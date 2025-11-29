Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Men
    Posted On
    date_range 29 Nov 2025 11:20 AM IST
    Updated On
    date_range 29 Nov 2025 11:20 AM IST

    വൈകല്യങ്ങൾ കരുത്താക്കി പ്രമോദ് കുതിക്കുന്നു, നേപ്പാളിലേക്ക്

    വൈകല്യങ്ങൾ കരുത്താക്കി പ്രമോദ് കുതിക്കുന്നു, നേപ്പാളിലേക്ക്
    പ്ര​മോ​ദ്

    ചെ​റു​തോ​ണി: വൈ​ക​ല്യ​ങ്ങ​ളെ മ​ന​ക്ക​രു​ത്തു​കൊ​ണ്ട് പൊ​രു​തി തോ​ൽ​പ്പി​ച്ച കാ​യി​ക പ്ര​തി​ഭ പ്ര​മോ​ദി​ന് ഡി​സം​ബ​ർ ഒ​ന്നു മു​ത​ൽ അ​ഞ്ചു വ​രെ നേ​പ്പാ​ളി​ൽ ന​ട​ക്കു​ന്ന കൊ​റി​യ​ൻ അം​ബാ​സ​ഡ​ർ ഇ​ൻ​റ​ർ​നാ​ഷ​ന​ൽ ഓ​പ​ൺ ചാ​മ്പ്യ​ൻ​ഷി​പ്പി​ൽ പാ​ര വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ൽ താ​യ്ക്വോ​ണ്ട മ​ത്സ​ര​ത്തി​നു സെ​ല​ക്​​ഷ​ൻ.

    നാ​ലി​നാ​ണ് പ്ര​മോ​ദി​ന്‍റെ മ​ത്സ​രം. ചെ​റു​തോ​ണി യൂ​നി​വേ​ഴ്സ​ൽ അ​ക്കാ​ദ​മി മാ​സ്റ്റ​ർ പോ​ൾ ജോ​ർ​ജാ​ണ് അം​ഗ​പ​രി​മി​ത​നാ​യ പ്ര​മോ​ദി​ന്‍റെ പ​രി​ശീ​ല​ക​ൻ. ഇ​ടു​ക്കി ക​ഞ്ഞി​ക്കു​ഴി പ​ള്ളി​ക്കു​ന്ന് സ്വ​ദേ​ശി ദാ​സി​ന്റെ​യും ചി​ന്ന​മ്മ​യു​ടെ​യും മൂ​ന്നാ​മ​ത്തെ മ​ക​നാ​യ പ്ര​മോ​ദി​നു ജ​ന്മ​നാ​ൽ ഇ​ട​തു കൈ ​ഇ​ല്ല. വ​ല​തു കൈ ​ശോ​ഷി​ച്ച​തു​മാ​ണ്. ഇ​തി​നെ​യൊ​ക്കെ അ​തി​ജീ​വി​ച്ചാ​ണ് കാ​യി​ക മേ​ഖ​ല​യി​ലെ സ​മ​സ്ത രം​ഗ​ത്തും കൈ​യൊ​പ്പ് ചാ​ർ​ത്തു​ന്ന​ത്.

    കാ​ലു​ക​ൾ ആ​യു​ധ​മാ​ക്കി ഫു​ട്ബോ​ളി​ലും മാ​ര​ത്ത​ണി​ലും ദേ​ശീ​യ അ​ന്ത​ർ​ദേ​ശീ​യ പു​ര​സ്കാ​ര​ങ്ങ​ൾ നേ​ടി​യ​തു കൂ​ടാ​തെ ഒ​മ്പ​തു ലോ​ക റെ​ക്കോ​ർ​ഡു​ക​ളു​ടെ ഉ​ട​മ​യു​മാ​ണ്. ക​ഞ്ഞി​ക്കു​ഴി എ​സ്.​എ​ൻ. ഹ​യ​ർ സെ​ക്ക​ൻ​ഡ​റി സ്കൂ​ൾ കാ​യി​കാ​ധ്യാ​പി​ക ഓ​മ​ന​യാ​ണ് പ്ര​മോ​ദി​ലെ കാ​യി​ക​പ്ര​തി​ഭ തി​രി​ച്ച​റി​ഞ്ഞ​ത്. എ​റ​ണാ​കു​ളം മ​ഹാ​രാ​ജാ​സ് കോ​ള​ജി​ൽ ബി​രു​ദ പ​ഠ​ന​ത്തി​ന് എ​ത്തി​യ​പ്പോ​ൾ മു​ത​ലാ​ണു പ്ര​മോ​ദി​ന്‍റെ ക​ഴി​വു​ക​ൾ കാ​യി​ക ലോ​കം തി​രി​ച്ച​റി​ഞ്ഞു തു​ട​ങ്ങി​യ​ത്.

    യൂ​നി​വേ​ഴ്സി​റ്റി നാ​ഷ​ന​ൽ ഫു​ട്ബോ​ൾ പ്ലെ​യ​റാ​യാ​ണ് തു​ട​ക്കം. ഏ​ഷ്യ​യി​ലെ ആ​ദ്യ ഫി​ഫ ലൈ​സ​ൻ​സ് സ​ർ​ട്ടി​ഫി​ക്ക​റ്റ് കോ​ച്ച് എ​ന്ന ബ​ഹു​മ​തി​ക്കും അ​ർ​ഹ​നാ​യി.

    ഇ​പ്പോ​ൾ ഇ​ടു​ക്കി ക​ല​ക്ട​റേ​റ്റി​ൽ റ​വ​ന്യൂ വ​കു​പ്പി​ൽ ജോ​ലി നോ​ക്കു​ന്നു. ദേ​ശി​യ നേ​ട്ട​ങ്ങ​ൾ​ക്കു​ട​മ​ക​ളാ​യ മ​റ്റു കാ​യി​ക താ​ര​ങ്ങ​ൾ​ക്കു ല​ഭി​ച്ച പ​രി​ഗ​ണ​ന ത​നി​ക്ക് ഉ​ദ്യോ​ഗ​കാ​ര്യ​ത്തി​ലും മ​ൽ​സ​ര​ത്തി​നു പോ​കാ​നു​ള്ള സാ​മ്പ​ത്തി​ക സ​ഹാ​യ​ത്തി​ലും അ​ധി​കൃ​ത​ർ ചെ​യ്യു​ന്നി​ല്ല​ന്ന്​ പ്ര​മോ​ദ് പ​റ​യു​ന്നു. എ​ലി​സ​ബ​ത്താ​ണ് ഭാ​ര്യ.

    TAGS:sportsIdukki NewsSuccess StoryLife Men
