Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightLIFEchevron_rightMenchevron_rightരംഗബോധമില്ലാത്ത...
    Men
    Posted On
    date_range 8 Aug 2025 1:47 PM IST
    Updated On
    date_range 8 Aug 2025 1:47 PM IST

    രംഗബോധമില്ലാത്ത ജീവിതം; ക്ലാസ്​​ മുറിയിലില്ല രംഗനാഥൻ

    text_fields
    bookmark_border
    രംഗബോധമില്ലാത്ത ജീവിതം; ക്ലാസ്​​ മുറിയിലില്ല രംഗനാഥൻ
    cancel
    camera_alt

    ഈ​രാ​റ്റു​പേ​ട്ട ഗ​വ. ഹ​യ​ർ സെ​ക്ക​ൻ​ഡ​റി സ്കൂ​ളി​ലെ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ​ക്ക് രം​ഗ​നാ​ഥ​ൻ മോ​ട്ടി​വേ​ഷ​ൻ ക്ലാ​സ് എ​ടു​ക്കു​ന്നു

    ഈ​രാ​റ്റു​പേ​ട്ട: സ്കൂ​ൾ പ​രി​സ​രം വൃ​ത്തി​യാ​ക്കാ​ൻ വ​ന്ന ത​മി​ഴ്നാ​ട് സ്വ​ദേ​ശി രം​ഗ​നാ​ഥ​ന്‍റെ മോ​ട്ടി​വേ​ഷ​ൻ ക്ലാ​സ്​ കേ​ട്ട് അ​ക്ഷ​രാ​ർ​ഥ​ത്തി​ൽ അ​ദ്​​ഭു​ത​പ്പെ​ട്ടു ഗ​വ. ഹ​യ​ർ സെ​ക്ക​ൻ​ഡ​റി സ്കൂ​ൾ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ. ഇം​ഗ്ലീ​ഷി​ലും ത​മി​ഴി​ലു​മാ​യി ഗം​ഭീ​ര​മാ​യി ക്ലാ​സ് അ​വ​സാ​നി​പ്പി​ച്ച​പ്പോ​ൾ നി​റ​ഞ്ഞ കൈ​യ​ടി ന​ൽ​കി രം​ഗ​നാ​ഥ​നെ അ​വ​ർ യാ​ത്ര​യാ​ക്കി. തോ​ളി​ൽ കി​ട​ന്ന തോ​ർ​ത്തി​ൽ ക​ണ്ണു തു​ട​ച്ച് രം​ഗ​നാ​ഥ​നും ക്ലാ​സ് മു​റി​വി​ട്ടു.

    ത​മി​ഴ്നാ​ട് തേ​നി ജി​ല്ല​യി​ൽ ഉ​ത്ത​മ പാ​ള​യം താ​ലൂ​ക്കി​ൽ കോം​ബേ നി​വാ​സി​യാ​ണ് രം​ഗ​നാ​ഥ​ൻ. മു​രു​കേ​ശ്വ​ര​ന്റെ​യും സ​ര​സ്വ​തി അ​മ്മ​യു​ടെ​യും മ​ക​നാ​യി 1989 ലാ​ണ് ജ​ന​നം. സു​ന്ദ​രി​യാ​ണ്​ പെ​ങ്ങ​ൾ. പ​തി​നൊ​ന്നാം ക്ലാ​സി​ൽ പ​ഠി​ക്കു​മ്പോ​ൾ അ​മ്മ മ​രി​ച്ചു. ര​ണ്ടു​വ​ർ​ഷം ക​ഴി​ഞ്ഞ് പി​താ​വ് മ​റ്റൊ​രു വി​വാ​ഹം ക​ഴി​ച്ചു. തു​ട​ർ​ന്ന് അ​മ്മാ​വ​ൻ താ​പ​സി​മാ​രി മു​ത്തു​വി​ന്‍റെ കൂ​ടെ​യാ​യി താ​മ​സം. പ​ഠി​ക്കാ​ൻ പ​ണം ന​ൽ​കി സ​ഹാ​യി​ച്ച​ത് അ​ദ്ദേ​ഹ​മാ​ണ്.

    ക​ഴി​ഞ്ഞ​യാ​ഴ്ച സ്കൂ​ൾ പ​രി​സ​രം വൃ​ത്തി​യാ​ക്കാ​നാ​ണ് രം​ഗ​നാ​ഥ​നെ അ​ധി​കൃ​ത​ർ വി​ളി​ച്ച​ത്. പ​ണി​ക്കി​ട​യി​ൽ ക്ലാ​സ് മു​റി​യി​ലേ​ക്ക് ശ്ര​ദ്ധി​ക്കു​ന്ന​ത് പ്രി​ൻ​സി​പ്പ​ലി​ന്‍റെ ശ്ര​ദ്ധ​യി​ൽ പെ​ട്ടു. വി​വ​രം തി​ര​ക്കി​യ​പ്പോ​ഴാ​ണ് ത​ന്‍റെ ജീ​വി​ത ക​ഥ പ​റ​ഞ്ഞ​തും പ്രി​ൻ​സി​പ്പ​ൽ കു​ട്ടി​ക​ൾ​ക്ക്​ മു​ന്നി​ൽ അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തെ അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ച​തും. കോം​ബെ ആ​ർ.​സി സ്കൂ​ളി​ലാ​ണു രം​ഗ​നാ​ഥ​ന്‍റെ പ്രാ​ഥ​മി​ക വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സം.

    ഹൈ​സ്കൂ​ളും പ്ല​സ് ടു​വും എ​സ്.​കെ.​പി ഹ​യ​ർ സെ​ക്ക​ൻ​ഡ​റി സ്കൂ​ളി​ൽ. തു​ട​ർ​ന്ന് കോം​ബെ മ​ധു​ര അ​മേ​രി​ക്ക​ൻ കോ​ള​ജി​ൽ ബി​രു​ദ പ​ഠ​നം. മ​ധു​ര കാ​മ​രാ​ജ് യൂ​നി​വേ​ഴ്സി​റ്റി​യി​ൽ നി​ന്ന്​ ക​റ​സ്​​പോ​ണ്ട​ൻ​സാ​യി ത​മി​ഴി​ൽ ബി​രു​ദാ​ന​ന്ത​ര ബി​രു​ദം. പി​ന്നെ മാ​ർ​ത്താ​ണ്ഡം സെൻറ് ജോ​സ​ഫ് ടീ​ച്ച​ർ എ​ജു​ക്കേ​ഷ​ൻ കോ​ള​ജി​ൽ നി​ന്ന്​ ബി.​എ​ഡ്, തൃ​ച്ചി ജീ​വ​ൻ കോ​ള​ജ് ഓ​ഫ് എ​ജു​ക്കേ​ഷ​നി​ൽ​നി​ന്ന്​ എം.​എ​ഡ്. കോം​ബെ എ​സ്.​കെ.​പി സ്കൂ​ളി​ൽ ഒ​രു വ​ർ​ഷം താ​ൽ​ക്കാ​ലി​ക അ​ധ്യാ​പ​ക​നാ​യി ജോ​ലി നോ​ക്കി. അ​തി​നി​ട​യി​ൽ ടെ​ക്നീ​ഷ്യ​നാ​യ ആ​ർ. സെ​ൽ​വി​യെ വി​വാ​ഹം ചെ​യ്തു.

    ജീ​വി​ത​ച്ചെ​ല​വ് ഏ​റി​യ​പ്പോ​ൾ ത​മി​ഴ്നാ​ട്ടി​ൽ​നി​ന്ന്​ കേ​ര​ള​ത്തി​ലെ​ത്തി. ത​മി​ഴ്നാ​ട്ടി​ലേ​ക്കാ​ളും ഒ​രു ദി​വ​സം 300 രൂ​പ കൂ​ടു​ത​ൽ ല​ഭി​ക്കും എ​ന്ന​താ​യി​രു​ന്നു കാ​ര​ണം. ക​ല്ലു പ​ണി​യും മ​ര​പ്പ​ണി​യും കൃ​ഷി​പ്പ​ണി​യും ഒ​ക്കെ ചെ​യ്യും ക​ലാ​കാ​ര​ൻ കൂ​ടി​യാ​യ രം​ഗ​നാ​ഥ​ൻ. ത​മി​ഴ് സി​നി​മാ​താ​ര​ങ്ങ​ളു​ടെ ശ​ബ്ദം അ​നു​ക​രി​ക്കും, പാ​ട്ടു​പാ​ടും, നൃ​ത്തം ചെ​യ്യും.

    പ​ര​മ്പ​രാ​ഗ​ത ആ​യോ​ധ​ന ക​ല​യാ​യ സി​ല​മ്പും വ​ശ​മാ​ണ്. ആ​റു മാ​സ​ത്തോ​ളം പെ​രു​മ്പാ​വൂ​രി​ൽ ക​റി​പൗ​ഡ​ർ നി​ർ​മാ​ണ ക​മ്പ​നി​യി​ൽ ജോ​ലി ചെ​യ്തു. ഇ​ട​ക്കാ​ല​ത്ത് ത​മി​ഴ്നാ​ട്ടി​ൽ വി​ജി​ല​ൻ​സ് മാ​സി​ക​യി​ൽ ആ​റു​മാ​സം ജോ​ലി ചെ​യ്തു. ത​മി​ഴി​ൽ ന​ന്നാ​യി പ്ര​സം​ഗി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്യും.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Tamilnadu NativeMotivation classKerala NewsKottayam
    News Summary - story of tamilnadu native ranganadhan
    Similar News
    Next Story
    X