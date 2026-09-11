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    ഈ പേനകളുടെ അക്ഷരങ്ങൾക്ക് അതിജീവനത്തിന്റെ കരുത്താണ്

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    ഈ പേനകളുടെ അക്ഷരങ്ങൾക്ക് അതിജീവനത്തിന്റെ കരുത്താണ്
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    എ​രി​ക്കു​ള​ത്തെ സു​ദ​ർ​ശ​ൻ ച​ക്ര​ക്ക​സേ​ര​യി​ലി​രു​ന്ന് പേ​ന നി​ർ​മി​ക്കു​ന്നു

    നീ​ലേ​ശ്വ​രം: ഒ​രു വീ​ഴ്ച​യി​ൽ ജീ​വി​തം മാ​റ്റി​മ​റി​ച്ച​പ്പോ​ൾ കു​ടും​ബ​ത്തി​ന്റെ ഉ​പ​ജീ​വ​ന​ത്തി​നാ​യി പേ​ന നി​ർ​മി​ച്ച് അ​തി​ജീ​വ​ന​ത്തി​ന്റെ ക​ഥ പ​റ​യു​ക​യാ​ണ് ഈ ​യു​വാ​വ്‌. മ​ടി​ക്കൈ പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തി​ലെ എ​രി​ക്കു​ള​ത്തെ പി.​പി. സു​ദ​ർ​ശ​നാ​ണ് ച​ക്ര​ക്ക​സേ​ര​യി​ലി​രു​ന്ന് അ​തി​ജീ​വ​ന​ത്തി​ന്​ പേ​ന​ക​ൾ നി​ർ​മി​ക്കു​ന്ന​ത്‌. മൂ​ന്നു​വ​ർ​ഷം മു​മ്പ് പെ​യി​ന്റി​ങ്​ ജോ​ലി​ക്കി​ട​യി​ൽ കെ​ട്ടി​ട​ത്തി​ന്റെ മു​ക​ളി​ൽ​നി​ന്ന് വീ​ണ സു​ദ​ർ​ശ​ന് പി​ന്നീ​ട് അ​ര​ക്ക് താ​ഴെ ത​ള​രു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. സ്പൈ​ന​ൽ കോ​ഡി​ന് ക്ഷ​ത​മേ​റ്റാ​ണ് അ​ര​ക്ക് താ​ഴെ ച​ല​ന​ശേ​ഷി ന​ഷ്ട​പ്പെ​ട്ട​ത്. കു​ടും​ബ വ​രു​മാ​ന​ത്തി​ന്റെ ഏ​ക ആ​ശ്ര​യ​മാ​യി​രു​ന്ന തൊ​ഴി​ൽ ചെ​യ്യാ​ൻ സാ​ധി​ക്കാ​തെ വ​ന്ന​പ്പോ​ൾ സു​ദ​ർ​ശ​ൻ വ​രു​മാ​ന​മാ​ർ​ഗ​ത്തി​നാ​യി ച​ക്ര​ക്ക​സേ​ര​യി​ലി​രു​ന്ന് ആ​ദ്യം പേ​പ്പ​ർ പേ​ന​ക​ൾ നി​ർ​മി​ച്ച് തു​ട​ങ്ങി.

    എ​ന്നാ​ൽ, പേ​പ്പ​ർ പേ​ന​ക​ൾ​ക്ക് വി​ചാ​രി​ച്ച പോ​ലെ വ​രു​മാ​നം ല​ഭി​ച്ചി​ല്ല. പി​ന്നീ​ട് എ​ല്ലാ​വ​രും ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കു​ന്ന പ്ലാ​സ്റ്റി​ക് പേ​ന​ക​ളി​ലെ വ​ഴി​മാ​റി നി​ർ​മാ​ണം തു​ട​ങ്ങി. ഇ​തോ​ടെ വ​രു​മാ​നം ല​ഭി​ക്കാ​ൻ തു​ട​ങ്ങി. സ്കൂ​ൾ, കോ​ള​ജ്, ബാ​ങ്ക്, ക്ല​ബു​ക​ൾ തു​ട​ങ്ങി രാ​ഷ്ടീ​യ സം​ഘ​ട​ന​ക​ൾ സു​ദ​ർ​ശ​ന്റെ പേ​ന​ക​ൾ വാ​ങ്ങു​വാ​ൻ തു​ട​ങ്ങി​യ​തോ​ടെ വ​രു​മാ​ന​വും വ​ർ​ധി​ച്ചു. ഇ​പ്പോ​ൾ പേ​ന​ക​ൾ വി​പ​ണി​യി​ൽ ഇ​റ​ക്കാ​നു​ള്ള ശ്ര​മ​ത്തി​ലാ​ണ് ഇ​ദ്ദേ​ഹം. ജീ​വി​തം തി​രി​ച്ചു​പി​ടി​ക്കാ​നു​ള്ള പോ​രാ​ട്ട​ത്തി​ന് മാ​താ​വ് അ​മ്മ​റു, ഭാ​ര്യ ജ​യ​ഭാ​ര​തി എ​ന്നി​വ​ർ പൂ​ർ​ണ പി​ന്തു​ണ​യു​മാ​യി രം​ഗ​ത്തു​ണ്ട്. മ​ക്ക​ളാ​യ നാ​ലാം ക്ലാ​സു​കാ​ര​ൻ ധ്രു​വി​ൻ മാ​ധ​വും ഒ​ന്നാം ക്ലാ​സു​കാ​ര​ൻ ഇ​വാ​ൻ കൃ​ഷ്ണ​യും സ​ഹാ​യ​ത്തി​ന് ഒ​പ്പു​ണ്ട്. ഒ​രു പേ​ന​യെ​ങ്കി​ലും വാ​ങ്ങി​ക്ക​ൽ അ​ത് എ​ന്റെ കു​ടും​ബ​ത്തി​ന്റെ ഉ​പ​ജീ​വ​ന​ത്തി​ന് മു​ത​ൽ​ക്കൂ​ട്ടാ​കു​മെ​ന്ന് സു​ദ​ർ​ശ​ൻ പ​റ​ഞ്ഞു.

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    News Summary - The letters of these pens have the power of survival
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