Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightLIFEchevron_rightMenchevron_rightപ്ര​വാ​സ​ത്തോ​ട്​...
    Men
    Posted On
    date_range 29 Dec 2025 10:54 AM IST
    Updated On
    date_range 29 Dec 2025 10:54 AM IST

    പ്ര​വാ​സ​ത്തോ​ട്​ വി​ട​പ​റ​ഞ്ഞു; യൂ​സു​ഫ​ലി​യു​ടെ ഊ​ടും പാ​വും

    text_fields
    bookmark_border
    യൂ​സു​ഫ​ലി​യു​ടെ പേ​ഴ്​​സ​ന​ൽ ഡ്ര​സ്​ മേ​ക്ക​ർ മു​ര​ളീ​ധ​ര​ൻ നാ​ട്ടി​ലേ​ക്ക്​ മ​ട​ങ്ങി
    പ്ര​വാ​സ​ത്തോ​ട്​ വി​ട​പ​റ​ഞ്ഞു; യൂ​സു​ഫ​ലി​യു​ടെ ഊ​ടും പാ​വും
    cancel
    camera_alt

    മു​ര​ളീ​ധ​രൻ

    ദു​ബൈ: പ്ര​മു​ഖ വ്യ​വ​സാ​യി​യും ലു​ലു ഗ്രൂ​പ്പ്​ ചെ​യ​ർ​മാ​നു​മാ​യ എം.​എ യൂ​സു​ഫ​ലി​യു​ടെ ഊ​ടും പാ​വു​മാ​യി​രു​ന്ന മു​ര​ളീ​ധ​ര​നും പ്ര​വാ​സ​ത്തോ​ട്​ വി​ട പ​റ​ഞ്ഞു. ക​ഴി​ഞ്ഞ മൂ​ന്നു പ​തി​റ്റാ​ണ്ടി​ല​ധി​ക​മാ​യി യൂ​സു​ഫ​ലി ധ​രി​ച്ചി​രു​ന്ന​ത്​ മു​ര​ളീ​ധ​ര​ന്‍റെ ക​ര​വി​രു​തി​ൽ വി​രി​ഞ്ഞ വ​ർ​ണ വ​സ്ത്ര​ങ്ങ​ളാ​യി​രു​ന്നു. 30 കൊ​ല്ല​ത്തി​ല​ധി​ക​മാ​യി ദു​ബൈ ക​രാ​മ​യി​ലെ ലു​ലു മാ​ളി​ൽ യൂ​സു​ഫ​ലി​യു​ടെ പേ​ഴ്​​സ​ണ​ൽ ടൈ​യ്​​ല​റാ​യി​രു​ന്നു ഇ​ദ്ദേ​ഹം.

    1995 ഏ​പ്രി​ൽ 20നാ​ണ്​ അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തെ യൂ​സു​ഫ​ലി അ​ബൂ​ദി​യി​ലേ​ക്ക്​ കൊ​ണ്ടു​വ​രു​ന്ന​ത്. തൃ​ശൂ​ർ ത​ളി​ക്കു​ളം സ്വ​ദേ​ശി​യാ​യ ഇ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തി​ന്‍റെ ടൈ​യ്​​ല​റി​ങ്​ ഷോ​പ്പ്​ നാ​ട്ടി​ക​യി​ൽ യൂ​സു​ഫ​ലി​യു​ടെ വീ​ടി​ന്​ സ​മീ​പ​ത്താ​യി​രു​ന്നു. യൂ​സു​ഫ​ലി​യു​ടെ വ​സ്ത്ര​ങ്ങ​ളെ​ല്ലാം ത​യ്​​ച്ചി​രു​ന്ന​ത്​ ഇ​ദ്ദേ​ഹ​മാ​യി​രു​ന്നു. ആ ​അ​ടു​പ്പ​മാ​ണ്​​ ബി​സി​ന​സ്​ വ​ള​ർ​ച്ച​യി​ലും മു​ര​ളീ​ധ​ര​നെ ഒ​പ്പം കൂ​ട്ടാ​ൻ യൂ​സു​ഫ​ലി തീ​രു​മാ​നി​ച്ച​ത്. വി​ര​മി​ക്ക​ൽ പ്രാ​യം പി​ന്നി​ട്ടെ​ങ്കി​ലും നാ​ലു​ത​വ​ണ വി​സ പു​തു​ക്കാ​നു​ള്ള കാ​ര​ണ​വും അ​ദ്ദേ​ഹ​വു​മാ​യു​ള്ള ഹൃ​ദ​യ​ബ​ന്ധം ത​ന്നെ​യാ​യി​രു​ന്നു. ആ​ദ്യം അ​ബൂ​ദ​ബി​യി​ലാ​യി​രു​ന്നു പ്ര​വാ​സ​ത്തി​ന്‍റെ തു​ട​ക്കം. പി​ന്നീ​ട് ദു​ബൈ ക​രാ​മ​യി​ൽ ലു​ലു​ ഹൈ​പ്പ​ർ​മാ​ർ​ക്ക​റ്റ്​ ആ​രം​ഭി​ച്ച​തു​മു​ത​ൽ ഇ​ങ്ങോ​ട്ട്​ മാ​റി. അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തി​ന്‍റെ പേ​ഴ്​​സ​ന​ൽ ഡ്ര​സ്​ മേ​ക്ക​ർ എ​ന്ന നി​ല​യി​ലാ​യി​രു​ന്നു ഇ​ത്ര​യും കാ​ലം ജോ​ലി. ഓ​രോ ദി​വ​സ​വും യൂ​സു​ഫ​ലി​ക്ക്​ വേ​ണ്ട കു​പ്പാ​യ​ങ്ങ​ൾ ത​യ്​​ച്ചു​ന​ൽ​കു​ക മാ​ത്ര​മാ​യി​രു​ന്നു​ ജോ​ലി. ​

    മും​ബൈ​യി​ൽ നി​ന്ന്​ ലി​ന​ൻ ക്ല​ബി​ന്‍റെ തു​ണി വാ​ങ്ങു​ന്ന​തും അ​ത്​ ഡി​സൈ​ൻ ചെ​യ്യു​ന്ന​തു​​മെ​ല്ലാം മു​ര​ളീ​ധ​ര​ൻ ത​ന്നെ. ത​യ്​​ച്ചു ക​ഴി​ഞ്ഞ കു​പ്പാ​യ​ങ്ങ​ൾ അ​ബൂ​ദ​ബി​യി​ലെ വീ​ട്ടി​ലെ​ത്തി​ക്കും. ദു​ബൈ​യി​ൽ കു​ടും​ബ​ത്തെ ഒ​പ്പം നി​ർ​ത്താ​ൻ വാ​ട​ക​ക്ക്​ ഫ്ലാ​റ്റും യൂ​സു​ഫ​ലി എ​ടു​ത്ത്​ ന​ൽ​കി​യി​രു​ന്നു.

    ഭാ​ര്യ​യും ര​ണ്ട്​ മ​ക്ക​ളും അ​ട​ങ്ങു​ന്ന കു​ടും​ബ​ത്തെ 12 വ​ർ​ഷ​ത്തോ​ളം ഒ​പ്പം കൂ​ട്ടാ​ൻ സാ​ധി​ച്ച​തി​ലു​ള്ള ആ​ശ്വാ​സ​വും മു​ര​ളീ​ധ​ര​ൻ പ​ങ്കു​വെ​ക്കു​ന്നു. മ​ക​ളും ഭ​ർ​ത്താ​വും ഇ​പ്പോ​ൾ നാ​ട്ടി​ലാ​ണ്. മ​ക​നും കു​ടും​ബ​വും ദു​ബൈ​യി​ലു​ണ്ട്. ജ​യ​ന്തി​യാ​ണ്​ സ​ഹ​ധ​ർ​മി​ണി. പ്ര​വാ​സം അ​വ​സാ​നി​പ്പി​ച്ചെ​ങ്കി​ലും നാ​ട്ടി​ൽ പു​തി​യ ടൈ​ല​യ്​​റി​ങ്​ ഷോ​പ്പ്​ തു​ട​ങ്ങ​ണ​മെ​ന്നാ​ണ്​ ആ​ഗ്ര​ഹം.

    യൂ​സു​ഫ​ലി​യു​ടെ വ​സ്ത്ര​ങ്ങ​ൾ ത​യ്ക്കു​ന്ന ജോ​ലി ത​ന്നെ അ​വി​ടെ​യും തു​ട​ര​ണ​മെ​ന്നാ​ണ്​ നി​ർ​ദേ​ശം. അ​തി​നാ​യി വേ​ണ്ട എ​ല്ലാ സൗ​ക​ര്യ​ങ്ങ​ളും ചെ​യ്യാ​മെ​ന്ന്​ യൂ​സു​ഫ​ലി അ​റി​യി​ച്ച​താ​യി മു​ര​ളീ​ധ​ര​ൻ ‘ഗ​ൾ​ഫ്​ മാ​ധ്യ​മ’​ത്തോ​ട്​ പ​റ​ഞ്ഞു. ​

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:UAE NewsDress MakingYusufaliexpatriate life
    News Summary - Yusufali's personal dressmaker Muralidharan returns home
    Similar News
    Next Story
    X