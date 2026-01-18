Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightLIFEchevron_rightMenchevron_rightഒ​രു ജീ​വ​ൻ...
    Men
    Posted On
    date_range 18 Jan 2026 1:03 PM IST
    Updated On
    date_range 18 Jan 2026 1:03 PM IST

    ഒ​രു ജീ​വ​ൻ തി​രി​ച്ചു​പി​ടി​ച്ച ആ ​യാ​ത്ര

    text_fields
    bookmark_border
    ഒ​രു ജീ​വ​ൻ തി​രി​ച്ചു​പി​ടി​ച്ച ആ ​യാ​ത്ര
    cancel

    പി​താ​വും മാ​താ​വും ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ അ​ടു​ത്ത ബ​ന്ധു​ക്ക​ളെ​ല്ലാം ദു​ബൈ​യി​ലാ​യി​രു​ന്നി​ട്ടും ഇ​ത്ത​വ​ണ​ത്തെ അ​വ​ധി നാ​ട്ടി​ൽ സു​ഹൃ​ത്തു​ക്ക​ൾ​ക്കും ഗു​രു​നാ​ഥ​ൻ​മാ​ർ​ക്കും ഒ​പ്പം ആ​ഘോ​ഷി​ക്കാ​നു​ള്ള തീ​രു​മാ​നം ഒ​രു പ​ക്ഷെ, ഒ​രു നി​യോ​ഗ​ത്തി​ന്‍റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി​രു​ന്നേ​ക്കാം. താ​ഷ്ക​ന്‍റി​ൽ നി​ന്ന്​ കോ​ഴി​ക്കോ​ട്ടേ​ക്ക്​ നേ​രി​ട്ട്​ വി​മാ​ന​സ​ർ​വി​സ്​ ഇ​ല്ലാ​ത്ത​തി​നാ​ൽ ഉ​സ്​​ബെ​കി​സ്ഥാ​ന്‍റെ ദേ​ശീ​യ എ​യ​ർ​ലൈ​നാ​യ ഡ്രീം ​ലൈ​നി​ൽ ഡ​ൽ​ഹി​യി​ലേ​ക്കാ​യി​രു​ന്നു യാ​ത്ര. അ​വി​ടെ നി​ന്ന് വേ​ണം​ കോ​ഴി​ക്കോ​ട്ടേ​ക്ക്​ വി​മാ​നം ക​യ​റാ​ൻ. താ​ഷ്ക​ന്‍റി​ൽ നി​ന്ന്​ വി​മാ​നം ടേ​ക്ക്​ ഓ​ഫ്​ ചെ​യ്ത്​ അ​ൽ​പ​നേ​രം പി​ന്നി​ട്ടി​രു​ന്നു. ഭ​ക്ഷ​ണം ക​ഴി​ക്കു​ന്ന​തി​നി​ടെ​യാ​ണ്​ ഡോ​ക്ട​റു​ടെ സ​ഹാ​യം തേ​ടി​യു​ള്ള കാ​ബി​ൻ ക്രൂ​വി​ന്‍റെ അ​നൗ​ൺ​സ്​​മെ​ന്‍റ്​ കേ​ട്ട​ത്​​. മെ​ഡി​ക്ക​ൽ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​യാ​യ​തി​നാ​ൽ ആ​ദ്യം അ​ത്ര ഗൗ​ര​വ​ത്തി​ലെ​ടു​ത്തി​രു​ന്നി​ല്ല. വീ​ണ്ടും അ​ഭ്യ​ർ​ഥ​ന​യെ​ത്തി​യെ​ങ്കി​ലും ആ​രും പ്ര​തി​ക​രി​ച്ചി​ല്ല.

    വി​മാ​ന​ത്തി​ൽ ഡോ​ക്ട​ർ​മാ​ർ ആ​രു​മി​ല്ലെ​ന്ന്​ മ​ന​സി​ലാ​യി. ഇ​തി​നി​ടെ കാ​ബി​ൻ ക്രൂ​വി​ൽ ഒ​രാ​ൾ വ​ന്ന്​ ഡോ​ക്ട​ർ അ​ല്ലേ എ​ന്ന്​ ചോ​ദി​ച്ചു. ഡോ​ക്ട​റ​ല്ല, മെ​ഡി​ക്ക​ൽ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​യാ​ണെ​ന്ന​റി​യി​ച്ച​പ്പോ​ൾ രോ​ഗി​യെ ഒ​ന്ന്​ നോ​ക്കാ​മോ എ​ന്ന​ഭ്യ​ർ​ഥി​ച്ചു. ആ​ദ്യം ശ​ങ്കി​ച്ചെ​ങ്കി​ലും അ​വ​രു​ടെ നി​ർ​ബ​ന്ധ​ത്തി​ന്​ വ​ഴ​ങ്ങി​യാ​ണ്​ രോ​ഗി​യു​ടെ അ​ടു​ത്തേ​ക്ക്​ ചെ​ന്ന​ത്​. ആ ​സ​മ​യം മ​ധ്യ​വ​യ​സ്ക​യാ​യ ഉ​സ്​​ബെ​ക്​ വ​നി​ത മ​ര​ണ വെ​പ്രാ​ള​ത്തി​ലാ​യി​രു​ന്നു. ആ​ദ്യ നോ​ട്ട​ത്തി​ൽ ഉ​ത്​​ക​ണ്​​ഠ മൂ​ല​മു​ള്ള പാ​നി​ക്​ അ​റ്റാ​ക്ക്​ ആ​യാ​ണ്​ തോ​ന്നി​യ​ത്. പ​ക്ഷെ, ഒ​റ്റ​യ​ടി​ക്ക്​ തീ​രു​മാ​ന​മെ​ടു​ക്കാ​ൻ പാ​ടി​ല്ലെ​ന്നാ​ണ് മെ​ഡി​ക്ക​ൽ നി​യ​മം. ന​ട​പ​ടി​ക്ര​മ​ങ്ങ​ൾ പാ​ലി​ച്ച്​ കൃ​ത്യ​മാ​യ കാ​ര​ണ​ങ്ങ​ൾ വി​ല​യി​രു​ത്തി​ വേ​ണം അ​ന്തി​മ തീ​രു​മാ​നം എ​ടു​ക്കാ​ൻ. പ​ക്ഷെ, ആ ​സ​മ​യം ക​യ്യി​ലു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്ന​ത്​ സ്​​റ്റെ​ത​സ്​​കോ​പ്പ്​ മാ​ത്ര​മാ​യി​രു​ന്നു. വി​മാ​ന​ത്തി​ന്‍റെ അ​ക​ത്തെ ശ​ബ്​​ദം കാ​ര​ണം രോ​ഗി​യു​ടെ ഹൃ​ദ​യ​മി​ടി​പ്പ്​ കൃ​ത്യ​മാ​യി നി​ർ​ണ​യി​ക്കു​ക വെ​ല്ലു​വി​ളി​യാ​യി. പി​ന്നീ​ട്​ ചെ​യ്യാ​നു​ള്ള​ത്​ ര​ക്​​ത​സ​മ്മ​ർ​ദം പ​രി​ശോ​ധി​ക്ക​ലാ​ണ്. ഭാ​ഗ്യ​ത്തി​ന്​ വി​മാ​ന​ത്തി​ലെ ഫ​സ്റ്റ്​ എ​യ്​​ഡ്​ ബോ​ക്സി​ൽ സ്പി​ഗ്​​മോ​മാ​നോ​മീ​റ്റ​ർ സൂ​ക്ഷി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നു.

    അ​ത്​ ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ച്​ ര​ക്​​ത​സ​മ്മ​ർ​ദം പ​രി​ശോ​ധി​ച്ച​പ്പോ​ൾ ഹൃ​ദ​യ​ത്തി​ന്‍റെ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ ക്ര​മ​ര​ഹി​ത​മാ​ണെ​ന്ന്​ തോ​ന്നി. ഇ​ത്ത​രം അ​ടി​യ​ന്ത​ര ഘ​ട്ട​ങ്ങ​ളി​ൽ മെ​ഡി​ക്ക​ൽ പ്ര​ഫ​ഷ​ന​ലു​ക​ൾ പാ​ലി​ക്കാ​റു​ള്ള എ.​ബി.​സി (എ​യ​ർ​വേ, ബ്രീ​ത്തി​ങ്, സ​ർ​ക്കു​ലേ​ഷ​ൻ) രീ​തി അ​നു​സ​രി​ച്ച്​ ജീ​വ​ൻ ര​ക്ഷാ ന​ട​പ​ടി​ക​ളി​ലേ​ക്ക്​ ക​ട​ക്കു​ക​യാ​ണ്​ പി​ന്നീ​ടു​ള്ള​ വ​ഴി. എ.​ബി.​സി സ്​​റ്റേ​ബി​ൾ ആ​ണെ​ങ്കി​ൽ രോ​ഗി നോ​ർ​മ​ലാ​ണെ​ന്ന്​​ നി​ർ​ണ​യി​ക്കാം. ഇ​തി​നി​ടെ ഡ​ൽ​ഹി യാ​ത്ര​യെ കു​റി​ച്ച്​​ രോ​ഗി​യോ​ട്​ ചോ​ദി​ച്ചു. ഉ​സ്​​ബെ​ക്​ ഭാ​ഷ​യാ​യ​തി​നാ​ൽ കാ​ബി​ൻ ക്രൂ​വാ​ണ്​ ഇം​ഗ്ലീ​ഷി​ലേ​ക്ക്​ പ​രി​ഭാ​ഷ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ​ത്. ക​ര​ൾ രോ​ഗ​ത്തി​നു​ള്ള ഏ​തോ ചി​കി​ത്സ​ക്കാ​യാ​ണ്​ യാ​​​ത്ര​യെ​ന്ന്​​ മ​റു​പ​ടി ല​ഭി​ച്ചു. മെ​ഡി​ക്ക​ൽ ​രേ​ഖ​ക​ൾ പ​രി​ശോ​ധി​ച്ച​പ്പോ​ൾ ചി​ല മ​രു​ന്നു​ക​ൾ അ​വ​ർ ക​ഴി​ക്കു​ന്നു​ണ്ടെ​ന്നും​ ബോ​ധ്യ​മാ​യി. യാ​ത്ര​ക്കി​ടെ രാ​വി​​ലെ ക​ഴി​ക്കേ​ണ്ടി​യി​രു​ന്ന മ​രു​ന്ന്​ ക​ഴി​ക്കാ​ൻ അ​വ​ർ വി​ട്ടു​പോ​യെ​ന്നും മ​ന​സി​ലാ​യി. എ​ങ്കി​ലും ഹൃ​ദ​യാ​ഘാ​ത​മാ​ണോ എ​ന്ന്​ കൃ​ത്യ​മാ​യി അ​റി​യ​ണ​മെ​ങ്കി​ൽ ഇ.​സി.​ജി ത​ന്നെ വേ​ണം. അ​തി​ന്​ ആ​ശു​പ​ത്രി​യി​ൽ എ​ത്തി​ക്കു​ക​യേ നി​ർ​വാ​ഹ​മു​ള്ളൂ. നി​ല​വി​ലെ സാ​ഹ​ച​ര്യ​ത്തി​ൽ അ​തി​നു​ള്ള സ​മ​യ​മു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നി​ല്ല. ഹൃ​ദ​യാ​ഘാ​ത​മു​ണ്ടാ​കു​ന്ന അ​ടി​യ​ന്ത​ര സാ​ഹ​ച​ര്യ​ത്തി​ൽ അ​ഡ്​​നോ​സി​ൻ​ എ​ന്ന ജീ​വ​ൻ ര​ക്ഷ മ​രു​ന്നാ​ണ്​ ന​ൽ​കാ​റ്. അ​ത്​ വി​മാ​ന​ത്തി​ൽ സൂ​ക്ഷി​ക്കാ​റു​മി​ല്ല. സാ​ധാ​ര​ണ അ​ഡ്രി​നാ​ലി​ൻ പോ​ലു​ള്ള മ​രു​ന്നു​ക​ളാ​ണ്​ ഉ​ണ്ടാ​വാ​റ്​. അ​ത്​ ര​ണ്ടും ല​ഭി​ച്ചാ​ൽ ത​ന്നെ രോ​ഗം കൃ​ത്യ​മാ​യി നി​ർ​ണ​യി​ക്കാ​തെ ന​ൽ​കാ​നാ​വി​ല്ല. ഒ​രു പ​ക്ഷെ, ഇ​ത്ത​രം ഘ​ട്ട​ങ്ങ​ളി​ൽ ഈ ​മ​രു​ന്നു​ക​ൾ ന​ൽ​കി​യാ​ൽ വി​പ​രീ​ത ഫ​ല​മാ​യി​രി​ക്കും ഉ​ണ്ടാ​വു​ക. പി​ന്നെ ചെ​യ്യാ​നു​ള്ള​ത്​ ര​ണ്ട്​ ​മെ​ഡി​ക്ക​ൽ ന​ട​പ​ടി​ക്ര​മ​ങ്ങ​ളാ​ണ്. അ​തി​ൽ ഒ​ന്ന്​ രോ​ഗി​യു​ടെ ഞെ​ര​മ്പു​ക​ളെ ഉ​ത്തേ​ജി​പ്പി​ക്കാ​നു​ള്ള വാ​ഗ​സ്​ സ്റ്റി​മു​ലേ​ഷ​നും ര​ണ്ടാ​മ​ത്തേ​ത്​ മോ​ഡി​ഫൈ​ഡ്​ വാ​ൽ​സാ​ൽ​വ മാ​ന്യു​വ​റു​മാ​ണ്. രോ​ഗി​യെ ഇ​രു​ത്തി പി​റ​കോ​ട്ട്​ കി​ട​ത്തി​യ ശേ​ഷം കാ​ലു​ക​ൾ ര​ണ്ടും​ ഉ​യ​ർ​ത്തു​ക​യും താ​ഴ്ത്തു​ക​യും ചെ​യ്യു​ന്ന​താ​ണ്​ മോ​ഡി​ഫൈ​ഡ്​ വാ​ൽ​സാ​ൽ​വ മാ​ന്യു​വ​റ പ്രോ​സീ​ജ​ർ. അ​ത്​ ചെ​യ്യ​ണ​മെ​ങ്കി​ൽ രോ​ഗി​യു​ടെ സ​മ്മ​തം കൂ​ടി വേ​ണം.

    ക​ര​ൾ രോ​ഗ ബാ​ധി​ത​യാ​യ രോ​ഗി​യി​ൽ ഈ ​രീ​തി പ​രീ​ക്ഷി​ക്കു​ന്ന​ത്​ അ​പ​ക​ടം ചെ​യ്​​തേ​ക്കു​മെ​ന്ന്​ തോ​ന്നി. അ​തോ​ടെ ര​ണ്ടാ​മ​ത്തെ രീ​തി​യാ​യ വാ​ഗ​സ്​ സ്റ്റി​മു​ലേ​ഷ​ന്‍റെ ഭാ​ഗ​മാ​യ​ കാ​ര​റ്റി​ൻ മ​സാ​ജ് ചെ​യ്യാ​ൻ തീ​രു​മാ​നി​ച്ചു. രോ​ഗി​യു​ടെ സ​മ്മ​ത​ത്തോ​ടെ അ​ത്​ ചെ​യ്ത​ത​തോ​ടെ രോ​ഗി പ​തു​ക്കെ നോ​ർ​മ​ൽ സ്​​റ്റേ​ജി​ലേ​ക്ക്​ വ​ന്നു. സാ​ധാ​ര​ണ പ​ത്തോ പ​തി​ന​ഞ്ചോ മി​നി​റ്റാ​ണ്​ ഈ ​ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ ചെ​യ്യാ​റു​​ള്ള​തെ​ങ്കി​ലും അ​ൽ​പ​സ​മ​യം കൂ​ടി ദീ​ർ​ഘി​പ്പി​ച്ചു. അ​തോ​ടെ രോ​ഗി സാ​വ​ധാ​നം ജീ​വി​ത​ത്തി​ലേ​ക്ക്​ തി​രി​കെ​യെ​ത്താ​ൻ തു​ട​ങ്ങി. ഇ​തി​നി​ടെ വി​മാ​നം വ​ഴി​തി​രി​ച്ചു വി​ടു​ക​യോ അ​ടി​യ​ന്ത​ര ലാ​ൻ​ഡി​ങ് ന​ട​ത്തു​ക​യോ ചെ​യ്യാ​മെ​ന്ന്​​ പൈ​ല​റ്റ്​ അ​റി​യി​ച്ചെ​ങ്കി​ലും വേ​ണ്ടി വ​ന്നി​ല്ല. ദൈ​വ സ​ഹാ​യ​​ത്താ​ൽ അ​ത്യാ​ഹി​തം സം​ഭ​വി​ക്കാ​തെ വി​മാ​നം ഡ​ൽ​ഹി​യി​ൽ ഇ​റ​ങ്ങി.

    രോ​ഗി​യെ അ​വ​ർ ഉ​ട​ൻ ആ​ശു​പ​ത്രി​യി​ലേ​ക്ക്​ മാ​റ്റു​ക​യും ചെ​യ്തു. താ​ൻ മ​റ്റൊ​രു വി​മാ​ന​ത്തി​ൽ കോ​ഴി​ക്കോ​ട്ടേ​ക്ക്​ തി​രി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്തു. പി​ന്നീ​ട്​ താ​ഷ്ക​ന്‍റി​ൽ എ​ത്തി​യ​പ്പോ​ഴാ​ണ്​ ഉ​സ്ബെ​കി​സ്താ​നി​ലെ അ​ർ​ധ സ​ർ​ക്കാ​ർ സ്ഥാ​പ​ന​മാ​യ യു​ക്കാ​ലി​ഷ് മൂ​വ്മെ​ന്‍റ്​ ബ​ന്ധ​പ്പെ​ടു​ന്ന​ത്. ഉ​സ്​​ബെ​ക്​ വ​നി​ത​യു​ടെ ജീ​വ​ൻ ര​ക്ഷി​ച്ച ത​നി​ക്ക്​ ‘ഹീ​റോ ഓ​ഫ് ഉ​സ്ബെ​കി​സ്താ​ൻ’ ബ​ഹു​മ​തി ന​ൽ​കു​മെ​ന്നാ​യി​രു​ന്നു അ​റി​യി​പ്പ്. അ​ങ്ങ​നെ ‘ഹീ​റോ ഓ​ഫ്​ ഉ​സ്​​ബെ​കി​സ്താ​ൻ’ ബ​ഹു​മ​തി ല​ഭി​ക്കു​ന്ന ആ​ദ്യ മ​ല​യാ​ളി​യാ​യി.

    സെ​യി​ൽ​സ്മാ​നി​ൽനി​ന്ന്​ മെ​ഡി​ക്ക​ൽ പ​ഠ​ന​ത്തി​ലേ​ക്ക്​

    ദു​ബൈ​യി​ലെ എ​ൻ​ജീ​ന​യ​ർ​മാ​രു​ടെ കു​ടും​ബ​ത്തി​ലാ​ണ്​ ജ​ന​നം. പ്ല​സ്​ ടു ​വ​രെ പ​ഠ​നം ദു​ബൈ​യി​ലാ​യി​രു​ന്നു. ഡോ​ക്ട​റാ​വ​ണ​മെ​ന്ന്​​ ഏ​റെ ആ​ഗ്ര​ഹി​ച്ചാ​ണ്​ നാ​ട്ടി​ൽനി​ന്ന്​ നീ​റ്റ്​ എ​ഴു​തി​യ​ത്. ആ​ദ്യ ശ്ര​മം ത​ന്നെ പ​രാ​ജ​യ​പ്പെ​ട്ട​തോ​ടെ തി​രി​ച്ച്​ ദു​ബൈ​യി​ലെ​ത്തി വെ​ർ​ജി​ൻ ​മെ​ഗാ സ്റ്റോ​റി​ൽ സെ​യി​ൽ​സ്മാ​നാ​യി ജോ​ലി​ക്ക്​ ക​യ​റി. വൈ​കാ​തെ അ​വി​ടെ നി​ന്ന്​ മൈ​ക്രോ സോ​ഫ്​​റ്റി​ൽ സെ​യി​ൽ​സ്​ ആ​ൻ​ഡ്​ മാ​ർ​ക്ക​റ്റി​ങ്​ വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ലേ​ക്ക്​ മാ​റി.

    അ​തി​നി​ടെ ബോ​ക്സി​ങ്ങി​ലും ഒ​രു കൈ ​നോ​ക്കി​യി​രു​ന്നു. ജീ​വി​തം അ​ങ്ങ​നെ മ​റ്റൊ​രു വ​ഴി​ക്ക്​ പോ​കു​ന്ന​തി​നി​ടെ​യാ​ണ്​ ഡോ​ക്ട​റാ​വ​ണ​മെ​ന്ന ത​ന്‍റെ ഉ​ള്ളി​ലെ ആ​ഗ്ര​ഹം പി​താ​വ്​ തി​രി​ച്ച​റി​ഞ്ഞ​ത്. അ​ങ്ങ​നെ ക​ർ​ണാ​ട​ക​യി​ലെ ബെ​ല്ലാ​രി വി​ജ​യ​ന​ഗ​ര ​മെ​ഡി​ക്ക​ൽ കോ​ള​ജി​ൽ സീ​റ്റ്​ ല​ഭി​ച്ച​ത്​ ഫാം ​ഡി​യി​ൽ. ര​ണ്ടും ക​ൽ​പി​ച്ച്​ ​പ​ഠ​നം മു​ന്നോ​ട്ടു​പോ​കു​ന്ന​തി​നി​ടെ പ്രൊ​സീ​ജ​റു​ക​ളി​ലാ​ണ്​ ത​ന്‍റെ​ മി​ക​വെ​ന്നും സ​ർ​ജ​റി​യി​ൽ കൂ​ടു​ത​ൽ ശ്ര​ദ്ധ​കേ​ന്ദ്രീ​ക​രി​ക്ക​ണ​മെ​ന്നും അ​ധ്യാ​പ​ക​രും സ​ഹ​പാ​ഠി​ക​ളും നി​ർ​ബ​ന്ധി​ച്ചു. ആ​ദ്യ​മൊ​ക്കെ ത​മാ​ശ​യാ​യി തോ​ന്നി​യെ​ങ്കി​ലും ഒ​ടു​വി​ൽ ഇ​ക്കാ​ര്യം വീ​ട്ടി​ൽ അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ച​പ്പോ​ൾ പി​താ​വ്​ ത​ന്നെ​യാ​ണ്​ യു​ക്രെ​യ്​​നി​ലേ​ക്ക്​ എം.​ബി.​ബി.​എ​സ്​ പ​ഠ​ന​ത്തി​ന്​ അ​യ​ച്ച​ത്. ത​ല​സ്ഥാ​ന​മാ​യ കി​യ​വി​ലെ മെ​ഡി​ൽ​ക്ക​ൽ യൂ​നി​വേ​ഴ്​​സി​റ്റി​യി​ലാ​യി​രു​ന്നു എം.​ബി.​ബി.​എ​സ്​ പ​ഠ​ന​ത്തി​ന്​ അ​വ​സ​രം ല​ഭി​ച്ച​ത്.

    സെ​യി​ൽ​സ്മാ​നി​ലു​ള്ള മു​ൻ​പ​രി​ച​യം കാ​ര​ണം എ​ളു​പ്പ​ത്തി​ൽ പാ​ർ​ട്ട്​​ടൈം ജോ​ലി ത​ര​പ്പെ​ടു​ത്താ​നാ​യി. അ​ങ്ങ​നെ പ​ഠ​ന​വും ജോ​ലി​യും ഒ​രു​മി​ച്ച്​ ആ​സ്വ​ദി​ക്കു​ന്ന​തി​നി​ടെ​യാ​ണ്​ റ​ഷ്യ-​യു​ക്രെ​യ്​​ൻ യു​ദ്ധം പൊ​ട്ടി​പ്പു​റ​പ്പെ​ടു​ന്ന​ത്. അ​തോ​ടെ തി​രി​ച്ച്​ ദു​ബൈ​യി​ലേ​ക്ക്​ പോ​രേ​ണ്ടി വ​ന്നു. ആ​ദ്യ ര​ണ്ട്​ മൂ​ന്ന്​ മാ​സം ഓ​ൺ​ലൈ​ൻ പ​ഠ​ന​മൊ​ക്കെ​യു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നു. പ​ക്ഷെ, അ​ത്​ അ​ധി​ക കാ​ലം തു​ട​രാ​നാ​യി​ല്ല. എം.​ബി.​ബി.​എ​സ്​ മോ​ഹം വീ​ണ്ടും പൊ​ലി​യു​മെ​ന്ന്​ തോ​ന്നി​യ നി​മി​ഷ​മാ​യി​രു​ന്നു അ​ത്. പ​ക്ഷെ, വി​ധി മ​റ്റൊ​ന്നാ​ണ്​ ക​രു​തി​വെ​ച്ചി​രു​ന്ന​ത്. പി​താ​വ്​ ത​ന്നെ ഉ​സ്​​ബെ​കി​സ്താ​നി​​ലെ താ​ഷ്ക​ന്‍റ്​ മെ​ഡി​ക്ക​ൽ അ​കാ​ദ​മി​യി​ൽ എം.​ബി.​ബി.​എ​സി​ന്​ ചേ​ർ​ത്തു. ഇ​പ്പോ അ​വി​ടെ നാ​ലാം വ​ർ​ഷ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​യാ​ണ്. താ​ഷ്ക​ന്‍റ്​ മെ​ഡി​ക്ക​ൽ അ​കാ​ദ​മി സ​ർ​ക്കാ​ർ യൂ​നി​വേ​ഴ്​​സി​റ്റി​യാ​ക്കി ഉ​യ​ർ​ത്തി​യി​രി​ക്കു​ന്നു. ന​മ്മു​ടെ ജീ​വി​ത​ത്തി​ന്​ ന​മ്മ​ൾ വി​ചാ​രി​ക്കാ​ത്ത ചി​ല ല​ക്ഷ്യ​ങ്ങ​ളും ദൗ​ത്യ​ങ്ങ​ളു​മൊ​ക്കെ ഉ​ണ്ടെ​ന്നു​ള്ള തി​രി​ച്ച​റി​വാ​ണ്​ ഉ​സ്​​ബെ​കി​സ്താ​ന്‍റെ ബ​ഹു​മ​തി.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Emaratbeats
    News Summary - That journey that turned a life upside down
    Similar News
    Next Story
    X