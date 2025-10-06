Begin typing your search above and press return to search.
    LIFE
    Posted On
    6 Oct 2025 11:29 AM IST
    Updated On
    6 Oct 2025 11:29 AM IST

    സംഗീതം ഇവർക്ക് കുടുംബ കാര്യം

    സംഗീതം ഇവർക്ക് കുടുംബ കാര്യം
    ഒ​റ്റ​പ്പാ​ലം പൂ​ഴി​ക്കു​ന്ന് ശ്രീ​കൃ​ഷ്ണ​ക്ഷേ​ത്ര​ത്തി​ൽ ചെ​​ൈ​മ്പ സം​ഗീ​തോ​ത്സ​വ​ത്തി​ൽ സ​ന്ദീ​പ്

    ക​ച്ചേ​രി​ ന​ട​ത്തു​ന്നു. സ​ഹോ​ദ​രി പു​ത്ര​ൻ വാ​സു​ദേ​വ​ൻ മൃ​ദം​ഗ​വും മ​ക​ൾ ആ​ര്യ വ​യ​ലി​നും വാ​യി​ക്കു​ന്നു

    പാ​ല​ക്കാ​ട്: ക​ർ​മം​കൊ​ണ്ട് വി​വി​ധ ​േമ​ച്ചി​ൽ​പു​റ​ങ്ങ​ളി​ലാ​ണെ​ങ്കി​ലും സം​ഗീ​തം ഇ​വ​ർ​ക്ക് ജീ​വ​വാ​യു​വാ​ണ്. സം​ഗീ​ത വ​ഴി​ക​ളി​ൽ വ​ലി​യ പാ​ര​മ്പ​ര്യ​മൊ​ന്നും അ​വ​കാ​ശ​പ്പെ​ടാ​നി​ല്ലെ​ങ്കി​ലും ഓ​ങ്ങ​ല്ലൂ​ർ എ​ര​ണ്ട​പു​റ​ത്തു​കാ​ട് മ​ന സ​ന്ദീ​പി​നും സ​ഹോ​ദ​ര​ങ്ങ​ൾ​ക്കും മ​റ്റും സം​ഗീ​ത​വ​ഴി​ത​ന്നെ​യാ​ണ് ഏ​റെ പ്രി​യം.

    ശാ​സ്ത്രീ​യ സം​ഗീ​ത​മാ​ണ് ത​ന്റെ വ​ഴി​യാ​യി സ​ന്ദീ​പ് തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ത്ത​തെ​ങ്കി​ൽ മ​ക​ൾ ആ​ര്യ സ​ന്ദീ​പും സ​ഹോ​ദ​രി സി​ന്ധു​വും വ​യ​ലി​നി​സ്റ്റു​ക​ളാ​ണ്. മൂ​ത്ത സ​ഹോ​ദ​രി സ​ന്ധ്യ​യു​ടെ മ​ക​ൻ വാ​സു​ദേ​വ​ൻ മൃ​ദം​ഗ വാ​ദ​ക​നും. മെ​ക്കാ​നി​ക്ക​ൽ എ​ൻ​ജി​നീ​യ​റി​ങ് ബി​രു​ദ​ധാ​രി​യാ​യ സ​ന്ദീ​പ് ചേ​ല​ക്ക​ര ഗ​വ. പോ​ളി​ടെ​ക്നി​ക്കി​ലെ അ​ധ്യാ​പ​ക​നാ​ണ്.നി​ര​വ​ധി വേ​ദി​ക​ളി​ൽ സം​ഗീ​ത ക​ച്ചേ​രി അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ച സ​ന്ദീ​പ് ത​ന്റെ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളെ​യ​ട​ക്കം സം​ഗീ​ത ക​ച്ചേ​രി​ക​ൾ​ക്ക് പ​രി​ശീ​ലി​പ്പി​ക്കു​ന്നു​മു​ണ്ട്. അ​ത്തി​പ്പ​റ്റ ര​വി​യു​ടെ കീ​ഴി​ൽ ക​ഥ​ക​ളി സം​ഗീ​ത​വും പ​ഠി​ച്ചു വ​രു​ന്നു​ണ്ട്.

    ഇ​പ്പോ​ൾ സം​ഗീ​ത​ക​ച്ചേ​രി​ക​ൾ സ​ന്ദീ​പി​ന് കു​ടും​ബ കാ​ര്യം കൂ​ടി​യാ​ണ്. സം​ഗീ​ത വേ​ദി​ക​ളി​ൽ പ​ക്ക​മേ​ളം ഒ​രു​ക്കു​ന്ന​ത് വ​യ​ലി​നി​സ്റ്റാ​യ മ​ക​ൾ ആ​ര്യ​യും മൃ​ദം​ഗം വാ​യി​ക്കു​ന്ന​ത് സ​ഹോ​ദ​രി​പു​ത്ര​നാ​യ വാ​സു​ദേ​വ​നു​മാ​ണ്. ആ​ര്യ സ​ന്ദീ​പ് ക​ഴി​ഞ്ഞ​വ​ർ​ഷം ദേ​ശീ​യ​ത​ല​ത്തി​ൽ കേ​ന്ദ്രീ​യ വി​ദ്യാ​ല​യ​ങ്ങ​ളു​ടെ ക​ലോ​ത്സ​വ​ത്തി​ൽ വ​യ​ലി​നി​ൽ മൂ​ന്നാം സ്ഥാ​നം ക​ര​സ്ഥ​മാ​ക്കി. സം​ഗീ​ത​ത്തി​ൽ ആ​ര്യ​യു​ടെ ഗു​രു അ​ച്ഛ​ൻ സ​ന്ദീ​പ് ത​ന്നെ​യാ​ണ്. ഒ​റ്റ​പ്പാ​ലം കേ​ന്ദ്രീ​യ വി​ദ്യാ​ല​യ​ത്തി​ൽ പ​ത്താം ക്ലാ​സ് വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​യാ​ണ് ആ​ര്യ.

    സം​സ്ഥാ​ന ക​ലോ​ത്സ​വ​ത്തി​ൽ മൃ​ദം​ഗ​വാ​ദ​ന​ത്തി​ൽ എ ​ഗ്രേ​ഡും കാ​ലി​ക്ക​റ്റ് യൂ​നി​വേ​ഴ്സി​റ്റി ഇ​ൻ​റ​ർ​സോ​ൺ ക​ലോ​ത്സ​വ​ത്തി​ൽ മൂ​ന്നാം സ്ഥാ​ന​വും നേ​ടി​യ വാ​സു​ദേ​വ​ൻ വ​ട​ക്കാ​ഞ്ചേ​രി വ്യാ​സ കോ​ള​ജി​ൽ മൂ​ന്നാം​വ​ർ​ഷ ഫി​സി​ക്സ് ബി​രു​ദ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​യാ​ണ്. വാ​സു​ദേ​വ​ന് സം​ഗീ​ത​ത്തി​ന്റെ ബാ​ല​പാ​ഠ​ങ്ങ​ൾ പ​ക​ർ​ന്ന​തും അ​മ്മാ​വ​ൻ സ​ന്ദീ​പ് ത​ന്നെ​യാ​ണ്.ഇ​ട​യ്ക്ക​യും സോ​പാ​ന​സം​ഗീ​ത​വും ക​ഥ​ക​ളി സം​ഗീ​ത​വും ചെ​ണ്ട​യും പ​രി​ശീ​ലി​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്.

    ശാ​സ്ത്ര പ്ര​ചാ​ര​ക​നും റി​ട്ട. അ​ധ്യാ​പ​ക​നു​മാ​യ മ​ധു​വി​ന്റെ​യും ജി.​എ​ച്ച്.​എ​സ്. വ​ല്ല​പ്പു​ഴ​യി​ലെ ഫി​സി​ക്സ് അ​ധ്യാ​പി​ക സ​ന്ധ്യ​യു​ടെ​യും മ​ക​നാ​ണ് വാ​സു​ദേ​വ​ൻ.ഓ​ങ്ങ​ല്ലൂ​ർ എ​ര​ണ്ട​പ്പു​റ​ത്തു​കാ​ട് നാ​രാ​യ​ണ​ൻ ന​മ്പൂ​തി​രി​യു​ടെ​യും രാ​ധാ അ​ന്ത​ർ​ജ​ന​ത്തി​ന്റെ​യും മ​ക​നാ​ണ് സ​ന്ദീ​പ്. ഭാ​ര്യ സൗ​മ്യ പ്ര​ശ​സ്ത തി​മി​ല ക​ലാ​കാ​ര​ൻ നാ​രാ​യ​ണ​ൻ ന​മ്പൂ​തി​രി​യു​ടെ മ​ക​ളാ​ണ്.

