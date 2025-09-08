Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Men
    Posted On
    date_range 8 Sept 2025 10:47 AM IST
    Updated On
    date_range 8 Sept 2025 10:47 AM IST

    മിഠായിത്തെരുവിൽ ഇപ്പോഴുമുണ്ട് ആ ടൈപ്റൈറ്റിങ് സെന്റർ

    പ​ഴ​യ ത​ല​മു​റ​ക്ക് ഗൃ​ഹാ​തു​ര അ​നു​ഭ​വം സ​മ്മാ​നി​ക്കു​ന്ന​താ​ണ് ടൈ​പ്​​റൈ​റ്റി​ങ് മെ​ഷീ​ൻ
    മിഠായിത്തെരുവിൽ ഇപ്പോഴുമുണ്ട് ആ ടൈപ്റൈറ്റിങ് സെന്റർ
    ഗോ​പാ​ൽ രാ​ജും നാ​രാ​യ​ണ ആ​ന​ന്ദ​നും മി​ഠാ​യി​ത്തെ​രു​വി​ലെ ടൈ​പ്​​റൈ​റ്റി​ങ് സെ​ന്റ​റി​ൽ

    കോ​ഴി​ക്കോ​ട്: പൈ​തൃ​ക​ങ്ങ​ളു​ടെ വ​ഴി​ത്താ​ര​യാ​യ മി​ഠാ​യി​ത്തെ​രു​വി​ൽ കാ​ലം മാ​യ്ക്കാ​ത്ത മു​ദ്ര​യാ​യി ടൈ​പ്റൈ​റ്റി​ങ് സെ​ന്റ​ർ. നൂ​റ്റാ​ണ്ട് പ​ഴ​​ക്ക​മു​ള്ള കെ​ട്ടി​ട​ത്തി​ൽ ഏ​ഴ് പ​തി​റ്റാ​ണ്ടാ​യി ഇ​വി​ടെ ടൈ​പ്​​റൈ​റ്റി​ങ് മെ​ഷീ​ൻ വെ​ള്ള​ക്ക​ട​ലാ​സി​ൽ ‘അ​ച്ച​ടി​മ​ഷി’ പു​ര​ട്ടു​ന്നു. എ​ത്ര കാ​ലം പി​ന്നി​ട്ടാ​ലും മാ​യാ​ത്ത മ​ഷി. അ​ക്ഷ​ര​ങ്ങ​ൾ​ക്കും ലി​പി​ക​ൾ​ക്കു​മൊ​ക്കെ ഈ ​മാ​ധ്യ​മ​ത്തി​ൽ പ്രാ​യം തോ​ന്നി​ക്കും. എ​ന്നാ​ലും പ​ഴ​യ ത​ല​മു​റ​ക്ക് ഗൃ​ഹാ​തു​ര അ​നു​ഭ​വം​കൂ​ടി​യാ​ണ് ടൈ​പ്റൈ​റ്റി​ങ് മെ​ഷീ​നി​ൽ ത​യാ​റാ​ക്കി​യ രേ​ഖ​ക​ൾ.

    അ​പേ​ക്ഷ​ക​ൾ, ക​രാ​റു​ക​ൾ, സ​ർ​ക്കാ​ർ, സ്വ​കാ​ര്യ ഓ​ഫി​സു​ക​ളി​ലേ​ക്കു​ള്ള ക​ത്തു​ക​ൾ അ​ങ്ങ​നെ ഏ​ത് രേ​ഖ​യും മി​ഠാ​യി​ത്തെ​രു​വി​ലെ ടൈ​പ്റൈ​റ്റി​ങ് സെ​ന്റ​റി​ൽ ത​യാ​റാ​ക്കും. ‘എ​ൻ​ക്വ​യ​റി ആ​ൻ​ഡ് ഇ​ൻ​ഫ​ർ​മേ​ഷ​ൻ ഓ​ഫി​സ്’ എ​ന്ന ബോ​ർ​ഡ് വെ​ച്ച് പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ന്ന സ്ഥാ​പ​നം ന​ഗ​ര​ത്തി​ൽ ഏ​റ്റ​വും പ​ഴ​ക്ക​മു​ള്ള, അ​വ​ശേ​ഷി​ക്കു​ന്ന ഏ​ക ടൈ​പ്റൈ​റ്റി​ങ് സെ​ന്റ​റാ​ണ്. ക​മ്പ്യൂ​ട്ട​ർ യു​ഗം വ​ന്ന് ഈ ​മേ​ഖ​ല​യി​ൽ മാ​റ്റ​ങ്ങ​ളൊ​രു​പാ​ട് ഉ​ണ്ടാ​യെ​ങ്കി​ലും ഇ​ന്നും പ​ര​മ്പ​രാ​ഗ​ത രീ​തി​യി​ൽ അ​പേ​ക്ഷ ത​യാ​റാ​ക്കി ​സേ​വ​ന​ങ്ങ​ൾ ന​ൽ​കു​ക​യാ​ണ് സ​ഹോ​ദ​ര​ന്മാ​രാ​യ ഗോ​പാ​ൽ രാ​ജും നാ​രാ​യ​ണാ​ന​ന്ദ​നും.

    അ​മ്പ​ത് വ​ർ​ഷ​ത്തി​ലേ​റെ​യാ​യി ഇ​വ​ർ ഇ​വി​ടെ​യു​ണ്ട്. 70 വ​ർ​ഷം മു​മ്പ് ഇ​വ​രു​ടെ പി​താ​വ് ചെ​റു​കാ​ട്ട് ശേ​ഖ​ര​ൻ തു​ട​ങ്ങി​യ​താ​ണ് കേ​ന്ദ്രം. സാ​മൂ​തി​രി​യു​ടെ കാ​ല​ത്ത് ഹ​ജൂ​ർ ക​ച്ചേ​രി (ഭ​ര​ണ​കാ​ര്യാ​ല​യം) മാ​നാ​ഞ്ചി​റ​യി​ലാ​യി​രു​ന്നു. സ്വാ​ത​ന്ത്ര്യാ​ന​ന്ത​രം ഇ​വി​ടെ ക​ല​ക്ട​റേ​റ്റ് പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ച്ചു. ക​ല​ക്ട​റേ​റ്റി​ലെ ആ​ദ്യ​കാ​ല ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​നാ​യി​രു​ന്നു ശേ​ഖ​ര​ൻ. അ​ദ്ദേ​ഹം തു​ട​ങ്ങി​യ സ്ഥാ​പ​ന​മാ​ണ് ഇ​ന്നും പ​ഴ​യ​കാ​ല സ്മ​ര​ണ​യി​ൽ പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ന്ന​ത്.

    കി​ഡ്സ​ൺ കോ​ർ​ണ​റി​ലാ​ണ് പ​ഴ​യ ല​ക്കി ഹോ​ട്ട​ലി​നോ​ട് ചേ​ർ​ന്ന കെ​ട്ടി​ടം. അ​തി​ന്റെ ഒ​ന്നാം നി​ല​യി​ലാ​ണ് ഓ​ഫി​സ്. ഓ​ഫി​സി​ലേ​ക്കു​ള്ള ഇ​ടു​ങ്ങി​യ മ​ര​ക്കോ​ണി ഇ​ന്നും അ​തേ പോ​ലെ​യു​ണ്ട്. സ​ർ​ക്കാ​ർ കാ​ര്യ​ങ്ങ​ൾ ശ​രി​യാ​ക്കാ​ൻ ആ​ളു​ക​ൾ ആ​ശ്ര​യി​ച്ച സ്വ​കാ​ര്യ സ്ഥാ​പ​ന​മാ​യി​രു​ന്നു ഇ​ത്. അ​ക്കാ​ല​ത്ത് സേ​വ​നം തേ​ടി വ​രു​ന്ന​വ​രു​ടെ നീ​ണ്ട നി​ര​യാ​യി​രു​ന്നു ഈ ​ഓ​ഫി​സി​ലെ​ന്ന് 52 വ​ർ​ഷ​മാ​യി ഇ​വി​ടെ ടൈ​പ്റൈ​റ്റി​ങ് ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ സേ​വ​നം ചെ​യ്യു​ന്ന ഗോ​പാ​ൽ രാ​ജു പ​റ​യു​ന്നു.

    ഏ​ത് സ​ർ​ക്കാ​ർ അ​പേ​ക്ഷ​യും ഇ​വ​ർ​ക്ക് കാ​ണാ​പ്പാ​ഠ​മാ​ണ്. സേ​വ​നം തേ​ടി വ​രു​ന്ന​വ​ർ​ക്ക് ആ​ധി​കാ​രി​ക വി​വ​ര​ങ്ങ​ൾ ന​ൽ​കു​ന്നു. അ​തു​കൊ​ണ്ടു​ത​ന്നെ ഇ​ൻ​ഫ​ർ​മേ​ഷ​ൻ സെ​ന്റ​ർ എ​ന്ന ബോ​ർ​ഡി​ന് ഇ​ന്നും പ്ര​സ​ക്തി​യു​ണ്ട്. ഇ​ന്നും ഒ​രു​പാ​ട് പേ​ർ ഇ​വ​രു​ടെ സേ​വ​നം തേ​ടി ഇ​വി​ടേ​ക്ക് വ​രു​ന്നു. വ​രു​ന്ന​വ​രു​ടെ എ​ല്ലാ സം​ശ​യ​വും ഇ​വ​ർ തീ​ർ​ത്തു​കൊ​ടു​ക്കു​ന്നു. ആ​വ​ശ്യ​മാ​യ മാ​ർ​ഗ​നി​ർ​ദേ​ശ​ങ്ങ​ൾ ന​ൽ​കു​ന്നു.

    മ​ല​ബാ​ർ മ​ദ്രാ​സി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി​രു​ന്ന കാ​ല​ത്ത് പാ​സ്​​പോ​ർ​ട്ട് ഓ​ഫി​സ് മ​ദ്രാ​സി​ലാ​യി​രു​ന്നു. പാ​സ്​​പോ​ർ​ട്ട് അ​പേ​ക്ഷ​ക​ൾ ത​യാ​റാ​ക്കാ​ൻ അ​റി​യു​ന്ന അ​പൂ​ർ​വം കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ളി​ലൊ​ന്നാ​യി​രു​ന്നു ഇ​ത്. ഉ​പ​ജീ​വ​നം തേ​ടി ക​ട​ൽ ക​ട​ന്ന എ​ത്ര​യോ മ​നു​ഷ്യ​ർ പാ​സ്​​പോ​ർ​ട്ടി​ന് അ​പേ​ക്ഷി​ച്ച​ത് ഈ ​സ്ഥാ​പ​നം വ​ഴി​യാ​ണ്. സിം​ഗ​പ്പൂ​ർ ട്രാ​വ​ൽ​സ് എ​ന്നൊ​രു സ്ഥാ​പ​ന​വും ഈ ​ഓ​ഫി​സും മാ​ത്ര​മാ​ണ് അ​ന്ന് പാ​സ്​​പോ​ർ​ട്ട് സേ​വ​നം ന​ൽ​കി​യി​രു​ന്ന​തെ​ന്ന് ഗോ​പാ​ൽ രാ​ജു ഓ​ർ​ക്കു​ന്നു. ഡി.​ടി.​പി വി​പ്ല​വം വ​ന്നി​ട്ടും ടൈ​പ്റൈ​റ്റി​ങ് മെ​ഷീ​ൻ കൈ​യൊ​ഴി​യാ​ൻ ഇ​വ​ർ ഒ​രു​ക്ക​മ​ല്ല. പ​ണ്ട​ത്തെ മെ​ഷീ​ൻ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ര​ഹി​ത​മാ​യ​ത് അ​വി​ടെ സൂ​ക്ഷി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്.

    TAGS:institutionsSM Street KozhikodeTypewritingLifestyle
