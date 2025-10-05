Begin typing your search above and press return to search.
    ഇ​ന്ന് അ​ന്ത​ർ​ദേ​ശീ​യ അ​ധ്യാ​പ​ക ദി​നം; വി​ര​മി​ച്ച ശേ​ഷം പി​താ​വി​ന്റെ ആ​ഗ്ര​ഹം സ​ഫ​ലീ​ക​രി​ച്ച് ഉ​മ്മ​ർ അ​ൽ ഹാ​ക്കി​മി

    റി​ട്ട. അ​ധ്യാ​പ​ക​ൻ ഉ​മ്മ​ർ അ​ൽ ഹാ​ക്കി​മി

    ചെ​റു​തു​രു​ത്തി: സാ​മ്പ​ത്തി​ക ബു​ദ്ധി​മു​ട്ടു​ക​ളെ തു​ട​ർ​ന്ന് ചെ​റു​പ്പ​ത്തി​ൽ സ​ഫ​ലീ​ക​രി​ക്കാ​ൻ സാ​ധി​ക്കാ​തി​രു​ന്ന പി​താ​വി​ന്റെ ആ​ഗ്ര​ഹം അ​ധ്യാ​പ​ക ജോ​ലി​യി​ൽ​നി​ന്ന് വി​ര​മി​ച്ച​ശേ​ഷം 59ാം വ​യ​സ്സി​ൽ സ​ഫ​ലീ​ക​രി​ച്ച് കെ.​എം. ഉ​മ്മ​ർ ഹാ​ജി. കൊ​ല്ലം അ​മ്പ​ലം​കു​ന്ന് മ​ർ​ക്ക​സ് അ​ൽ നൂ​ർ അ​ൽ ഇ​സ്‍ലാ​മി​യ്യ​യി​ൽ​നി​ന്ന് അ​ൽ ഹാ​ക്കി​മി ബി​രു​ദം സ്വ​ന്ത​മാ​ക്കി​യാ​ണ് പി​താ​വി​ന്റെ ആ​ഗ്ര​ഹം സ​ഫ​ലീ​ക​രി​ച്ച​ത്. ഒ​മാ​നി​ലെ പ്ര​വാ​സ ജീ​വി​ത​ത്തി​നും വി​വി​ധ സ​ർ​ക്കാ​ർ സ്കൂ​ളി​ലെ അ​ധ്യാ​പ​ക ജോ​ലി​ക്കും ശേ​ഷം വി​ര​മി​ച്ച് സാ​മൂ​ഹി​ക ​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ സ​ജീ​വ​മാ​കു​ന്ന​തി​നി​ടെ​യാ​ണ് പി​താ​വ് പ​രേ​ത​നാ​യ മൊ​യ്തു​വി​ന്റെ ആ​ഗ്ര​ഹം സ​ഫ​ലീ​ക​രി​ക്കാ​നു​ള്ള പ്ര​യ​ത്നം ഉ​മ്മ​ർ തു​ട​ങ്ങി​യ​ത്.

    ഇ​തി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യാ​ണ് കൊ​ല്ലം അ​മ്പ​ലം​കു​ന്ന് മ​ർ​ക്ക​സ് അ​ൽ നൂ​ർ അ​ൽ ഇ​സ്‍ലാ​മി​യ്യ​യി​ൽ പ​ഠ​ന​ത്തി​ന് ചേ​ർ​ന്ന​ത്. അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര അ​ധ്യാ​പ​ക ദി​ന​ത്തോ​ട​നു​ബ​ന്ധി​ച്ചാ​ണ് അ​ൽ ഹാ​ക്കി​മി ബി​രു​ദം ല​ഭി​ച്ച വി​വ​ര​വും പു​റ​ത്തു​വ​ന്ന​ത്. മു​ള്ളൂ​ർ​ക്ക​ര കു​റു​പ്പ​ത്തു​വ​ള​പ്പി​ൽ മൊ​യ്തു-​ഖ​ദീ​ജ ദ​മ്പ​തി​ക​ളു​ടെ ഏ​ഴു മ​ക്ക​ളി​ൽ നാ​ല് ആ​ൺ​മ​ക്ക​ളി​ൽ ഇ​ള​യ​താ​ണ് ഉ​മ്മ​ർ. ഇ​ല്ലാ​യ്മ​യി​ൽ​നി​ന്ന് പോ​രാ​ടി​യാ​ണ് വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സം നി​ർ​വ​ഹി​ച്ച​ത്.

    പി​താ​വി​ന്റെ ആ​ഗ്ര​ഹ​മാ​യി​രു​ന്നു ഖു​ർ​ആ​ൻ അ​ടി​സ്ഥാ​ന​മാ​ക്കി ബി​രു​ദം നേ​ടു​ക​യെ​ന്ന​ത്. 13ാം വ​യ​സ്സി​ൽ മു​ള്ളൂ​ർ​ക്ക​ര സ്വ​ദേ​ശി​യാ​യ എം.​സി. പൂ​ക്കോ​യ​ത​ങ്ങ​ളു​ടെ കീ​ഴി​ൽ മു​ല്ല​ക്ക​ര​പ​ള്ളി​യി​ൽ ഖു​ർ​ആ​ൻ ദ​ർ​സ് പ​ഠ​ന​ത്തി​ന് ചേ​ർ​ന്നു. ഏ​ഴ് വ​ർ​ഷ​ത്തോ​ളം വി​വി​ധ പ​ള്ളി ദ​ർ​സു​ക​ളി​ൽ പ​ഠ​നം തു​ട​ർ​ന്നു. എ​സ്.​എ​സ്.​എ​ൽ.​സി, പ്രീ​ഡി​ഗ്രി എ​ന്നി​വ പ്രൈ​വ​റ്റാ​യി എ​ഴു​തി ജ​യി​ച്ചു. ചേ​ന്ദ​മം​ഗ​ല്ലൂ​ർ സു​ന്നി​യ്യ കോ​ള​ജി​ൽ മൂ​ന്ന് വ​ർ​ഷം പ​ഠി​ച്ച് അ​ഫ്സ​ൽ ഉ​ല​മ​യും ജയിച്ചു.

    ഏ​താ​നും മാ​സ​ങ്ങ​ൾ ന​ന്തി ദാ​റു​സ്സ​ലാ​മി​ൽ പ​ഠി​ച്ചെ​ങ്കി​ലും ജീ​വി​ത സാ​ഹ​ച​ര്യം പ്ര​തി​കൂ​ല​മാ​യി​രു​ന്നു. ക​ഠി​നാ​ധ്വാ​ന​വും വാ​ർ​ധ​ക്യ​വും അ​വ​ശ​ത​യാ​ക്കി​യ പി​താ​വി​ന്റെ ബു​ദ്ധി​മു​ട്ട് ക​ണ്ട​തോ​ടെ ഒ​മാ​നി​ലേ​ക്ക് ജോ​ലി​ക്ക് പോ​യി. പ്ര​വാ​സ​ത്തി​നി​ട​യി​ലും പി.​എ​സ്.​സി പ​രീ​ക്ഷ​യെ​ഴു​തി. ഒ​മ്പ​ത് വ​ർ​ഷ​ത്തെ പ്ര​വാ​സ ജീ​വി​തം അ​വ​സാ​നി​പ്പി​ച്ച് സ​ർ​ക്കാ​ർ സ​ർ​വി​സി​ൽ അ​റ​ബിക് അ​ധ്യാ​പ​ക​നാ​യി. 45ാം വ​യ​സ്സി​ൽ മ​ദ്രാ​സ് യൂ​നി​വേ​ഴ്സി​റ്റി​യി​ൽ​നി​ന്ന് ആ​ധു​നി​ക അ​റ​ബി സാ​ഹി​ത്യ​ത്തി​ൽ എം.​എ​യും 48ാം വ​യ​സ്സി​ൽ സെ​റ്റും നേടി.

    കൊ​ല്ലം, അ​മ്പ​ലം​കു​ന്ന് മ​ർ​ക്ക​സ് അ​ൽ നൂ​ർ അ​ൽ ഇ​സ് ലാ​മി​യ്യ​യി​ലെ താ​ഹാ സ​അ​ദി​യി​ൽ നി​ന്നാണ് അ​ൽ ഹാ​ക്കി​മി ബി​രു​ദം നേ​ടി​യ​ത്. പി.​യു. മും​താ​സ് ഭാ​ര്യ​യും യു.​എ.​ഇ​യി​ൽ ജോ​ലി ചെ​യ്യു​ന്ന റ​ബീ​ഹ് മ​ക​നും കോ​ഴി​ക്കോ​ട് മെ​ഡി​ക്ക​ൽ കോ​ള​ജി​ൽ എം.​ഫാം ഫൈ​ന​ൽ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി റ​ഈ​സ മ​ക​ളു​മാ​ണ്.

