Madhyamam
    Posted On
    29 Oct 2025 12:17 AM IST
    Updated On
    29 Oct 2025 12:17 PM IST

    നാ​ട്ടു​കാ​രു​ടെ ചെ​ക്കൂ​ട്ട്യാ​ട്ട​ൻ ഇ​നി ഓ​ർ​മ

    നാ​ട്ടു​കാ​രു​ടെ ചെ​ക്കൂ​ട്ട്യാ​ട്ട​ൻ ഇ​നി ഓ​ർ​മ
    ചെ​ക്കൂ​ട്ട്യാ​ട്ട​ൻ ക​ഴി​ഞ്ഞ ലോ​ക്സ​ഭ തെര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ൽ വോ​ട്ട് ചെ​യ്ത​ത് പു​റ​ത്തി​റ​ങ്ങി കാ​ണി​ക്കു​ന്നു (ഫ​യ​ൽ ചി​ത്രം)

    ബാ​ലു​ശ്ശേ​രി: ബാ​ലു​ശ്ശേ​രി​യി​ലും പ​രി​സ​ര​പ്ര​ദേ​ശ​ത്തും ക​മ്യൂ​ണി​സ്റ്റ്-​ക​ർ​ഷ​ക​പ്ര​സ്ഥാ​നം കെ​ട്ടി​പ്പ​ടു​ക്കു​ന്ന​തി​ൽ പ്ര​മു​ഖ പ​ങ്കു​വ​ഹി​ച്ച ചെ​ക്കൂ​ട്ട്യാ​ട്ട​ൻ 106ാം വ​യ​സ്സിൽ വി​ട​വാ​ങ്ങു​മ്പോ​ൾ ഒ​രു കാ​ല​ഘ​ട്ട​ത്തി​ന്‍റെ പാ​ർ​ട്ടി പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന പാ​ര​മ്പ​ര്യ​ത്തി​ന്‍റെ​യും ക​ർ​ഷ​ക പ്ര​സ്ഥാ​ന രൂ​പ​വ​ത്ക​ര​ണ​ത്തി​ന്റെ​യും പ്രാ​ദേ​ശി​ക ച​രി​ത്ര​ത്തി​നു കൂ​ടി​യാ​ണ് തി​ര​ശ്ശീ​ല വീ​ഴു​ന്ന​ത്. ബാ​ലു​ശ്ശേ​രി അ​രീ​പ്രം മു​ക്കി​ലെ മ​ണ്ണാ​ന്‍റെ പി​ണ​ങ്ങോ​ട്ട് വീ​ട്ടി​ൽ ചെ​ക്കൂ​ട്ടി​യെ​ന്ന നാ​ട്ടു​കാ​രു​ടെ ചെ​ക്കൂ​ട്ട്യാ​ട്ട​ൻ ക​ഴി​ഞ്ഞ വ​ർ​ഷം വ​രെ മ​ണ്ണി​ൽ​നി​ന്ന് പൊ​ന്നു​വി​ള​യി​ക്കാ​നു​ള്ള യ​ജ്ഞ​ത്തി​ൽ ഏ​ർ​പ്പെ​ട്ടി​രു​ന്ന ക​ർ​ഷ​ക​ൻ കൂ​ടി​യാ​യി​രു​ന്നു.

    എ​ട്ടാം ക്ലാ​സി​ൽ പ​ഠി​പ്പ് നി​ർ​ത്തി പി​താ​വ് രാ​രി​ച്ച​നോ​ടൊ​പ്പം പാ​ട​ത്തും പ​റ​മ്പ​ത്തും കൃ​ഷി​ക്ക് സ​ഹാ​യി​യാ​യി നി​ന്നാ​ണ് ചെ​ക്കൂ​ട്ട്യാ​ട്ട​ൻ കൃ​ഷി​യി​ലേ​ക്കു​ള്ള യാ​ത്ര തു​ട​ങ്ങി​യ​ത്. 1942ൽ ​പാ​ർ​ട്ടി അം​ഗ​ത്വം നേ​ടി ക​മ്യൂ​ണി​സ്‌​റ്റ് പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​നാ​യ ചെ​ക്കൂ​ട്ടി ന​ന്മ​ണ്ട മൂ​ന്നാം പി​ലാ​ക്കൂ​ൽ കു​ഞ്ഞി​രാ​മ​ൻ മാ​സ്റ്റ​റു​ടെ വീ​ട്ടി​ൽ ഒ​ളി​വി​ൽ പാ​ർ​ത്തി​രു​ന്ന ഇ.​എം എ​സ്സി​നും എ.​കെ.​ജി ക്കും, ​ആ​വ​ശ്യ​മാ​യ സ​ഹാ​യ​ങ്ങ​ളെ​ത്തി​ച്ചി​രു​ന്നു. ഇ.​കെ നാ​യ​നാ​രു​മാ​യും ബ​ന്ധ​മു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നു.

    പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തി​ലേ​ക്ക് ര​ണ്ടു ത​വ​ണ മ​ത്സ​രി​ച്ച് തോ​റ്റെ​ങ്കി​ലും മൂ​ന്നാം ത​വ​ണ 1979 ൽ ​ബാ​ലു​ശ്ശേ​രി പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് അം​ഗ​മാ​യും പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കാ​ൻ അ​വ​സ​രം ല​ഭി​ച്ചു.​കൂ​ത്താ​ളി, ജീ​ര​ക​പ്പാ​റ, എ​ഴു​ക​ണ്ടി, എ​ര​മം​ഗ​ലം മി​ച്ച​ഭൂ​മി സ​മ​ര​ങ്ങ​ളി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ത്ത് പൊ​ലീ​സ് മ​ർ​ദ​ന​വും ജ​യി​ൽ വാ​സ​വും അ​നു​ഭ​വി​ച്ചി​ച്ചു​ണ്ട്. വാ​ർ​ധ​ക്യ സ​ഹ​ജ​മാ​യ കാ​ര​ണ​ങ്ങ​ളാ​ൽ ക​ഴി​ഞ്ഞ ര​ണ്ടു മാ​സ​ത്തോ​ള​മാ​യി വീ​ട്ടി​ൽ ത​ന്നെ വി​ശ്ര​മ​ത്തി​ലാ​യി​രു​ന്നു.

    തി​ങ്ക​ളാ​ഴ്ച രാ​ത്രി പ​ത്ത​ര​യോ​ടെ​യാ​ണ് നി​ര്യാ​ത​നാ​യ​ത്. കെ.​എം. സ​ച്ചി​ൻ ദേ​വ് എം.​എ​ൽ.​എ, സി.​പി.​എം ജി​ല്ല സെ​ക്ര​ട്ട​റി എം. ​മെ​ഹ​ബൂ​ബ്, കെ.​എം. ജി​ല്ല സെ​ക്ര​ട്ട​റി​യേ​റ്റം​ഗ​ങ്ങ​ളാ​യ പി.​കെ. മു​കു​ന്ദ​ൻ, ഇ​സ്മാ​യി​ൽ കു​റു​മ്പൊ​യി​ൽ, ഗ്രാ​മ​പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ് രൂ​പ​ലേ​ഖ കൊ​മ്പി​ലാ​ട്, ബ്ലോ​ക്ക് പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ് വി.​കെ. അ​നി​ത, പ​ന​ങ്ങാ​ട് പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ് വി.​എം. കു​ട്ടി​കൃ​ഷ്ണ​ൻ, എ​ൻ.​സി.​പി സം​സ്ഥാ​ന സെ​ക്ര​ട്ട​റി പി. ​സു​ധാ​ക​ര​ൻ, സി.​പി.​എം ഏ​രി​യ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ടി.​കെ. സു​മേ​ഷ്, ലോ​ക്ക​ൽ സെ​ക്ര​ട്ടി പി.​പി. ര​വീ​ന്ദ്ര​നാ​ഥ്, കെ. ​ബാ​ല​കൃ​ഷ്ണ​ൻ കി​ടാ​വ്, കെ. ​രാ​മ​ച​ന്ദ്ര​ൻ മാ​സ്റ്റ​ർ എ​ന്നി​വ​ർ വീ​ട്ടി​ലെ​ത്തി അ​ന്ത്യാ​ഞ്ജ​ലി അ​ർ​പ്പി​ച്ചു.

    സം​സ്ക്കാ​ര ച​ട​ങ്ങു​ക​ൾ​ക്കു ശേ​ഷം അ​രീ​പ്രം മു​ക്കി​ൽ ന​ട​ന്ന അ​നു​ശോ​ച​ന യോ​ഗ​ത്തി​ൽ വാ​ർ​ഡ് അം​ഗം സി. ​വ​ത്സ​ല അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത​വ​ഹി​ച്ചു. വാ​ർ​ഡ് അം​ഗം യു.​കെ. വി​ജ​യ​ൻ, പി.​സു​ധാ​ക​ര​ൻ മാ​സ്റ്റ​ർ, പി.​പി. ര​വീ​ന്ദ്ര​നാ​ഥ്, എ​സ്.​എ​സ്. അ​തു​ൽ, ബി​ജി​ലേ​ഷ്, എ.​വി. വ​ത്സ​ൻ മാ​സ്റ്റ​ർ, കു​ന്നോ​ത്ത് വാ​സു മാ​സ്റ്റ​ർ എ​ന്നി​വ​ർ സം​സാ​രി​ച്ചു.

