Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightLIFEchevron_rightMenchevron_rightസ്കൂ​ൾ...
    Men
    Posted On
    date_range 12 Aug 2025 10:51 AM IST
    Updated On
    date_range 12 Aug 2025 10:51 AM IST

    സ്കൂ​ൾ അ​സം​ബ്ലി​യി​​ലെ മി​ഠാ​യി​യും വാ​യ​ന​ശാ​ല​യി​ലെ പാ​യ​സ​വും

    text_fields
    bookmark_border
    സ്കൂ​ൾ അ​സം​ബ്ലി​യി​​ലെ മി​ഠാ​യി​യും വാ​യ​ന​ശാ​ല​യി​ലെ പാ​യ​സ​വും
    cancel

    സ്വ​ത​ന്ത്ര​ഇ​ന്ത്യ 79ാം സ്വാ​ത​ന്ത്ര്യ ദി​നാ​ഘോ​ഷ​ത്തി​ലേ​ക്ക് ക​ട​ക്കു​മ്പോ​ൾ കു​ട്ടി​ക്കാ​ല​ത്ത് സ്കൂ​ളി​ലെ സ്വാ​ത​ന്ത്ര്യ​ദി​ന ആ​ഘോ​ഷം ഓ​ർ​മ​ക​ളി​ൽ തെ​ളി​ഞ്ഞു വ​രു​ന്നു. എ​ന്താ​ണ് സ്വാ​ത​ന്ത്ര്യം, എ​ന്താ​ണ് സ്വാ​ത​ന്ത്ര്യ​ദി​നം എ​ന്ന​റി​യാ​ത്ത പ്രാ​യം. ആ​കെ അ​റി​യാ​വു​ന്ന​ത് ആ​ഗ​സ്റ്റ് 15 ന് ​സ്കൂ​ൾ അ​വ​ധി​യാ​ണ്, സ്കൂ​ളി​ൽ പോ​യാ​ൽ മി​ഠാ​യും പാ​യ​സ​വും കി​ട്ടു​മെ​ന്നാ​യി​രു​ന്നു. തൃ​ക്ക​രി​പ്പൂ​ർ പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തി​ലെ ഒ​ള​വ​റ സ​ങ്കേ​ത എ​ൽ.​പി സ്കൂ​ളി​ലാ​യി​രു​ന്നു സ്കൂ​ൾ കാ​ല​ഘ​ട്ട​ത്തി​ന്റെ തു​ട​ക്കം.

    ആ​ഗ​സ്റ്റ് 15ന് ​രാ​വി​ലെ കു​ളി​ച്ചൊ​രു​ങ്ങി സ​ന്തോ​ഷ​ത്തോ​ടെ സ്കൂ​ളി​ൽ പോ​കും. അ​ന്ന​ത്തെ കാ​ല​ത്ത് ഒ​രു മി​ഠാ​യി കി​ട്ടു​ക എ​ന്ന​ത് ഏ​റെ സ​ന്തോ​ഷം ത​രു​ന്ന കാ​ര്യ​മാ​യി​രു​ന്നു. സ്കൂ​ളി​ലെ അ​സം​ബ്ലി​ക്കി​ട​യി​ലും ദേ​ശീ​യ പ​താ​ക ഉ​യ​ർ​ത്തു​മ്പോ​ഴും ഹെ​ഡ്മാ​സ്റ്റ​റു​ടെ പ്ര​സം​ഗ സ​മ​യ​ത്തും ഒ​ന്നും ശ്ര​ദ്ധ അ​തി​ലാ​യി​രി​ക്കി​ല്ല. മു​ഴു​വ​ൻ ശ്ര​ദ്ധ​യും കൈയിലു​ള്ള മി​ഠാ​യി​ലേ​ക്കാ​യി​രി​ക്കും. പാ​യ​സ​വും കു​ടി​ച്ച് നേ​രെ പോ​കു​ന്ന​ത് തൊ​ട്ട​ടു​ത്തു​ള്ള ഒ​ള​വ​റ വാ​യ​ന​ശാ​ല​യി​ലേ​ക്കാ​ണ്. അ​വി​ടെ അ​പ്പോ​ഴേ​ക്കും പാ​യ​സം ത​യാ​റാ​യി​ക്കാ​ണും. അ​വി​ടെനി​ന്ന് ചോ​റ്റു​പാ​ത്ര​ത്തി​ൽ പാ​യ​സം നി​റ​ച്ച് വീ​ട്ടി​ലേ​ക്ക് കൊ​ണ്ടു​പോ​കും. പി​ന്നീ​ട് ഇ​ളം​മ്പ​ച്ചി യു.​പി സ്കൂ​ളി​ലേ​ക്ക് മാ​റി​യശേ​ഷ​മാ​ണ് സ്വാ​ത​ന്ത്ര്യ ദി​ന​ത്തി​ന്റെ പ്രാ​ധാ​ന്യ​ത്തെ​യും രാ​ഷ്ട്ര നേ​താ​ക്ക​ന്മാ​രെ പ​റ്റി​യും എ​ല്ലാം അ​റി​യു​ന്ന​ത്.

    സ്കൂ​ൾ അ​സം​ബ്ലി​യി​ൽ ദേ​ശീ​യ പ​താ​ക ഉ​യ​ർ​ത്തി​യശേ​ഷം പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി ഇ​ന്ദി​രാ ഗാ​ന്ധി​യു​ടെ സ്വാ​ത​ന്ത്ര്യ ദി​ന പ്ര​സം​ഗം അ​ന്ന് റേ​ഡി​യോ വ​ഴി കേ​ൾ​പ്പി​ക്കു​മാ​യി​രു​ന്നു. ഏ​ഴാം ക്ലാ​സ് മു​ത​ൽ അ​ഖി​ല​കേ​ര​ള ബാ​ല​ജ​ന​സ​ഖ്യ​ത്തി​ന്റെ യോ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ലും ക്ലാ​സു​ക​ളി​ലും ഒ​ക്കെ പ​ങ്കെ​ടു​ക്കാ​ൻ തു​ട​ങ്ങി. ഒ​ള​വ​റ വാ​യ​ന​ശാ​ല​യി​ലെ ടാ​ഗോ​ർ ബാ​ല​ജ​ന​സ​ഖ്യ​ത്തി​ൽ എ​ല്ലാ ഞാ​യ​റാ​ഴ്ച​ക​ളി​ലെ​യും കൂ​ടി​ച്ചേ​ര​ൽ അ​റി​വ് വി​ക​സി​പ്പി​ച്ചു.

    അ​ന്ന​ത്തെ കു​ട്ടി​ക​ളു​ടെ മ​ന​സ്സി​ൽ സ്വാ​ത​ന്ത്ര്യ​ദി​നം ഒ​രു വ​ലി​യ ദേ​ശീ​യോ​ത്സ​വം ത​ന്നെ​യാ​യി​രു​ന്നു. രാ​ഷ്ട്ര​ത്തോ​ടും രാ​ഷ്ട്ര ശി​ൽപി​ക​ളോ​ടും ബ​ഹു​മാ​ന​വും ആ​ദ​ര​വും കൂ​ടി​ത്തു​ട​ങ്ങു​ന്ന ദി​നം. ബാ​ല​ജ​ന​സ​ഖ്യ​ത്തി​ന്റെ ആ​ഭി​മു​ഖ്യ​ത്തി​ൽ പ്ര​ധാ​ന​പ്പെ​ട്ട വി​ശേ​ഷ ദി​വ​സ​ങ്ങ​ളി​ൽ പ്ര​സം​ഗ മ​ത്സ​രം, ക്വി​സ് മ​ത്സ​രം തു​ട​ങ്ങി​യ​വ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കും. അ​തി​ലൊ​ക്കെ ആ​വേ​ശ​ത്തോ​ടെ പ​ങ്കെ​ടു​ക്കും. ഓ​രോ വ​ർ​ഷ​വും ആ​ഗ​സ്റ്റ് 15, ജ​നു​വ​രി 26, ഒ​ക്ടോ​ബ​ർ ര​ണ്ടു​മൊ​ക്കെ വ​രാ​നാ​യി കാ​ത്തി​രി​ക്കു​ന്ന കാ​ല​ഘ​ട്ടം കൂ​ടി​യാ​യി​രു​ന്നു അ​ത്. ഇ​ന്നും കു​ട്ടി​ക്കാ​ല​ത്തെ ആ ​ന​ല്ല ഓ​ർ​മ്മക​ൾ ആ​വേ​ശ​മാ​യി മ​ന​സ്സി​ൽ കി​ട​ക്കു​ന്നു. ഒ​രി​ക്ക​ലും മ​ട​ങ്ങിവ​രാ​ത്ത മ​നോ​ഹ​ര​മാ​യ കാ​ലം.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Gulf NewsMemoriesIndependence-DaySchool Assembly
    News Summary - Sweets in the school assembly and soup in the library
    Similar News
    Next Story
    X