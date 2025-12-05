Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightLIFEchevron_rightMenchevron_right...
    Men
    Posted On
    date_range 5 Dec 2025 2:25 PM IST
    Updated On
    date_range 5 Dec 2025 2:25 PM IST

    പ​ട്ടാ​ള​ത്തി​ൽ​നി​ന്നും പ​ടി​യി​റ​ങ്ങിവൈ​സ് ചാ​ൻ​സ​ല​ർ പ​ദ​വി​യി​ലേ​ക്ക്​

    text_fields
    bookmark_border
    പ​ട്ടാ​ള​ത്തി​ൽ​നി​ന്നും പ​ടി​യി​റ​ങ്ങിവൈ​സ് ചാ​ൻ​സ​ല​ർ പ​ദ​വി​യി​ലേ​ക്ക്​
    cancel
    camera_alt

    പ്ര​ദീ​പ് ച​ന്ദ്ര നാ​യ​ർ 

    Listen to this Article

    പ​ര​പ്പ​ന​ങ്ങാ​ടി: 39 വ​ർ​ഷം ഇ​ന്ത്യ​ൻ ക​ര​സേ​ന​യി​ൽ സേ​വ​നം പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കി അ​സം റൈ​ഫി​ൾ​സ് അ​ർ​ധ സൈ​നി​ക വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ന്റെ മേ​ധാ​വി​യാ​യി വി​ര​മി​ച്ച ല​ഫ്റ്റ​ൻ​റ് ജ​ന​റ​ൽ ഡോ. ​പ്ര​ദീ​പ് ച​ന്ദ്ര നാ​യ​ർ വൈ​ജ്ഞാ​നി​ക പോ​രാ​ട്ട​ത്തി​ന്റെ അ​മ​ര​ത്ത് ചു​വ​ടു​റ​പ്പി​ച്ചു. ഹൈ​ദ​രാ​ബാ​ദ് ആ​സ്ഥാ​ന​മാ​യി പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ന്ന സെൻറ് മേ​രീ​സ് റി​ഹാ​ബി​ലി​റ്റേ​ഷ​ൻ യൂ​നി​വേ​ഴ്സി​റ്റി​യു​ടെ പു​തി​യ വൈ​സ് ചാ​ൻ​സ​റാ​യി പ​ര​പ്പ​ന​ങ്ങാ​ടി സ്വ​ദേ​ശി​യാ​യ ഇ​ദേ​ഹം ചു​മ​ത​ല​യേ​റ്റു. പു​ന​ര​ധി​വാ​സ വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ​ത്തി​ലും സേ​വ​ന വൈ​ജ്ഞാ​നി​ക മു​ന്നേ​റ്റ​ത്തി​ലും ശ്ര​ദ്ധ​യൂ​ന്നു​ന്ന സ​ർ​വ​ക​ലാ​ശാ​ല​യാ​ണി​ത്.

    ദേ​ശീ​യ​ത​ല​ത്തി​ൽ ഇ​ത്ത​ര​ത്തി​ലു​ള്ള പു​ന​രു​ധി​വാ​സ പ്ര​ഫ​ഷ​നു​ക​ളു​ടെ ല​ഭ്യ​ത കു​റ​വ് പ​രി​ഹ​രി​ക്കു​ക​യാ​ണ് സ്ഥാ​പ​ന ല​ക്ഷ്യം. 1985ൽ ​സി​ഖ് റെ​ജി​മെ​ന്റി​ന്റെ പ​തി​നെ​ട്ടാം ബ​റ്റാ​ലി​യ​യി​ൽ​നി​ന്നും ഇ​ന്ത്യ​ൻ ആ​ർ​മി​യി​ൽ ചേ​ർ​ന്ന ഡോ​ക്ട​ർ പ്ര​ദീ​പ് ച​ന്ദ്ര​ൻ നാ​യ​ർ​ക് രാ​ഷ്ട്ര​പ​തി​യു​ടെ ഉ​ന്ന​ത സൈ​നി​ക പു​ര​സ്കാ​ര​ങ്ങ​ളാ​യ പ​രം വി​ശി​ഷ്ട സേ​വാ മെ​ഡ​ൽ, അ​തി വി​ശി​ഷ്ട സേ​വ മെ​ഡ​ൽ, യു​ദ്ധ സേ​വാ മെ​ഡ​ൽ എ​ന്നി​വ ല​ഭ്യ​മാ​യി​ട്ടു​ണ്ട്. ഇ​തി​ന് പു​റ​മെ ചീ​ഫ് ആ​ർ​മി സ്റ്റാ​ഫ് ക​മാ​ന്റേ​ഷ​ൻ കാ​ർ​ഡ് മൂ​ന്നു ത​വ​ണ നേ​ടി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. ഇ​ന്ത്യ​ൻ ആ​ർ​മി​യു​ടെ റി​ക്രൂ​ട്ട്മെൻറ് ബോ​ർ​ഡി​ന്റെ ഡ​യ​ര​ക്ട​ർ ജ​ന​റ​ലാ​യും പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്.

    ഇ​ന്ത്യ​യു​ടെ വ​ട​ക് കി​ഴ​ക്ക​ൻ സം​സ്ഥാ​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ സൈ​നി​ക നേ​തൃ​ത്വ പ​രി​ച​യ​മു​ള്ള ഇ​ദ്ദേ​ഹം സി​യാ​ച്ചി​ൻ ഗ്ലോ​സി​യ​റി​ലും സേ​വ​ന​മ​നു​ഷ്ടി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. പ​ര​പ്പ​ന​ങ്ങാ​ടി നെ​ടു​വ​യി​ലെ ചോ​നാം ക​ണ്ട​ത്തി​ൽ ലീ​ലാ നാ​യ​ർ കോ​ഴി​ക്കോ​ട് പ​ന്തീ​ര​ങ്കാ​വി​ലെ ച​ന്ദ്ര​ൻ നാ​യ​ർ ദ​മ്പ​തി​ക​ളു​ടെ മ​ക​നാ​ണ്. പാ​ല​ക്കാ​ട് സ്വ​ദേ​ശി​നി പു​ഷ്പ നാ​യ​രാ​ണ് ഭാ​ര്യ.​പൂ​ജ, പ്ര​ശോ​ഭ് എ​ന്നി​വ​ർ മ​ക്ക​ളാ​ണ്.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Malappuram News
    News Summary - Lieutenant General Dr. Pradeep Chandra Nair
    Similar News
    Next Story
    X