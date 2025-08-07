Begin typing your search above and press return to search.
    7 Aug 2025 9:22 AM IST
    7 Aug 2025 11:34 AM IST

    നാ​ലു​പ​തി​റ്റാ​ണ്ടിന്റെ പ്ര​വാ​സം മ​തി​യാ​ക്കി ‘സ​ക്കീ​ർ ഭാ​യ്’ നാ​ട​ണ​യു​ന്നു

    സ​ക്കീ​ർ ഹു​സൈ​നും കു​ടും​ബ​വും

    മ​നാ​മ: 43 വ​ർ​ഷ​ത്തെ ഓ​ർ​മ​ക​ളും പേ​റി ‘സ​ക്കീ​ർ ഭാ​യ്’ എ​ന്ന് പ​രി​ച​യ​ക്കാ​ർ സ്നേ​ഹ​ത്തോ​ടെ വി​ളി​ക്കു​ന്ന സ​ക്കീ​ർ ഹു​സൈ​ൻ പ്ര​വാ​സം മ​തി​യാ​ക്കി ക​ണ്ണൂ​രി​ലേ​ക്ക് യാ​ത്ര തി​രി​ക്കു​ക​യാ​ണ്; കൂ​ടെ പ്രി​യ​ത​മ ഫൗ​സി​യ​യും. 1982ലെ ​തി​ള​ക്കു​ന്ന ഒ​രു ആ​ഗ​സ്റ്റ് മാ​സ​ത്തി​ലാ​ണ് സ​ക്കീ​ർ ഹു​സൈ​ൻ പ​വി​ഴ ദ്വീ​പി​ലേ​ക്ക് വ​ന്നി​റ​ങ്ങി​യ​ത്. തി​രി​ച്ചു​പോ​കു​ന്ന​ത് മ​റ്റൊ​രു ആ​ഗ​സ്റ്റ് മാ​സ​മെ​ന്ന​തും ഒ​രു​പ​ക്ഷേ, യാ​ദൃ​ച്ഛി​മാ​കാം. അ​ക്കാ​ല​ത്ത് ബ​ഹ്റൈ​ൻ വ​ള​ർ​ച്ച​യു​ടെ കാ​ല​ഘ​ട്ട​ത്തി​ലേ​ക്ക് കാ​ലെ​ടു​ത്തു വെ​ക്കു​ന്ന സ​മ​യ​മാ​ണ്.

    മ​നാ​മ​യി​ലെ ഡി​പ്ലോ​മാ​റ്റി​ക്കി​ൽ കു​റ​ച്ച് ഉ​യ​ർ​ന്ന കെ​ട്ടി​ട​ങ്ങ​ൾ മാ​ത്ര​മാ​ണ് അ​ന്നു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്ന​ത്. സ്വ​ന്തം ക​ണ്ണു​ക​ൾ​ക്ക് മു​ന്നി​ലാ​യി​രു​ന്നു പി​ന്നീ​ട് ബ​ഹ്‌​റൈ​ന്റെ വ​ള​ർ​ച്ച. ഇ​ത്ര​യും കാ​ല​ത്തെ ബ​ഹ്റൈ​നി​ലെ പ്ര​വാ​സ​ത്തി​നി​ട​യി​ൽ ഒ​രു​പാ​ട് പേ​രു​ടെ പ്ര​യാ​സ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് ആ​ശ്വാ​സ​മേ​കാ​നും പ്ര​ശ്ന​ങ്ങ​ൾ ദൂ​രീ​ക​രി​ക്കു​ന്ന​തി​ൽ ഒ​രു ചെ​റി​യ പ​ങ്കു​വ​ഹി​ക്കാ​നും ക​ഴി​ഞ്ഞു​വെ​ന്ന​താ​ണ് സ​ക്കീ​ർ ഹു​സൈ​ന് ഏ​റ്റ​വും വ​ലി​യ സ​മ്പാ​ദ്യ​മാ​യി കാ​ണു​ന്ന​ത്. സ​ല​ഫി പ്ര​സ്ഥാ​ന​വു​മാ​യു​ള്ള ബ​ന്ധം പ​ല പ്ര​മു​ഖ​രു​മാ​യും അ​ടു​ത്തി​ട​പ​ഴ​കാ​നും അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തെ സ​ഹാ​യി​ച്ചു.

    ഹി​ദ്ദ് അ​ൽ ഹി​ദാ​യ സെ​ന്റ​ർ മ​ല​യാ​ള വി​ഭാ​ഗ​മാ​യി​രു​ന്നു പ്ര​ധാ​ന പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന മേ​ഖ​ല. ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ ഫാ​ർ​മ​സി, ജാ​ഫ​ർ ഫാ​ർ​മ​സി, ബി.​ടി.​ടി.​സി, ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ ഗ്യാ​സ്, പി. ​ഹ​രി​ദാ​സ് സ​ൺ​സ് എ​ന്നീ സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ വി​വി​ധ കാ​ല​ങ്ങ​ളി​ൽ ജോ​ലി ചെ​യ്ത​തി​ന്റെ നി​റ​മു​ള്ള ഓ​ർ​മ​ക​ൾ എ​ന്നും കൂ​ടെ​യു​ണ്ടാ​കു​മെ​ന്ന് പ​റ​യു​മ്പോ​ഴും അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തി​ന്‍റെ ക​ണ്ണു​ക​ൾ നി​റ​യു​ന്നു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നു.

    മൂ​ത്ത മ​ക​ൻ ഫ​വാ​സ് സ​ക്കീ​ർ ഒ​രു ഓ​സ്ട്രി​യ​ൻ ക​മ്പ​നി​യി​ൽ ഫി​നാ​ൻ​സ് ആ​ൻ​ഡ് അ​ഡ്മി​നി​സ്ട്രേ​ഷ​ൻ മാ​നേ​ജ​ർ ആ​യും ര​ണ്ടാ​മ​ത്തെ മ​ക​ൻ ഫ​ഹ​ദ് സ​ക്കീ​ർ ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ ഫാ​ർ​മ​സി മാ​ർ​ക്ക​റ്റി​ങ് വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ലും ജോ​ലി ചെ​യ്തു​വ​രു​ന്നു. വി​ശ്ര​മ​കാ​ലം നാ​ട്ടി​ൽ സ​മാ​ധാ​ന​ത്തോ​ടെ ക​ഴി​യാ​നാ​ണ് സ​ക്കീ​ർ ഹു​സൈ​ന്‍റെ​യും പ്രി​യ​ത​മ​യു​ടെ​യും ആ​ഗ്ര​ഹം.

    News Summary - 'Zakir Bhai' returns home after four decades
