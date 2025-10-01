Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    ഇ​ന്ന് ലോ​ക​വ​യോ​ജ​ന ദി​നം; സോ​ഷ്യ​ലി​സ്റ്റ് രാ​ധാ​കൃ​ഷ്ണ​പി​ള്ള​ക്ക് 79ന്റെ ​ചെ​റു​പ്പം

    ബി. ​രാ​ധാ​കൃ​ഷ്ണ​പി​ള്ള

    ക​ൽ​പ​റ്റ: നാ​ടി​ന്റെ മു​ക്കി​ലും മൂ​ല​യി​ലും 79ാം വ​യ​സ്സി​ലും വെ​ളു​ത്ത വ​സ്ത്രം ധ​രി​ച്ച് ക​ക്ഷ​ത്തൊ​രു ബാ​ഗു​മാ​യി ബി. ​രാ​ധാ​കൃ​ഷ്ണ​പ്പി​ള്ള​യെ​ന്ന ക​രു​ത്ത​നാ​യ സോ​ഷ്യ​ലി​സ്റ്റു​ണ്ട്. മു​ഖ​ത്ത് വെ​ളു​ത്ത താ​ടി​യും മീ​ശ​യും വേ​ർ​തി​രി​ച്ച​റി​യാ​നാ​കാ​ത്ത രൂ​പ​ത്തി​ൽ ഇ​ട​തൂ​ർ​ന്നു​ണ്ട്. അ​തി​നി​ട​യി​ൽ ഒ​ളി​ച്ചി​രി​ക്കു​ന്ന ചു​ണ്ടു​ക​ളാ​ൽ അ​ദ്ദേ​ഹം പു​ഞ്ചി​രി​ക്കും. ഏ​തു പ്ര​ശ്ന​ങ്ങ​ൾ​ക്കും പ​രി​ഹാ​ര​ശ്ര​മ​ങ്ങ​ളു​മു​ണ്ടാ​കും. പ്രാ​യ​ത്തി​ന്റെ അ​വ​ശ​ത​ക​ൾ​തെ​ല്ലു​മി​ല്ല. സാ​മൂ​ഹി​ക പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​വ​ഴി​യി​ൽ മൂ​ന്നു​വ​ർ​ഷ​ങ്ങ​ൾ​ക്കു മു​മ്പ് കാ​ൻ​സ​റെ​ന്ന മ​ഹാ​മാ​രി​യും പി​ള്ള​യെ തേ​ടി​യെ​ത്തി. എ​ന്നാ​ൽ, ആ​ശ്ച​ര്യ​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന മ​ന​ഃശ​ക്തി​യാ​ൽ അ​ദ്ദേ​ഹം രോ​ഗ​ത്തെ​യും കീ​ഴ്പ്പെ​ടു​ത്തി സേ​വ​ന​വ​ഴി​യി​ൽ പു​ഞ്ചി​രി​തൂ​കി പി​ന്നെ​യും നി​റ​ഞ്ഞു​നി​ൽ​ക്കു​ക​യാ​ണ്.

    പോ​സ്ട്രേ​റ്റ് ഗ്ര​ന്ഥി​യി​ലാ​ണ് കാ​ൻ​സ​ർ സ്ഥി​രീ​ക​രി​ച്ച​ത്. മാ​സ​ങ്ങ​ൾ നീ​ണ്ട ആ​ശു​പ​ത്രി വാ​സ​ത്തി​ന്റെ സ​മ​യ​ത്തു​മാ​ത്ര​മാ​ണ് രാ​ധാ​കൃ​ഷ്ണ​പി​ള്ള വി​ശ്ര​മ​​മെ​ന്തെ​ന്ന് അ​റി​യു​ന്ന​ത്. ആ​ശു​പ​ത്രി വി​ട്ട​യു​ട​ൻ വീ​ണ്ടും ക​ർ​മ രം​ഗ​ത്തി​റ​ങ്ങി. മ​റ്റൊ​രു വ​യോ​ജ​ന​ദി​നം കൂ​ടി​യെ​ത്തു​മ്പോ​ൾ വ​യോ​ജ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ ക്ഷേ​മ​ത്തി​നാ​യ​ട​ക്കം അ​ദ്ദേ​ഹം സ​ജീ​വ​മാ​ണ്. അ​ർ​ഹ​മാ​യ ആ​നു​കൂ​ല്യ​ങ്ങ​ൾ ഏ​ത് ഓ​ഫി​സ​ർ​ക്കു​മു​ന്നി​ലും ച​ങ്കൂ​റ്റ​ത്തോ​ടെ പ​റ​ഞ്ഞു വാ​ങ്ങി​ച്ചി​രി​ക്കും. സ​മൂ​ഹ​ത്തി​ൽ അ​ത്ര​മേ​ൽ ഇ​ഴു​കി​ച്ചേ​ർ​ന്നു​ള്ള അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തി​ന്റെ ജീ​വി​തം പു​തു​ത​ല​മു​റ​ക്കൊ​രു പാ​ഠ​പു​സ്ത​കം കൂ​ടി​യാ​ണ്.

    വ​യ​നാ​ടി​ന്റെ ച​രി​ത്ര​മാ​ണ് ബി. ​രാ​ധാ​കൃ​ഷ്ണ​പി​ള്ള​യെ​ന്ന സോ​ഷ്യ​ലി​സ്റ്റി​ന്റെ​യും ച​രി​ത്രം. 1970ലാ​ണ് സോ​ഷ്യ​ലി​സ്റ്റ് പാ​ർ​ട്ടി​യി​ൽ അം​ഗ​ത്വ​മെ​ടു​ക്കു​ന്ന​ത്. എം.​വി. വീ​രേ​ന്ദ്ര​കു​മാ​ർ, അ​ര​ങ്ങി​ൽ ശ്രീ​ധ​ര​ൻ, കെ. ​ച​ന്ദ്ര​ശേ​ഖ​ര​ൻ, നീ​ല​ലോ​ഹി​ത​ദാ​സ​ൻ നാ​ടാ​ർ, കെ.​കെ. അ​ബു തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ർ​ക്കൊ​പ്പം പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ച്ചു. പി​ന്നീ​ട് പ​ല​രും പ​ല വ​ഴി​ക്ക് നീ​ങ്ങി​യെ​ങ്കി​ലും പി​ള്ള മാ​ത്രം സോ​ഷ്യ​ലി​സ്റ്റ് പാ​ത​യി​ലു​റ​ച്ചു​നി​ന്നു. ജി​ല്ല​യി​ലെ ഏ​റ്റ​വും പ്രാ​യം കൂ​ടി​യ പൊ​തു​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​ൻ കൂ​ടി​യാ​ണ്. നി​ല​വി​ൽ ജ​ന​താ​ദ​ൾ (എ​സ്) ജി​ല്ല സീ​നി​യ​ർ ​​വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റും സോ​ഷ്യ​ലി​സ്റ്റ് സ്റ്റ​ഡി സെ​ന്റ​ർ സം​സ്ഥാ​ന പ്ര​സി​ഡ​ന്റു​മാ​ണ്.

    ഗാ​ട്ട് ക​രാ​റി​നെ​തി​രെ ന​ട​ന്ന പ്ര​ക്ഷോ​ഭ​ത്തി​ൽ പ​​ങ്കെ​ടു​ത്ത് എം.​പി വീ​രേ​ന്ദ്ര​കു​മാ​റി​നൊ​പ്പം ജ​യി​ലി​ലു​മാ​യി. ക​ർ​ഷ​ക​ർ​ക്ക് പൊ​തു​വി​പ​ണി​യി​ൽ ത​ങ്ങ​ളു​ടെ കാ​പ്പി വി​ൽ​ക്കാ​ൻ അ​വ​കാ​ശം നേ​ടി​ക്കൊ​ടു​ത്ത ‘ബ്രി​ട്ടീ​ഷു​കാ​രു​ടെ കോ​ഫി ആ​ക്ട് ക​ത്തി​ക്ക​ൽ’ സ​മ​ര​ത്തി​ന്റെ മു​ൻ​നി​ര​യി​ൽ പി​ള്ള​യു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നു. അ​ന്ന് ക​ൽ​പ​റ്റ​യി​ൽ ന​ട​ന്ന 28 ദി​വ​സം നീ​ണ്ട സ​മ​ര​ത്തി​നൊ​ടു​വി​ലാ​ണ് കാ​പ്പി ക​ർ​ഷ​ക​ർ​ക്ക് പൊ​തു​വി​പ​ണി​യി​ൽ ഉ​ൽ​പ​ന്ന​ങ്ങ​ൾ വി​ൽ​ക്കാ​നു​ള്ള അ​നു​മ​തി കി​ട്ടി​യ​ത്. അ​തു​വ​രെ കോ​ഫി ബോ​ർ​ഡി​ൽ മാ​ത്രം കാ​പ്പി​യെ​ത്തി​ക്കു​ക​യെ​ന്ന​താ​യി​രു​ന്നു രീ​തി.

    വ​യ​നാ​ട്ടി​ലെ കാ​രാ​പ്പു​ഴ പ​ദ്ധ​തി ക​മീ​ഷ​ൻ ചെ​യ്യാ​ൻ ഹൈ​കോ​ട​തി ഉ​ത്ത​ര​വി​ട്ട​ത് ബി. ​രാ​ധാ​കൃ​ഷ്ണ​പ്പി​ള്ള ന​ൽ​കി​യ പൊ​തു​താ​ൽ​പ​ര്യ ഹ​ര​ജി പ​രി​ഗ​ണി​ച്ചാ​ണ്. സീ​നി​യ​ർ സി​റ്റി​സ​ൺ​സ് കൗ​ൺ​സി​ലി​ന്റെ സം​സ്ഥാ​ന ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി കൂ​ടി​യാ​ണ്. കാ​ൻ​സ​ർ തു​ട​ർ ചി​കി​ത്സ​ക്കാ​യി ഇ​ട​ക്കി​ടെ ചു​ര​മി​റ​ങ്ങി എം.​വി.​ആ​ർ കാ​ൻ​സ​ർ ആ​ശു​പ​ത്രി​യി​​ലെ​ത്ത​ണം. എ​ന്നാ​ൽ, വ​യ​നാ​ട്ടി​​ലെ​ത്തി​യാ​ലു​ട​ൻ കൂ​ടു​ത​ൽ ഊ​ർ​ജ​സ്വ​ല​നാ​യി അ​ദ്ദേ​ഹം നാ​ടി​ന്റെ പ്ര​ശ്ന​ങ്ങ​ളി​ലേ​​ക്കി​റ​ങ്ങി​ചെ​ല്ലും. കൊ​ല്ലം ജി​ല്ല​യി​ലെ കൊ​ട്ടാ​ര​ക്ക​ര​യി​ൽ ജ​നി​ച്ച പി​ള്ള​യു​ടെ കു​ടും​ബം 1968ൽ ​വ​യ​നാ​ട്ടി​ലേ​ക്ക് കു​ടി​യേ​റു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. പ​ടി​ഞ്ഞാ​റ​ത്ത​റ പ​തി​മൂ​ന്നാം​മൈ​ൽ ‘ലു​ലു’ നി​വാ​സി​ലാ​ണ് താ​മ​സം. ഭാ​ര്യ: സാ​വി​ത്രി. മ​ക്ക​ൾ: ആ​ർ രാ​ധി​ക, ആ​ർ. ഷാ​രി​ക.

