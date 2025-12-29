Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Men
    Posted On
    date_range 29 Dec 2025 9:02 AM IST
    Updated On
    date_range 29 Dec 2025 9:02 AM IST

    ടി.എം. ആനക്കര; വേറി​ട്ടൊരു മാപ്പിളകലാകാരന്‍

    ടി.എം. ആനക്കര; വേറി​ട്ടൊരു മാപ്പിളകലാകാരന്‍
    പി.​ടി.​എം.

    ആ​ന​ക്ക​ര

    അ​ൽ​ഖോ​ബാ​ർ: ഗാ​യ​ക​ൻ, പാ​ട്ടെ​ഴു​ത്തു​കാ​ര​ന്‍, പാ​ടി​പ്പ​റ​ച്ചി​ൽ ക​ലാ​കാ​ര​ന്‍, ക​ലാ​മ​ത്സ​ര വി​ധി​ക​ർ​ത്താ​വ്, മാ​പ്പി​ള​ക​ല​യി​ലെ അ​തു​ല്യ പ്ര​തി​ഭ അ​ങ്ങ​നെ വി​ശേ​ഷ​ണ​ങ്ങ​ൾ ഏ​റെ​യു​ണ്ട് മു​ഹ​മ്മ​ദു​ണ്ണി എ​ന്ന പി.​ടി.​എം. ആ​ന​ക്ക​ര​ക്ക്. മാ​പ്പി​ള ക​ല​ക​ളു​മാ​യി 17ാം വ​യ​സ്സി​ല്‍ തു​ട​ങ്ങി​യ ജൈ​ത്ര​യാ​ത്ര ഈ 54ാം ​വ​യ​സ്സി​ലും തു​ട​രു​ക​യാ​ണെ​ന്ന് സൗ​ദി​യി​ൽ സ​ന്ദ​ർ​ശ​ക വി​സ​യി​ലെ​ത്തി​യ അ​ദ്ദേ​ഹം ‘ഗ​ൾ​ഫ് മാ​ധ്യ​മ’​ത്തോ​ട് പ​റ​ഞ്ഞു.

    1966ല്‍ ​മ​ല​പ്പു​റം ജി​ല്ല​യി​ലെ പേ​ട്ടൂ​ര്‍ ചെ​ർ​ള​ശ്ശേ​രി​യി​ൽ (പാ​ല​ക്കാ​ട് ജി​ല്ല​യി​ലെ ആ​ന​ക്ക​ര മ​ഹ​ല്ലി​ൽ) പ​രേ​ത​നാ​യ പു​ലാ​ക്ക​ല്‍ തെ​ക്കേ​തി​ല്‍ അ​ബ്​​ദു​വി​െൻറ​യും ആ​മി​ന​യു​ടെ​യും എ​ട്ടു മ​ക്ക​ളി​ൽ ര​ണ്ടാ​മ​നാ​യി ജ​നി​ച്ച പി.​ടി.​എം ആ​ന​ക്ക​ര​യു​ടെ സ​ഹോ​ദ​ര​ങ്ങ​ളെ​ല്ലാം വി​വി​ധ ക​ലാ​വാ​സ​ന​ക​ളു​ള്ള​വ​രാ​ണ്. അ​നി​യ​ൻ റ​ഷീ​ദ് കു​മ​ര​ന​ല്ലു​ർ അ​റി​യ​പ്പെ​ടു​ന്ന മാ​പ്പി​ള ക​ലാ​കാ​ര​നാ​ണ്. പി.​ടി.​എം ആ​ന​ക്ക​ര മാ​പ്പി​ള ക​ലാ​പ്ര​സ്ഥാ​ന​ത്തി​നു വേ​ണ്ടി താ​ണ്ടാ​ത്ത വീ​ഥി​ക​ളി​ല്ല, ന​ട​ക്കാ​ത്ത വ​ഴി​ക​ളി​ല്ല. ക​ല്യാ​ണ ഗാ​ന​ങ്ങ​ളും ക​ലാ​ല​യ (മ​ത്സ​ര) ഗാ​ന​ങ്ങ​ളും തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് (രാ​ഷ്​​ട്രീ​യ) ഗാ​ന​ങ്ങ​ളും ഇ​സ്​​ലാ​മി​ക ഗാ​ന​ങ്ങ​ളും ഭ​ക്തി ഗാ​ന​ങ്ങ​ളും മ​ദ്ഹ് ഗാ​ന​ങ്ങ​ളും അ​നു​സ്മ​ര​ണ ഗാ​ന​ങ്ങ​ളും അ​നു​മോ​ദ​ന ഗാ​ന​ങ്ങ​ളും താ​രാ​ട്ട്, താ​ലോ​ല, സാ​ന്ത്വ​ന, സ​ന്തോ​ഷ ഗാ​ന​ങ്ങ​ള്‍ എ​ന്നു​വേ​ണ്ട ഏ​തു​ത​രം ഗാ​ന​ങ്ങ​ള്‍ വേ​ണോ, അ​തി​നെ​ല്ലാം പി.​ടി.​എം ആ​ന​ക്ക​ര​യും അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തി​െൻറ തൂ​ലി​ക​യും ത​യാ​ര്‍.

    ത​െൻറ തൂ​ലി​ക​യി​ൽ വി​രി​ഞ്ഞ, ‘ആ​ശ​യു​ണ്ട് മ​ഹ​ബൂ​ബേ’, ‘ഖാ​തിം റ​സൂ​ലി​െൻറ ക​ര​ൾ ഫാ​തി​മ ബീ​വി’, ‘അ​മ്പ​ര​ത്ത​മ്പി​ളി​യോ’, ‘ഉ​ട​യോ​ൻ ഹ​ള്റ​ത്തി​ലേ പ​ച്ച​ക്കി​ളി​യേ നീ ​പോ​യോ മ​ദീ​ന​ത്ത്’, ‘അ​ദ​ബി​ല​വ​ർ അ​ടി​വെ​ച്ച​താ​ബ​ദ​റി​ലേ’, ‘അ​സ​ദു​ൽ ഇ​ലാ​ഹെ​ന്നെ...’ തു​ട​ങ്ങി​യ ഒ​ട്ടേ​റെ ഗാ​ന​ങ്ങ​ൾ പ്ര​സി​ദ്ധ​മാ​യി​രു​ന്നു. നാ​ട്ടി​ല്‍ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് സ​മ​യ​മാ​യാ​ല്‍ പി.​ടി.​എം ആ​ന​ക്ക​ര​ക്ക് തി​ര​ക്കോ​ട് തി​ര​ക്കാ​യി​രി​ക്കും. സ്കൂ​ള്‍ ക​ലോ​ത്സ​വ​ങ്ങ​ളും മ​ദ്റ​സ വാ​ര്‍ഷി​ക​ങ്ങ​ളും ദ​ഫ് ക​ളി മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ളും മ​ത​സം​ഘ​ട​ക​ളു​ടെ സാ​ഹി​ത്യോ​ത്സ​വ​ങ്ങ​ളും സ​ർ​ഗ​ല​യ​ങ്ങ​ളും എ​ന്നും ആ​ന​ക്ക​ര​യെ തി​ര​ക്കി​ല്‍ത​ന്നെ ത​ള​ച്ചി​രി​ക്കും.

    ഏ​ത് രാ​ഷ്​​ട്രീ​യ പാ​ര്‍ട്ടി​ക​ളി​ല്‍പെ​ട്ട​വ​ര്‍ വ​ന്ന് ഗാ​ന​മാ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടാ​ലും വി​ഷ​യം കേ​ള്‍ക്കേ​ണ്ട താ​മ​സം, വ​ന്ന​വ​രെ ചി​രി​പ്പി​ച്ചും ചി​ന്തി​പ്പി​ച്ചും സ​ന്തോ​ഷി​പ്പി​ക്കാ​ൻ പോ​രു​ന്ന വ​രി​ക​ള്‍ ആ​ന​ക്ക​ര​യു​ടെ പ്ര​ത്യേ​ക​ത​യാ​ണ്. സ്കൂ​ള്‍ ക​ലോ​ത്സ​വം, മ​ദ്റ​സ, ദ​ഫ് മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ൾ തു​ട​ങ്ങി സാ​ഹി​ത്യോ​ത്സ​വ​ങ്ങ​ൾ വ​രെ​യു​ള്ള വേ​ദി​ക​ളി​ല്‍ അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തി​െൻറ വ​രി​ക​ൾ മ​ത്സ​രി​ക്കാ​നു​ണ്ടാ​കും. തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് വ​ന്നാ​ല്‍ പി​ന്നെ പാ​ട്ടെ​ഴു​ത്തി​െൻറ തി​ര​ക്കാ​ണ്. അ​തി​ന് ട്യൂ​ണ്‍ ന​ല്‍കു​ക, ചി​ല​പ്പോ​ള്‍ അ​വ​യി​ല്‍ ചി​ല​ത് പാ​ടു​ക, ചി​ന്തി​ക്കാ​ന്‍ പോ​ലും ക​ഴി​യാ​ത്ത പ്ര​യ​ത്ന​ങ്ങ​ളാ​ണ് ആ​ന​ക്ക​ര മാ​പ്പി​ള ക​ല​ക​ള്‍ക്ക് വേ​ണ്ടി ചെ​യ്തു​വ​രു​ന്ന​ത്. അ​തി​നൊ​പ്പം ത​ന്നെ ദ​ഫ് മു​ട്ട്, ഒ​പ്പ​ന, വ​ട്ട​പ്പാ​ട്ട് തു​ട​ങ്ങി​യ മ​റ്റു​ക​ല​ക​ള്‍ക്കും സ​മ​യം ക​ണ്ടെ​ത്തു​ന്നു.

    42 വ​ര്‍ഷ​ത്തോ​ളം ഇ​സ്​​ലാ​മി​ക ക​ഥാ​പ്ര​സം​ഗം, പാ​ടി​പ്പ​റ​യ​ല്‍ രം​ഗ​ങ്ങ​ളി​ലെ ഗാ​യ​ക​ൻ കൂ​ടി​യാ​യ ഈ ​ക​ലാ​കാ​ര​ന്‍ കേ​ര​ള​ത്തി​ലെ എ​ല്ലാ ജി​ല്ല​ക​ളി​ലും ക​ര്‍ണാ​ട​ക, ത​മി​ഴ്നാ​ട്, ല​ക്ഷ​ദ്വീ​പ്, യു.​എ.​ഇ എ​ന്നീ നാ​ടു​ക​ളി​ലും പ​രി​പാ​ടി​ക​ള്‍ അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. ഓ​ൾ കേ​ര​ള കി​സ്സ​പ്പാ​ട്ട് അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ സം​സ്ഥാ​ന സെ​ക്ര​ട്ട​റി, മാ​പ്പി​ള​ക​ലാ അ​ക്കാ​ദ​മി മ​ല​പ്പു​റം ജി​ല്ല എ​ക്സി​ക്യൂ​ട്ടി​വ് അം​ഗം, ക​ലാ​ഗ്രാ​മം പ​ദ്ധ​തി​യു​ടെ ട്രെ​യി​ന​ര്‍ തു​ട​ങ്ങി​യ സ്ഥാ​ന​ങ്ങ​ള്‍ അ​ല​ങ്ക​രി​ക്കു​ന്നു.

    1991ല്‍ ​കോ​ഴി​ക്കോ​ട് മാ​പ്പി​ള സോ​ങ്​ ല​വേ​ഴ്സ് അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ന്‍ ന​ട​ത്തി​യ അ​ഖി​ല കേ​ര​ള മാ​പ്പി​ള​പ്പാ​ട്ട് മ​ത്സ​ര​ത്തി​ല്‍ ജേ​താ​വാ​യി​രു​ന്ന പി.​ടി.​എം ആ​ന​ക്ക​ര കേ​ര​ള മാ​പ്പി​ള​ക​ലാ അ​ക്കാ​ദ​മി​യു​ടെ സം​സ്ഥാ​ന അ​വാ​ർ​ഡ് ജേ​താ​വാ​ണ്.

    കേ​ര​ള മാ​പ്പി​ള​ക​ല സാ​ഹി​ത്യ അ​ക്കാ​ദ​മി പു​ര​സ്കാ​രം, ഇ​ശ​ൽ മാ​പ്പി​ള​ക​ലാ അ​ക്കാ​ദ​മി അ​വാ​ർ​ഡ്, ഇ​ശാ​റ ക​ലാ​കൂ​ട്ടാ​യ്മ പു​ര​സ്കാ​രം, മാ​സ്​​റ്റ​ർ വോ​യ്സ് അ​വാ​ർ​ഡ് തു​ട​ങ്ങി നി​ര​വ​ധി പു​ര​സ്കാ​ര​ങ്ങ​ളും അം​ഗീ​കാ​ര​ങ്ങ​ളും നേ​ടി​യി​ട്ടു​ണ്ട്.

    പി.​ടി.​എം ആ​ന​ക്ക​ര ഈ​യി​ടെ യു.​എ.​ഇ​യി​ൽ ന​ട​ന്ന ദു​ബൈ കെ.​എം.​സി.​സി. ക​ലാ​മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ളി​ൽ പ്ര​ധാ​ന ജൂ​റി​യാ​യി​രു​ന്നു. പി.​ടി.​എം ന​ല്ലൊ​രു ഫോ​ട്ടോ​ഗ്രാ​ഫ​ർ കൂ​ടി​യാ​ണ്. പി​താ​വ് അ​ബ്​​ദു​വി​െൻറ കൈ​യി​ല്‍ പാ​ട്ടു​ക​ളു​ടെ ഒ​രു ശേ​ഖ​രം ത​ന്നെ ഉ​ണ്ടാ​യി​രു​ന്ന​താ​യും അ​ത്​ ത​നി​ക്ക്​ വ​ലി​യ പ്ര​ചോ​ദ​ന​മാ​യ​താ​യും അ​ദ്ദേ​ഹം പ​റ​യു​ന്നു. മ​ക്ക​ളാ​യ സ​ഫ്‍വാ​ൻ, സു​ഹൈ​ൽ (ഇ​രു​വ​രും സൗ​ദി) എ​ന്നി​വ​ർ ദ​ഫ്, അ​റ​ബ​ന, മാ​പ്പി​ള​പ്പാ​ട്ട് എ​ന്നീ ക​ല​ക​ളി​ല്‍ നൈ​പു​ണ്യം നേ​ടി​യ​വ​രും വി​ധി നി​ർ​ണ​യി​ക്കു​ന്ന​വ​രു​മാ​ണ്. മ​റ്റൊ​രു മ​ക​ൻ അ​ശ്റ​ഫ് ഫി​സി​ക്ക​ൽ എ​ജു​ക്കേ​ഷ​ൻ ട്രെ​യി​ന​റും ഫു​ട്​​ബാ​ൾ കോ​ച്ചും ‘ഫി​ഫ’ അം​ഗീ​കൃ​ത ഫു​ഡ്​​ബാ​ൾ റ​ഫ​റി​യു​മാ​ണ്. ഏ​ക മ​ക​ൾ സ്വാ​ലി​ഹ ആ​ങ്ക​റി​ങ്ങി​ലും സം​ഗീ​ത​ത്തി​ലും ക​ഴി​വ് തെ​ളി​യി​ച്ച​യാ​ളാ​ണ്. ക​ലാ​സ്വാ​ദ​ക​യാ​യ ഭാ​ര്യ സു​ബൈ​ദ പൂ​ർ​ണ പി​ന്തു​ണ​യാ​ണ് ന​ൽ​കു​ന്ന​തെ​ന്നും പി.​ടി.​എം പ​റ​യു​ന്നു.

