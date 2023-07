മലയോരത്തുണ്ട് മഴയളവ് പരിശോധിക്കാനൊരാൾ

cancel camera_alt വെ​സ്റ്റ്എ​ളേ​രി മൗ​ക്കോ​ട്ടെ വി​ജ​യ​ൻ മ​ഴ മാ​പി​നി​യി​ലൂ​ടെ മഴയളവെടുക്കുന്നു By മാധ്യമം ലേഖകൻ നീ​ലേ​ശ്വ​രം: മ​ഴ​മാ​പി​നി​യി​ലു​ടെ മ​ഴ​യു​ടെ അ​ള​വു​നോ​ക്കി ദി​വ​സ​വും കൃ​ത്യ​മാ​യി കാ​ലാ​വ​സ്ഥ പ്ര​വ​ച​നം പ​റ​യു​ന്ന വെ​സ്റ്റ്എ​ളേ​രി പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തി​ലെ പി. ​വി​ജ​യ​ൻ വ്യ​ത്യ​സ്ത​നാ​കു​ന്നു. 18 വ​ർ​ഷ​മാ​യി മ​ഴ​മാ​പി​നി​യി​ൽ​നി​ന്ന് റീ​ഡി​ങ് എ​ടു​ത്ത് പി​ലി​ക്കോ​ട് കാ​ലാ​വ​സ്ഥ നി​രീ​ക്ഷ​ണ കേ​ന്ദ്ര​ത്തി​ന് ദി​വ​സ​വും റി​പ്പോ​ർ​ട്ട് ന​ൽ​കും. 2005ലാ​ണ് ​വെ​സ്റ്റ്എ​ളേ​രി കൃ​ഷി ഓ​ഫി​സ​റും ഇ​പ്പോ​ൾ അ​സി.​ഡ​യ​റ​ക്​​ട​റു​മാ​യ ഡി.​എ. സു​ജാ​ത​യു​ടെ നി​ർ​ദേ​ശ​പ്ര​കാ​രം പി​ലി​ക്കോ​ട് കാ​ലാ​വ​സ്ഥ നി​രീ​ക്ഷ​ണ വ​കു​പ്പ് അ​ധി​കൃ​ത​ർ മ​ല​യോ​ര​ത്തെ മ​ഴ​യു​ടെ അ​ള​വ് പ​രി​ശോ​ധി​ക്കാ​ർ ക​ർ​ഷ​ക സം​ഘം പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​നാ​യ പി. ​വി​ജ​യ​നെ ചു​മ​ത​ല​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​ത്. ഇ​തി​നാ​യി മ​ഴ​യു​ടെ റീ​ഡി​ങ് പ​രി​ശോ​ധി​ക്കാ​നു​ള്ള പ​രി​ശീ​ല​ന​വും ശേ​ഷം മ​ഴ മാ​പി​നി​യും ന​ൽ​കി. ദി​വ​സ​വും രാ​വി​ലെ 7.30നും ​വൈ​കീ​ട്ട് 5.30നും ​ഇ​ട​യി​ൽ ന​ൽ​കി​യി​രു​ന്ന നി​രീ​ക്ഷ​ണ വി​വ​രം ഇ​പ്പോ​ൾ രാ​വി​ലെ 11.30നാ​ണ് കാ​ലാ​വ​സ്ഥ അ​റി​യി​പ്പ് അ​ധി​കൃ​ത​ർ​ക്ക് ന​ൽ​കു​ന്ന​ത്. വീ​ടി​ന് സ​മീ​പ​ത്തെ സ്വ​കാ​ര്യ​വ്യ​ക്തി​യു​ടെ പ​റ​മ്പി​ലാ​ണ് മ​ഴ മാ​പി​നി സ്ഥാ​പി​ച്ച​ത്. അ​ഞ്ച് ലി​റ്റ​ർ​കൊ​ള്ളു​ന്ന മാ​പി​നി​യും 20 മി​ല്ലി ലി​റ്റ​ർ കൊ​ള​ളു​ന്ന ഗ്ലാ​സു​മാ​ണ് ഇ​തി​നാ​യി സ്ഥാ​പി​ച്ച​ത്. എ​ന്തെ​ങ്കി​ലും സാ​ഹ​ച​ര്യ​ത്തി​ൽ നാ​ട്ടി​ൽ ഇ​ല്ലാ​തെ വ​ന്നാ​ൽ വി​ജ​യ​ന്റെ ഭാ​ര്യ രു​ഗ്മ​ിണി​യാ​കും മ​ഴ മാ​പി​നി​യി​ലൂ​ടെ കാ​ലാ​വ​സ്ഥ അ​റി​യി​ക്കു​ന്ന​ത്. Show Full Article

There is someone on the hill to check the rainfall