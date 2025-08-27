Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Men
    Men
    Posted On
    date_range 27 Aug 2025 11:59 AM IST
    Updated On
    date_range 27 Aug 2025 11:59 AM IST

    വർഗീസിന്റെ 60 വർഷത്തെ തീവണ്ടിയാത്ര; സ്നേഹാദരവുമായി സഹയാത്രികർ

    Kalleli Varghese
    കല്ലേലി വർഗീസ്

    ചാ​ല​ക്കു​ടി: ചാ​ല​ക്കു​ടി-​എ​റ​ണാ​കു​ളം ട്രെ​യി​ൻ യാ​ത്ര​യി​ൽ നീ​ണ്ട 60 വ​ർ​ഷ​ങ്ങ​ൾ പി​ന്നി​ടു​ന്ന ക​ല്ലേ​ലി വ​ർ​ഗീ​സി​ന് സ​ഹ​യാ​ത്ര​ക്കാ​രു​ടെ സ്നേ​ഹാ​ദ​രം. സ​ഹ​യാ​ത്ര​ക​രാ​യി​ട്ടു​ള്ള സു​ഹൃ​ത്തു​ക്ക​ൾ, മു​ൻ​കാ​ല യാ​ത്ര സു​ഹൃ​ത്തു​ക്ക​ൾ, പാ​സ​ഞ്ച​ർ അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ പ്ര​തി​നി​ധി​ക​ൾ, ജ​ന​പ്ര​തി​നി​ധി​ക​ൾ, റെ​യി​ൽ​വേ ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ർ എ​ന്നി​വ​ർ ചേ​ർ​ന്ന് ചാ​ല​ക്കു​ടി റെ​യി​ൽ​വേ സ്റ്റേ​ഷ​നി​ൽ ശ​നി​യാ​ഴ്ച രാ​വി​ലെ വ​ൻ വ​ര​വേ​ൽ​പും സ്വീ​ക​ര​ണ​വും ഒ​രു​ക്കു​ന്നു.

    1965 ആ​ഗ​സ്റ്റ് 30 മു​ത​ലാ​ണ് ക​ല്ലേ​ലി വ​ർ​ഗീ​സി​ന്റെ എ​റ​ണാ​കു​ളം തീ​വ​ണ്ടി യാ​ത്ര​ക​ൾ ആ​രം​ഭി​ക്കു​ന്ന​ത്. അ​വി​ടെ ഒ​രു സ്വ​കാ​ര്യ സ്ഥാ​പ​ന​ത്തി​ലെ ക്ല​ർ​ക്കാ​യി​രു​ന്നു അ​ന്ന് വ​ർ​ഗീ​സ്. പി​ന്നീ​ട് മ​ട്ടാ​ഞ്ചേ​രി മാ​ർ​ക്ക​റ്റി​ൽ ബ്രോ​ക്ക​റാ​യി മാ​റി. സ്വ​ന്തം പ​രി​ശ്ര​മ​വും വി​ശ്വാ​സ്യ​ത​യും കൊ​ണ്ടു വി​പ​ണി​യി​ലെ സു​പ്ര​ധാ​ന മു​ഖ​മാ​യി വ​ള​ർ​ന്നു. ഇ​തി​നി​ടെ വി​ന​യ​വും വി​നോ​ദ​ബോ​ധ​വും നി​റ​ഞ്ഞ വ്യ​ക്തി​ത്വം കൊ​ണ്ടു അ​ദ്ദേ​ഹം ട്രെ​യി​നി​ലെ എ​ല്ലാ യാ​ത്ര​ക്കാ​രു​ടെ​യും പ്രി​യ​ങ്ക​ര​നാ​യി മാ​റി. വ​ർ​ഗീ​സി​ല്ലാ​ത്ത യാ​ത്ര സ​ഹ​യാ​ത്രി​ക​ർ​ക്ക് വ​ലി​യ ന​ഷ്ട​ബോ​ധം ഉ​ണ്ടാ​ക്കാ​റു​ണ്ട്.

    77 വ​യ​സ്സി​ലും പു​ല​ർ​ച്ച ചാ​ല​ക്കു​ടി റെ​യി​ൽ​വേ സ്റ്റേ​ഷ​നി​ൽ​നി​ന്നു ക​യ​റു​ന്ന ഇ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തെ എ​ല്ലാ​വ​രും കാ​ത്തി​രി​ക്കും. വ​ർ​ഗീ​സി​ന്റെ എ​റ​ണാ​കു​ളം യാ​ത്ര​ക​ൾ​ക്ക് 60 വ​ർ​ഷം പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കു​മ്പോ​ൾ അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തെ ആ​ദ​രി​ക്കാ​ൻ സ​ഹ​യാ​ത്രി​ക​ര​ട​ക്കം ഒ​ത്തു​ചേ​രു​ക​യാ​ണ്. ശ​നി​യാ​ഴ്ച രാ​വി​ലെ 6.45ന് ​ഗു​രു​വാ​യൂ​രി​ൽ​നി​ന്ന് വ​രു​ന്ന പു​ഷ്പു​ള്ളി​ലെ സ്ഥി​രം കം​പാ​ർ​ട്​​മെൻറ് അ​ല​ങ്ക​രി​ച്ച് അ​തി​നു​ള്ളി​ൽ കേ​ക്ക് മു​റി​ച്ചും ഗാ​ന​മേ​ള ന​ട​ത്തി​യു​മാ​ണ് ആ​ഘോ​ഷം. അ​തി​ന് മു​മ്പ് ചാ​ല​ക്കു​ടി​യി​ലെ പ്ലാ​റ്റ് ഫോ​റ​ത്തി​ൽ ചാ​ല​ക്കു​ടി എം.​എ​ൽ.​എ​യു​ടെ ആ​ദ​ര​വും മ​ധു​ര​പ​ല​ഹാ​ര വി​ത​ര​ണ​വും ന​ട​ക്കും.

    Show Full Article
    TAGS:tributesLifestyleTrain journeys
    News Summary - Varghese's 60-year train journey; Fellow passengers pay tribute with love and respect
