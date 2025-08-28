Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Men
    ഈ ഓണം ആരോമലിന്​ രണ്ടാംജന്മം

    Aromal and Amma in Peace Valley
    ആ​രോ​മ​ലും അ​മ്മ​യും പീ​സ് വാ​ലി​യി​ൽ

    കോ​ത​മം​ഗ​ലം: മ​റ​ക്കാ​നാ​വാ​ത്ത വേ​ദ​ന​ക​ൾ മ​ന​സ്സി​ലു​ണ്ടെ​ങ്കി​ലും ആ​രോ​മ​ലും അ​മ്മ ബി​ന്ദു​വും ഏ​റെ സ​ന്തോ​ഷ​ത്തി​ലാ​ണ് ഈ ​ഓ​ണ​ക്കാ​ല​ത്ത്. സെ​റി​ബ്ര​ൽ പാ​ൾ​സി ബാ​ധി​ത​നാ​യ 17കാ​ര​ൻ ആ​ല​പ്പു​ഴ ആ​ദി​ക്കാ​ട്ടു​കു​ള​ങ്ങ​ര സ്വ​ദേ​ശി ആ​രോ​മ​ൽ കൃ​ഷ്ണ​ന് ഇ​ത് ര​ണ്ടാം ജ​ന്മ​മാ​ണ്. 2024 ന​വം​ബ​ർ 15ന് ​ആ​രോ​മ​ലി​ന് വി​ഷം ന​ൽ​കി പി​താ​വ് സ​തീ​ഷ് ആ​ത്മ​ഹ​ത്യ ചെ​യ്ത​തോ​ടെ​യാ​ണ് ജീ​വി​തം മാ​റി മ​റി​ഞ്ഞ​ത്.

    നീ​ണ്ട നാ​ള​ത്തെ ചി​കി​ത്സ​യി​ലൂ​ടെ​യാ​ണ്​ ആ​രോ​മ​ലി​ന് ജീ​വ​ൻ തി​രി​ച്ച്​ കി​ട്ടി​യ​ത്. പ്ല​സ് ടു ​വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​യാ​യി​രി​ക്കെ​യാ​ണ്​ ആ​രോ​മ​ലി​ന് ദാ​രു​ണ അ​നു​ഭ​വം നേ​രി​ടേ​ണ്ടി വ​ന്ന​ത്. ഫി​സി​യോ​തെ​റ​പ്പി ഉ​ൾ​പ്പ​ടെ തു​ട​ർ​ചി​കി​ത്സ​ക്ക് നി​വൃ​ത്തി​യി​ല്ലാ​ത്ത ആ​രോ​മ​ലി​ന്റെ ദ​യ​നീ​യ ജീ​വി​തം മാ​ധ്യ​മ​ങ്ങ​ളി​ലൂ​ടെ അ​റി​ഞ്ഞാ​ണ് പീ​സ് വാ​ലി ആ​രോ​മ​ലി​നെ ഏ​റ്റെ​ടു​ത്ത​ത്.

    പീ​സ് വാ​ലി​ക്ക് കീ​ഴി​ലെ ഫി​സി​ക്ക​ൽ മെ​ഡി​സി​ൻ ആ​ൻ​ഡ്​​ റീ​ഹാ​ബി​ലി​റ്റേ​ഷ​ൻ വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ലും ഭി​ന്ന​ശേ​ഷി​ക്കാ​ർ​ക്കു​ള്ള ചി​ൽ​ഡ്ര​ൻ​സ് വി​ല്ലേ​ജി​ലു​മാ​യി ചി​കി​ത്സ​യി​ലാ​ണ് ജ​നു​വ​രി മു​ത​ൽ ആ​രോ​മ​ൽ. ചി​കി​ത്സ​ക്കി​ടെ പ്ല​സ് ടു ​പ​രീ​ക്ഷ​യി​ൽ മി​ക​ച്ച വി​ജ​യം നേ​ടി. നി​ര​ന്ത​ര ഫി​സി​യോ​തെ​റ​പ്പി​യി​ലൂ​ടെ പ്ര​ഥ​മി​ക കാ​ര്യ​ങ്ങ​ൾ സ്വ​യം നി​ർ​വ​ഹി​ക്കാ​ൻ ക​ഴി​യു​ന്ന അ​വ​സ്ഥ​യി​ലേ​ക്ക്​ അ​ടു​ക്കു​ക​യാ​ണ് ആ​രോ​മ​ൽ ഇ​പ്പോ​ൾ. വീ​ൽ ചെ​യ​റി​ൽ ആ​ണെ​ങ്കി​ലും അ​ച്ഛ​ന് ബ​ലി​യി​ടാ​നും ഓ​ണം ആ​ഘോ​ഷി​ക്കാ​നും മ​ക​നെ തി​രി​ച്ച്​ കി​ട്ടി​യ​തി​ന്റെ സ​ന്തോ​ഷ​ത്തി​ലാ​ണ് അ​മ്മ ബി​ന്ദു.

    TAGS:onam festivalonamcelebrationLifestyle
    News Summary - This Onam Aromal gets its second birth
