    കണ്ണൂരിന്റെ നന്മക്ക് നന്ദി; ബംഗ്ലാദേശ് സ്വദേശി റാഹത് ഇനി ആയുർവേദ ഡോക്ടർ

    കണ്ണൂരിന്റെ നന്മക്ക് നന്ദി; ബംഗ്ലാദേശ് സ്വദേശി റാഹത് ഇനി ആയുർവേദ ഡോക്ടർ
    ആ​യു​ർ​വേ​ദ പ​ഠ​നം പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കി നാ​ട്ടി​ലേ​ക്ക് മ​ട​ങ്ങു​ന്ന ഡോ. ​റാ​ഹ​ത്തി​ന് ന​ൽ​കി​യ യാ​ത്ര​യ​യ​പ്പി​ൽ പ്രി​ൻ​സി​പ്പ​ൽ

    ഡോ. ​പി.​ആ​ർ. ഇ​ന്ദു​ക​ല ഉ​പ​ഹാ​രം നൽകുന്നു

    പ​യ്യ​ന്നൂ​ർ: എ​ന്താ​ണ് ഭാ​വി പ​രി​പാ​ടി എ​ന്നു ചോ​ദി​ച്ച​പ്പോ​ൾ ന​ല്ല മ​ല​യാ​ള​ത്തി​ലാ​ണ് ആ ​മ​റു​പ​ടി -‘നാ​ട്ടി​ൽ പു​തു​താ​യി ഒ​രു കേ​ര​ള ആ​യു​ർ​വേ​ദ സെ​ന്റ​ർ സ്ഥാ​പി​ക്ക​ണം’. ബം​ഗ്ലാ​ദേ​ശി​ൽ​നി​ന്നു​ള്ള ഡോ. ​റാ​ഹ​ത് മ​ഹ​മ്മൂ​ദ് ഇ​ത് പ​റ​യു​മ്പോ​ൾ മ​ല​യാ​ളി​ക​ൾ പ​ക​ർ​ന്നു​ന​ൽ​കി​യ ക​രു​ത​ലി​ന്റെ​യും സ്നേ​ഹ​ത്തി​ന്റെ​യും ന​ന്മ ആ ​മു​ഖ​ത്ത് പ്ര​ക​ടം.

    ആ​റു വ​ർ​ഷ​ങ്ങ​ൾ​ക്കു മു​മ്പ് പി​താ​വി​നോ​ടൊ​പ്പം ക​ണ്ണൂ​രി​ലെ​ത്തു​മ്പോ​ൾ ബം​ഗ്ലാ​ദേ​ശു​കാ​ര​നാ​യ റാ​ഹ​ത്തി​ന്റെ മ​ന​സ്സു​നി​റ​യെ ആ​ശ​ങ്ക​ക​ളാ​യി​രു​ന്നു. ക​ണ്ണൂ​ർ ഗ​വ. ആ​യു​ർ​വേ​ദ കോ​ള​ജി​ലാ​ണ് ആ​യു​ർ​വേ​ദ പ​ഠ​ന​ത്തി​നു പ്ര​വേ​ശ​നം ല​ഭി​ച്ച​ത്. അ​പ​രി​ചി​ത​രാ​യ മ​നു​ഷ്യ​ർ, ഭാ​ഷ, ഭ​ക്ഷ​ണം, കാ​ലാ​വ​സ്ഥ. എ​ല്ലാം പ്ര​ശ്ന​ങ്ങ​ളാ​യി​രു​ന്നു. പ​ക്ഷേ, എ​ല്ലാ​റ്റി​നോ​ടും പെ​ട്ടെ​ന്ന് പൊ​രു​ത്ത​പ്പെ​ടാ​നാ​യി.

    ആ​ശു​പ​ത്രി വാ​ർ​ഡി​ൽ നി​ത്യേ​ന രോ​ഗി​ക​ളെ സ​ന്ദ​ർ​ശി​ച്ച് സ​മാ​ശ്വ​സി​പ്പി​ക്കും. അ​ങ്ങ​നെ ന​ന്നാ​യി മ​ല​യാ​ളം പ​ഠി​ച്ചു. പ​രീ​ക്ഷ​ക​ളെ​ല്ലാം ഫ​സ്റ്റ് ചാ​ൻ​സി​ൽ​ത​ന്നെ പാ​സാ​യി. ഒ​ടു​വി​ൽ ബി​രു​ദ​പ​ഠ​നം വി​ജ​യ​ക​ര​മാ​യി പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കി നാ​ട്ടി​ലേ​ക്ക് തി​രി​ച്ചു​പോ​വു​ന്ന ഡോ. ​റാ​ഹ​ത് മ​ഹ​മ്മൂ​ദ് വ​ലി​യൊ​രു ജീ​വി​താ​ഭി​ലാ​ഷം പൂ​ർ​ത്തീ​ക​രി​ച്ച​തി​ന്റെ സ​ന്തോ​ഷ​ത്തി​ലാ​ണ്. ഭാ​ര​തീ​യ ആ​യു​ഷ് വ​കു​പ്പി​ന്റെ സ്കോ​ള​ർ​ഷി​പ് ജേ​താ​വ് കൂ​ടി​യാ​ണ് ഈ ​വി​ദേ​ശ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി. ബം​ഗ്ലാ​ദേ​ശി​ൽ ആ​യു​ർ​വേ​ദം അ​ത്ര​മാ​ത്രം പ്ര​ചാ​ര​ത്തി​ലി​ല്ല. ബി​സി​ന​സു​കാ​ര​നാ​യ ഉ​പ്പ​യും ഉ​മ്മ​യും പ്ല​സ് ടു​വി​ന് പ​ഠി​ക്കു​ന്ന ഇ​ര​ട്ട സ​ഹോ​ദ​രി​മാ​രു​മ​ട​ങ്ങു​ന്ന​താ​ണ് റാ​ഹ​ത്തി​ന്റെ കു​ടും​ബം.

    രാ​ജ​സ്ഥാ​നി​ലെ നാ​ഷ​ന​ൽ ഇ​ൻ​സ്റ്റി​റ്റ്യൂ​ട്ട് ഓ​ഫ് ആ​യു​ർ​വേ​ദ​ത്തി​ൽ പി.​ജി പ​ഠ​ന​ത്തി​ന് പ്ര​വേ​ശ​നം ല​ഭി​ച്ചു​ക​ഴി​ഞ്ഞു റാ​ഹ​ത്തി​ന്. നാ​ട്ടി​ലെ​ത്തി കു​റ​ച്ചു ദി​വ​സ​ങ്ങ​ൾ​ക്കു​ശേ​ഷം വീ​ണ്ടും തി​രി​ച്ചു​വ​ര​ണം ഇ​ന്ത്യ​യി​ലേ​ക്ക്. നാ​ട്ടി​ലേ​ക്ക് മ​ട​ങ്ങി​പ്പോ​കു​ന്ന റാ​ഹ​ത്തി​ന് ഗ​വ. ആ​യു​ർ​വേ​ദ കോ​ള​ജി​ലെ അ​ധ്യാ​പ​ക​ർ ന​ൽ​കി​യ യാ​ത്ര​യ​യ​പ്പി​ൽ പ്രി​ൻ​സി​പ്പ​ൽ ഡോ. ​പി.​ആ​ർ. ഇ​ന്ദു​ക​ല ഉ​പ​ഹാ​രം നൽകി

    News Summary - Thanks to Kannur; Bangladeshi native Rahat is now an Ayurvedic doctor
