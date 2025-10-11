Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    LIFE
    Posted On
    date_range 11 Oct 2025 11:14 AM IST
    Updated On
    date_range 11 Oct 2025 11:14 AM IST

    മാതാവിന് ‘പുനർജന്മം'; ഈറനണിഞ്ഞ് സന്തോഷും ലക്ഷ്മിയും

    മാതാവിന് ‘പുനർജന്മം; ഈറനണിഞ്ഞ് സന്തോഷും ലക്ഷ്മിയും
    സ​ന്തോ​ഷ് കു​മാ​റും ലക്ഷ്മിയും അമ്മക്കൊപ്പം

    Listen to this Article

    കോ​ഴി​ക്കോ​ട്: മ​രി​ച്ചെ​ന്ന് ക​രു​തി ക​ര്‍മ​ങ്ങ​ള​ട​ക്കം ചെ​യ്ത മാ​താ​വി​നെ​ത്തേ​ടി കോ​ഴി​ക്കോ​ട്ടെ​ത്തു​മ്പോ​ൾ സ​ന്തോ​ഷ് കു​മാ​ര്‍ വാ​ഗ്മാ​രെ​യു​ടെ​യും ല​ക്ഷ്മി വാ​ഗ്മാ​രെ​യു​ടെ​യും ഹൃ​ദ​യം പ​ടാ​പ​ടാ​ന്ന് മി​ടി​ച്ചു. മാ​താ​വ് ഗീ​ത​യെ ക​ൺ​മു​ന്നി​ൽ ക​ണ്ട​പ്പോ​ൾ സ​ന്തോ​ഷ​മ​ട​ക്കാ​നാ​വാ​തെ കെ​ട്ടി​പ്പി​ടി​ച്ച അ​വ​ർ വി​തു​മ്പി... മാ​യ​നാ​ട് ഗ​വ. ആ​ശാ ഭ​വ​നി​ലാ​യി​രു​ന്നു മാ​താ​വി​ന്‍റെ​യും ര​ണ്ടു​മ​ക്ക​ളു​ടെ​യും വൈ​കാ​രി​ക പു​ന​സ​മാ​ഗ​മം.

    ഒ​മ്പ​തു​വ​ര്‍ഷം മു​മ്പ് മ​നോ​നി​ല തെ​റ്റി കോ​ഴി​ക്കോ​ട്ടെ​ത്തി മാ​യ​നാ​ട് ആ​ശാ ഭ​വ​നി​ല്‍ ക​ഴി​യു​ക​യാ​യി​രു​ന്ന മ​ഹാ​രാ​ഷ്ട്ര സ്വ​ദേ​ശി​നി ഗീ​ത​യാ​ണ് വ്യാ​ഴാ​ഴ്ച മ​ക്ക​ൾ​ക്കൊ​പ്പം നാ​ട്ടി​ലേ​ക്ക് മ​ട​ങ്ങി​യ​ത്. മാ​താ​പി​താ​ക്ക​ളു​ടെ അ​ടു​പ്പി​ച്ചു​ള്ള മ​ര​ണ​ത്തെ തു​ട​ര്‍ന്ന് മ​നോ​നി​ല തെ​റ്റി​യാ​ണ് ഗീ​ത കോ​ഴി​ക്കോ​ട്ടെ​ത്തി​യ​ത്. പൊ​ലീ​സ് കു​തി​ര​വ​ട്ടം മാ​ന​സി​കാ​രോ​ഗ്യ കേ​ന്ദ്ര​ത്തി​ലും ഇ​വി​ടെനി​ന്ന് ആ​ശാ ഭ​വ​നി​ലെ​ത്തി. കേ​ന്ദ്ര ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര മ​ന്ത്രാ​ല​യ​ത്തി​ലെ റി​ട്ട. ഓ​ഫി​സ​റും സാ​മൂ​ഹി​ക പ്ര​വ​ര്‍ത്ത​ക​നു​മാ​യ എം. ​ശി​വ​ന്റെ ഇ​ട​പെ​ട​ലാ​ണ് ഗീ​ത​ക്ക് പ​തി​റ്റാ​ണ്ടോ​ളം നീ​ണ്ട ഒ​റ്റ​പ്പെ​ട​ലി​ന് ശേ​ഷം ബ​ന്ധു​ക്ക​ള്‍ക്കൊ​പ്പം മ​ട​ങ്ങാ​ന്‍ അ​വ​സ​ര​മൊ​രു​ക്കി​യ​ത്.

    വ​ര്‍ഷ​ങ്ങ​ളോ​ളം അ​ന്വേ​ഷി​ച്ചി​ട്ടും ക​ണ്ടെ​ത്താ​നാ​വാ​തി​രു​ന്ന​തോ​ടെ മ​രി​ച്ചെ​ന്ന് ക​രു​തി ക​ര്‍മ​ങ്ങ​ള​ട​ക്കം ചെ​യ്തി​രു​ന്നു മ​ക്ക​ള്‍. അ​മ്മ​യെ കാ​ണാ​താ​യ​ത് മു​ത​ല്‍ ത​ങ്ങ​ള്‍ അ​നു​ഭ​വി​ച്ച പ്ര​യാ​സ​ങ്ങ​ള്‍ മ​ക്ക​ള്‍ ശി​വ​ൻ മൂ​ന​ത്തി​ലു​മാ​യി പ​ങ്കു​വെ​ച്ചു. മാ​താ​വി​നെ സം​ര​ക്ഷി​ച്ച് തി​രി​ച്ചേ​ൽ​പ്പി​ച്ച​തി​ന് ന​ന്ദി പ​റ​ഞ്ഞ മ​ക്ക​ള്‍ മാ​താ​വി​നെ​യും കൂ​ട്ടി നാ​ട്ടി​ലേ​ക്ക് തി​രി​ച്ചു.

    News Summary - mother and children reunited after many years
