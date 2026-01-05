Begin typing your search above and press return to search.
    Posted On
    5 Jan 2026 1:24 PM IST
    Updated On
    5 Jan 2026 1:24 PM IST

    വിടവാങ്ങിയത് സ്നേഹം കൊണ്ട് ജനമനസ്സ് കീഴടക്കിയ പണ്ഡിതശ്രേഷ്ഠൻ

    കാ​ന്ത​പു​രം എ.​പി. അ​ബൂ​ബ​ക്ക​ർ മു​സ്​​ലി​യാ​രോ​ടൊ​പ്പം കെ.​പി. അ​ബൂ​ബ​ക്ക​ർ ഹ​സ്ര​ത്ത്

    കൊ​ട്ടി​യം: വി​ന​യ​വും ലാ​ളി​ത്യ​വും മു​ഖ​മു​ദ്ര​യാ​ക്കി​യ പ​ണ്ഡി​ത ശ്രേ​ഷ്ഠ​നാ​യി​രു​ന്നു ഞാ​യ​റാ​ഴ്ച വി​ട​വാ​ങ്ങി​യ കെ.​പി. അ​ബൂ​ബ​ക്ക​ർ ഹ​സ്ര​ത്ത്. എ​ളി​മ​യും ഇ​സ്​​ലാ​മി​ക വി​ഷ​യ​ങ്ങ​ളി​ലു​ള്ള അ​ഗാ​ധ പാ​ണ്ഡി​ത്യ​വു​മാ​ണ് ഇ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തെ എ​ന്നും എ​ല്ലാ​വ​ർ​ക്കും സ്വീ​കാ​ര്യ​നാ​ക്കി​യ​ത്. വൈ​ജ്ഞാ​നി​ക ലോ​ക​ത്തെ ഒ​രു വ​ലി​യ ന​ക്ഷ​ത്ര​മാ​യി​രു​ന്നു കെ.​പി. അ​ബൂ​ബ​ക്ക​ർ ഹ​സ്ര​ത്ത്. കേ​വ​ലം ഒ​രു പ​ണ്ഡി​ത​ൻ എ​ന്ന​തി​ലു​പ​രി, സ്‌​നേ​ഹ​നി​ധി​യാ​യ പി​താ​വി​നെ​പ്പോ​ലെ സ​മു​ദാ​യ​ത്തെ ചേ​ർ​ത്തു​പി​ടി​ച്ച വ്യ​ക്തി​ത്വ​മാ​യി​രു​ന്നു അ​ദ്ദേ​ഹം. അ​ബൂ​ബ​ക്ക​ർ ഹ​സ്ര​ത്തി​ന്റെ വി​യോ​ഗം സൃ​ഷ്ടി​ച്ച ശൂ​ന്യ​ത പെ​ട്ടെ​ന്നൊ​ന്നും നി​ക​ത്താ​നാ​വി​ല്ല.

    വി​വാ​ദ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക​പ്പു​റം സ്നേ​ഹം കൊ​ണ്ട് ജ​ന​മ​ന​സ്സു​ക​ളെ അ​ദ്ദേ​ഹം കീ​ഴ​ട​ക്കി. ആ​യി​ര​ക്ക​ണ​ക്കി​ന് മ​ത​പ​ണ്ഡി​ത​ർ​ക്ക് ആ​ത്മീ​യ വെ​ളി​ച്ചം പ​ക​ർ​ന്നു​ന​ൽ​കി​യ ഗു​രു​വ​ര്യ​ർ. സം​ഘ​ട​നാ സ​ങ്കു​ചി​ത​ങ്ങ​ൾ​ക്ക​പ്പു​റം സ്നേ​ഹം കൊ​ണ്ട് മ​നു​ഷ്യ​രെ അ​ടു​പ്പി​ച്ച, അ​ഭി​പ്രാ​യ ഭി​ന്ന​ത​ക​ൾ നി​ല​നി​ൽ​ക്കെ​ത്ത​ന്നെ എ​ല്ലാ​വ​രു​മാ​യി ഒ​രു​മി​ച്ചു​പോ​ക​ണ​മെ​ന്ന വ​ലി​യ നി​ല​പാ​ട് ഉ​യ​ർ​ത്തി​പ്പി​ടി​ച്ച ആ​ളാ​യി​രു​ന്നു ഹ​സ്ര​ത്ത്. സ​മ​സ്ത കേ​ര​ള ജം​ഇ​യ്യ​ത്തു​ൽ ഉ​ല​മ കാ​ന്ത​പു​രം വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ന്‍റെ നേ​താ​വാ​യ ഹൈ​ദ്രോ​സ് മൗ​ല​വി​യു​മാ​യി അ​ദ്ദേ​ഹം പു​ല​ർ​ത്തി​യ സൗ​ഹൃ​ദം സ​മാ​ന​ത​ക​ൾ ഇ​ല്ലാ​ത്ത​താ​ണ്. കേ​ര​ള​ത്തി​ന്‍റെ മ​ത, സാം​സ്കാ​രി​ക രം​ഗ​ങ്ങ​ളി​ൽ ഉ​ന്ന​ത രം​ഗ​ങ്ങ​ളി​ലു​ള്ള നി​ര​വ​ധി​പേ​ർ ഹ​സ്ര​ത്തി​ന്‍റെ ശി​ഷ്യ​രാ​ണ്.

    എ​റ​ണാ​കു​ളം ജി​ല്ല​യി​ലെ പ​ട​മു​ക​ളി​ലെ പു​രാ​ത​ന ദീ​നീ കു​ടും​ബ​മാ​യ കി​ഴ​ക്കേ​ക്ക​ര​യി​ലാ​യി​രു​ന്നു ജ​ന​ന​മെ​ങ്കി​ലും കേ​ര​ള​ത്തി​ലെ ദീ​നി സ്നേ​ഹി​ക​ൾ​ക്കെ​ല്ലാം പ്രി​യ​ങ്ക​ര​നാ​യി​രു​ന്നു ഹ​സ്ര​ത്ത്. വി​യോ​ഗ​വാ​ർ​ത്ത​യ​റി​ഞ്ഞ് സ​മൂ​ഹ​ത്തി​ന്റെ വി​വി​ധ തു​റ​ക​ളി​ൽ​പ്പെ​ട്ട നൂ​റു​ക​ണ​ക്കി​നാ​ളു​ക​ളാ​ണ് നെ​ടു​മ്പ​ന മു​ട്ട​യ്ക്കാ​വി​ലെ വ​സ​തി​യി​ലെ​ത്തി അ​ന്തി​മോ​പ​ചാ​ര​മ​ർ​പ്പി​ച്ച​ത്. വ​ലി​യൊ​രു ശി​ഷ്യ​ഗ​ണ​ത്തി​ന് ഉ​ട​മ​യാ​യി​രു​ന്ന​തി​നാ​ൽ വ​ൻ ജ​നാ​വ​ലി​യാ​ണ് ഇ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തി​ന്റെ വ​സ​തി​യി​ൽ എ​ത്തി​യ​ത്.

    മ​ന്ത്രി കെ.​എ​ൻ. ബാ​ല​ഗോ​പാ​ൽ, എ​ൻ.​കെ. പ്രേ​മ​ച​ന്ദ്ര​ൻ എം.​പി, മേ​യ​ർ എ.​കെ. ഹ​ഫീ​സ്, എം. ​നൗ​ഷാ​ദ് എം.​എ​ൽ.​എ, ദ​ക്ഷി​ണ​കേ​ര​ള ജം​ഇ​യ്യ​ത്തു​ൽ ഉ​ല​മ നേ​താ​ക്ക​ളാ​യ തൊ​ടി​യൂ​ർ മു​ഹ​മ്മ​ദ് കു​ഞ്ഞ് മൗ​ല​വി, പി.​ഡി.​പി ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ അ​ബ്ദു​ന്നാ​സ​ർ മ​അ്ദ​നി, പാ​ള​യം ഇ​മാം വി.​പി. സു​ഹെ​ബ് മൗ​ല​വി, മു​വാ​റ്റു​പു​ഴ അ​ഷ്റ​ഫ് മൗ​ല​വി, ക​ട​യ്ക്ക​ൽ അ​ബ്ദു​ൽ അ​സീ​സ് മൗ​ല​വി, മു​ത്തു​ക്കോ​യ ത​ങ്ങ​ൾ, സി.​എ. മൂ​സാ മൗ​ല​വി, എം.​പി. അ​ബ്ദു​ൽ ഖാ​ദ​ർ മൗ​ല​വി, എ.​കെ. ഉ​മ​ർ മൗ​ല​വി, വി.​എം. അ​ബ്ദു​ല്ല മൗ​ല​വി, പാ​ങ്ങോ​ട് ഖ​മ​റു​ദ്ദീ​ൻ മൗ​ല​വി, ഒ. ​അ​ബ്ദു​റ​ഹ്മാ​ൻ മൗ​ല​വി, അ​ഡ്വ. കെ.​പി. മു​ഹ​മ്മ​ദ്, എ.​കെ. ഉ​മ​ർ മൗ​ല​വി, എം.​എം. ബാ​വാ മൗ​ല​വി, തോ​ന്ന​യ്ക്ക​ൽ കെ.​എ​ച്ച്. മു​ഹ​മ്മ​ദ് മൗ​ല​വി, വ​ർ​ക്ക​ല രാ​ജ്, ഡോ.​പി. ന​സീ​ർ, ക​ട​യ്ക്ക​ൽ ജു​നൈ​ദ്, മു​ഹ​മ്മ​ദ് കു​ഞ്ഞ് ഹ​സ്ര​ത്ത്, എ.​എം. ഇ​ർ​ഷാ​ദ് ബാ​ഖ​വി, ഇ​ല​വു​പാ​ലം ഷം​സു​ദ്ദീ​ൻ മ​ന്നാ​നി, വി​ഴി​ഞ്ഞം സ​ഈ​ദ് മൗ​ല​വി, വൈ. ​സ​ഫീ​ർ​ഖാ​ൻ മ​ന്നാ​നി, ത​ടി​ക്കാ​ട് സ​ഈ​ദ് മൗ​ല​വി, പു​ന​ലൂ​ർ എം.​എം. ജ​ലീ​ൽ, പ​ന​വൂ​ർ ന​വാ​സ് മ​ന്നാ​നി, ഇ​ല​വു​പാ​ലം ഷം​സു​ദ്ദീ​ൻ മ​ന്നാ​നി, അ​ഹ​മ്മ​ദ് ക​ബീ​ർ ബാ​ഖ​വി, ജി​ല്ല പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത്​ അം​ഗം ഫൈ​സ​ൽ കു​ള​പ്പാ​ടം, ഹൈ​ദ്രോ​സ് മു​സ്​​ലി​യാ​ർ, മു​ഹ​മ്മ​ദ് കു​ഞ്ഞി സ​ഖാ​ഫി, ഇ​സ്സു​ദ്ദീ​ൻ കാ​മി​ൽ സ​ഖാ​ഫി, വെ​ൽ​ഫെ​യ​ർ പാ​ർ​ട്ടി ജി​ല്ല ആ​ക്ടി​ങ്​ പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ്​ ഇ​സ്മാ​യി​ൽ ഗ​നി, സെ​ക്ര​ട്ട​റി വൈ. ​നാ​സ​ർ, ജ​മാ​അ​ത്തെ ഇ​സ്​​ലാ​മി ഏ​രി​യ പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ്​ അ​നീ​ഷ് യൂ​സ​ഫ്, ജ​മാ​അ​ത്തെ ഇ​സ്​​ലാ​മി സൗ​ത്ത് കേ​ര​ള പി.​ആ​ർ സെ​ക്ര​ട്ട​റി സ​ക്കീ​ർ നേ​മം, മു​ഖ​ത്ത​ല ബ്ലോ​ക്ക് പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് അം​ഗം എ.​എ​ൽ. നി​സാ​മു​ദ്ദീ​ൻ, ന​വാ​സ് പു​ത്ത​ൻ​വീ​ട്, ഇ.​കെ. സി​റാ​ജ്, മു​സ്​​ലിം ലീ​ഗ് ജി​ല്ല പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് നൗ​ഷാ​ദ് യൂ​നു​സ്, ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി അ​ഡ്വ. സു​ൽ​ഫി​ക്ക​ർ സ​ലാം, ഡി.​സി.​സി അം​ഗം ആ​സാ​ദ്, നാ​സി​മു​ദ്ദീ​ൻ ല​ബ്ബ, ക​ണ്ണ​ന​ല്ലൂ​ർ നി​സാം, ഗ്രാ​മ-​ബ്ലോ​ക്ക് പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത്​ അം​ഗ​ങ്ങ​ൾ, വി​വി​ധ ജ​മാ​അ​ത്ത് ക​മ്മി​റ്റി ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ൾ, ഇ​മാ​മു​മാ​ർ, മ​ത​പ​ണ്ഡി​ത​ർ തു​ട​ങ്ങി സാ​മൂ​ഹി​ക, രാ​ഷ്ട്രീ​യ മ​ണ്ഡ​ല​ങ്ങ​ളി​ലെ നി​ര​വ​ധി പ്ര​മു​ഖ​രും അ​ന്ത്യാ​ഞ്ജ​ലി​യ​ർ​പ്പി​ക്കാ​ൻ എ​ത്തി. മു​ട്ട​യ്ക്കാ​വ് ജു​മാ​മ​സ്ജി​ദി​ൽ ന​ട​ന്ന മ​യ്യി​ത്ത് ന​മ​സ്കാ​ര​ത്തി​ന് ശി​ഷ്യ​നും ദ​ക്ഷി​ണ കേ​ര​ള ഇ​സ്‍ലാം മ​ത വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ ബോ​ർ​ഡ് ചെ​യ​ർ​മാ​നു​മാ​യ എ.​കെ. ഉ​മ​ർ മൗ​ല​വി നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി.

