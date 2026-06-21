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    Men
    Posted On
    date_range 21 Jun 2026 3:01 PM IST
    Updated On
    date_range 21 Jun 2026 3:01 PM IST

    സമീൽ നാലാം തൂണിന്‍റെ സാംസ്കാരിക ഭാവുകത്വം

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    സ​​​മീ​​​ലി​​​ന്റെ മ​​​ര​​​ണം വ​​​ലി​​​യൊ​​​രു ന​​​ഷ്ട​​​മാ​​​ണ്. ജീ​​​വി​​​ക്കു​​​ന്ന കാ​​​ല​​​ത്ത് ധാ​​​ർ​​​മി​​​ക​​​ത​​​യോ​​​ടെ ജീ​​​വി​​​ക്കു​​​ക, സ​​​ത്യ​​​സ​​​ന്ധ​​​മാ​​​യി ജീ​​​വി​​​ക്കു​​​ക എ​​​ന്നൊ​​​രു ക​​​ട​​​മ​​​യും ദൗ​​​ത്യ​​​വും സ​​​മീ​​​ൽ നി​​​റ​​​വേ​​​റ്റി.​​​ എ​​​ങ്കി​​​ലും സ​​​മീ​​​ൽ, ഇ​​​ത്ര ധിറുതി വേ​​​ണ്ടി​​​യി​​​രു​​​ന്നോ മ​​​ട​​​ക്ക​​​യാ​​​ത്ര​​​ക്ക്? ഇ​​​തെ​​​ഴു​​​തു​​​മ്പോ​​​ഴും എ​​​ന്റെ ക​​​ണ്ണു​​​ക​​​ൾ ന​​​ന​​​യു​​​ക​​​യാ​​​ണ്, ഈ ​​​അ​​​സാ​​​ന്നി​​​ധ്യ​​​ത്തെക്കു​​​റി​​​ച്ച് ഓ​​​ർ​​​ത്തി​​​ട്ട്.
    സമീൽ നാലാം തൂണിന്‍റെ സാംസ്കാരിക ഭാവുകത്വം
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    രാവി​​​ലെ ഉ​​​ണ​​​ർ​​​ന്ന​​​പ്പോ​​​ൾ വ​​​ണ്ടൂ​​​രി​​​ലെ ഹൈ​​​ദ​​​ര​​​ലി​​​യു​​​ടെ​​​യും മ​​​ല​​​പ്പു​​​റ​​​ത്തെ അ​​​നി​​​ൽ കു​​​റു​​​പ്പ​​​ന്റെ​​​യും മി​​​സ്ഡ് കാ​​​ൾ ഫോ​​​ണി​​​ൽ ക​​​ണ്ട​​​പ്പോ​​​ൾ ആ​​​കാ​​​ര​​​ണ​​​മാ​​​യ ഒ​​​രു ഭ​​​യം അ​​​നു​​​ഭ​​​വ​​​പ്പെ​​​ട്ടു. ര​​​ണ്ടാ​​​ളും ഒ​​​രേ കാ​​​ര്യം പ​​​റ​​​യാ​​​നാ​​​യി​​​രി​​​ക്കു​​​മോ വി​​​ളി​​​ച്ച​​​ത് എ​​​ന്ന് സം​​​ശ​​​യി​​​ക്കാ​​​ൻ സൂ​​​ച​​​ന​​​ക​​​ൾ ഒ​​​ന്നു​​​മി​​​ല്ലെ​​​ങ്കി​​​ലും എ​​​നി​​​ക്ക് അ​​​ങ്ങ​​​നെ തോ​​​ന്നി. ഞാ​​​ൻ ഹൈ​​​ദ​​​ര​​​ലി​​​യെ ആ​​​ദ്യം തി​​​രി​​​ച്ചു വി​​​ളി​​​ച്ചു.​​​ഹൈ​​​ദ​​​ര​​​ലി മ​​​ഞ്ചേ​​​രി​​​യി​​​ലെ മൊ​​​ണ്ടാ​​​ഷ് മൂ​​​വി ക്ല​​​ബിന്റെ പ്ര​​​വ​​​ർ​​​ത്ത​​​ക​​​നും വൈ​​​ൽ​​​ഡ് ലൈ​​​ഫ് ഫോ​​​ട്ടോ​​​ഗ്രാ​​​ഫ​​​റും അ​​​തി​​​ലു​​​പ​​​രി സ​​​മീ​​​ലി​​​ന്റെ ഒ​​​ര​​​നി​​​യ​​​ന്റെ ഭാ​​​ര്യാ പി​​​താ​​​വും ആ​​​യി​​​രു​​​ന്നു. ഹൈ​​​ദ​​​ര​​​ലി​​​യു​​​ടെ മ​​​ക​​​ളു​​​ടെ വി​​​വാ​​​ഹ ദി​​​ന​​​ത്തി​​​ൽ ഞാ​​​ൻ സ​​​മീ​​​ലി​​​നെ ക​​​ണ്ടി​​​രു​​​ന്നു. എ​​​നി​​​ക്ക് സ​​​മീ​​​ലു​​​മാ​​​യു​​​ള്ള സൗ​​​ഹൃ​​​ദം ഹൈ​​​ദ​​​ര​​​ലി​​​ക്ക്‌ ന​​​ന്നാ​​​യ​​​റി​​​യാം.

    സ​​​മീ​​​ലി​​​ന്റെ താ​​​യ്ല​​​ൻ​​​ഡി​​​ൽ നി​​​ന്ന് സം​​​ഭ​​​വി​​​ച്ച ആ​​​ക​​​സ്മി​​​ക മ​​​ര​​​ണം എ​​​ന്ന ദുഃ​​​ഖ വാ​​​ർ​​​ത്ത ഹൈ​​​ദ​​​ര​​​ലി അ​​​റി​​​യി​​​ച്ചു. കേ​​​ട്ട​​​പ്പോ​​​ൾ ഉ​​​ണ്ടാ​​​യ ഞെ​​​ട്ട​​​ൽ എ​​​ന്നെ ത​​​ള​​​ർ​​​ത്തി.

    സ​​​മീ​​​ലി​​​ന് ഇ​​​പ്പോ​​​ഴുള്ള ഐ​​​ഡ​​​ന്റി​​​റ്റി​​​ക​​​ളൊ​​​ക്കെ രൂ​​​പ​​​പ്പെ​​​ടു​​​ന്ന​​​തി​​​ന്, വ​​​ള​​​രെ മു​​​മ്പ് തു​​​ട​​​ങ്ങി​​​യ സൗ​​​ഹൃ​​​ദ​​​മാ​​​ണ് എ​​​നി​​​ക്ക് സ​​​മീ​​​ലു​​​മാ​​​യു​​​ള്ള​​​ത്. ഞാ​​​ൻ പ​​​ല​​​രോ​​​ടും ‘ത്രി​​​മൂ​​​ർ​​​ത്തി​​​ക​​​ൾ’ എ​​​ന്ന് പ​​​റ​​​ഞ്ഞി​​​രു​​​ന്ന മൂ​​​ന്നുപേ​​​രു​​​ണ്ടാ​​​യി​​​രു​​​ന്നു: സ​​​മീ​​​ൽ, സ​​​മീ​​​ർ സി. ​​​ബി​​​ൻ​​​സി, ഹി​​​ക്മ​​​ത്തു​​​ല്ല. ഇ​​​വ​​​രെ മൂ​​​ന്നു​​​പേ​​​രെ​​​യും സ്ഥി​​​ര​​​മാ​​​യി കാ​​​ണു​​​മാ​​​യി​​​രു​​​ന്നു. പി​​​ന്നീ​​​ട് ആ ​​​ഗ്രൂ​​​പ്പി​​​ൽ ജ​​​മീ​​​ൽ അ​​​ഹ​​​മ്മ​​​ദി​​​നെ​​​യും ഇ​​​ട​​​ക്കിടെ കാ​​​ണാ​​​ൻ തു​​​ട​​​ങ്ങി. അ​​​ന്ന് ഞാ​​​ൻ മ​​​ല​​​പ്പു​​​റം ര​​​ശ്മി ഫി​​​ലിം സൊ​​​സൈ​​​റ്റി​​​യു​​​ടെ സെ​​​ക്ര​​​ട്ട​​​റി​​​യാ​​​യി​​​രു​​​ന്നു.

    അ​​​ന്ന് വൈ​​​കു​​​ന്നേ​​​ര​​​ത്തെ സി​​​നി​​​മാ പ്ര​​​ദ​​​ർ​​​ശ​​​ന​​​ങ്ങ​​​ൾ സ്ഥി​​​ര​​​മാ​​​യി ന​​​ട​​​ന്നി​​​രു​​​ന്ന​​​ത് ഇ​​​ന്ന​​​ത്തെ കോ-​​​ഓ​​​പ​​​റേ​​​റ്റിവ് ഹോ​​​സ്പി​​​റ്റ​​​ലി​​​ന്റെ അ​​​ടു​​​ത്തു​​​ള്ള എ​​​ൻ.​​​ജി.​​​ഒ യൂ​​​നി​​​യ​​​ൻ ഹാ​​​ളി​​​ലാ​​​യി​​​രു​​​ന്നു. അ​​​ന്ന് അ​​​വി​​​ടെ കോ-​​​ഓ​​​പറേ​​​റ്റിവ് ഹോ​​​സ്പി​​​റ്റ​​​ലൊ​​​ന്നും ഉ​​​ണ്ടാ​​​യി​​​രു​​​ന്നി​​​ല്ല. സാ​​​ധാ​​​ര​​​ണ​​​യാ​​​യി വൈ​​​കു​​​ന്നേ​​​രം ആ​​​റു​​​മ​​​ണി​​​ക്കാ​​​ണ് സി​​​നി​​​മാ പ്ര​​​ദ​​​ർ​​​ശ​​​നം തു​​​ട​​​ങ്ങു​​​ക. അ​​​ഞ്ച​​​ര​​​യോ​​​ടെ വ​​​ള​​​രെ കു​​​റ​​​ച്ച് ആ​​​ളു​​​ക​​​ൾ വ​​​രാ​​​ൻ തു​​​ട​​​ങ്ങും. അ​​​ഞ്ചേ​​​മു​​​ക്കാ​​​ൽ, ആ​​​റു​​​മ​​​ണി​​​യാ​​​കു​​​മ്പോ​​​ഴേ​​​ക്കും ഇ​​​വ​​​ർ മൂ​​​ന്നു​​​പേ​​​രും എ​​​ത്തും.

    ആ​​​റു​​​മ​​​ണി​​​ക്ക് സി​​​നി​​​മ തു​​​ട​​​ങ്ങു​​​മ്പോ​​​ൾ ഒ​​​രു പ്ര​​​ശ്ന​​​മു​​​ണ്ടാ​​​യി​​​രു​​​ന്നു. മ​​​ഗ്‌​​​രി​​​ബ് ബാ​​​ങ്ക് കൊ​​​ടു​​​ക്കു​​​ന്ന​​​തോ​​​ടെ ഇ​​​വ​​​ർ മൂ​​​ന്നു​​​പേ​​​രും ‘നി​​​സ്ക​​​രി​​​ച്ചു വ​​​രാം’ എ​​​ന്നുപ​​​റ​​​ഞ്ഞ് തൊ​​​ട്ട​​​ടു​​​ത്തു​​​ള്ള പ​​​ള്ളി​​​യി​​​ലേ​​​ക്ക് പോ​​​കും. പ​​​ള്ളി വ​​​ള​​​രെ അ​​​ടു​​​ത്താ​​​യി​​​രു​​​ന്നു. എ​​​ന്നാ​​​ൽ, ആറുമ​​​ണി​​​ക്ക് സി​​​നി​​​മ തു​​​ട​​​ങ്ങി​​​യാ​​​ൽ അ​​​വ​​​ർ​​​ക്ക് അ​​​ത്ര​​​യും ഭാ​​​ഗം ന​​​ഷ്ട​​​പ്പെ​​​ടും. അ​​​തേ സ​​​മ​​​യം, മ​​​റ്റു കാ​​​ഴ്ച​​​ക്കാ​​​ർ ഉ​​​ള്ള​​​തി​​​നാ​​​ൽ ഈ ​​​മൂ​​​വ​​​ർ സം​​​ഘ​​​ത്തി​​​നുവേ​​​ണ്ടി പ്ര​​​ദ​​​ർ​​​ശ​​​നം നി​​​ർ​​​ത്തി​​​വെ​​​ക്കു​​​ന്ന​​​തും ശ​​​രി​​​യാ​​​യ ന​​​ട​​​പ​​​ടി​​​യ​​​ല്ല.

    പ​​​ക്ഷേ, ഇ​​​വ​​​ർ സി​​​നി​​​മ കാ​​​ണാ​​​ൻ വ​​​ന്നി​​​രു​​​ന്ന​​​ത് വ​​​ള​​​രെ സീ​​​രി​​​യ​​​സാ​​​യി​​​ട്ടാ​​​യി​​​രു​​​ന്നു. ഞാ​​​ൻ പ്ര​​​ധാ​​​ന സം​​​ഘാ​​​ട​​​ക​​​നും സെ​​​ക്ര​​​ട്ട​​​റി​​​യു​​​മാ​​​യി​​​രു​​​ന്നെ​​​ങ്കി​​​ലും മ​​​റ്റു സം​​​ഘാ​​​ട​​​ക​​​രും അ​​​വി​​​ടെ ഉ​​​ണ്ടാ​​​കു​​​മ​​​ല്ലോ. അ​​​പ്പോ​​​ൾ ഞാ​​​ൻ ഒ​​​രു പോം​​​വ​​​ഴി ക​​​ണ്ടെ​​​ത്തി. “​​​ന​​​മു​​​ക്ക് ഒ​​​രു കാ​​​ര്യം ചെ​​​യ്യാം. മ​​​ഗ്‌​​​രി​​​ബ് ബാ​​​ങ്ക് കൊ​​​ടു​​​ത്ത് അ​​​വ​​​ർ നമസ്ക​​​രി​​​ച്ചു വ​​​ന്ന​​​ശേ​​​ഷം സി​​​നി​​​മ തു​​​ട​​​ങ്ങി​​​യാ​​​ൽ മ​​​തി.” അ​​​ങ്ങ​​​നെ, പ​​​ല​​​പ്പോ​​​ഴും അ​​​വ​​​ർ വ​​​ന്ന ശേ​​​ഷ​​​മാ​​​ണ് സി​​​നി​​​മ തു​​​ട​​​ങ്ങി​​​യ​​​ത്. അ​​​ന്ന് ഇ​​​വ​​​രാ​​​രും ജോ​​​ലി​​​യി​​​ലാ​​​യി​​​രു​​​ന്നി​​​ല്ല. ഹി​​​ക്മ​​​ത്ത് പി​​​ന്നെ​​​യും കു​​​റെക്കാ​​​ലം പ​​​ഠി​​​ച്ചു. സ​​​മീ​​​ൽ പി​​​ന്നീ​​​ട് മാ​​​ധ്യ​​​മ​​​ത്തി​​​ലേ​​​ക്ക് റി​​​പ്പോ​​​ട്ട​​​ർ ആ​​​യി വ​​​രുക​​​യാ​​​യി​​​രു​​​ന്നു. അ​​​ന്നു​​​മു​​​ത​​​ൽ തു​​​ട​​​ങ്ങി​​​യ സൗ​​​ഹൃ​​​ദ​​​മാ​​​ണ​​​ത്.

    സ​​​മീ​​​ൽ മാ​​​ധ്യ​​​മ​​​ത്തി​​​ൽ വ​​​ന്ന​​​തി​​​നു​​​ശേ​​​ഷം ഞ​​​ങ്ങ​​​ൾ ത​​​മ്മി​​​ൽ കൂ​​​ടു​​​ത​​​ൽ അ​​​ടു​​​ത്ത സൗ​​​ഹൃ​​​ദം രൂ​​​പ​​​പ്പെ​​​ട്ടു. അ​​​ന്ന് മ​​​ല​​​പ്പു​​​റം ര​​​ശ്മി ഫി​​​ലിം സൊ​​​സൈ​​​റ്റി​​​യു​​​മാ​​​യി എ​​​നി​​​ക്ക് ചി​​​ല അ​​​ഭി​​​പ്രാ​​​യ വ്യ​​​ത്യാ​​​സ​​​ങ്ങ​​​ൾ ഉ​​​ണ്ടാ​​​യി. പി​​​ന്നീ​​​ട് ഞാ​​​ൻ മ​​​ല​​​പ്പു​​​റ​​​ത്തുനി​​​ന്ന് മാ​​​റിത്താ​​​മ​​​സി​​​ക്കു​​​ക​​​യും മ​​​ഞ്ചേ​​​രി മോ​​​ണ്ടാ​​​ഷ് മൂ​​​വി ക്ല​​​ബുമാ​​​യി ബ​​​ന്ധ​​​പ്പെ​​​ട്ട് പ്ര​​​വ​​​ർ​​​ത്ത​​​നം തു​​​ട​​​ങ്ങു​​​ക​​​യും ചെ​​​യ്തു.​​​ പെ​​​രി​​​ന്ത​​​ൽ​​​മ​​​ണ്ണ ഡെ​​​സ്കി​​​ൽ ജോ​​​ലി ചെ​​​യ്യു​​​മ്പോ​​​ൾ ബൈ​​​ക്കി​​​ൽ വീ​​​ട്ടി​​​ലേ​​​ക്ക് പോ​​​കും വ​​​ഴി ഇ​​​ട​​​ക്ക് എ​​​ന്റെ അ​​​ങ്ങാ​​​ടി​​​പ്പു​​​റ​​​ത്തു​​​ള്ള വീ​​​ട്ടി​​​ൽ ക​​​യ​​​റും, കു​​​ട്ടി​​​ക​​​ൾ​​​ക്ക് ചോ​​​ക്ല​​​റ്റു​​​മ​​​ായാ​​​ണ് വ​​​രുക. അ​​​തു​​​കൊ​​​ണ്ട് എ​​​ന്റെ വീ​​​ട്ടി​​​ൽ എ​​​ല്ലാ​​​വ​​​ർ​​​ക്കും സ​​​മീ​​​ൽ പ​​​രി​​​ചി​​​ത​​​നാ​​​ണ്.

    സ​​​മീ​​​ലി​​​നോ​​​ടു​​​ള്ള എ​​​ന്റെ ബ​​​ന്ധം സൗ​​​ഹൃ​​​ദം മാ​​​ത്ര​​​മ​​​ല്ല; ഒ​​​രു ത​​​ര​​​ത്തി​​​ലു​​​ള്ള ക​​​മ്മി​​​റ്റ്മെ​​​ന്റും കൂ​​​ടി​​​യാ​​​യി​​​രു​​​ന്നു. പി​​​ന്നീ​​​ട് പ​​​ല ഘ​​​ട്ട​​​ങ്ങ​​​ളി​​​ലും, ഞാ​​​ൻ ഹെ​​​ൽ​​​ത്ത് ഡി​​​പ്പാ​​​ർ​​​ട്ട്മെ​​​ന്റി​​​ൽ ജോ​​​ലി ചെ​​​യ്തി​​​രു​​​ന്ന​​​പ്പോ​​​ൾ, ചി​​​ല എ​​​ക്സ്ക്ലൂ​​​സിവ് വാ​​​ർ​​​ത്ത​​​ക​​​ൾ സ​​​മീ​​​ലി​​​നെ വി​​​ളി​​​ച്ചാ​​​ണ് പ​​​റ​​​യാ​​​റു​​​ണ്ടാ​​​യി​​​രു​​​ന്ന​​​ത്. അ​​​ത് മാ​​​ധ്യ​​​മ​​​ത്തി​​​ൽ പ്ര​​​ധാ​​​ന​​​പ്പെ​​​ട്ട ന്യൂ​​​സാ​​​യി വ​​​രും. അ​​​ങ്ങ​​​നെ ചി​​​ല അ​​​ഴി​​​മ​​​തി​​​ക​​​ൾ ത​​​ന്നെ നി​​​ർ​​​ത്താ​​​ൻ എ​​​നി​​​ക്ക് ക​​​ഴി​​​ഞ്ഞി​​​ട്ടു​​​ണ്ട്.

    പി​​​ന്നീ​​​ട് ഓ​​​ർ​​​മ വ​​​രു​​​ന്ന ഒ​​​രു കാ​​​ര്യം ജ​​​മാഅ​​​ത്തെ ഇ​​​സ്‍ലാമി​​​യു​​​ടെ സം​​​ഘാ​​​ട​​​ന​​​ത്തി​​​ൽ ന​​​ട​​​ന്ന ഒ​​​രു ഫി​​​ലിം ഫെ​​​സ്റ്റി​​​വ​​​ൽ ആ​​​ണ്. സ​​​മീ​​​ൽ ആ​​​യി​​​രു​​​ന്നു മു​​​ഖ്യ ചു​​​മ​​​ത​​​ല​​​ക്കാ​​​ര​​​ൻ. മ​​​ല​​​പ്പു​​​റം കോ​​​ട്ട​​​പ്പ​​​ടി ഗ്രൗ​​​ണ്ടി​​​ൽ ന​​​ട​​​ന്ന ഉ​​​ദ്ഘാ​​​ട​​​ന ച​​​ട​​​ങ്ങി​​​ൽ പ്രി​​​യ​​​ന​​​ന്ദ​​​ന​​​ൻ, ജി.പി. രാ​​​മ​​​ച​​​ന്ദ്ര​​​ൻ, ഞാ​​​ൻ എ​​​ന്നി​​​വ​​​രാ​​​ണ് അ​​​തി​​​ഥി​​​ക​​​ൾ ആ​​​യി പ​​​ങ്കെ​​​ടു​​​ത്ത​​​ത്.

    കു​​​റ​​​ച്ചുനാ​​​ൾ മു​​​മ്പ് ഞാ​​​ൻ സ​​​മീ​​​ലു​​​മാ​​​യി ഒ​​​ന്നോ ര​​​ണ്ടോ പ്രാ​​​വ​​​ശ്യം ഫോ​​​ണി​​​ൽ സം​​​സാ​​​രി​​​ച്ചി​​​രു​​​ന്നു. ചി​​​ല​​​പ്പോ​​​ഴൊ​​​ക്കെ സ​​​മീ​​​ൽ ത​​​ന്നെ ചി​​​ല ആ​​​വ​​​ശ്യ​​​ങ്ങ​​​ൾ​​​ക്കാ​​​യി എ​​​ന്നെ വി​​​ളി​​​ക്കും. ചി​​​ല എ​​​ക്സ്ക്ലൂ​​​സീ​​​വ് വാ​​​ർ​​​ത്ത​​​ക​​​ൾ​​​ക്ക് വേ​​​ണ്ടി​​​യു​​​ള്ള ഡീ​​​റ്റെ​​​യി​​​ൽ​​​സ് ചോ​​​ദി​​​ക്കും. ഞാ​​​ൻ ച​​​ല​​​ച്ചി​​​ത്ര അ​​​ക്കാ​​​ദ​​​മി​​​യി​​​ൽ ഉ​​​ണ്ടാ​​​യി​​​രു​​​ന്ന സ​​​മ​​​യ​​​ത്ത് അ​​​ദ്ദേ​​​ഹം ചി​​​ല വ​​​ലി​​​യ വാ​​​ർ​​​ത്ത​​​ക​​​ൾ​​​ക്കാ​​​യി സ​​​ഹാ​​​യം ചോ​​​ദി​​​ച്ചി​​​രു​​​ന്നു. അ​​​തി​​​ൽ ചി​​​ല​​​തൊ​​​ന്നും എ​​​നി​​​ക്ക് സ​​​ഹാ​​​യി​​​ക്കാ​​​ൻ ക​​​ഴി​​​യു​​​ന്ന​​​താ​​​യി​​​രു​​​ന്നി​​​ല്ല. പ​​​ക്ഷേ ആ ​​​ബ​​​ന്ധ​​​വും കോ​​​ൺ​​​ടാ​​​ക്ടും നി​​​ല​​​നി​​​ന്നി​​​രു​​​ന്നു. അ​​​ടു​​​ത്തി​​​ടെ ഞാ​​​ൻ എ​​​ന്റെ ഒ​​​രു പു​​​സ്ത​​​ക​​​വു​​​മാ​​​യി ബ​​​ന്ധ​​​പ്പെ​​​ട്ട് സ​​​മീ​​​ലി​​​നെ വി​​​ളി​​​ച്ചു.​​​ ഞാ​​​ൻ എ​​​ഴു​​​തി​​​ക്കൊ​​​ണ്ടി​​​രി​​​ക്കു​​​ന്ന പു​​​സ്ത​​​ക​​​ത്തി​​​ൽ ഉ​​​ൾ​​​പ്പെ​​​ടു​​​ത്തേ​​​ണ്ട ഒ​​​രു കാ​​​ര്യ​​​മാ​​​യി​​​രു​​​ന്നു അ​​​ത്. മ​​​ല​​​പ്പു​​​റ​​​ത്ത് ഒ​​​രി​​​ക്ക​​​ൽ ന​​​ട​​​ത്തി​​​യ ഇ​​​റാ​​​ൻ സി​​​നി​​​മാ ഫെ​​​സ്റ്റി​​​വ​​​ലി​​​നെ​​​ക്കു​​​റി​​​ച്ചു​​​ള്ള ഓ​​​ർ​​​മ.

    അ​​​ന്ന് വി.​​​എ​​​ച്ച്.​​​എ​​​സ് കാ​​​സ​​​റ്റു​​​ക​​​ളു​​​ടെ കാ​​​ല​​​മാ​​​ണ്. 16mm, 35mm പ്രി​​​ന്റു​​​ക​​​ളും വി.​​​എ​​​ച്ച്.​​​എ​​​സ് കാ​​​സ​​​റ്റു​​​ക​​​ളും ഉ​​​പ​​​യോ​​​ഗി​​​ച്ചി​​​രു​​​ന്ന കാ​​​ലം. സീഡി​​​യു​​​ടെ കാ​​​ലം വ​​​ന്നെ​​​ത്തി​​​യി​​​ട്ടി​​​ല്ല.​​​അ​​​തു​​​വ​​​രെ ആ​​​രും കാ​​​ണി​​​ക്കാ​​​ത്ത കു​​​റ​​​ച്ച് എ​​​ക്സ്ക്ലൂ​​​സീ​​​വ് ഇ​​​റാ​​​നി​​​യ​​​ൻ സി​​​നി​​​മ​​​ക​​​ളു​​​ടെ കാ​​​സ​​​റ്റു​​​ക​​​ൾ ഏ​​​തോ വ​​​ഴി​​​യി​​​ൽ ഡ​​​ൽ​​​ഹി​​​യി​​​ലെ ഇ​​​റാ​​​ൻ എം​​​ബ​​​സി​​​യി​​​ൽ നി​​​ന്ന് ഞ​​​ങ്ങ​​​ൾ​​​ക്ക് ല​​​ഭി​​​ച്ചു. അ​​​ഞ്ച് കാ​​​സ​​​റ്റു​​​ക​​​ൾ. ആ ​​​സി​​​നി​​​മ​​​ക​​​ൾ ചേ​​​ർ​​​ത്ത് ഞ​​​ങ്ങ​​​ൾ ഒ​​​രു ചെ​​​റി​​​യ ഫെ​​​സ്റ്റി​​​വ​​​ൽ ന​​​ട​​​ത്തി.

    അ​​​ന്ന​​​ത്തെ സാ​​​ഹ​​​ച​​​ര്യ​​​ത്തി​​​ൽ വി​​​ഡി​​​യോ പ്രോ​​​ജ​​​ക്ട​​​റു​​​ക​​​ൾ ല​​​ഭ്യ​​​മ​​​ല്ല. വി.​​​സി.​​​ആ​​​ർ കൊ​​​ണ്ടു​​​വ​​​ന്ന് കാ​​​സ​​​റ്റ് ഇ​​​ട്ട് ടി​​​.വി​​​യി​​​ൽ മാ​​​ത്ര​​​മേ പ്ര​​​ദ​​​ർ​​​ശി​​​പ്പി​​​ക്കാ​​​ൻ ക​​​ഴി​​​യൂ. സാ​​​മാ​​​ന്യം വ​​​ലു​​​പ്പ​​​മു​​​ള്ള ഒ​​​രു ക​​​ള​​​ർ ടി​​​.വി സു​​​ഹൃ​​​ത്താ​​​യ എം.ബി. ജെ​​​യിം​​​സി​​​ന്റെ വേ​​​വ്സ് എ​​​ന്ന ഹോം ​​​അ​​​പ്ല​​​യ​​​ൻ​​​സ് ഷോ​​​പ്പി​​​ൽ നി​​​ന്ന് എ​​​ടു​​​ത്തു​​​കൊ​​​ണ്ടു​​​വ​​​ന്നു. ഇ​​​ന്ന​​​ത്തെ എ​​​ൽ.​​​സി.​​​ഡി ടി​​​വി​​​ക​​​ളൊ​​​ന്നു​​​മ​​​ല്ല. സാ​​​ധാ​​​ര​​​ണ ടി​​​വി​​​ക​​​ളേ​​​ക്കാ​​​ൾ കു​​​റ​​​ച്ച് വ​​​ലുപ്പ​​​മു​​​ള്ള ഒ​​​രു സാം​​​സ​​​ങ് അ​​​ല്ലെ​​​ങ്കി​​​ൽ സാ​​​ൻ​​​സൂ​​​യി പോ​​​ലെ​​​യു​​​ള്ള ക​​​ള​​​ർ ടി​​​വി. അ​​​തി​​​ലാ​​​ണ് ഫെ​​​സ്റ്റി​​​വ​​​ൽ ന​​​ട​​​ത്തി​​​യ​​​ത്.

    എ​​​ൻ.​​​ജി.​​​ഒ യൂ​​​നിയ​​​ൻ ഹാ​​​ളി​​​ൽ സ്റ്റേ​​​ജി​​​ൽ ഒ​​​രു മേ​​​ശ​​​പ്പു​​​റ​​​ത്ത് ടി​​​.വി വെ​​​ക്കും. ആ​​​ളു​​​ക​​​ൾ മു​​​ന്നി​​​ലിരു​​​ന്ന് സി​​​നി​​​മ കാ​​​ണും. അ​​​ത് മി​​​ക​​​ച്ച വ്യൂ​​​വി​​​ങ് അ​​​നു​​​ഭ​​​വ​​​മൊ​​​ന്നു​​​മ​​​ല്ല. ഒ​​​രു വീ​​​ട്ടി​​​ലെ സ്വീ​​​ക​​​ര​​​ണ​​​മു​​​റി​​​യി​​​ൽ കാ​​​ണാ​​​ൻ ഉ​​​ദ്ദേ​​​ശി​​​ക്കു​​​ന്ന ഉ​​​പ​​​ക​​​ര​​​ണ​​​മാ​​​ണ​​​ല്ലോ ടി​​​.വി. പ​​​ക്ഷേ, ഞ​​​ങ്ങ​​​ളു​​​ടെ ആ​​​വേ​​​ശം കൊ​​​ണ്ടാ​​​ണ് അ​​​ത്ത​​​രം കാ​​​ര്യ​​​ങ്ങ​​​ൾ ചെ​​​യ്തി​​​രു​​​ന്ന​​​ത്.

    അ​​​ന്ന് ഈ ​​​ഇ​​​റാ​​​ൻ ഫെ​​​സ്റ്റി​​​വ​​​ലി​​​ന് പ​​​ത്ര​​​ങ്ങ​​​ളി​​​ൽ ഗം​​​ഭീ​​​ര ക​​​വ​​​റേ​​​ജ് വ​​​ന്നു. “മ​​​ല​​​പ്പു​​​റ​​​ത്ത് അ​​​ഞ്ചു ദി​​​വ​​​സ​​​ത്തെ ഇ​​​റാ​​​ൻ ഫെ​​​സ്റ്റി​​​വ​​​ൽ” എ​​​ന്ന ത​​​ര​​​ത്തി​​​ൽ വ​​​ലി​​​യ വാ​​​ർ​​​ത്ത​​​ക​​​ൾ വ​​​ന്നു. മാ​​​ധ്യ​​​മ​​​ത്തി​​​ൽ വ​​​ലി​​​യ വ​​​ലു​​​പ്പ​​​ത്തി​​​ലുള്ള ത​​​ല​​​ക്കെ​​​ട്ടോ​​​ടെ അ​​​ഞ്ച് കോ​​​ളം ന്യൂ​​​സ് വ​​​ന്നെ​​​ന്നാ​​​ണ് എ​​​ന്റെ ഓ​​​ർ​​​മ. ആ ​​​വാ​​​ർ​​​ത്ത ക​​​ണ്ടി​​​ട്ട് ഞ​​​ങ്ങ​​​ൾ ത​​​ന്നെ ഞെ​​​ട്ടി.

    ഫെ​​​സ്റ്റി​​​വ​​​ൽ തു​​​ട​​​ങ്ങി ര​​​ണ്ടാ​​​മ​​​ത്തെ ദി​​​വ​​​സ​​​മോ മൂ​​​ന്നാ​​​മ​​​ത്തെ ദി​​​വ​​​സ​​​മോ ആ​​​യി​​​രി​​​ക്ക​​​ണം. പെ​​​ട്ടെ​​​ന്ന് ഒ​​​രു വി​​​വ​​​രം കി​​​ട്ടി. സ​​​മീ​​​ൽ ത​​​ന്നെ​​​യാ​​​യി​​​രി​​​ക്കും പ​​​റ​​​ഞ്ഞ​​​തെ​​​ന്ന് തോ​​​ന്നു​​​ന്നു; കൃ​​​ത്യ​​​മാ​​​യി ഓ​​​ർ​​​മയി​​​ല്ല. ഇ​​​റാ​​​നി​​​ലെ തെ​​​ഹ്റാ​​​നി​​​ൽ നി​​​ന്ന് വ​​​ന്ന ക​​​ൾ​​​ചറ​​​ൽ അ​​​റ്റാ​​​ഷെ കോ​​​ഴി​​​ക്കോ​​​ട് എ​​​ത്തി​​​യി​​​ട്ടു​​​ണ്ട്. അ​​​ദ്ദേ​​​ഹം ഈ ​​​ഫെ​​​സ്റ്റി​​​വ​​​ലി​​​നെ​​​ക്കു​​​റി​​​ച്ചു​​​ള്ള വാ​​​ർ​​​ത്ത ക​​​ണ്ടി​​​ട്ട് വെ​​​ന്യൂ സ​​​ന്ദ​​​ർ​​​ശി​​​ക്കാ​​​നാ​​​ഗ്ര​​​ഹം പ്ര​​​ക​​​ടി​​​പ്പി​​​ച്ചു.​​​അ​​​ന്ന് മാ​​​ധ്യ​​​മം പ​​​ത്ര​​​ത്തി​​​ന് മ​​​ല​​​പ്പു​​​റം എ​​​ഡി​​​ഷ​​​ൻ ഇ​​​ല്ല. കോ​​​ഴി​​​ക്കോ​​​ട് എ​​​ഡി​​​ഷ​​​നാ​​​ണ്. മ​​​ല​​​പ്പു​​​റ​​​ത്തും കോ​​​ഴി​​​ക്കോ​​​ട്ടും ഒ​​​രേ പേ​​​ജാ​​​ണ് പോ​​​കു​​​ന്ന​​​ത്. ആ ​​​വാ​​​ർ​​​ത്ത ക​​​ണ്ടാ​​​ണ് അ​​​ദ്ദേ​​​ഹം വ​​​രാ​​​ൻ ആ​​​ഗ്ര​​​ഹി​​​ച്ച​​​ത്.

    അ​​​ദ്ദേ​​​ഹ​​​ത്തെ വൈ​​​കു​​​ന്നേ​​​രം ആ​​​റ​​​ര​​​യോ​​​ടെ കൊ​​​ണ്ടു​​​വ​​​രാ​​​മെ​​​ന്ന് പ​​​റ​​​ഞ്ഞു. സി​​​നി​​​മ തു​​​ട​​​ങ്ങി​​​യി​​​രു​​​ന്നു. സ​​​മീ​​​ലും ഉ​​​ണ്ടാ​​​യി​​​രു​​​ന്നു​​​വെ​​​ന്നാ​​​ണ് എ​​​ന്റെ ഓ​​​ർ​​​മ. അ​​​ദ്ദേ​​​ഹം വ​​​ന്നു നോ​​​ക്കു​​​മ്പോ​​​ൾ അ​​​മ്പ​​​ര​​​ന്നു. വ​​​ലി​​​യ വാ​​​ർ​​​ത്ത ക​​​ണ്ട​​​പ്പോ​​​ൾ ഭീ​​​മ​​​മാ​​​യ ഒ​​​രു തി​​​യറ്റ​​​റി​​​ലൊ​​​ക്കെ​​​യാ​​​യി​​​രി​​​ക്കും ഫെ​​​സ്റ്റി​​​വ​​​ൽ ന​​​ട​​​ക്കു​​​ന്ന​​​ത് എ​​​ന്ന് ക​​​രു​​​തി​​​യി​​​ട്ടു​​​ണ്ടാ​​​കാം. പ​​​ക്ഷേ, ചെ​​​റി​​​യൊ​​​രു ഹാ​​​ളി​​​ൽ ഒ​​​രു ടി​​​.വി വെ​​​ച്ച് പ​​​ത്ത്, ഇ​​​രു​​​പ​​​ത്ത​​​ഞ്ച് ആ​​​ളു​​​ക​​​ൾ ഇ​​​രു​​​ന്ന് സി​​​നി​​​മ കാ​​​ണു​​​ക​​​യാ​​​ണ്. അ​​​തി​​​നി​​​ട​​​യി​​​ൽ ക​​​റ​​​ന്റും പോ​​​യി. അ​​​ന്ന് അ​​​ര​​​മ​​​ണി​​​ക്കൂ​​​ർ പ​​​വ​​​ർ​​​ക​​​ട്ട് ഉ​​​ണ്ടാ​​​യി​​​രു​​​ന്ന കാ​​​ല​​​മാ​​​ണ്. പ​​​വ​​​ർ​​​ക​​​ട്ടി​​​ന്റെ സ​​​മ​​​യ​​​ത്ത് ഞ​​​ങ്ങ​​​ൾ ഒ​​​രു എ​​​മ​​​ർ​​​ജ​​​ൻ​​​സി ലാ​​​മ്പ് വെ​​​ച്ച് അ​​​ദ്ദേ​​​ഹ​​​ത്തോ​​​ട് സം​​​സാ​​​രി​​​ക്കാ​​​ൻ ആ​​​വ​​​ശ്യ​​​പ്പെ​​​ട്ടു. അ​​​ദ്ദേ​​​ഹം സം​​​സാ​​​രി​​​ച്ചു. ഭ​​​യ​​​ങ്ക​​​ര സ​​​ന്തോ​​​ഷം പ്ര​​​ക​​​ടി​​​പ്പി​​​ച്ചു. പി​​​ന്നെ തി​​​രി​​​ച്ചുപോ​​​യി. അ​​​ങ്ങ​​​നെ ഒ​​​രു സം​​​ഭ​​​വം ഉ​​​ണ്ടാ​​​യി.

    അ​​​വ​​​സാ​​​ന​​​മാ​​​യി ഞാ​​​ൻ സ​​​മീ​​​ലി​​​നെ വി​​​ളി​​​ച്ച​​​ത് അ​​​തു​​​മാ​​​യി ബ​​​ന്ധ​​​പ്പെ​​​ട്ടാ​​​ണ്. എ​​​ന്റെ പു​​​സ്ത​​​ക​​​ത്തി​​​ൽ ഈ ​​​സം​​​ഭ​​​വം എ​​​ഴു​​​താ​​​ൻ വേ​​​ണ്ടി​​​യാ​​​യി​​​രു​​​ന്നു. പ​​​ക്ഷേ, അ​​​ന്ന് വ​​​ന്ന ഇ​​​റാ​​​ൻ ക​​​ൾ​​​ചറ​​​ൽ അ​​​റ്റാ​​​ഷെ​​​യു​​​ടെ പേ​​​ര് എ​​​നി​​​ക്ക് ഓ​​​ർ​​​മ കി​​​ട്ടു​​​ന്നി​​​ല്ലാ​​​യി​​​രു​​​ന്നു. സ​​​മീ​​​ലി​​​ന് ഓ​​​ർ​​​മ​​​യു​​​ണ്ടാ​​​വു​​​മോ എ​​​ന്ന് അ​​​റി​​​യാ​​​നാ​​​ണ് വി​​​ളി​​​ച്ച​​​ത്. സ​​​മീ​​​ലി​​​നും ഓ​​​ർ​​​മ​​​യി​​​ല്ലാ​​​യി​​​രു​​​ന്നു. അ​​​പ്പോ​​​ൾ സ​​​മീ​​​ൽ പ​​​റ​​​ഞ്ഞു: “മേ​​​ലാ​​​റ്റൂ​​​രി​​​ലു​​​ള്ള സി. ​​​ഹം​​​സ​​​യോ​​​ട് ചോ​​​ദി​​​ച്ചാ​​​ൽ പേ​​​ര് കി​​​ട്ടും. ആ ​​​ഇ​​​റാ​​​നി​​​യു​​​ടെ പ​​​രി​​​പാ​​​ടി​​​ക​​​ൾ കോ​​​ഓഡി​​​നേ​​​റ്റ് ചെ​​​യ്ത​​​തും കൊ​​​ണ്ടു​​​വ​​​ന്ന​​​തും അ​​​ദ്ദേ​​​ഹ​​​മാ​​​ണ്. ന​​​മു​​​ക്ക് ഒ​​​രു​​​ദി​​​വ​​​സം പോ​​​കാം, മ​​​ധു​​​വേ​​​ട്ടാ.”

    എ​​​ന്റെ എ​​​ഴു​​​ത്ത് ആ ​​​ഭാ​​​ഗ​​​ത്തെ​​​ത്തി​​​യി​​​ല്ല. പി​​​ന്നീ​​​ട് പോ​​​കാം എ​​​ന്ന് വി​​​ചാ​​​രി​​​ച്ച് ഞാ​​​ൻ ത​​​ന്നെ അ​​​ത് നീ​​​ട്ടി​​​വെ​​​ച്ചു. അ​​​ങ്ങ​​​നെ ആ ​​​പോ​​​ക​​​ൽ ന​​​ട​​​ന്നി​​​ല്ല. അ​​​താ​​​ണ് ഇ​​​പ്പോ​​​ൾ ഭ​​​യ​​​ങ്ക​​​ര സ​​​ങ്ക​​​ട​​​മാ​​​യി തോ​​​ന്നു​​​ന്ന​​​ത്.

    വി​​​ഭി​​​ന്ന​​​മാ​​​യ രാ​​​ഷ്ട്രീ​​​യ ക​​​ക്ഷി​​​ക​​​ളി​​​ൽ പെ​​​ട്ട​​​വ​​​രാ​​​ണ് ഞ​​​ങ്ങ​​​ൾ ര​​​ണ്ടു​​​പേ​​​രു​​​മെ​​​ങ്കി​​​ലും ഞ​​​ങ്ങ​​​ളു​​​ടെ രാ​​​ഷ്ട്രീ​​​യ പ​​​രി​​​പ്രേ​​​ക്ഷ്യം ഒ​​​ന്നാ​​​ണ് എ​​​ന്ന് ഞ​​​ങ്ങ​​​ൾ ര​​​ണ്ടു​​​പേ​​​ർ​​​ക്കും അ​​​റി​​​യാ​​​മെ​​​ന്ന​​​താ​​​യി​​​രു​​​ന്നു ഞ​​​ങ്ങ​​​ൾ​​​ക്കി​​​ട​​​യി​​​ൽ ഉ​​​ണ്ടാ​​​യി​​​രു​​​ന്ന സ്നേ​​​ഹ​​​ബ​​​ന്ധ​​​ത്തെ സ​​​ജീ​​​വ​​​മാ​​​ക്കി നി​​​ർ​​​ത്തി​​​യ​​​ത്.

    ഒ​​​രു മ​​​നു​​​ഷ്യ​​​ൻ എ​​​ങ്ങ​​​നെ ജീ​​​വി​​​ച്ചു എ​​​ന്ന് ന​​​മ്മ​​​ൾ പ​​​ല​​​പ്പോ​​​ഴും വി​​​ശ​​​ക​​​ല​​​നം ചെ​​​യ്യു​​​ന്ന​​​ത് അ​​​യാ​​​ൾ മ​​​രി​​​ച്ച​​​ശേ​​​ഷ​​​മാ​​​ണ്. അ​​​താ​​​ണ് ന​​​മ്മു​​​ടെ പ​​​രി​​​മി​​​തി. അ​​​ത് ഒ​​​രു ട്രാ​​​ജ​​​ഡി​​​യു​​​മാ​​​ണ്, പ്ര​​​ത്യേ​​​കി​​​ച്ച് മ​​​ല​​​യാ​​​ളി​​​ക​​​ളെ സം​​​ബ​​​ന്ധി​​​ച്ച്. സ​​​മീ​​​ലി​​​ന് കി​​​ട്ടേ​​​ണ്ട ശ്ര​​​ദ്ധ ഒ​​​രു പ​​​ക്ഷേ കി​​​ട്ടി​​​യി​​​ട്ടു​​​ണ്ടാ​​​കാം. എ​​​ങ്കി​​​ലും ഒ​​​രു മ​​​നു​​​ഷ്യ​​​നെ, ഒ​​​രു ആ​​​ക്ടി​​​വി​​​സ്റ്റി​​​നെ, ഒ​​​രു ജേ​​​ണ​​​ലി​​​സ്റ്റി​​​നെ, ഒ​​​രു ഹ്യൂ​​​മ​​​ൻ ബീ​​​യി​​​ങ്ങി​​​നെ, അ​​​യാ​​​ൾ ജീ​​​വി​​​ച്ചി​​​രി​​​ക്കു​​​മ്പോ​​​ൾ ത​​​ന്നെ തി​​​രി​​​ച്ച​​​റി​​​യാ​​​നും വി​​​ല​​​മ​​​തി​​​ക്കാ​​​നും ന​​​മു​​​ക്ക് ക​​​ഴി​​​യു​​​ക​​​യാ​​​ണെ​​​ങ്കി​​​ൽ അ​​​താ​​​ണ് ഏ​​​റ്റ​​​വും ന​​​ല്ല​​​ത്. സ​​​മീ​​​ലി​​​ന്റെ മ​​​ര​​​ണം വ​​​ലി​​​യൊ​​​രു ന​​​ഷ്ട​​​മാ​​​ണ്. സ​​​മീ​​​ലി​​​നെ ന​​​മ്മ​​​ൾ മി​​​സ്സ് ചെ​​​യ്യും. പ​​​ല സു​​​ഹൃ​​​ത്തു​​​ക്ക​​​ളു​​​മാ​​​യും, ജി.​​​പി. രാ​​​മ​​​ച​​​ന്ദ്ര​​​നെ പോ​​​ലു​​​ള്ള​​​വ​​​ർ ഞാ​​​ൻ സ​​​മീ​​​ലി​​​നെ​​​ക്കു​​​റി​​​ച്ചു സം​​​സാ​​​രി​​​ച്ചി​​​രു​​​ന്നു. എ​​​ന്താ​​​യാ​​​ലും, ജീ​​​വി​​​ക്കു​​​ന്ന കാ​​​ല​​​ത്ത് ധാ​​​ർ​​​മി​​​ക​​​ത​​​യോ​​​ടെ ജീ​​​വി​​​ക്കു​​​ക, സ​​​ത്യ​​​സ​​​ന്ധ​​​മാ​​​യി ജീ​​​വി​​​ക്കു​​​ക എ​​​ന്നൊ​​​രു ക​​​ട​​​മ​​​യും ദൗ​​​ത്യ​​​വും സ​​​മീ​​​ൽ നി​​​റ​​​വേ​​​റ്റി.​​​ എ​​​ങ്കി​​​ലും സ​​​മീ​​​ൽ, ഇ​​​ത്ര ധിറുതി വേ​​​ണ്ടി​​​യി​​​രു​​​ന്നോ മ​​​ട​​​ക്ക​​​യാ​​​ത്ര​​​ക്ക്? ഇ​​​തെ​​​ഴു​​​തു​​​മ്പോ​​​ഴും എ​​​ന്റെ ക​​​ണ്ണു​​​ക​​​ൾ ന​​​ന​​​യു​​​ക​​​യാ​​​ണ്, ഈ ​​​അ​​​സാ​​​ന്നി​​​ധ്യ​​​ത്തെക്കുറി​​​ച്ച് ഓ​​​ർ​​​ത്തി​​​ട്ട്. മ​​​റ്റെ​​​ന്തു പ​​​റ​​​യാ​​​ൻ...

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    TAGS:Culturelife`Life Men
    News Summary - The cultural significance of the fourth pillar of Sameel
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