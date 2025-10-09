Begin typing your search above and press return to search.
    Posted On
    date_range 9 Oct 2025 11:38 AM IST
    Updated On
    date_range 9 Oct 2025 11:38 AM IST

    ഇന്ന് ലോക കാഴ്ചദിനം; ഇച്ഛാശക്തിയുടെ പ്രതീകമായി അധ്യാപകൻ

    ഇന്ന് ലോക കാഴ്ചദിനം; ഇച്ഛാശക്തിയുടെ പ്രതീകമായി അധ്യാപകൻ
     മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ

    ️കൊ​ടു​വ​ള്ളി: കാ​ഴ്ച​യി​ല്ലാ​ത്ത​വ​രെ ഓ​ർ​ക്കു​ന്ന​തി​ന് ഒ​രു ദി​നം കൂ​ടി ക​ട​ന്നു​വ​രു​മ്പോ​ൾ, കാ​ഴ്ച​ശ​ക്തി​യ​ല്ല, ഇ​ച്ഛാ​ശ​ക്തി​യാ​ണ് മു​​ന്നോ​ട്ടു​കു​തി​ക്കാ​ൻ ആ​വ​ശ്യ​മെ​ന്ന് ഓ​ർ​മി​പ്പി​ക്കു​ക​യാ​ണ് ഒ​ര​ധ്യാ​പ​ക​ൻ. കൊ​ടു​വ​ള്ളി ഗ​വ. ഹ​യ​ർ​സെ​ക്ക​ൻ​ഡ​റി സ്‌​കൂ​ളി​ൽ പ്ര​ഥ​മാ​ധ്യാ​പ​ക​നാ​യ മു​ഹ​മ്മ​ദ് മു​സ്ത​ഫ​യാ​ണ് ഏ​വ​ർ​ക്കും പ്ര​ചോ​ദ​ന​മാ​യി തി​ള​ങ്ങു​ന്ന​ത്. പി​റ​ന്നു​വീ​ണ​​പ്പോ​ഴെ​ കാ​ഴ്ച​ശ​ക്തി കു​റ​വു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്ന ഇ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തി​ന് 14ാം വ​യ​സ്സി​ൽ പൂ​ർ​ണ​മാ​യി കാ​ഴ്ച ന​ഷ്ട​പ്പെ​ടു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു.

    കു​ഞ്ഞു​ന്നാ​ളി​ൽ​ത​ന്നെ പി​താ​വ് ന​ല്ല​ളം ചേ​നം​കു​ഴി​പ​റ​മ്പ് പ​രേ​ത​നാ​യ പു​റ​ക്കോ​ട്ട് അ​ഹ​മ്മ​ദ് കോ​യ​യെ ന​ഷ്ട​മാ​യ മു​ഹ​മ്മ​ദ് മു​സ്ത​ഫ​യെ​യും കാ​ഴ്ച പ്ര​ശ്ന​മു​ള്ള സ​ഹോ​ദ​രി​യെ​യും ഉ​മ്മ സു​ബൈ​ദ​യാ​ണ് തോ​ൽ​ക്കാ​തെ ജീ​വി​ക്കാ​ൻ പ​ഠി​പ്പി​ച്ച​ത്. ‘ക​ണ്ണു​കാ​ണാ​ത്ത ഇ​വ​രെ പ​ഠി​പ്പി​ച്ചി​ട്ട് എ​ന്തു കി​ട്ടാ​നാ​ണ്.

    ‘​എ​ന്ന് ചോ​ദി​ച്ച പ​ല​രു​ടെ​യും കു​ത്തു​വാ​ക്കു​ക​ളെ അ​വ​ഗ​ണി​ച്ച് സു​ബൈ​ദ മ​ക്ക​ളെ അ​റി​വി​ന്റെ ലോ​ക​ത്തേ​ക്ക് ന​യി​ച്ചു. പ​ഠ​ന​കാ​ല​ത്ത് മാ​തൃ​കാ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളാ​യി​രു​ന്നു ഇ​രു​വ​രും. അ​ധ്യാ​പ​ക​നാ​യി ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക ജീ​വി​തം ആ​രം​ഭി​ച്ച മു​ഹ​മ്മ​ദ് മു​സ്ത​ഫ​യു​ടെ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന പ​രി​ധി​ക​ൾ കാ​ഴ്ച​യു​ള്ള​വ​രെ​പ്പോ​ലും ക​ട​ത്തി​വെ​ട്ടു​ന്ന​താ​യി​രു​ന്നു. മീ​ഞ്ച​ന്ത ജി.​വി.​എ​ച്ച്.​എ​സ്.​എ​സി​ൽ അ​ധ്യാ​പ​ക​നാ​യി​രി​ക്കെ ന​ല്ല​ള​ത്തെ അ​ൽ ഇ​ഹ്സാ​ൻ ചാ​രി​റ്റ​ബ്ൾ സൊ​സൈ​റ്റി പ്ര​വാ​സി വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ന്റെ പി​ന്തു​ണ​യോ​ടെ ‘സ്‌​നേ​ഹ​പൂ​ർ​വം‘ പ​ദ്ധ​തി​യി​ൽ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ​ക്കാ​യി 13 വീ​ടു​ക​ൾ നി​ർ​മി​ച്ചു​ന​ൽ​കു​ന്ന​തി​ന് മു​ൻ​​കൈ​യെ​ടു​ത്തു.

    സ്‌​കൂ​ൾ വെ​ൽ​ഫെ​യ​ർ ക​മ്മി​റ്റി മു​ഖേ​ന നി​ർ​ധ​ന​രാ​യ 43 പേ​ർ​ക്ക് മാ​സാ​ന്ത പ​ഠ​ന സ്‌​കോ​ള​ർ​ഷി​പ്പും നി​ത്യ​ച്ചെ​ല​വി​നു​ള്ള സാ​മ്പ​ത്തി​ക സ​ഹാ​യ​വും ഒ​രു​ക്കി. കാ​ഴ്ച പ​രി​മി​തി​യു​ള്ള​വ​ർ​ക്കും കി​ട​പ്പു​രോ​ഗി​ക​ൾ​ക്കും പ്ര​തി​മാ​സ സ​ഹാ​യ​ങ്ങ​ളും സൗ​ക​ര്യ​ങ്ങ​ളും ന​ൽ​കു​ന്ന​തി​ന് വി​ധി സം​ഘ​ട​ന​ക​ളു​മാ​യി ചേ​ർ​ന്ന് പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ച്ചു.

    സാ​മൂ​ഹി​ക​നീ​തി വ​കു​പ്പി​ന്റെ മി​ക​ച്ച അ​ധ്യാ​പ​ക​നു​ള്ള സം​സ്ഥാ​ന പു​ര​സ്കാ​രം, മി​ക​ച്ച അ​ധ്യാ​പ​ക കോ​ഓ​ഡി​നേ​റ്റ​ർ അ​വാ​ർ​ഡ്, മി​ക​ച്ച സാ​മൂ​ഹി​ക പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​നു​ള്ള ബാ​ഫ​ഖി ത​ങ്ങ​ൾ അ​വാ​ർ​ഡ്, മി​ക​ച്ച അ​ധ്യാ​പ​ക​നു​ള്ള പ്രേം​ന​സീ​ർ സ്മാ​ര​ക സ​മി​തി പു​ര​സ്‌​കാ​രം തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​യും ഇ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തി​ന്റെ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്കു​ള്ള അം​ഗീ​കാ​ര​മാ​യി തേ​ടി​യെ​ത്തി.

    25 വ​ർ​ഷ​ത്തെ സേ​വ​ന​ത്തി​നു​ശേ​ഷ​മാ​ണ് മീ​ഞ്ച​ന്ത​യി​ൽ​നി​ന്ന് കൊ​ടു​വ​ള്ളി ഗ​വ.​ഹ​യ​ർ സെ​ക്ക​ൻ​ഡ​റി സ്‌​കൂ​ളി​ൽ പ്ര​ഥ​മാ​ധ്യാ​പ​ക​നാ​യെ​ത്തി​യ​ത്. അ​സ്സ​ബാ​ഹ് സൊ​സൈ​റ്റി ഫോ​ർ ദ ​ബ്ലൈ​ൻ​ഡ് സം​സ്ഥാ​ന ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി, ന​ല്ല​ളം തോ​ട്ടു​ങ്ങ​ൽ ജു​മാ മ​സ്ജി​ദ് മ​ഹ​ല്ല് ക​മ്മി​റ്റി പ്ര​സി​ഡ​ന്റ്, ന​ല്ല​ളം അ​ൽ ഇ​ഹ്സാ​ൻ ചാ​രി​റ്റ​ബ്ൾ സൊ​സൈ​റ്റി ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ എ​ന്നീ നി​ല​ക​ളി​ലും മു​ഹ​മ്മ​ദ് മു​സ്ത​ഫ പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്. കാ​ഴ്ച​പ​രി​മി​ത​ർ​ക്ക് സ​ഹ​താ​പ​മ​ല്ല

    വേ​ണ്ട​തെ​ന്നും മ​റി​ച്ച് സ​മൂ​ഹ​ത്തി​ന്റെ പി​ന്തു​ണ​യും പ്രോ​ത്സാ​ഹ​ന​വു​മാ​ണ് ആ​വ​ശ്യ​മെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം പ​റ​യു​ന്നു. സ​ഹോ​ദ​രി റ​സി​യാ​ബി കോ​ഴി​ക്കോ​ട് കൊ​ള​ത്ത​റ വി​ക​ലാം​ഗ വി​ദ്യാ​ല​യ​ത്തി​ൽ അ​ധ്യാ​പി​ക​യാ​ണ്. സു​ഹ​റ​യാ​ണ് മു​സ്ത​ഫ​യു​ടെ ഭാ​ര്യ: മ​ക്ക​ൾ: മു​ഹ​മ്മ​ദ് അ​സ്‍ലം, മു​ഹ​മ്മ​ദ് അ​ദീ​ബ്, മു​ഹ​മ്മ​ദ് ആ​രി​ഫ്.

