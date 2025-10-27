Begin typing your search above and press return to search.
    സൈ​ക്കി​ൾ സ​വാ​രി ദി​ന​ച​ര്യ​യാ​ക്കി യു​വ അ​ധ്യാ​പ​ക​ൻ

    സൈ​ക്കി​ൾ സ​വാ​രി ദി​ന​ച​ര്യ​യാ​ക്കി യു​വ അ​ധ്യാ​പ​ക​ൻ
    അ​ഫ്‌​സ​ൽ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളോ​ടൊ​പ്പം സൈ​ക്കി​ൾ യാ​ത്ര​ക്കി​ടെ

    Listen to this Article

    കു​ന്ദ​മം​ഗ​ലം: ക​ഴി​ഞ്ഞ ഏ​ഴു​വ​ർ​ഷ​മാ​യി സൈ​ക്കി​ളി​ൽ സ്കൂ​ളി​ലേ​ക്കും മ​റ്റും യാ​ത്ര ചെ​യ്യു​ന്ന ഒ​രു അ​ധ്യാ​പ​ക​നു​ണ്ട് ഇ​വി​ടെ. ച​ക്കാ​ല​ക്ക​ൽ ഹ​യ​ർ സെ​ക്ക​ൻ​ഡ​റി സ്കൂ​ളി​ലെ അ​ധ്യാ​പ​ക​നാ​യ കു​ന്ദ​മം​ഗ​ലം സ്വ​ദേ​ശി കെ.​പി. അ​ഫ്‌​സ​ൽ. വോ​ളി​ബാ​ളി​ൽ എം.​ജി യൂ​നി​വേ​ഴ്‌​സി​റ്റി താ​ര​വും മി​നി വോ​ളി​ബാ​ൾ സം​സ്ഥാ​ന താ​ര​വു​മാ​യി​രു​ന്നു ഈ ​അ​ധ്യാ​പ​ക​ൻ. വി​വി​ധ ജി​ല്ല ടീ​മു​ക​ൾ​ക്ക് വേ​ണ്ടി​യും വോ​ളി​ബാ​ൾ ക​ളി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്.

    അ​ധ്യാ​പ​ക​നാ​യി ജോ​ലി ല​ഭി​ച്ച ശേ​ഷം വ്യാ​യാ​മം കു​റ​ഞ്ഞ​പ്പോ​ഴാ​ണ് സൈ​ക്കി​ളി​ൽ സ്കൂ​ളി​ലേ​ക്ക് യാ​ത്ര ചെ​യ്യു​ന്ന​തി​നെ കു​റി​ച്ച് അ​ഫ്‌​സ​ൽ ആ​ലോ​ചി​ക്കു​ന്ന​ത്. സൈ​ക്കി​ളു​മാ​യി സ്കൂ​ളി​ലെ​ത്തി​യ​തോ​ടെ നി​ര​വ​ധി വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ അ​ധ്യാ​പ​ക​ന് ഐ​ക്യ​ദാ​ർ​ഢ്യം പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ച്‌ സ്കൂ​ളി​ലേ​ക്ക് സൈ​ക്കി​ളി​ൽ വ​രാ​ൻ തു​ട​ങ്ങി. സ്കൂ​ളി​ലെ സ്കൗ​ട്ട് അ​ധ്യാ​പ​ക​നാ​യ അ​ഫ്‌​സ​ൽ എ​ല്ലാ വ​ർ​ഷ​വും സ്കൗ​ട്ട് വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളെ​യും കൂ​ട്ടി സൈ​ക്കി​ൾ യാ​ത്ര സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കാ​റു​ണ്ട്. സൈ​ക്കി​ൾ ഓ​ടി​ക്കു​മ്പോ​ഴു​ള്ള ഏ​ക പ്ര​ശ്നം റോ​ഡി​ൽ വ​ലി​യ വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ​നി​ന്ന് പ​രി​ഗ​ണ​ന ല​ഭി​ക്കാ​റി​ല്ല എ​ന്ന​താ​ണ്.

    ആ​രോ​ഗ്യം കാ​ത്തു​സൂ​ക്ഷി​ക്കു​ന്ന​തി​നും പ​രി​സ​ര മ​ലി​നീ​ക​ര​ണം കു​റ​ക്കു​ന്ന​തി​നും സ​ഹാ​യി​ക്കു​ന്ന സൈ​ക്കി​ൾ യാ​ത്ര വ്യാ​പ​ക​മാ​ക്കാ​ൻ പ​ദ്ധ​തി​ക​ൾ അ​ധി​കൃ​ത​ർ ത​യാ​റാ​ക്ക​ണ​മെ​ന്നാ​ണ് അ​ഫ്സ​ലി​ന്റെ ആ​ഗ്ര​ഹം. മ​ക്ക​ളാ​യ ഷാ​ൻ മു​ഹ​മ്മ​ദ്, റ​യാ​ൻ മു​ഹ​മ്മ​ദ്, അ​സ്മി സെ​ഹ്‌​റി​ഷ് എ​ന്നി​വ​ർ​ക്കും സൈ​ക്കി​ൾ യാ​ത്ര​ക്ക് പ്രോ​ത്സാ​ഹ​നം ന​ൽ​കു​ന്നു​ണ്ട് ഈ ​അ​ധ്യാ​പ​ക​ൻ. പി​ന്തു​ണ​യു​മാ​യി ഭാ​ര്യ ഫ​സ്ന​യും കൂ​ടെ​യു​ണ്ട്.

    News Summary - Young teacher makes cycling a daily routine
