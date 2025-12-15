Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightLIFEchevron_rightMenchevron_rightഎട്ടാം അങ്കത്തിലും...
    Men
    Posted On
    date_range 15 Dec 2025 1:32 PM IST
    Updated On
    date_range 15 Dec 2025 1:32 PM IST

    എട്ടാം അങ്കത്തിലും വിജയിച്ച്​ വി.ബി. ജബ്ബാർ

    text_fields
    bookmark_border
    സം​സ്ഥാ​ന​ത്ത്​ തു​ട​ർ​ച്ച​യാ​യി ഏ​ഴു​ത​വ​ണ മെം​ബ​റാ​യ ഖ്യാ​തി ജ​ബ്ബാ​റി​ന്​
    എട്ടാം അങ്കത്തിലും വിജയിച്ച്​ വി.ബി. ജബ്ബാർ
    cancel
    camera_alt

    വി.​ബി. ജ​ബ്ബാ​ർ

    Listen to this Article

    ആ​ല​ങ്ങാ​ട്: 38 വ​ർ​ഷം തു​ട​ർ​ച്ച​യാ​യി പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത്​ അം​ഗ​മാ​യി റെ​ക്കോ​ഡി​ട്ട വി.​ബി. ജ​ബ്ബാ​ർ എ​ട്ടാം അ​ങ്ക​ത്തി​ലും മി​ക​ച്ച വി​ജ​യം നേ​ടി ച​രി​ത്രം​കു​റി​ച്ചു. ആ​ല​ങ്ങാ​ട് പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് മൂ​ന്നാം വാ​ർ​ഡി​ലാ​ണ് യു.​ഡി.​എ​ഫ് സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി​യാ​യി ഇ​ക്കു​റി ജ​ന​വി​ധി തേ​ടി​യ​ത്. പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് സ്ഥി​രം​സ​മി​തി അ​ധ്യ​ക്ഷ​യാ​യ സി.​പി.​എ​മ്മി​ലെ സു​നി സ​ജീ​വ​നോ​ടാ​ണ് പൊ​രു​തി ജ​യി​ച്ച​ത്. ഇ​വ​രെ 124 വോ​ട്ടി​നാ​ണ്​ പ​രാ​ജ​യ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ​ത്.

    1988ലാ​ണ്​ ആ​ദ്യ​മാ​യി മ​ത്സ​രി​ച്ച​ത്. അ​ന്ന് സി.​പി.​ഐ​യു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യി നി​ന്നാ​ണ് ജ​യി​ച്ച​ത്. നീ​റി​ക്കോ​ട് സ്വ​ദേ​ശി​യാ​യ ജ​ബ്ബാ​ർ സ്വ​ന്തം നാ​ട്ടി​ൽ​നി​ന്നു​ത​ന്നെ​യാ​ണ് ജ​ന​വി​ധി നേ​ടി​യ​ത്. പി​ന്നീ​ട് പ​ല കാ​ര​ണ​ങ്ങ​ൾ​ക്കൊ​ണ്ട് സി.​പി.​ഐ​യി​ൽ​നി​ന്നു മാ​റി യു.​ഡി.​എ​ഫി​നോ​ടൊ​പ്പം കൂ​ടി. 1995ൽ ​യു.​ഡി.​എ​ഫ് സ്വ​ത​ന്ത്ര​നാ​യി മ​ത്സ​രി​ച്ച ജ​ബ്ബാ​റി​നെ നാ​ട്ടു​കാ​ർ വ​ൻ ഭൂ​രി​പ​ക്ഷ​ത്തോ​ടെ​യാ​ണ് ജ​യി​പ്പി​ച്ച​ത്. അ​തോ​ടെ കോ​ൺ​ഗ്ര​സി​ൽ ചേ​ർ​ന്നു. പി​ന്നീ​ട് ഇ​ന്നു​വ​രെ എ​ല്ലാ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പു​ക​ളി​ലും നീ​റി​ക്കോ​ടു​ത​ന്നെ പ​ല വാ​ർ​ഡു​ക​ളി​ലാ​യി മ​ത്സ​രി​ച്ചു ജ​യി​ച്ചു. ഇ​ക്കു​റി മൂ​ന്നാം വാ​ർ​ഡി​ൽ അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തി​ന്‍റെ ജ​ന​പ്രീ​തി പ​രി​ഗ​ണി​ച്ച് പാ​ർ​ട്ടി അ​വ​സ​രം ന​ൽ​കി.

    വോ​ട്ടെ​ണ്ണ​ലി​ന്‍റെ ത​ലേ​ദി​വ​സം അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തി​ന് ശാ​രീ​രി​ക അ​സ്വ​സ്ഥ​ത​ക​ൾ ഉ​ണ്ടാ​യ​തി​നെ തു​ട​ർ​ന്ന് എ​റ​ണാ​കു​ള​ത്തെ സ്വ​കാ​ര്യ ആ​ശു​പ​ത്രി​യി​ൽ പ്ര​വേ​ശി​ച്ചു. ആ​ശു​പ​ത്രി കി​ട​ക്ക​യി​ൽ കി​ട​ന്നാ​ണ്​ ച​രി​ത്ര വി​ജ​യം അ​റി​ഞ്ഞ​ത്. സം​സ്ഥാ​ന​ത്തു​ത​ന്നെ തു​ട​ർ​ച്ച​യാ​യി ഏ​ഴു​ത​വ​ണ മെം​ബ​റാ​യ ഖ്യാ​തി വി.​ബി. ജ​ബ്ബാ​റി​നാ​ണ്. സു​ബൈ​ദ​യാ​ണ്​ ഭാ​ര്യ. ഗ​ദ്ദാ​ഫി (മെ​ഡി​ക്ക​ൽ റെ​പ്), ആ​ഷി​ഫ് (ജൂ​നി​യ​ർ ക്ല​ർ​ക്ക്, പ​റ​വൂ​ർ താ​ലൂ​ക്ക് കാ​ർ​ഷി​ക വി​ക​സ​ന ബാ​ങ്ക്) എ​ന്നി​വ​രാ​ണ്​ മ​ക്ക​ൾ.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Local Body Election
    News Summary - v b Jabbar won local body election news
    Similar News
    Next Story
    X