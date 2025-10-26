Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightLIFEchevron_rightMenchevron_rightടേസ്റ്റ് ഓഫ് ഡ്രീംസ്
    Men
    Posted On
    date_range 26 Oct 2025 9:27 AM IST
    Updated On
    date_range 26 Oct 2025 10:39 AM IST

    ടേസ്റ്റ് ഓഫ് ഡ്രീംസ്

    text_fields
    bookmark_border
    ചോ​ക്ലേ​റ്റ്​ രു​ചി​യി​ൽ വി​പ്ല​വം തീ​ർ​ത്ത മ​ല​യാ​ളി​യു​ടെ വി​ജ​യ ക​ഥ
    ടേസ്റ്റ് ഓഫ് ഡ്രീംസ്
    cancel

    ലോ​ക​ത്തെ പ്ര​മു​ഖ ചോ​ക്ലേ​റ്റ്​ ബ്രാ​ൻ​ഡു​ക​ളെ​യെ​ല്ലാം പി​ന്നി​ലാ​ക്കി ജി.​സി.​സി രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ൽ, പ്ര​ത്യേ​കി​ച്ച്​ യു.​എ.​ഇ​യി​ൽ അ​തി​വേ​ഗം ട്ര​ൻ​ഡി​ങ്ങാ​യി മാ​റു​ക​യാ​ണ്​ ചോ​ക്ലാ​ഡോ. 30ല​ധി​കം വി​ത്യ​സ്ത രു​ചി​ക​ളു​ള്ള ബെ​ൽ​ജി​യം പ്രീ​മി​യം ചെ​ക്ലേ​റ്റു​ക​ൾ​ ചോ​ക്ലാ​ഡോ ബ്രാ​ൻ​ഡി​ൽ ല​ഭ്യ​മാ​ണ്. ജി.​സി.​സി രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ലു​ട​നീ​ളം അ​റ​ബി​ക​ൾ​ക്കും പ്ര​വാ​സി​ക​ൾ​ക്കു​മി​ട​യി​ൽ ഒ​രു​പോ​ലെ പ്രി​യ​പ്പെ​ട്ട​താ​യി മാ​റി​യ ചോ​​ക്ലാ​ഡോ​ക്ക്​ പി​ന്നി​ൽ ഒ​രു മ​ല​യാ​ളി​യാ​ണെ​ന്ന​താ​ണ്​ ഏ​റെ കൗ​തു​കം. മ​ഞ്ചേ​രി സ്വ​ദേ​ശി ജു​നൈ​ദ്​ റ​ഹ്​​മാ​ൻ. നി​ല​മ്പൂ​ർ അ​മ​ൽ കോ​ള​ജി​ൽ നി​ന്നും ഹോ​ട്ട​ൽ മാ​നേ​ജ്മെ​ന്‍റ്​ ബി​രു​ദ​ പ​ഠ​ന ശേ​ഷം പാ​സ്​​​ട്രി മേ​ക്ക​റാ​വാ​ൻ ഇ​ഷ്ട​പ്പെ​ട്ടി​രു​ന്ന ജു​നൈ​ദ്,​ ചോ​ക്ലേ​റ്റു​ക​ളു​ടെ ലോ​ക​ത്തേ​ക്ക്​ എ​ത്തി​യ​തി​ന്‍റെ മ​ധു​രം നി​റ​ഞ്ഞ ഒ​രു ക​ഥ​യു​ണ്ട്.

    ഷാ​ർ​ജ ആ​സ്ഥാ​ന​മാ​യി പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ച്ചി​രു​ന്ന ‘ക​ലൈ​ൻ’ ചോ​ക്ലേ​റ്റ്​ ഫാ​ക്ട​റി​യു​ടെ മാ​നേ​ജ​രാ​യി​രു​ന്നു മ​ഞ്ചേ​രി സ്വ​ദേ​ശി അ​ബ്​​ദു​റ​ഹ്​​മാ​ൻ. 26 വ​ർ​ഷ​ത്തോ​ളം ഈ ​സ്ഥാ​പ​ന​ത്തി​ന്‍റെ മാ​നേ​ജ​റാ​യി​രു​ന്നു ഇ​ദ്ദേ​ഹം. പ്ര​വാ​സ​ത്തോ​ട്​ വി​ട പ​റ​യു​മ്പോ​ൾ മ​റ്റേ​ത്​ മ​ല​യാ​ളി​ക​ളേ​യും പോ​ലെ ത​ന്‍റെ മ​ക​നും പ്ര​വാ​സ ലോ​ക​ത്ത്​ ന​ല്ലൊ​രു ജോ​ലി ത​ര​പ്പെ​ടു​ത്ത​ണ​മെ​ന്ന ആ​ഗ്ര​ഹം അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തി​നു​മു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നു.

    അ​ങ്ങ​നെ​യാ​ണ്​ ഹോ​ട്ട​ൽ​മാ​നേ​ജ്​​മെ​ന്‍റ്​ ബി​രു​ദം പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കി​യ മ​ക​ൻ ജു​നൈ​ദ്​ റ​ഹ്​​മാ​നെ 2018ൽ ​ക​ലൈ​ൻ ചോ​ക്ലേ​റ്റ്​ ഫോ​ക്ട​റി​യി​ലേ​ക്ക്​ പി​താ​വ്​ കൊ​ണ്ടു​വ​രു​ന്ന​ത്. ചെ​റു​പ്പം മു​ത​ൽ പാ​ച​ക ക​ല​യോ​ട്​ താ​ൽ​പ​ര​നാ​യി​രു​ന്ന ജു​നൈ​ദി​നും ആ ​തീ​രു​മാ​നം ഇ​ഷ്ട​മാ​യി. തു​ട​ക്ക​ത്തി​ൽ പാ​ക്കി​ങ്​ ജോ​ലി​യും സ്റ്റി​ക്ക​ർ പ​തി​ക്ക​ലു​മൊ​ക്കെ​യാ​യി​രു​ന്നെ​ങ്കി​ലും വൈ​കാ​തെ പി​താ​വി​ന്‍റെ ത​സ്തി​ക​യി​ലേ​ക്ക്​ നി​യ​മി​ക്ക​പ്പെ​ട്ടു.

    എ​ന്നാ​ൽ, സൗ​ദി അ​റേ​ബ്യ​ൻ പൗ​ര​ന്‍റെ ഉ​ട​മ​സ്ഥ​ത​യി​ൽ പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ച്ചി​രു​ന്ന ‘ക​ലൈ​ൻ’ ചോ​​ക്ലേ​റ്റ്​ ഫാ​ക്ട​റി അ​ധി​കം വൈ​കാ​തെ യു.​എ.​ഇ​യി​ലെ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​നം അ​വ​സാ​നി​പ്പി​ച്ച്​ സ്വ​ദേ​ശ​ത്തേ​ക്ക്​ മാ​റ്റി​സ്ഥാ​പി​ക്ക​പ്പെ​ട്ടു. പ​ക്ഷെ, ജു​നൈ​ദി​ന്‍റെ വി​ജ​യ യാ​ത്ര അ​വി​ടെ തു​ട​ങ്ങു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. ഇ​മാ​റാ​ത്തി പൗ​ര​നു​മാ​യി ചേ​ർ​ന്ന്​ ജു​നൈ​ദ്​ റാ​സ​ൽ​ഖൈ​മ​യി​ൽ പു​തി​യൊ​രു ചോ​ക്ലേ​റ്റ്​ ഫാ​ക്ട​റി തു​റ​ന്നു. ജു​നൈ​ദി​ന്‍റെ മേ​ൽ​നോ​ട്ട​ത്തി​ൽ അ​തി​വേ​ഗ​ത്തി​ലാ​യി​രു​ന്നു ആ ​ഫാ​ക്ട​റി​യു​ടെ വ​ള​ർ​ച്ച.

    ഇ​തി​നി​ട​യി​ലാ​ണ്​ സ്വ​ന്ത​മ​യൊ​രു സം​രം​ഭം എ​ന്ന ആ​ശ​യം ഹൃ​ദ​യ​ത്തി​ൽ ഉ​ദി​ച്ച​ത്. അ​ങ്ങ​നെ ഒ​രു വ​ർ​ഷ​ത്തി​ന്​ ശേ​ഷം പാ​ർ​ട്​​ണ​ർ​ഷി​പ്പ്​ അ​വ​സാ​നി​പ്പി​ച്ച്​ സ്വ​ന്തം ബി​സി​ന​സ്​ എ​ന്ന സ്വ​പ്ന​ത്തി​ലേ​ക്ക്​​ ചി​റ​ക്​ വി​രി​ക്കാ​ൻ ജു​നൈ​ദ്​ തീ​രു​മാ​നി​ച്ചു. ത​ന്‍റെ സ​മ്പാ​ദ്യ​ത്തോ​ടൊ​പ്പം അ​ടു​ത്ത ചി​ല ബ​ന്ധു​ക്ക​ളു​ടെ​യും സു​ഹൃ​ത്തു​ക്ക​ളു​ടെ​യും സ​ഹ​ക​ര​ണം കൂ​ടി ആ​യ​തോ​ടെ ചോ​ക്ലാ​ഡോ എ​ന്ന പേ​രി​ൽ 2023ൽ ​അ​ജ്​​മാ​നി​ൽ ഒ​രു ചെ​റു ചോ​ക്ലേ​റ്റ്​ ഫാ​ക്ട​റി​ക്ക്​ തു​ട​ക്ക​മി​ട്ടു. നാ​ലു ജീ​വ​ന​ക്കാ​രു​മാ​യി​ട്ടാ​യി​രു​ന്നു തു​ട​ക്കം. വ​മ്പ​ൻ മു​ത​ൽ​മു​ട​ക്കു​മാ​യി ചോ​ക്ലേ​റ്റ്​ വി​പ​ണി കൈ​യ​ട​ക്കി​യി​രു​ന്ന പ​ടി​ഞ്ഞാ​റ​ൻ ക​മ്പ​നി​ക​ളോ​ടാ​യി​രു​ന്നു ജു​നൈ​ദി​ന്‍റെ മ​ത്സ​രം. അ​തു​കൊ​ണ്ടു ത​ന്നെ ആ​ശ​ങ്ക​ക​ളും ഏ​റെ​യാ​യി​രു​ന്നു.

    എ​ങ്കി​ലും ജു​നൈ​ദി​ന്‍റെ ക​ര​ങ്ങ​ളി​ൽ നി​ന്ന്​ പി​റ​ന്ന അ​തീ​വ രു​ചി​യേ​റി​യ ബെ​ൽ​ജി​യം ചേ​ക്ലേ​റ്റ്​ എ​ല്ലാ ത​ട​സ്സ​ങ്ങ​ളേ​യും മ​റി​ക​ട​ന്ന്​ വി​പ​ണി കീ​ഴ​ട​ക്കി. തു​ട​ക്ക​ത്തി​ൽ നി​ർ​മാ​ണ​ത്തി​ലാ​യി​രു​ന്നു ശ്ര​ദ്ധ. അ​തു​കൊ​ണ്ടു ത​ന്നെ ഫാ​ക്ട​റി​ക്ക്​ തൊ​ട്ട​ടു​ത്താ​യി തു​ട​ങ്ങി​യ ചോ​ക്ലേ​റ്റ്​ ഔ​ട്ട്​​ല​റ്റി​ൽ കാ​ര്യ​മാ​യ ആ​ള​ന​ക്ക​മു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നി​ല്ല. പി​ന്നീ​ട്​​ കാ​ല​ത്തി​നൊ​ത്ത രൂ​പ​ത്തി​ൽ ഔ​ട്ട്​​ല​റ്റു​ക​ൾ വി​പു​ലീ​ക​രി​ച്ച​തോ​ടെ സ്വ​ദേ​ശി​ക​ളു​ടെ ശ്ര​ദ്ധ​യാ​ക​ർ​ഷി​ച്ചു. അ​ങ്ങ​നെ അ​റ​ബി​ക​ളു​ടെ ആ​ഘോ​ഷ​വേ​ള​ക​ളി​ൽ ചോ​ക്ലാ​ഡോ നി​റ​സാ​ന്നി​ധ്യ​മാ​യി. അ​പ്പോ​ഴും മ​ല​യാ​ളി സ​മൂ​ഹ​ത്തി​നെ ആ​ക​ർ​ഷി​ക്കാ​നാ​യി​രു​ന്നി​ല്ല. വി​ല​ക്കൂ​ടു​ത​ൽ ത​ന്നെ​യാ​യി​രു​ന്നു അ​തി​ന്​ കാ​ര​ണം. മ​ല​യാ​ളി​ക​ളെ കൂ​ടി ആ​ക​ർ​ഷി​ക്കാ​നാ​യി ഗു​ണ​മേ​ൻ​മ​യി​ൽ വി​ട്ടു​വീ​ഴ്ച​യി​ല്ലാ​തെ വി​ല കു​റ​ക്കാ​ൻ തീ​രു​മാ​നി​ച്ചു. ആ ​തീ​രു​മാ​നം ഫ​ലം ക​ണ്ടു. ഇ​പ്പോ ചോ​​ക്ലാ​ഡോ​യു​ടെ ഏ​റ്റ​വും വ​ലി​യ ആ​വ​ശ്യ​ക്കാ​ർ മ​ല​യാ​ളി സ​മൂ​ഹ​മാ​ണെ​ന്ന്​ ജു​നൈ​ദ്​ പ​റ​യു​ന്നു.

    വി​പ​ണി​യി​ൽ ഡി​മാ​ന്‍റ്​ കൂ​ടി​യ​തോ​ടെ അ​ൽ ജ​റ​ഫ് ഇ​ൻ​ഡ​സ്​​ട്രി​യ​ൽ ഏ​രി​യ​ ര​ണ്ടി​ൽ ആ​ധു​നി​ക സൗ​ക​ര്യ​ങ്ങ​ളു​മാ​യി ചോ​ക്ലാ​ഡോ പു​തി​യ ഫാ​ക്ട​റി തു​റ​ന്നു. ഏ​താ​ണ്ട്​ 70ഓ​ളം ജീ​വ​ന​ക്കാ​രാ​ണ്​ ഇ​വി​ടെ തൊ​ഴി​ലെ​ടു​ക്കു​ന്ന​ത്​. ജെ.​ആ​ർ.​സി ഗ്ലോ​ബ​ൽ ഗ്രൂ​പ്പ്​ എ​ന്ന പേ​രും ര​ജി​സ്റ്റ​ർ ചെ​യ്തു. ജെ.​ആ​ർ.​സി​ക്ക്​​ കീ​ഴി​ൽ വി​വി​ധ വി​ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ലാ​യി അ​ഞ്ച്​ ബ്രാ​ൻ​ഡു​ക​ൾ ല​ഭ്യ​മാ​ണ്. ഫാ​ക്ട​റി കോ​ൺ​സ​പ്​​റ്റാ​യ ചോ​ക്ലാ​ഡോ ഫാ​ക്ട​റി, ബെ​ൽ​ജി​യം ചേ​ക്ലേ​റ്റു​ക​ൾ വി​പ​ണി​യി​ലെ​ത്തി​ക്കു​ന്ന ചോ​ക്കോ ക്രാ​ഫ്​​റ്റ്, കേ​മ്പൗ​ണ്ട്​ ചേ​​​ക്ലേ​റ്റു​ക​ൾ ല​ഭ്യ​മാ​കു​ന്ന ക​സാ​ബൈ​റ്റ്, ​ അ​ലാ​ലി​യ, ക​ഫേ കോ​ൺ​സ​പ്​​റ്റാ​യ ബെ​ൽ​ജീ​ക്ക എ​ന്നി​വ​യാ​ണി​ത്.

    നി​ല​വി​ൽ അ​ഡ്​​നോ​കി​ന്‍റെ യു.​എ.​ഇ​യി​ലെ ഔ​ട്ട്​​ല​റ്റു​ക​ളി​ൽ എ​ല്ലാം ചോ​​ക്ലാ​ഡോ ചേ​ക്ല​റ്റ്​ ല​ഭ്യ​മാ​ണ്. വി​ല​ക്കൂ​ടു​ത​ൽ കാ​ര​ണം കു​നാ​ഫ ചോ​ക്ലേ​റ്റ്​ സാ​ധാ​ര​ണ​ക്കാ​ർ​ക്ക്​ അ​പ്രാ​പ്യ​മാ​യി​രു​ന്ന കാ​ല​ത്ത്​ വെ​റും നാ​ല്​ ദി​ർ​ഹ​ത്തി​ന്​ ബെ​ൽ​ജി​യം പ്രീ​മി​യം കു​നാ​ഫ ചോ​ക്ലേ​റ്റ് വി​പ​ണി​യി​ലെ​ത്തി​ക്കാ​നും ജു​നൈ​ദി​ന്​ ക​ഴി​ഞ്ഞു. ചേ​ക്ല​റ്റി​ൽ പു​തി​യ പ​രീ​ക്ഷ​ണ​ങ്ങ​ളു​മാ​യാ​ണ്​ ജു​നൈ​ദി​ന്‍റെ ഓ​രോ ദി​വ​സ​വും തു​ട​ങ്ങു​ന്ന​ത്.

    ച​ക്ക​യു​​ടെ രു​ചി​യു​ള്ള ജാ​ക്​​ഫ്രൂ​ട്ട്​ ചോ​ക്ലേ​റ്റ്, ക​റ​ക് ടീ​യു​ടെ രു​ചി​യു​ള്ള ക​റ​ക്​​ ചേ​ക്ല​റ്റ്, ബ​നാ​ന ചേ​ക്ല​റ്റ്, മാം​ഗോ കു​നാ​ഫ, സ്വീ​റ്റ്​ ബ​നാ​ന, വാ​ട്ട​ർ മെ​ല​ൻ, ലെ​മ​ൺ തു​ട​ങ്ങി​യ രു​ചി​ക​ളി​ലെ​ല്ലാം ചേ​ക്ലേ​റ്റു​ക​ൾ ഇ​റ​ക്കാ​നു​ള്ള ത​യ്യാ​റെ​ടു​പ്പി​ലാ​ണ്​ ജു​നൈ​ദും കൂ​ട്ട​രും. ഉ​ത്പ​ന്ന​ങ്ങ​ളു​ടെ ഗു​ണ​മേ​ൻ​മ ത​ന്നെ​യാ​ണ്​ ജ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്കി​ട​യി​ൽ ചോ​ക്ലോ​ഡോ ഇ​ത്ര​യ​ധി​കം സ്വീ​കാ​ര്യ​മാ​കാ​ൻ കാ​ര​ണ​മെ​ന്നും ജു​നൈ​ദ്​ പ​റ​ഞ്ഞു. 2027 ഓ​ടെ ജി.​സി.​സി​യി​ൽ 20ഓ​ളം ഔ​ട്ട്​​ല​റ്റു​ക​ൾ സ്ഥാ​പി​ച്ച്​ ബി​സി​ന​സ്​ വി​പു​ലീ​ക​രി​ക്കാ​നാ​ണ്​ ഇ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തി​ന്‍റെ ഭാ​വി പ​ദ്ധ​തി. അ​തി​ന്​ പി​ന്തു​ണ​യു​മാ​യി സ​ഹോ​ദ​ര​ൻ ന​ജീ​ഹും കൂ​ടെ​യു​ണ്ട്. കു​ടും​ബ​വു​മൊ​ത്ത്​ അ​ജ്​​മാ​നി​ലാ​ണ്​ ജു​നൈ​ദി​​ന്‍റെ താ​മ​സം.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:UAE Newschocolate factoryLifestylegulfnewsmalayalam
    News Summary - Taste of Dreams
    Similar News
    Next Story
    X