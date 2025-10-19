Begin typing your search above and press return to search.
    പ്രവാസത്തിലെ പടവുകൾ വിജയത്തിൽ വിരിയുന്ന വഴികൾ

    പ്രവാസത്തിലെ പടവുകൾ വിജയത്തിൽ വിരിയുന്ന വഴികൾ
    പാ​ര​മൗ​ണ്ട് ഗ്രൂ​പ്പ് സ്ഥാ​പ​ക​നും സി.​ഇ.​ഒ​യു​മാ​യ കെ.​വി ഷം​സു​ദ്ദീ​ൻ

    പ്ര​വാ​സ​ത്തി​ന്‍റെ ആ​ദ്യ​കാ​ലം

    ശംസുദ്ധീന്‍റെ പിതാവ് മാഹിയിലെ കക്കോട്ട് പുതിയപുരയിൽ തറവാട്ടിലെ അംഗവും, മാതാവ് മലബാറിലെ പ്രമുഖ തറവാടുകളായ വൈദ്യരകം കുടുംബങ്ങളുടെ താവഴിയിൽ വരുന്ന തിക്കോടി പഞ്ചായത്തിലെ പ്രമുഖ കുടുംബാംഗവുമായിരുന്നു. പിതാവ് പ്രവാസത്തിൽ ബിസനസ് രംഗത്ത് സജീവമായിരുന്ന വ്യക്തിയായിരുന്നു. കാർഷിക പശ്ചാത്തലമുള്ള കുടുംബമായതിനാൽ ചെറുപ്പത്തിൽ തന്നെ വീടുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ധാരാളം തൊഴിലാളികളുണ്ടായിരുന്നു.

    മാതാവിനൊപ്പം അവരുടെ ജോലി നിയന്ത്രിക്കുന്നതിലും മറ്റും ചെറുപ്പകാലം മുതൽ ഇടപെട്ടു. 1977ലാണ് യു.എ.ഇയിലേക്ക് പ്രവസിയായി കടന്നുവരുന്നത്. സ്വന്തമായി ബിസിനസ് എന്നത് തുടക്കംമുതൽ തന്നെ ഒരു സ്വപ്നമായിരുന്നു. പിതാവിനും മൂത്ത സഹോദരനും യു.എ.ഇയിൽ ബിസിനസ് സംരങ്ങൾ നേരത്തെ തന്നെയുണ്ടായിരുന്നു.

    അഡ്വർടൈസ്മെന്‍റ് കമ്പനിയാണ് ജേഷ്ടനുണ്ടായിരുന്നത്. ഒരിടവേളക്ക് ശേഷം പിതാവ് വീണ്ടും അജ്മാനിൽ തിരിച്ചെത്തി സൂപ്പർമാർക്കറ്റ് ആരംഭിച്ച സമയത്താണ് ശംസുദ്ദീൻ പ്രവാസത്തിലേക്ക് എത്തുന്നത്. പിതാവിന് അജ്മാനിൽ സ്വന്തമായി ഉണ്ടായിരുന്ന സൂപ്പർമാർക്കറ്റിൽ സഹായത്തിന് പിതാവിനൊപ്പം ആരുമുണ്ടായിരുന്നില്ല. അങ്ങനെ പിതാവിനൊപ്പം ജോലിക്ക് ചേർന്നു. എന്നാൽ കൂടുതൽ കാലം അവിടെ തുടർന്നില്ല. സഹോദരന്‍റെ സുഹൃത്ത് വഴി മറ്റൊരു ഇറ്റാലിയൻ കമ്പനിയിൽ ജോലി ലഭിച്ചു. അങ്ങനെ ദുബൈയിൽ താമസമാക്കി.

    കപ്പലുകൾക്ക് സേവനം ചെയ്യുന്ന ഇറ്റാലിയൻ കമ്പിയായതിനാൽ പല രാജ്യക്കാരെ കാണാനും ബന്ധം സ്ഥാപിക്കാനും അവസരം ഈ ജോലിയിലൂടെ ലഭിച്ചു. രണ്ട് വർഷത്തോളം ജോലി ചെയ്ത് കമ്പനിയിൽ നിന്ന് രാജിവെച്ചു. ഇതിനിടയിൽ ജേഷ്ടൻ വഴി അബൂദബിയിൽ ബിസിനസ് തുടക്കമിട്ടിരുന്നു. കിച്ചൺ ആൻഡ് സൂപ്പർമാർക്കറ്റ് എക്വിപ്മെന്‍റ്സ് കമ്പനിയായിരുന്നു അത്.

    ജോലി രാജിവെച്ചശേഷം അബൂദബിയിൽ മറ്റൊരു കിച്ചൺ അക്വിപ്മെന്‍റ്സ് കമ്പനിയിൽ ചേർന്നു. കമ്പനിയുടെ പുറത്തുള്ള ഓപറേഷൻസ് മുഴുവൻ കൈകാര്യം ചെയ്തിരുന്നത് ശംസുദ്ദീനായിരുന്നു. ഇതിലൂടെ കൂടുതൽ പേരെ പരിചയപ്പെടാനും സാധിച്ചു. അഡ്നോക് പോലുള്ള വലിയ കമ്പനികളുമായാണ് ഡീൽ ചെയ്തിരുന്നത്. ഇവിടെ നിന്ന് ലഭിച്ച പാഠങ്ങളുമായാണ് സ്വന്തമായി പാരമൗണ്ട് എന്ന കമ്പനിക്ക് തുടക്കമിടുന്നത്.

    പാ​ര​മൗ​ണ്ടി​ന്‍റെ തു​ട​ക്ക​വും വ​ള​ർ​ച്ച​യും

    1988ലാ​ണ്​ പാ​ര​മൗ​ണ്ടി​ന്​ തു​ട​ക്ക​മി​ടു​ന്ന​ത്. ജേ​ഷ്ട​നൊ​പ്പം ചേ​ർ​ന്ന്​ അ​ബൂ​ദ​ബി​യി​ലാ​ണ്​ പാ​ര​മൗ​ണ്ടി​ന്​ തു​ട​ക്ക​മാ​യ​ത്. പാ​ര​മൗ​ണ്ട്​ എ​ന്ന പേ​ര്​ ജേ​ഷ്ട​നാ​ണ്​ നി​ർ​ദേ​ശി​ക്കു​ന്ന​ത്. ക​മ്പ​നി​യു​ടെ ആ​ദ്യ കാ​ല​ത്ത്​ അ​ഞ്ച്​ ജീ​വ​ന​ക്കാ​രാ​യി​രു​ന്നു ഉ​ണ്ടാ​യി​രു​ന്ന​ത്. 1998ൽ ​ഷാ​ർ​ജ​യി​ലേ​ക്ക്​ ക​മ്പ​നി​യെ മാ​റ്റി. ന​ല്ല ഒ​രു സ്ഥ​ല​വും മാ​ന്യ​നാ​യ ഒ​രു സ്​​പോ​ൺ​സ​റെ​യും ക​ണ്ടെ​ത്താ​നാ​യി. സ്​​പോ​ൺ​സ​റു​ടെ സ​ഹാ​യം വ​ള​രെ വ​ലു​താ​യി​രു​ന്നു.

    ബ​ന്ധ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക്​ വ​ള​രെ​യ​ധി​കം വി​ല ക​ൽ​പി​ക്കു​ന്ന വ്യ​ക്​​തി​യാ​യി​രു​ന്നു സ്​​പോ​ൺ​സ​ർ. വ​ള​രെ സു​ദൃ​ഡ​മാ​യ ബ​ന്ധം അ​ദ്ദേ​ഹ​വു​മാ​യി രൂ​പ​പ്പെ​ടു​ക​യും അ​തി​പ്പോ​ഴും തു​ട​രു​ക​യും ചെ​യ്യു​ന്നു. ആ​ദ്യ​കാ​ലം മു​ത​ൽ ധാ​രാ​ളം എ​ക്സി​ബി​ഷ​നു​ക​ളി​ലൊ​ക്കെ പ​​ങ്കെ​ടു​ത്തി​രു​ന്നു. അ​തു​വ​ഴി ക​മ്പ​നി​ക്ക്​ ഉ​പ​ഭോ​ക്​​താ​ക്ക​ൾ വ​ർ​ധി​ച്ചു​തു​ട​ങ്ങി. സൂ​പ്പ​ർ​മാ​ർ​ക്ക​റ്റ്​ എ​ക്വി​പ്​​മെ​ന്‍റ്​​സാ​യി​രു​ന്നു ആ​ദ്യ കാ​ല​ത്ത് പ്ര​ധാ​ന​മാ​യും ശ്ര​ദ്ധി​ച്ചി​രു​ന്ന​ത്. പി​ന്നീ​ടാ​ണ്​ കി​ച്ച​ൻ ആ​ൻ​ഡ്​ ബേ​ക്ക​റി എ​ക്വി​പ്​​മെ​ന്‍റ്​​സി​ലേ​ക്കും തി​രി​യു​ന്ന​ത്.

    1994ൽ ​മാ​നു​ഫാ​ക്​​ച​റി​ങ്​ ലൈ​സ​ൻ​സ്​ എ​ടു​ത്തു. 2002ൽ ​ദോ​ഹ​യി​ലും 2006ൽ ​ദു​ബൈ​യി​ലും ക​മ്പ​നി പ്ര​വ​ർ​ത്ത​നം വ്യാ​പി​പ്പി​ച്ചു. 2010ൽ ​മ​സ്ക​ത്ത്, 2012ൽ ​ജ​ന്മ​നാ​ടാ​യ തി​രൂ​ർ, 2014ൽ ​ഉ​മ്മു​ൽ​ഖു​വൈ​ൻ, 2021ൽ ​ഫു​ജൈ​റ, 2024ൽ ​മ​നാ​മ, ബ​ഹ്​​റൈ​ൻ എ​ന്നി​ങ്ങ​നെ ക​മ്പ​നി ഘ​ട്ടം​ഘ​ട്ട​മാ​യി വ​ള​ർ​ന്നു.

    ഇ​ക്കാ​ല​യ​ള​വി​ൽ നി​ര​വ​ധി പ്ര​മു​ഖ സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്കും ഹോ​ട്ട​ലു​ക​ൾ​ക്കു​മെ​ല്ലാം സേ​വ​നം ചെ​യ്യാ​നാ​യി. ദു​ബൈ അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര വി​മാ​ന​ത്താ​വ​ള​ത്തി​ലെ ഒ​രു കി​ച്ച​ൻ ചെ​യ്ത​ത്​ ക​മ്പ​നി​യു​ടെ യാ​ത്ര​യി​ൽ ഒ​രു നാ​യി​ക​ക്ക​ല്ലാ​യി​രു​ന്നു. ഇ​ത്​ വ​ലി​യ മാ​റ്റ​ത്തി​ന്​ കാ​ര​ണ​മാ​യി. ക​മ്പ​നി​യു​ടെ പ്രൊ​ഫൈ​ൽ വ​ള​രെ വേ​ഗ​ത്തി​ൽ ശ്ര​ദ്ധി​ക്ക​പ്പെ​ടു​ന്ന​തി​ന്​ കാ​ര​ണ​മാ​യി.​ പാം ജുമൈറയിൽ 20,000 പേർക്കുള്ള കിച്ചൺ എന്ന അതിസാഹസികമായ ഒരു കരാറും കമ്പനി ഏറ്റെടുത്തു. യു.​എ.​ഇ ഭ​ര​ണാ​ധി​കാ​രി​ക​ളു​ടെ നി​ർ​ദേ​ശ പ്ര​കാ​ര​മു​ള്ള ഒ​രു സം​രം​ഭ​മാ​യി​രു​ന്നു അ​ത്.

    വ​ള​രെ വ​ലി​യ പ​രി​ശ്ര​മ​ത്തി​ലൂ​ടെ രാ​വും പ​ക​ലും എ​ല്ലാ​വ​രും പ​ണി​യെ​ടു​ത്താ​ണ്​ ആ ​പ​ദ്ധ​തി പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കി​യ​ത്. ക​മ്പ​നി​ക്ക്​ അ​ഭി​മാ​നി​ക്കാ​വു​ന്ന മു​ന്നേ​റ്റ​മാ​യി​രു​ന്നു അ​ത്. അ​നു​ജ​ൻ അ​ബ്​​ദു​ൽ ശു​ക്കൂ​റാ​ണ്​ ക​മ്പ​നി​യു​ടെ ഓ​പ​റേ​ഷ​ൻ മേ​ഖ​ല മു​ഴു​വ​നും ശ്ര​ദ്ധി​ക്കു​ന്ന​ത്. നി​ല​വി​ൽ ഫൈ​വ്​ സ്റ്റാ​ർ ഹോ​ട്ട​ലു​ക​ൾ, കാ​റ്റ​റ​റി​ങ്​ ക​മ്പ​നി​ക​ൾ, സ്കൂ​ളു​ക​ൾ, ആ​ശു​പ​ത്രി​ക​ൾ, ബേ​ക്ക​റി​ക​ൾ, സൂ​പ്പ​ർ​മാ​ർ​ക്ക​റ്റു​ക​ൾ, ഹൈ​പ്പ​ർ​മാ​ർ​ക്ക​റ്റു​ക​ൾ, ഫൈ​ൻ​ഡൈ​ൻ റ​സ്റ്റ​റ​ന്‍റു​ക​ൾ അ​ട​ക്കം ഉ​പ​ഭോ​ക്​​താ​ക്ക​ളു​ടെ എ​ണ്ണം ല​ക്ഷം പി​ന്നി​ട്ടു.

    ക​മ്പ​നി​യു​ടെ വി​ജ​യ​മ​ന്ത്രം

    ഇ​ന്ന് മി​ഡി​ൽ ഈ​സ്റ്റ്, ഇ​ന്ത്യ എ​ന്നി​വി​ട​ങ്ങ​ളി​ൽ വ്യാ​പി​ച്ചു കി​ട​ക്കു​ന്ന ക​മ്പ​നി​യു​ടെ വി​ജ​യ​മ​ന്ത്ര​മെ​ന്ന ചോ​ദ്യ​ത്തി​ന്​ മാ​നേ​ജി​ങ്​ ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ ശം​സു​ദ്ധീ​ന്‍റെ ഒ​ന്നാ​മ​ത്തെ മ​റു​പ​ടി ‘പ​റ​ഞ്ഞ വാ​ക്ക്​ പാ​ലി​ക്കു​മെ​ന്ന ഉ​പ​ഭോ​ക്​​താ​ക്ക​ളു​ടെ വി​ശ്വാ​സം’ എ​ന്ന​താ​ണ്. പാ​ലി​ക്കാ​ൻ പ​റ്റാ​ത്ത ഒ​രു വാ​ക്കും ന​ൽ​ക​​രു​തെ​ന്ന്​ ക​മ്പ​നി​യി​ലെ ജീ​വ​ന​ക്കാ​രെ​യും സ​ഹ​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​രെ​യും അ​ദ്ദേ​ഹം എ​പ്പോ​ഴും ഓ​ർ​മി​പ്പി​ക്കും. ഒ​രി​ക്ക​ൽ ക​മ്മി​റ്റ്​ ചെ​യ്താ​ൽ പി​ന്നെ ലാ​ഭം നോ​ക്കാ​റി​ല്ല. അ​തോ​ടൊ​പ്പം തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ളു​മാ​യു​ള്ള ബ​ന്ധ​വും പ്ര​ധാ​ന​മാ​ണ്. അ​ക്കാ​ര്യ​ത്തി​ൽ ത​ന്‍റെ പാ​ഠ​ശാ​ല കു​ട്ടി​ക്കാ​ല​ത്തെ വീ​ട്ടി​ലെ​യും പാ​ട​ത്തെ​യും അ​നു​ഭ​വ​ങ്ങ​ളാ​ണ്.

    ജീ​വ​ന​ക്കാ​രെ​ല്ലാം വ​ള​രെ ത്യാ​ഗ​സ​ന്ന​ദ്ധ​ത​യോ​ടെ പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ന്നു എ​ന്ന​ത്​ ക​മ്പ​നി​യു​ടെ വി​ജ​യ​മാ​ണ്. ഉ​പ​ഭോ​ക്​​താ​ക്ക​ളോ​ടു​ള്ള വാ​ക്ക്​ പാ​ലി​ക്കാ​നാ​യി രാ​വും പ​ക​ലും അ​വ​ർ എ​ല്ലാ പ​ണി​ക​ളും ചെ​യ്യു​ന്നു. ആ ​സം​സ്കാ​രം ക​മ്പ​നി​യു​ടെ ജീ​വ​നാ​ഡി​യാ​ണ്. വ​ള​രെ ആ​ത്മാ​ർ​ഥ​മാ​യ ജോ​ലി ചെ​യ്യു​ന്ന ഈ ​ജീ​വ​ന​ക്കാ​രാ​ണ്​ പാ​ര​മൗ​ണ്ടി​ന്‍റെ ശ​ക്​​തി. ഭാ​ര്യ സ​മി​യ​യും ജീ​വ​ന​ക്കാ​രു​മാ​യി വ​ള​രെ ന​ല്ല ബ​ന്ധം സൂ​ക്ഷി​ക്കു​ന്ന​യാ​ളാ​ണ്.

    അ​തോ​ടൊ​പ്പം ജീ​വി​ത​ത്തി​ലാ​യാ​ലും ബി​സി​ന​സി​ലാ​യാ​ലും സ​ത്യ​സ​ന്ധ​ത മു​റു​കെ പി​ടി​ക്കു​ന്ന​യാ​ളാ​ണ്​ പാ​ര​മൗ​ണ്ടി​ന്‍റെ എം.​ഡി. ക​മ്പ​നി വി​ത​ര​ണം ചെ​യ്യു​ന്ന ഒ​രു ഉ​ൽ​പ​ന്നം ചൈ​ന​യു​​ടേ​താ​ണെ​ങ്കി​ൽ അ​ത്​ അ​ങ്ങ​നെ​ത​ന്നെ പ​റ​യും. സ​ത്യം വി​ജ​യി​ക്കു​മെ​ന്ന​ത്​ ജീ​വി​ത​ത്തി​ലൂ​ടെ മ​ന​സി​ലാ​ക്കി​യ​താ​ണെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം പ​റ​യു​ന്നു.

    ആ​ധു​നി​ക സാ​ങ്കേ​തി​ക​വി​ദ്യ​യും അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര നി​ല​വാ​ര​വും സം​യോ​ജി​പ്പി​ച്ചാ​ണ്​ ക​മ്പ​നി പു​തി​യ ഉ​ൽ​പ്പ​ന്ന​ങ്ങ​ൾ വി​പ​ണി​യി​ൽ എ​ത്തി​ക്കു​ന്ന​ത്. നാ​ല്​ പ​തി​റ്റാ​ണ്ടി​ന​ടു​ത്ത അ​നു​ഭ​വ​സ​മ്പ​ത്തി​ലൂ​ടെ ​ പാ​രാ​മൗ​ണ്ട് ഗ്രൂ​പ് ഈ ​സേ​വ​ന രം​ഗ​ത്ത്​ ഇ​പ്പോ​ൾ മു​ൻ​നി​ര​യി​ലാ​ണ്. ഉ​യ​ർ​ന്ന നി​ല​വാ​ര​മു​ള്ള ഉ​പ​ക​ര​ണ​ങ്ങ​ൾ, വി​ശ്വ​സ്ത​മാ​യ സേ​വ​നം, മി​ക​വു​റ്റ സാ​ങ്കേ​തി​ക​വി​ദ്യ എ​ന്നി​വ​യാ​ണ് പാ​ര​മൗ​ണ്ട് ഗ്രൂ​പ്പി​ൻ​റെ തു​ട​ർ​ച്ച​യാ​യ വി​ജ​യ​ത്തി​ന്‍റെ കാ​ര​ണ​ങ്ങ​ൾ.

    ഫു​ഡ് ഇ​ൻ​ഡ​സ്ട്രി​യു​ടെ വ​ർ​ധി​ച്ച ആ​വ​ശ്യ​ങ്ങ​ളെ ക​ണ​ക്കി​ലെ​ടു​ത്ത് പാ​ര​മൗ​ണ്ട് പ്ര​വ​ർ​ത്ത​നം ലോ​ക​മാ​കെ വ്യാ​പി​പ്പി​ക്കാ​നു​ള്ള ഒ​രു​ക്ക​ത്തി​ലാ​ണ്. പ്ര​ധാ​ന​മാ​യും ആ​ഫ്രി​ക്ക​ൻ മേ​ഖ​ല​യി​ലേ​ക്ക്​ എ​ത്തി​ച്ചേ​രാ​നാ​ണ്​ ല​ക്ഷ്യ​മി​ടു​ന്ന​ത്. സൗ​ദി​യി​ലും ഇ​ന്ത്യ​യി​ലു​മാ​യി വ​ലി​യ വി​പു​ലീ​ക​ര​ണ​ത്തി​നു​ള്ള ആ​സൂ​ത്ര​ണ​മാ​ണ്​ ഇ​പ്പോ​ൾ ന​ട​ക്കു​ന്ന​ത്. അ​ടു​ത്ത 20 വ​ർ​ഷ​ത്തെ മാ​റ്റ​ങ്ങ​ൾ മു​ൻ​കു​ട്ടി ക​ണ്ടു​കൊ​ണ്ടു​ള്ള പ​ദ്ധ​തി​യാ​ണി​പ്പോ​ൾ ന​ട​പ്പി​ലാ​ക്കി വ​രു​ന്ന​ത്. ക​മ്പ​നി​യെ പു​തി​യ​ത​ല​മു​റ വ​ള​രെ വേ​ഗ​ത്തി​ലും സ്മാ​ർ​ടാ​യും വി​ക​സി​പ്പി​ച്ചു​വ​രി​ക​യാ​ണ്. മ​ക്ക​ളാ​യ ഹി​ഷാം ഷം​സ്, അ​മ​ർ ശം​സു​ദ്ധീ​ൻ എ​ന്നി​വ​ർ ക​മ്പ​നി​യു​ടെ എ​ക്സി​ക്യൂ​ട്ടീ​വ്​ ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ​മാ​രാ​ണി​പ്പോ​ൾ. മ​ക​ൾ അ​ഫ്ര ഷം​സ് ഡ​യ​റ​ക്ട​റു​മാ​ണ്.

