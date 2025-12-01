Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    1 Dec 2025 12:04 PM IST
    ജയിച്ചുകയറാന്‍ ഗാനരചയിതാവും കവിയും

    ജയിച്ചുകയറാന്‍ ഗാനരചയിതാവും കവിയും
    ഹ​ബീ​ബ് മു​ഹ​മ്മ​ദ്​

    Listen to this Article

    കു​ണ്ട​റ: തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് ഗോ​ദ​യി​ല്‍ ജ​യി​ച്ചു​കാ​യ​റാ​ന്‍ വ്യ​ത്യ​സ്ത പ്ര​ചാ​ര​ണ​വു​മാ​യി ഗാ​ന​ര​ച​യി​താ​വാ​യ സ്ഥാ​നാ​ര്‍ഥി​യും ക​വി​യാ​യ സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി​യും. കൊ​റ്റ​ങ്ക​ര പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് പു​നു​ക്കൊ​ന്നൂ​ര്‍ ഏ​ഴാം​വാ​ര്‍ഡി​ല്‍ സാം​സ്‌​കാ​രി​ക പ്ര​വ​ര്‍ത്ത​ക​നും ഗാ​ന​ര​ച​യി​താ​വും നാ​ട​ക-​സി​നി​മ ന​ട​നു​മാ​യ ഹ​ബീ​ബ് മു​ഹ​മ്മ​ദാ​ണ് സി.​പി.​ഐ​യു​ടെ ടി​ക്ക​റ്റി​ല്‍ ജ​ന​വി​ധി തേ​ടു​ന്ന​ത്.

    1987 മു​ത​ല്‍ ഇ​പ്പോ​ഴ​ത്തെ കേ​ര​ള​പു​രം പ​ബ്ലി​ക് ലൈ​ബ്ര​റി ഗ്രാ​മോ​ദ്ധാ​ര​ണ ലൈ​ബ്ര​റി​യാ​യി​രു​ന്ന കാ​ലം മു​ത​ല്‍ ലൈ​ബ്ര​റി പ്ര​വ​ര്‍ത്ത​ന​ത്തി​ലും നാ​ട​ക​ങ്ങ​ളി​ലും ഹൃ​സ്വ​ചി​ത്ര​ത്തി​ലു​ള്‍പ്പെ​ടെ സി​നി​മ​യി​ലും അ​ഭി​ന​യി​ന മി​ക​വ് തെ​ളി​യി​ച്ചു. കൂ​ടാ​തെ പ്ര​ദേ​ശ​ത്തെ സാം​സ്‌​കാ​രി​ക സം​ഘ​ട​ന​ക​ള്‍ക്കാ​യി നി​ര​വ​ധി ഗാ​ന​ങ്ങ​ളും ര​ചി​ച്ചു. അ​വ​യെ​ല്ലാം പു​സ്ത​ക രൂ​പ​ത്തി​ലാ​ക്കാ​നു​ള്ള ശ്ര​മ​ത്തി​നി​ടെ​യാ​ണ് തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് ഗോ​ദ​യി​ല്‍ ഇ​റ​ങ്ങി​യ​ത്.

    പെ​രി​നാ​ട് നാ​ന്തി​രി​ക്ക​ല്‍ വാ​ര്‍ഡി​ല്‍ സ്വ​ത​ന്ത്ര​നാ​യി മ​ത്സ​രി​ക്കു​ക​യാ​ണ് ക​വി​യും ജീ​വ​കാ​രു​ണ്യ പ്ര​വ​ര്‍ത്ത​കു​നു​മാ​യ മു​ഹ​മ്മ​ദ് ജാ​ഫി. 2015ലെ ​തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ല്‍ സി.​പി.​എം സ്ഥാ​നാ​ര്‍ഥി​യാ​യി ഇ​തേ വാ​ര്‍ഡി​ല്‍നി​ന്ന് വി​ജ​യി​ച്ച ജാ​ഫി 2020ല്‍ ​സി.​പി.​എം ചി​ഹ്ന​ത്തി​ല്‍ ചി​റ​ക്കോ​ണം വാ​ര്‍ഡി​ല്‍നി​ന്ന് വി​ജ​യി​ച്ച് വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ സ​മി​തി അ​ധ്യ​ക്ഷ​നാ​യി. മു​ന്‍ ബ്ലോ​ക്ക് പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത്​ അം​ഗ​വു​മാ​യി ചേ​ര്‍ന്ന് സ​ജീ ഫൗ​ണ്ടേ​ഷ​ന്‍ രൂ​പ​വ​ത്ക​രി​ക്കു​ക​യും ജീ​വ​കാ​രു​ണ്യ പ്ര​വ​ര്‍ത്ത​ന​ത്തി​ല്‍ സ​ജീ​വ​മാ​വു​ക​യും ചെ​യ്തു. ഇ​തോ​ടെ സി.​പി.​എം നേ​തൃ​ത്വ​വു​മാ​യി അ​ഭി​പ്രാ​യ​വ്യ​ത്യാ​സം ഉ​ണ്ടാ​വു​ക​യും പാ​ർ​ട്ടി പു​റ​ത്താ​ക്കു​ക​യു​മാ​യി​രു​ന്നു. രാ​ഷ്ട്രീ​യ ജീ​വ​കാ​രു​ണ്യ​പ്ര​വ​ര്‍ത്ത​ന​ങ്ങ​ളൊ​ടൊ​പ്പം സാ​ഹി​ത്യ​ത്തി​ലും ജാ​ഫി സ​ജീ​വ​മാ​ണ്.

