യു​സ്സി​ന്റെ​യും ര​ഹ​സ്യ​മാ​ണെ​ന്ന് കാ​ര​ണ​വ​ർ അ​ടി​വ​ര​യി​ടു​ന്നു.

    ആ​ഘോ​ഷ​ങ്ങ​ൾ പൊ​ടി​പൊ​ടി​ക്കും

    പ​തി​യെ മാ​ഞ്ഞു​പോ​യി​ക്കൊ​ണ്ടി​രി​ക്കു​ന്ന തി​റ​യു​ത്സ​വം പ​ക്ഷേ ന​ടു​വി​ൽ മു​റ്റം ത​റ​വാ​ട്ടി​ലെ വ​ലി​യ ആ​ഘോ​ഷ​ങ്ങ​ളി​ലൊ​ന്നാ​ണ്. മൂ​ന്നു വ​ർ​ഷം തു​ട​ർ​ച്ച​യാ​യി തി​റ​യു​ത്സ​വം ന​ട​ത്തി​യാ​ൽ പി​ന്നെ അ​ടു​ത്ത മൂ​ന്നു​വ​ർ​ഷം ഉ​ത്സ​വം ഉ​ണ്ടാ​വി​ല്ലെ​ന്ന​താ​ണ് ഇ​വി​ട​ത്തെ രീ​തി.

    ധ​നു​മാ​സ​ത്തി​ൽ 26നാ​ണ് ച​ട​ങ്ങു​ക​ൾ ന​ട​ക്കു​ക. പാ​ര​മ്പ​ര്യ​മാ​യി തി​റ കെ​ട്ടു​ന്ന​വ​ർ ദേ​വ​രൂ​പം ധ​രി​ച്ച് ദൈ​വ​ങ്ങ​ളാ​യി പ്ര​ത്യ​ക്ഷ​പ്പെ​ടു​ക​യും ഭ​ക്ത​ർ​ക്ക് അ​നു​ഗ്ര​ഹം ന​ൽ​കു​ക​യും ചെ​യ്യും. കു​ട്ടി​ക​ൾ ഒ​രു മാ​സ​ത്തോ​ളം വ്ര​ത​മെ​ടു​ത്ത് ഉ​ത്സ​വ​ത്തി​ൽ സ​ജീ​വ സാ​ന്നി​ധ്യ​മാ​കും. പു​റ​ത്തേ​ക്ക് വി​വാ​ഹം ക​ഴി​ച്ച​യ​ച്ച​വ​ര​ട​ക്കം എ​ത്തു​ന്ന വ​ലി​യ സം​ഗ​മ​ങ്ങ​ളാ​ണ് തി​റ ഉ​ത്സ​വം. അ​തി​ന് പു​റ​മെ ഉ​റ​ക്ക​മി​ല്ലാ​ത്ത രാ​ത്രി​ക​ൾ കൂ​ടി​യാ​ണ് ഈ ​കാ​ലം. കാ​ല​ങ്ങ​ളാ​യി കു​ടും​ബ​ത്തി​ൽ അ​ലി​ഞ്ഞു​ചേ​ർ​ന്ന വി​കാ​രം​കൂ​ടി​യാ​യ തി​റ​യു​ത്സ​വം ഭ​ക്തി​യോ​ടൊ​പ്പം, കൂ​ടി​ച്ചേ​ര​ലി​ന്റെ സ​ന്തോ​ഷം​കൂ​ടി ന​ടു​വി​ൽ മു​റ്റം ത​റ​വാ​ട്ടി​ന് പ​ക​ർ​ന്നു​ന​ൽ​കു​ന്നു​ണ്ട്. ത​റ​വാ​ട് ഉ​ണ്ടാ​യ കാ​ലം മു​ത​ൽ ആ​രാ​ധി​ക്കു​ന്ന മു​നി​യെ​യും മ​ല​ക്കാ​രി​യെ​യും ഇ​ന്നും ഒ​രു കു​റ​വും വ​രു​ത്താ​തെ അ​വ​ർ ആ​രാ​ധി​ച്ചു​പോ​രു​ന്നു. മ​ല​ക്കാ​രി​യും തെ​യ്യ​വും പൂ​ജ​യു​മെ​ല്ലാം കൃ​ത്യ​മാ​യി തു​ട​ർ​ന്ന് പോ​കു​ന്നു​ണ്ട് ഈ ​ത​റ​വാ​ട്ടി​ൽ.

    ആ​യു​ധ​ങ്ങ​ളു​മാ​യി വ​ന​ത്തി​ൽ ക​യ​റി മൃ​ഗ​ങ്ങ​ളെ വേ​ട്ട​യാ​ടു​ന്ന​തു​ൾ​െ​പ്പ​ടെ വ​ലി​യ ആ​ചാ​ര​വും ച​ട​ങ്ങു​ക​ളു​മാ​യി​രു​ന്നു കു​റി​ച്യ ത​റ​വാ​ടു​ക​ൾ​ക്ക് തു​ലാ പ​ത്ത്. കാ​ല​വും നി​യ​മ​വും മാ​റി​യ​തോ​ടെ വേ​ട്ട​യാ​ടാ​ൻ അ​നു​വാ​ദ​മി​ല്ലാ​താ​യി. ന​ടു​വി​ൽ മു​റ്റം ത​റ​വാ​ട്ടി​ലും ഇ​ത്ത​രം ച​ട​ങ്ങ് പ​ഴ​യ കാ​ര​ണ​വ​ർ വ​ലി​യ ആ​ഘോ​ഷ​മാ​ക്കി മാ​റ്റി​യി​രു​ന്നു. പു​തി​യ നി​യ​മ​ങ്ങ​ൾ വ​ന്ന​തോ​ടെ ആ​യു​ധ​ങ്ങ​ളു​മാ​യി വ​ന​ത്തി​ൽ ക​യ​റു​ന്ന ച​ട​ങ്ങ് മാ​ത്ര​മാ​യി ചു​രു​ക്കേ​ണ്ടി​വ​ന്നു. 23 കു​ടും​ബ​ങ്ങ​ളി​ലെ എ​ല്ലാ അം​ഗ​ങ്ങ​ളു​ടെ​യും ജ​ന​ന​വും മ​ര​ണ​വും വി​വാ​ഹ​ങ്ങ​ളു​മെ​ല്ലാം ത​റ​വാ​ട് കേ​ന്ദ്രീ​ക​രി​ച്ച് വ​ലി​യ ച​ട​ങ്ങു​ക​ളാ​യാ​ണ് ന​ട​ക്കു​ക.

    ജീ​വി​തം കാ​ട്ടാ​ന​ക​ൾ​ക്ക് മു​ന്നി​ൽ

    മൂ​ന്നു മ​ക്ക​ളു​ടെ അ​മ്മ​യാ​യ ന​ടു​വി​ൽ​മു​റ്റം ത​റ​വാ​ട്ടി​ലെ വി​ജി​ത​യു​ടെ ജീ​വി​തം മു​ഴു​വ​ൻ കാ​ട്ടാ​ന​ക്കു മു​ന്നി​ലാ​ണ്. വ​നം വ​കു​പ്പി​ന്റെ ഗേ​റ്റ് ക​ട​ന്ന് പി​ന്നെ​യും ഒ​ന്ന​ര കി​ലോ മീ​റ്റ​ർ ദൂ​രം ന​ട​ന്നു വേ​ണം ന​ടു​വി​ൽ​മു​റ്റം ത​റ​വാ​ട്ടി​ലെ​ത്താ​ൻ. മൂ​ത്ത ര​ണ്ടു മ​ക്ക​ളും ക​ൽ​പ​റ്റ ഐ.​ടി.​ഐ​യി​ലാ​ണ് പ​ഠ​നം. ഏ​റ്റ​വും ഇ​ള​യ​ത് 10ാം ക്ലാ​സി​ലും. വാ​ഹ​ന സൗ​ക​ര്യ​മു​ള്ള സ്ഥ​ല​ത്തെ​ത്ത​ണ​മെ​ങ്കി​ൽ മൂ​ന്നു കി​ലോ​മീ​റ്റ​റാ​ണ് ത​റ​വാ​ട്ടി​ൽ​നി​ന്ന് ന​ട​ക്കാ​നു​ള്ള​ത്. ക​ൽ​പ​റ്റ​യി​ൽ പ​ഠി​ക്കു​ന്ന മ​ക്ക​ളെ രാ​വി​ലെ ഏ​ഴു മ​ണി​ക്ക് മു​മ്പ് പ​റ​ഞ്ഞ​യ​ക്ക​ണം. കാ​ട്ടാ​ന​ക​ളും പു​ലി​യും നി​റ​ഞ്ഞ വ​ന​ത്തി​നു​ള്ളി​ലൂ​ടെ ഓ​രോ ദി​വ​സ​വും ശ്വാ​സം അ​ട​ക്കി​പ്പി​ടി​ച്ചാ​ണ് വി​ജി​ത മ​ക്ക​ളെ വ​നം വ​കു​പ്പി​ന്റെ ഗേ​റ്റ് വ​രെ കൊ​ണ്ടു​വി​ടു​ക. പ​ല ദി​വ​സ​ങ്ങ​ളി​ലാ​യി ഇ​വ​ർ കാ​ട്ടാ​ന​യു​ടെ മു​ന്നി​ൽ പേ​ടി​ച്ച​ര​ണ്ട് നി​ല​വി​ളി​ക്കാ​ൻ പോ​ലു​മാ​കാ​തെ വി​റ​ച്ചു നി​ന്നി​ട്ടു​ണ്ട്. നി​ല​വി​ളി​ച്ചാ​ൽ​ത​ന്നെ കൊ​ടും വ​ന​ത്തി​നു​ള്ളി​ൽ കാ​ട്ടു​മൃ​ഗ​ങ്ങ​ള​ല്ലാ​തെ ആ​രു കേ​ൾ​ക്കാ​ൻ! മൂ​ത്ത ര​ണ്ടു​പേ​രെ​യും കൊ​ണ്ടു​വി​ട്ടാ​ൽ തി​രി​ച്ചു​വീ​ട്ടി​ലെ​ത്തി എ​ട്ടു മ​ണി​യാ​കു​മ്പോ​ൾ എ​സ്.​എ​സ്.​എ​ൽ.​സി​ക്കു പ​ഠി​ക്കു​ന്ന ഇ​ള​യ മ​ക​ളെ​യും കൂ​ട്ടി വീ​ണ്ടും ഒ​ന്ന​ര കി​ലോ​മീ​റ്റ​ർ ന​ട​ന്ന് ഗേ​റ്റ് ക​ട​ത്തി​വി​ട​ണം. വൈ​കു​ന്നേ​രം മൂ​വ​രും തി​രി​ച്ചെ​ത്തു​ക മൂ​ന്ന് സ​മ​യ​ത്താ​ണ്. ഇ​ങ്ങ​നെ കു​റ​ഞ്ഞ​ത് അ​ഞ്ചു​നേ​രം വ​ന​ത്തി​നു​ള്ളി​ലൂ​ടെ കി​ലോ മീ​റ്റ​റു​ക​ൾ ജീ​വ​ൻ പ​ണ​യം​വെ​ച്ച് ന​ട​ന്നാ​ലേ വി​ജി​ത​യു​ടെ ഒ​രു ദി​വ​സം പൂ​ർ​ത്തി​യാ​കൂ. ഇ​ത് ഈ ​ഗ്രാ​മ​ത്തി​ലെ ഓ​രോ​രു​ത്ത​രു​ടെ​യും ജീ​വി​ത​മാ​ണ്.

    തറവാട് കാരണവർ രാമൻ

    ആ​ശു​പ​ത്രി​യി​ലോ മ​റ്റ് ആ​വ​ശ്യ​ങ്ങ​ൾ​ക്കോ പു​റ​ത്തു​പോ​യി തി​ര​കെ വീ​ട്ടി​ലെ​ത്താ​ൻ വൈ​കു​ന്ന വ​രെ ടോ​ർ​ച്ചും ആ​ന​ക​ളെ ഓ​ടി​ക്കാ​ൻ ശ​ബ്ദ​മു​ണ്ടാ​ക്കാ​നു​ള്ള പാ​ത്ര​വു​മെ​ടു​ത്ത് ത​റ​വാ​ട്ടി​ൽ​നി​ന്ന് കൂ​ട്ട​മാ​യി വ​ന​ത്തി​നു​ള്ളി​ലൂ​ടെ പോ​യാ​ണ് തി​രി​കെ കൊ​ണ്ടു​വ​രി​ക. സ​ർ​ക്കാ​റു​ക​ൾ​ക്കും ജ​ന​പ്ര​തി​നി​ധി​ക​ൾ​ക്കു​മെ​ല്ലാം തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് സ​മ​യ​ത്ത് മാ​ത്ര​മാ​ണ് ഈ ​ഗ്രാ​മ​ത്തി​ന്റെ കാ​ര്യ​ത്തി​ൽ ശ്ര​ദ്ധ. കാ​ട്ടാ​ന​ക​ളു​ടെ​യും ക​ര​ടി​യു​ടെ​യും പു​ലി​യു​ടെ​യും ഇ​ട​യി​ലൂ​ടെ ജീ​വ​ൻ പ​ണ​യം ​െവ​ച്ച് മ​ക്ക​ളെ ഓ​രോ ദി​വ​സം കൊ​ണ്ടു​പോ​കു​മ്പോ​ഴും ഇ​വ​രെ​യെ​ല്ലാം പ​ഠി​പ്പി​ച്ച് വ​ലി​യ നി​ല​യി​ലെ​ത്തി​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന​ത് മാ​ത്ര​മാ​ണ് വി​ജി​ത അ​ട​ക്ക​മു​ള്ള​വ​രു​ടെ ചി​ന്ത. വ​ള​യ​മ്പാ​ടി​യി​ലെ കു​ട്ടി​ക​ൾ​ക്ക് പ്രൈ​മ​റി സ്കൂ​ളി​ൽ പോ​കാ​ൻ​പോ​ലും മൂ​ന്നു കി​ലോ മീ​റ്റ​ർ സ​ഞ്ച​രി​ക്ക​ണം. അ​തും വ​ന മേ​ഖ​ല​യി​ലൂ​ടെ. കാ​ട്ടാ​ന​ക്കും പു​ലി​ക്കും ക​ര​ടി​ക്കും കാ​ട്ടു​പ​ന്നി​ക്കും പു​റ​മെ ചെ​ന്നാ​യ​കൂ​ടി പ്ര​ദേ​ശ​ത്ത് എ​ത്തി​യ​ത് കു​ട്ടി​ക​ളെ​യും ര​ക്ഷി​താ​ക്ക​ളെ​യും കൂ​ടു​ത​ൽ ഭീ​തി​യി​ലാ​ക്കു​ക​യാ​ണ്.

    എ​ല്ലാ​വ​ർ​ക്കും അ​വ​ഗ​ണ​ന

    23 കു​ടും​ബ​ങ്ങ​ളു​ള്ള ന​ടു​വി​ൽ​മു​റ്റം ത​റ​വാ​ടി​ന് പു​റ​മെ സ​മീ​പ​ത്താ​യി ഏ​ഴു കു​ടും​ബ​ങ്ങ​ളു​ള്ള ഉ​ന്ന​തി​യും ഉ​ണ്ട്. എ​ന്നാ​ൽ, വൈ​ദ്യു​തി​പോ​ലും ഈ ​പ്ര​ദേ​ശ​ത്ത് എ​ത്തി​യി​ട്ട് വ​ർ​ഷ​ങ്ങ​ൾ മാ​ത്ര​മേ ആ​യി​ട്ടു​ള്ളൂ. വ​ന​പാ​ത​യി​ലൂ​ടെ ന​ട​ന്ന​ല്ലാ​തെ പു​റ​ത്തേ​ക്ക് പോ​കാ​ൻ ഇ​വ​ർ​ക്ക് വ​ഴി​യി​ല്ല. ത​ക​ർ​ന്ന ഫെ​ൻ​സി​ങ്ങു​ക​ളും കു​ണ്ടും കു​ഴി​യു​മാ​യ റോ​ഡും വ​ർ​ഷ​ങ്ങ​ളാ​യി വ​ള​യാ​മ്പാ​ടി​ക്കാ​രു​ടെ ജീ​വ​ൻ തു​ലാ​സി​ലാ​ക്കു​ക​യാ​ണ്. മ​ഴ​യൊ​ന്ന് പെ​യ്താ​ൽ വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ൾ ഇ​വി​ടേ​ക്ക് വ​രി​ല്ല. അ​ത്ര​മാ​ത്രം കു​ണ്ടും കു​ഴി​യും നി​റ​ഞ്ഞ​താ​ണ് റോ​ഡു​ക​ൾ. കാ​ട്ടാ​ന​ക്കൂ​ട്ട​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് ന​ടു​വി​ലൂ​ടെ വാ​ഹ​ന​മോ​ടി​ക്കാ​ൻ ആ​രും ധൈ​ര്യ​പ്പെ​ടാ​ത്ത​തി​നാ​ൽ അ​സു​ഖം വ​ന്നാ​ൽ​പോ​ലും രാ​ത്രി കൊ​ണ്ടു​പോ​കാ​നും ഇ​വി​ട​ത്തു​കാ​ർ​ക്ക് മാ​ർ​ഗ​മി​ല്ല. റോ​ഡ് കോ​ൺ​ക്രീ​റ്റ് ചെ​യ്യാ​ൻ വ​നം വ​കു​പ്പ് എ​ൻ.​ഒ.​സി ന​ൽ​കാ​ൻ ത​യാ​റാ​ണെ​ങ്കി​ലും ഫ​ണ്ട് ന​ൽ​കാ​ൻ ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട​വ​ർ ത​യാ​റാ​കാ​ത്ത​താ​ണ് പ്ര​ധാ​ന പ്ര​ശ്നം. സ്ഥ​ലം എം.​എ​ൽ.​എ മ​ന്ത്രി​കൂ​ടി​യാ​യി​ട്ടും എ​സ്.​ടി ഫ​ണ്ട് പോ​ലും റോ​ഡി​ന് വ​ക​യി​രു​ത്താ​ൻ ക​ഴി​ഞ്ഞി​ട്ടി​ല്ല. റോ​ഡ് കോ​ൺ​ക്രീ​റ്റ് ചെ​യ്യാ​ൻ 50 ല​ക്ഷ​മെ​ങ്കി​ലും ആ​വ​ശ്യ​മാ​ണെ​ന്നും ഗ്രാ​മ​പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തി​ന് ഇ​ത്ര​യും ഫ​ണ്ട് ക​ണ്ടെ​ത്തു​ക അ​സാ​ധ്യ​മാ​ണെ​ന്നു​മാ​ണ് ജ​ന​പ്ര​തി​നി​ധി​യാ​യ കാ​ഞ്ഞി​ര​ത്തി​നാ​ൽ ജ​യിം​സ് പ​റ​യു​ന്ന​ത്. ജി​ല്ല പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തും ഇ​ക്കാ​ര്യ​ത്തി​ൽ നി​സ്സം​ഗ​ത​യാ​ണ് പു​ല​ർ​ത്തു​ന്ന​ത്. വ​ന്യ​മൃ​ഗ​ങ്ങ​ളി​റ​ങ്ങി കാ​ർ​ഷി​ക വി​ള​ക​ൾ ന​ശി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​ത് നി​ത്യ​സം​ഭ​വ​മാ​യി​ട്ടും ഫെ​ൻ​സി​ങ് ന​ന്നാ​ക്കാ​നും വ​ർ​ഷ​ങ്ങ​ളാ​യി​ട്ടും വ​നം വ​കു​പ്പ് ത​യാ​റാ​യി​ട്ടി​ല്ല.

    ക​ഴി​വു​റ്റ താ​ര​ങ്ങ​ളു​ണ്ടി​വി​ടെ

    അ​സൗ​ക​ര്യ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് ന​ടു​വി​ലും നാ​ടി​ന് അ​ഭി​മാ​ന​മാ​യി കാ​യി​ക​രം​ഗ​ത്തെ നി​ര​വ​ധി ട്രോ​ഫി​ക​ൾ ഈ ​മു​റ്റ​ത്തെ​ത്തി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. ആ​ർ​ച്ച​റി​യി​ൽ സം​സ്ഥാ​ന​ത്തും ദേ​ശീ​യ​ത​ല​ത്തി​ലും മാ​റ്റു​ര​ച്ച മി​ക​ച്ച താ​ര​ങ്ങ​ൾ ന​ടു​വി​ൽ​മു​റ്റ​ത്തു​ണ്ട്. പ​രി​ശീ​ല​ന​ത്തി​ന് ഒ​ട്ടും സൗ​ക​ര്യ​മി​ല്ലാ​തി​രു​ന്നി​ട്ടും ദേ​ശീ​യ​ത​ല​ത്തി​ൽ​പോ​ലും ആ​ർ​ച്ച​റി മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ളി​ൽ ഈ ​ത​റ​വാ​ട്ടി​ൽ​നി​ന്ന് പ​ങ്കാ​ളി​ത്ത​മു​ണ്ടാ​യി. കാ​യി​ക താ​ര​ങ്ങ​ള്‍ക്ക് ഉ​യ​ർ​ച്ച​യു​ടെ പ​ട​വു​ക​ൾ താ​ണ്ടാ​ൻ മി​ക​ച്ച പ​രി​ശീ​ല​നം അ​ത്യ​ന്താ​പേ​ക്ഷി​ത​മാ​ണ്. എ​ന്നാ​ൽ അ​ത്ത​രം പ​രി​ശീ​ല​ന​ത്തി​നു​ള്ള സൗ​ക​ര്യ​മൊ​ന്നും ഈ ​ഗ്രാ​മ​ത്തി​ലെ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ​ക്ക് ല​ഭി​ക്കാ​റി​ല്ല. വ​ന്യ​മൃ​ഗ​ങ്ങ​ളെ പേ​ടി​ച്ച് നേ​ര​ത്തേ വീ​ട്ടി​ലെ​ത്തേ​ണ്ട​ത് കാ​ര​ണം വൈ​കു​ന്നേ​ര​ങ്ങ​ളി​ൽ സ്കൂ​ളി​ൽ ന​ട​ക്കു​ന്ന പ​രി​ശീ​ല​ന​ത്തി​ലും ഇ​വ​ർ​ക്ക് പ​ങ്കെ​ടു​ക്കാ​ൻ ക​ഴി​യാ​റി​ല്ല.

    പൂ​ക്കോ​ട് സ്കൂ​ളി​ൽ പ​ഠി​ക്കു​മ്പോ​ഴാ​ണ് പ്ര​ത്യു മോ​ഹ​ൻ ദേ​ശീ​യ​ത​ല​ത്തി​ൽ ആ​ർ​ച്ച​റി മ​ത്സ​ര​ത്തി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ത്ത​ത്. പ്ര​ത്യു​ഷ മോ​ഹ​നാ​ക​ട്ടെ സം​സ്ഥാ​ന​ത​ല ആ​ർ​ച്ച​റി മ​ത്സ​ര​ത്തി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ത്ത് മി​ക​ച്ച നി​ല​വാ​രം പു​ല​ർ​ത്താ​നും ക​ഴി​ഞ്ഞു. ഈ ​ത​റ​വാ​ട്ടി​ൽ ത​ന്നെ​യു​ള്ള വി​പ​ഞ്ചി​ക ക​ഴി​ഞ്ഞ വ​ർ​ഷം ഷോ​ട്ട്പു​ട്ടി​ൽ സം​സ്ഥാ​ന​ത​ല​ത്തി​ലും മ​ത്സ​രി​ച്ചു. 40കാ​രി​യാ​യ വി​ജി​ത നേ​ര​ത്തേ ആ​ർ​ച്ച​റി​യി​ൽ ദേ​ശീ​യ​ത​ല മ​ത്സ​ര​ത്തി​ൽ ഉ​ൾ​െ​പ്പ​ടെ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തി​രു​ന്നു. മി​ക​ച്ച പ​രി​ശീ​ല​നം ല​ഭി​ച്ചാ​ൽ മി​ക​ച്ച താ​ര​ങ്ങ​ളെ സം​ഭാ​വ​ന ചെ​യ്യാ​ൻ ന​ടു​വി​ൽ​മു​റ്റം ത​റ​വാ​ട്ടി​ന് സാ​ധി​ച്ചേ​ക്കും.

