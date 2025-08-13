Begin typing your search above and press return to search.
    Men
    Posted On
    date_range 13 Aug 2025 8:55 AM IST
    Updated On
    date_range 13 Aug 2025 8:55 AM IST

    അ​ന്ന് ച​രി​ത്രം പ​ഠി​പ്പി​ച്ച ക്ലാ​സ് മു​റി​യി​ൽ ഇ​ന്ന് എ​സ്.​ഐ​യാ​യി എ​ത്തു​ന്നു

    അ​ന്ന് ച​രി​ത്രം പ​ഠി​പ്പി​ച്ച ക്ലാ​സ് മു​റി​യി​ൽ ഇ​ന്ന് എ​സ്.​ഐ​യാ​യി എ​ത്തു​ന്നു
    എ​സ്.​ഐ ശ​രീ​ഫ് തോ​ടേ​ങ്ങ​ൽ

    മ​ങ്ക​ട: 27 വ​ർ​ഷ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് മു​മ്പ് ഒ​മ്പ​താം ക്ലാ​സി​ലെ ച​രി​ത്ര​വും ഭൂ​മി​ശാ​സ്ത്ര​വും പ​ഠി​പ്പി​ച്ച ട്യൂ​ഷ​ൻ സെ​ന്റ​റി​ന്റെ കെ​ട്ടി​ട​ത്തി​ലെ അ​തേ മു​റി​യി​ൽ സ​ബ് ഇ​ൻ​സ്പെ​ക്ട​റാ​യി ജോ​ലി​യി​ൽ എ​ത്തു​ക​യാ​ണ് മു​ൻ അ​ധ്യാ​പ​ക​ൻ ശ​രീ​ഫ് തേ​ാടേ​ങ്ങ​ൽ. അ​ന്ന് ട്യൂ​ഷ​ൻ സെ​ന്റ​ർ ആ​യി​രു​ന്ന കെ​ട്ടി​ടം ഇ​പ്പോ​ൾ മ​ങ്ക​ട പൊ​ലീ​സ് സ്റ്റേ​ഷ​ൻ ആ​ണ്. നെ​യിം​ബോ​ർ​ഡ് മാ​റ്റി​വെ​ച്ചു എ​ന്ന​തൊ​ഴി​ച്ചാ​ൽ കാ​ര്യ​മാ​യ മാ​റ്റ​ങ്ങ​ൾ ഒ​ന്നും കെ​ട്ടി​ട​ത്തി​ന് ഇ​ല്ല. മ​ങ്ക​ട പൊ​ലീ​സ് സ്റ്റേ​ഷ​നാ​ണ് ഈ ​സം​ഗ​മ​ത്തി​ന് വേ​ദി​യാ​കു​ന്ന​ത്. നേ​ര​ത്തെ മ​ങ്ക​ട സ​ർ​വി​സ് സ​ഹ​ക​ര​ണ ബാ​ങ്ക് പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ച്ചി​രു​ന്ന കെ​ട്ടി​ട​വും പ​രി​സ​ര​വു​മാ​ണ് പി​ന്നീ​ട് വോ​യ്സ​സ് ട്യൂ​ഷ​ൻ സെ​ന്റ​ർ ആ​യി പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ച്ച​ത്.

    അ​ന്ന് വോ​യ്സ​സി​ലെ ച​രി​ത്ര അ​ധ്യാ​പ​ക​നാ​യി ജോ​ലി​ചെ​യ്യു​ന്ന സ​മ​യ​ത്താ​ണ് അ​രി​പ്ര സ്വ​ദേ​ശി​യാ​യ ശ​രീ​ഫിന് പൊ​ലീ​സ് സെ​ല​ക്ഷ​ൻ കി​ട്ടി​യ​ത്. വ​ർ​ഷ​ങ്ങ​ൾ​ക്കി​പ്പു​റം ട്യൂ​ഷ​ൻ സെ​ന്റ​ർ അ​വി​ടെ​നി​ന്നും മാ​റു​ക​യും അ​തേ​കെ​ട്ടി​ട​ത്തി​ൽ ത​ന്നെ കാ​ര്യ​മാ​യ മാ​റ്റ​ങ്ങ​ൾ ഒ​ന്നും വ​രു​ത്താ​തെ പൊ​ലീ​സ് സ്റ്റേ​ഷ​ൻ വ​രി​ക​യും ചെ​യ്തു. അ​ന്ന​ത്തെ ഒ​മ്പ​താം ക്ലാ​സാ​ണ് നി​ല​വി​ലെ മ​ങ്ക​ട പൊ​ലീ​സ് സ്റ്റേ​ഷ​ന്റെ മു​റി​ക​ൾ. മൂ​ന്നു​വ​ർ​ഷ​മാ​യി മേ​ലാ​റ്റൂ​ർ പൊ​ലീ​സ് സ്റ്റേ​ഷ​നി​ലെ എ​സ്.​ഐ ആ​യി ജോ​ലി ചെ​യ്തി​രു​ന്ന ശ​രീ​ഫ് തോ​ടേ​ങ്ങ​ലി​ന് ക​ഴി​ഞ്ഞ​ദി​വ​സ​മാ​ണ് മ​ങ്ക​ട സ്റ്റേ​ഷ​നി​ലേ​ക്ക് ട്രാ​ൻ​സ്ഫ​ർ ആ​യ​ത്. ബു​ധ​നാ​ഴ്ച മ​ങ്ക​ട​യി​ൽ ചു​മ​ത​ല​യേ​ൽ​ക്കും. അ​രി​പ്ര പ​രേ​ത​നാ​യ തോ​ടേ​ങ്ങ​ൽ കു​ഞ്ഞി​മു​ഹ​മ്മ​ദി​ന്റെ മ​ക​നാ​ണ്.

    News Summary - The classroom where history was taught back then is now an S.I.
