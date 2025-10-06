Begin typing your search above and press return to search.
    വരയിലെ വഴിവിളക്ക്

    വരയിലെ വഴിവിളക്ക്
    വി​ജ​യ​ൻ ചി​ത്രം വ​ര​ക്കു​ന്നു

    ഇ​ര​വി​പു​രം: ചി​ത്ര​ര​ച​ന പ​ഠി​ച്ചി​ട്ടി​ല്ലെ​ങ്കി​ലും വി​ജ​യ​ൻ എ​ന്ന 66 കാ​ര​ൻ വ​ര​ച്ചു​കൂ​ട്ടു​ന്ന ചി​ത്ര​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് ക​ണ​ക്കി​ല്ല. മൂ​ന്നാം ക്ലാ​സി​ൽ പ​ഠ​നം മ​തി​യാ​ക്കി പി​താ​വി​നോ​ടൊ​പ്പം ക​ശു​വ​ണ്ടി ഫാ​ക്ട​റി​യി​ൽ ജോ​ലി​ക്ക് പോ​യി തു​ട​ങ്ങി​യ വി​ജ​യ​ന് ഒ​രു ചി​ത്രം ക​ണ്ടാ​ൽ അ​ത് വ​ര​ക്കു​ന്ന​തി​ന് കൂ​ടു​ത​ൽ സ​മ​യം വേ​ണ്ട. മു​ള്ളു​വി​ള ഹ​രി​ശ്രീ ന​ഗ​ർ 32 കാ​ഞ്ഞി​രം വി​ള വീ​ട്ടി​ൽ ബി ​വി​ജ​യ​ൻ എ​ന്ന 66കാ​ര​നാ​ണ്ചി​ത്ര​ങ്ങ​ൾ വ​ര​ച്ചു കൂ​ട്ടി​ക്കൊ​ണ്ടേ​യി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്.

    ര​വി​വ​ർ​മ്മ ചി​ത്ര​ങ്ങ​ൾ വ​ര​ക്കു​ന്ന​തി​നോ​ട് ആ​ണ് ഇ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തി​ന് കൂ​ടു​ത​ൽ ക​മ്പം. ഇ​ദേ​ഹ​ത്തി​ന്‍റെ ചി​ത്ര​ര​ച​ന പ്രോ​ത്സാ​ഹി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​ന് വേ​ണ്ടി ര​വി​വ​ർ​മ്മ​യു​ടെ 177മ​ത്​ ജ​ന്മ​ദി​ന​ത്തി​ൽ കി​ളി​മാ​നൂ​ർ കൊ​ട്ടാ​ര​ത്തി​ൽ വി​ളി​ച്ചു​വ​രു​ത്തി ഉ​പ​ഹാ​രം ന​ൽ​കി ആ​ദ​രി​ച്ചി​രു​ന്നു. പ​ഠി​ക്കാ​ൻ പോ​കാ​ൻ ക​ഴി​യാ​തെ വ​ള​രെ കു​ട്ടി​ക്കാ​ല​ത്ത് ത​ന്നെ ക​ശു​വ​ണ്ടി ഫാ​ക്ട​റി​യി​ലെ ജീ​വ​ന​ക്കാ​രാ​യി​രു​ന്ന പി​താ​വ് ബാ​ല​കൃ​ഷ്ണ​നും മാ​താ​വ് ദേ​വ​യാ​നി​ക്കും ഒ​പ്പം കാ​ഷ്യു ഫാ​ക്ട​റി​യി​ൽ ചി​ല്ല​റ ജോ​ലി​ക​ൾ​ക്കാ​യി ക​യ​റു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു വി​ജ​യ​ൻ. മൂ​ന്നാം ക്ലാ​സി​ൽ നി​ന്നും നാ​ലാം ക്ലാ​സി​ലേ​ക്ക് വി​ജ​യി​ച്ചെ​ങ്കി​ലും കു​ടും​ബ​ത്തി​ലെ പ്രാ​രാ​ബ്ധ​ങ്ങ​ൾ പ​ഠ​ന​ത്തി​ന് വി​ല​ങ്ങു ത​ടി​യാ​കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു.

    മൂ​ന്നാം ക്ലാ​സി​ൽ പ​ഠി​ക്കു​മ്പോ​ൾ ത​ന്നെ സ്ലേ​റ്റി​ൽ ചി​ത്ര​ങ്ങ​ൾ വ​ര​ക്കു​മാ​യി​രു​ന്നു. സ​ഹ​പാ​ഠി​ക​ളാ​യ ചി​ല കു​ട്ടി​ക​ൾ ചോ​ക്കും ക​രി​ക്ക​ട്ട​ക​ളും കൊ​ണ്ടു​വ​ന്നു കൊ​ടു​ത്ത​തി​നെ തു​ട​ർ​ന്ന് വീ​ടി​ൻ്റെ ചു​വ​രു​ക​ളി​ലും,പൊ​തു​സ്ഥ​ല​ങ്ങ​ളി​ലും ക​രി​കൊ​ണ്ടും ചോ​ക്ക് കൊ​ണ്ടും ചി​ത്ര​ങ്ങ​ൾ വ​ര​ച്ചു തു​ട​ങ്ങി.

    ആ​ദ്യ​മൊ​ക്കെ വ​ര​ക്കു​ന്ന ചി​ത്ര​ങ്ങ​ൾ ക​ണ്ടു പ​ല​രും പ​രി​ഹ​സി​ച്ചെ​ങ്കി​ലും പി​ന്നീ​ട് അ​വ​ർ​ക്കെ​ല്ലാം ഇ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തെ അം​ഗീ​ക​രി​ക്കേ​ണ്ടി വ​ന്നു. വ​ര തു​ട​ർ​ന്ന​തോ​ടെ വ​ര​യി​ലെ വ​ഴി​വി​ള​ക്ക് എ​ന്ന ഓ​മ​ന പേ​രും ഇ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തി​ന് ല​ഭി​ച്ചു. മൂ​ന്നു പ​തി​റ്റാ​ണ്ടി​ൽ അ​ധി​കം ക​ശു​വ​ണ്ടി ഫാ​ക്ട​റി​യി​ൽ ജോ​ലി നോ​ക്കി​യ ശേ​ഷ​മാ​ണ് അ​വി​ടെ നി​ന്നും പി​രി​ഞ്ഞ​ത്. ഇ​പ്പോ​ൾ മു​ള്ളു​വി​ള ഹ​രി​ശ്രീ ന​ഗ​റി​ൽ ഉ​ള്ള കൊ​ച്ചു വീ​ടി​ൻ​റെ ടെ​റ​സി​ന് മു​ക​ളി​ൽ ഷീ​റ്റ് മേ​ഞ്ഞ മു​റി ഉ​ണ്ടാ​ക്കി അ​തി​ലാ​ണ് ചി​ത്ര​ങ്ങ​ൾ വ​ര​ക്കു​ന്ന​തും വ​ര​ക്കു​ന്ന ചി​ത്ര​ങ്ങ​ൾ സൂ​ക്ഷി​ക്കു​ന്ന​തും.​ വ​ര​ച്ച പ​ല ചി​ത്ര​ങ്ങ​ളും സം​ര​ക്ഷി​ക്കാ​ൻ ക​ഴി​യാ​ത്ത​തി​നാ​ൽ ന​ശി​ച്ചു​പോ​യ സ്ഥി​തി​യും ഉ​ണ്ടാ​യി​ട്ടു​ണ്ട്. വ​ര​യി​ലെ ക​ഴി​വ് ക​ണ്ട് പ​ല സം​ഘ​ട​ന​ക​ളും വി​ജ​യ​നെ ആ​ദ​രി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്.

    വ​ര​ക്ക്​ പി​ന്തു​ണ​യു​മാ​യി ഭാ​ര്യ പൊ​ന്ന​മ്മ​യും മൂ​ന്നു മ​ക്ക​ളു​മു​ണ്ട്. അ​ടു​ത്തി​ടെ ഒ​രു അ​പ​ക​ട​ത്തി​ൽ​പ്പെ​ട്ട്കാ​ലി​നു ത​ക​രാ​റ് സം​ഭ​വി​ച്ച്​ മൂ​ന്നു മാ​സ​ത്തി​ല​ധി​കം വീ​ട്ടി​ൽ കി​ട​ന്ന​പ്പോ​ഴും വ​ര​യാ​ണ് വേ​ദ​ന​ക​ളി​ൽ നി​ന്നും വി​ജ​യ​ന് മോ​ച​നം ന​ൽ​കി​യ​ത്.​വി​ജ​യ​ൻ വ​ര​ച്ച ര​വി​വ​ർ​മ്മ​യു​ടെ​യും വേ​ലു​ത്ത​മ്പി ദ​ള​വ​യു​ടെ​യും ചി​ത്ര​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് ഏ​റെ പ്ര​ശം​സ​യാ​ണ് ല​ഭി​ച്ച​ത്. അ​ടു​ത്തി​ടെ ഡ​ൽ​ഹി​യി​ൽ ഒ​രു ചി​ത്ര​പ്ര​ദ​ർ​ശ​ന​ത്തി​ലും,ത​ൽ​സ​മ​യ വ​ര​യി​ലും പ​ങ്കെ​ടു​ക്കു​വാ​ൻ ഇ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തി​ന് അ​വ​സ​രം ല​ഭി​ച്ചി​രു​ന്നു. ബ​ന്ധു​ക്ക​ളും നാ​ട്ടു​കാ​രും മ​ക്ക​ളും ന​ൽ​കു​ന്ന ചെ​റി​യ തു​ക​ക​ൾ കൊ​ണ്ടാ​ണ് വ​ര​ക്കാ​നു​ള്ള സാ​ധ​ന​ങ്ങ​ൾ വാ​ങ്ങു​ന്ന​ത്. ജീ​വ​ൻ നി​ല​നി​ൽ​ക്കു​ന്നി​ട​ത്തോ​ളം കാ​ലം വ​ര​യി​ൽ സ​ന്തോ​ഷം ക​ണ്ടെ​ത്താ​നാ​ണ് വ​ര​യി​ലെ വ​ഴി​വി​ള​ക്കാ​യ വി​ജ​യ​ന്‍റെ ആ​ഗ്ര​ഹം.

