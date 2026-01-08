Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Men
    മാഞ്ഞുപോകുന്ന പച്ചപ്പും മലബാറിന്റെ നൊമ്പരവും..., ഷാജിത്തിന്റെ വിസ്മയക്കാഴ്ചകൾ

    മാഞ്ഞുപോകുന്ന പച്ചപ്പും മലബാറിന്റെ നൊമ്പരവും..., ഷാജിത്തിന്റെ വിസ്മയക്കാഴ്ചകൾ
    കൊ​ച്ചി മു​സ്​​രി​സ് ബി​നാ​ലെ വേ​ദി​ക​ളി​ലൊ​ന്നാ​യ ആ​സ്പി​ന്‍വാ​ള്‍ ഹൗ​സി​ലെ ക​യ​ര്‍ ഗോ​ഡൗ​ണി​ല്‍ പ്ര​ദ​ര്‍ശി​പ്പി​ച്ച ആ​ര്‍.​ബി ഷാ​ജി​ത്തി​ന്റെ ക​ലാ​പ്ര​തി​ഷ്ഠ

    കൊ​ച്ചി: ഹ​രി​താ​ഭ​മാ​യ മ​ല​ഞ്ചെ​രി​വി​നെ വ​ലി​യൊ​രു കാ​ൻ​വാ​സി​ലേ​ക്ക് പ​ക​ർ​ത്തി​വെ​ച്ച​തു​പോ​ലെ തോ​ന്നി​പ്പി​ക്കു​മെ​ങ്കി​ലും സൂ​ക്ഷി​ച്ചു​നോ​ക്കി​യാ​ൽ അ​ത് ഒ​രു വി​ലാ​പ​കാ​വ്യ​മാ​ണെ​ന്ന് തി​രി​ച്ച​റി​യാം. കൊ​ച്ചി-​മു​സ്​​രി​സ് ബി​നാ​ലെ വേ​ദി​യാ​യ ഫോ​ർ​ട്ട് കൊ​ച്ചി​യി​ലെ ആ​സ്പി​ൻ​വാ​ൾ ഹൗ​സി​ലെ ക​യ​ര്‍ ഗോ​ഡൗ​ണി​ല്‍ ആ​ർ.​ബി. ഷാ​ജി​ത്ത് ഒ​രു​ക്കി​യ ചി​ത്ര​ങ്ങ​ൾ മ​ല​ബാ​റി​ന്റെ ന​ഷ്ട​പ്പെ​ടു​ന്ന ജൈ​വ​വൈ​വി​ധ്യ​ത്തി​ലേ​ക്കു​ള്ള ക​ണ്ണാ​ടി​യാ​വു​ക​യാ​ണ്.

    ആ​ര്‍.​ബി. ഷാ​ജി​ത്ത്

    അ​ക്രി​ലി​ക്, ഓ​യി​ൽ, വാ​ട്ട​ർ ക​ള​ർ മാ​ധ്യ​മ​ങ്ങ​ളാ​ണ് ഷാ​ജി​ത്ത് ക​ലാ​സൃ​ഷ്ടി​ക​ൾ​ക്കാ​യി ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ച​ത്. വി​ക​സ​ന​ത്തി​ന്റെ പേ​രി​ൽ മാ​യ്ച്ചു​ക​ള​ഞ്ഞ പ്ര​കൃ​തി​യു​ടെ സ്മ​ര​ണ​ക​ളെ​യാ​ണ് ചി​ത്ര​ത്തി​ലൂ​ടെ പു​ന​രാ​വി​ഷ്ക​രി​ക്കു​ന്ന​ത്. പ​ത്ത് പാ​ന​ലു​ക​ളി​ലാ​യി വ്യാ​പി​ച്ചു കി​ട​ക്കു​ന്ന പ​ടു​കൂ​റ്റ​ൻ ചി​ത്ര​ത്തി​ൽ കാ​ട്ടു​ചെ​ടി​ക​ളും കു​റ്റി​ച്ചെ​ടി​ക​ളും മു​ത​ൽ ക​വു​ങ്ങും കു​രു​മു​ള​കും വ​രെ നി​റ​ഞ്ഞു​നി​ൽ​ക്കു​ന്നു.

    താ​ൻ ജ​നി​ച്ചു​വ​ള​ർ​ന്ന ക​ണ്ണൂ​രി​ലെ മ​ല​പ്പ​ട്ടം എ​ന്ന ഗ്രാ​മ​ത്തി​ലെ തോ​ടു​ക​ളും കു​ന്നു​ക​ളും ഓ​ർ​മ​ക​ളി​ൽ​നി​ന്ന് അ​പ്ര​ത്യ​ക്ഷ​മാ​കു​ന്ന​തി​ന്റെ വേ​ദ​ന​യാ​ണ് ‘വൈ​പ്പി​ങ്​ ഔ​ട്ട്’ എ​ന്ന ഈ ​ചി​ത്ര​പ​ര​മ്പ​ര​യി​ലേ​ക്ക് ന​യി​ച്ച​തെ​ന്ന് ഷാ​ജി​ത്ത് പ​റ​ഞ്ഞു. കൂ​ടി​നു​ള്ളി​ൽ പ​ക​ച്ചു​നി​ൽ​ക്കു​ന്ന മ​യി​ലി​ന്റെ ചി​ത്രം പ്ര​ദ​ർ​ശ​ന​ത്തി​ലെ ശ്ര​ദ്ധേ​യ​മാ​യ ഒ​ന്നാ​ണ്.

    കേ​ര​ള​ത്തി​ന്റെ പ​ച്ച​പ്പി​ലേ​ക്ക് കാ​ലാ​വ​സ്ഥ വ്യ​തി​യാ​നം മൂ​ലം വി​രു​ന്നെ​ത്തു​ന്ന മ​യി​ലു​ക​ൾ, വ​രാ​നി​രി​ക്കു​ന്ന വ​ലി​യ പാ​രി​സ്ഥി​തി​ക ദു​ര​ന്ത​ത്തി​ന്റെ സൂ​ച​ന​യാ​ണെ​ന്ന് ഷാ​ജി​ത്ത് ഓ​ർ​മി​പ്പി​ക്കു​ന്നു. തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം ഫൈ​ൻ ആ​ർ​ട്സ് കോ​ള​ജി​ൽ​നി​ന്ന് ബി​രു​ദാ​ന​ന്ത​ര ബി​രു​ദം നേ​ടി​യ ഷാ​ജി​ത്ത്, ചൈ​നീ​സ്-​ജാ​പ്പ​നീ​സ് വാ​ഷ് പെ​യി​ന്റി​ങ്​ രീ​തി​ക​ളും മി​നി​യേ​ച്ച​ർ ശൈ​ലി​ക​ളും ത​ന്റെ ബി​നാ​ലെ ക​ലാ​സൃ​ഷ്ടി​യി​ല്‍ സ​ന്നി​വേ​ശി​പ്പി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്.

