Madhyamam
    Men
    20 Oct 2025 2:12 PM IST
    date_range 20 Oct 2025 2:12 PM IST

    വിജയമന്ത്രം മുഴക്കുന്ന ഇമാം ജീവിത ക്ലേശങ്ങൾക്കിടയിൽ ഉയരങ്ങൾ താണ്ടുന്നു

    വിജയമന്ത്രം മുഴക്കുന്ന ഇമാം ജീവിത ക്ലേശങ്ങൾക്കിടയിൽ ഉയരങ്ങൾ താണ്ടുന്നു
    ക​രു​നാ​ഗ​പ്പ​ള്ളി: ഖു​ർ​ആ​ൻ മ​നഃ​പാ​ഠ​മാ​ക്കി​യ ഹാ​ഫി​സ് മു​ഹ​മ്മ​ദ് ഷാ​ന​വാ​സ് മ​സ്ജി​ദി​ലെ ഇ​മാം ജോ​ലി​ക്കൊ​പ്പം ഒ​ഴി​വു സ​മ​യ ഉ​പ​ജീ​വ​ന മാ​ർ​ഗ​മാ​യി ക​ണ്ടെ​ത്തി​യ​താ​ക​ട്ടെ തെ​ങ്ങു​ക​യ​റ്റ തൊ​ഴി​ൽ. ക​രു​നാ​ഗ​പ്പ​ള്ളി കു​ല​ശേ​ഖ​ര​പു​രം കൊ​ച്ചാ​ലും​മൂ​ട് ത​ബ്​​ലീ​ഗ് മ​സ്ജി​ദി​ലെ ഇ​മാ​മാ​യും മു​അ​ദ്ദി​ൻ ആ​യും പ​ള്ളി പ​രി​പാ​ല​ക​നാ​യും ജോ​ലി ചെ​യ്തു​വ​രു​ന്ന ജാ​ർ​ഖ​ണ്ഡ് സ്വ​ദേ​ശി​യാ​യ ഈ 29​കാ​ര​ന്​ ജീ​വി​ത ക്ലേ​ശ​ങ്ങ​ൾ​ക്കി​ട​യി​ൽ തെ​ങ്ങു​ക​യ​റ്റം ഇ​പ്പോ​ൾ ജീ​വി​തോ​പാ​ധി​കൂ​ടി​യാ​ണ്.

    ഈ ​തൊ​ഴി​ൽ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ക്കാ​ൻ കാ​ര​ണം അ​ന്വേ​ഷി​ച്ച​പ്പോ​ൾ അ​നു​വ​ദ​നീ​യ​മാ​യ എ​ല്ലാ തൊ​ഴി​ലി​ലും ദൈ​വം മ​ഹ​ത്വം ന​ൽ​കി​യി​ട്ടു​ണ്ടെ​ന്നും ഖു​ർ​ആ​നാ​ണ് ത​ന്‍റെ വ​ഴി​കാ​ട്ടി എ​ന്ന ഉ​റ​ച്ച മ​റു​പ​ടി​യാണ്​ ഷാനവാസിന്‍റേത്​. ഹാ​ഫി​സ് ബി​രു​ദ​ശേ​ഷം ഉ​ത്ത​ർ പ്ര​ദേ​ശി​ലെ മീ​റ​റ്റ് മി​ഫ്താ​ഹു​ൽ ഉ​ലൂം അ​റ​ബി​ക്​ കോ​ള​ജി​ൽ നി​ന്നും ഇ​സ്​​ലാ​മി​ക ക​ർ​മ ശാ​സ്ത്ര​ത്തി​ൽ ബി​രു​ദം കൂ​ടി നേ​ടി​യ ഷാ​ന​വാ​സ് ഒ​രു​വ​ർ​ഷം മു​മ്പാ​ണ് ക​രു​നാ​ഗ​പ്പ​ള്ളി പു​തി​യ​കാ​വി​നു സ​മീ​പം കൊ​ച്ചാ​ലും​മൂ​ട് മ​സ്ജി​ദി​ൽ ഇ​മാ​മാ​യി ജോ​ലി​ക്കെ​ത്തി​യ​ത്. വൃ​ദ്ധ​രാ​യ മാ​താ​പി​താ​ക്ക​ളും നി​ത്യ​വ​രു​മാ​ന​മി​ല്ലാ​ത്ത ഏ​​ഴ്​ സ​ഹോ​ദ​ര​ങ്ങ​ളും അ​ട​ങ്ങു​ന്ന ത​ന്‍റെ കു​ടു​ംബ​ത്തി​ന്‍റെ ജീ​വി​ത ഭാ​രം അ​ടു​ത്ത​റി​ഞ്ഞ കൊ​ച്ചാ​ലു​മൂ​ട് വീ​ട്ടി​ലെ നൗ​ഷാ​ദ് ഹാ​ജി​യാ​ണ് ത​ന്‍റെ ജീ​വി​ത​ത്തി​നു വ​ഴി​കാ​ട്ടി​യാ​യി നി​ൽ​ക്കു​ന്ന​തെ​ന്ന് ഷാ​ന​വാ​സ് പ​റ​യു​ന്നു.

    പ്ര​ഭാ​ത ന​മ​സ്കാ​ര​ശേ​ഷം പ​ള്ളി​ക്കു ര​ണ്ടു​കി​ലോ​മീ​റ്റ​ർ പ​രി​ധി​യി​ലു​ള്ള പു​ര​യി​ട​ങ്ങ​ളി​ൽ തെ​ങ്ങു​ക​യ​റ്റ​ത്തി​നാ​യി ഷാ​ന​വാ​സ് പോ​കും. ബാ​ങ്ക് സ​മ​യം ആ​കു​ന്ന​തി​നു​മു​മ്പ് ജോ​ലി അ​വ​സാ​നി​പ്പി​ച്ച് പ​ള്ളി​യി​ലേ​ക്ക് മ​ട​ങ്ങും. ഒ​രു തെ​ങ്ങി​ന് 50 രൂ​പ ക്ര​മ​ത്തി​ൽ നി​ത്യേ​ന 20ൽ ​കു​റ​യാ​ത്ത തെ​ങ്ങു​ക​ളി​ൽ ക​യ​റു​ന്ന ഷാ​ന​വാ​സി​ന് ത​ന്‍റെ ജോ​ലി സു​ഖ​ക​ര​മാ​ക്കാ​ൻ നൗ​ഷാ​ദ് ഹാ​ജി തെ​ങ്ങു​ക​യ​റ്റ മെ​ഷീ​നും വാ​ങ്ങി ന​ൽ​കി. എ​ത്ര ഉ​യ​ര​മു​ള്ള തെ​ങ്ങാ​യാ​ലും അ​നാ​യാ​സേ​ന ഇ​ദ്ദേ​ഹം അ​തി​ൽ ക​യ​റും ,തേ​ങ്ങാ അ​ട​ർ​ത്തു​ക മാ​ത്ര​മ​ല്ല തെ​ങ്ങി​ന്‍റെ മു​ക​ൾ ഭാ​ഗം വൃ​ത്തി​യാ​ക്കി ഉ​ട​മ​സ്ഥ​ർ​ക്ക് തൃ​പ്തി​യാ​കു​ന്ന സേ​വ​ന​മാ​ണ് ഇ​ദ്ദേ​ഹം ന​ൽ​കി വ​രു​ന്ന​ത്.

    തെ​ങ്ങു ക​യ​റ്റ തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ളെ ല​ഭ്യ​മാ​കാ​തെ ഏ​റെ പ്ര​തി​സ​ന്ധി നേ​രി​ടു​ന്ന ഈ ​പ്ര​ദേ​ശ​ത്തെ കേ​ര​ക​ർ​ഷ​ക​ർ​ക്ക് ഇ​പ്പോ​ൾ ഇ​മാ​മി​ന്‍റെ സേ​വ​നം ഏ​റെ സ​ഹാ​യ​ക​ര​മാ​കു​ക​യാ​ണ്. കേ​ര​ള​ത്തി​ലെ വി​വി​ധ മ​ത വി​ശ്വാ​സി​ക​ൾ ന​ൽ​കു​ന്ന സ്നേ​ഹ​വും പ​രി​ലാ​ള​ന​യും ഏ​റെ സ​ന്തു​ഷ്ടി​യും സ​ന്തോ​ഷ​വും ന​ൽ​കു​ന്ന​താ​ണെ​ന്നും ഇ​മാം പ​റ​യു​ന്നു.

    നൗ​ഷാ​ദ് ഹാ​ജി​യു​ടെ വീ​ടി​നോ​ടു​ചേ​ർ​ന്നാ​ണ് ഷാ​ന​വാ​സി​നും കു​ടും​ബ​ത്തി​നും സൗ​ജ​ന്യ താ​മ​സ​സൗ​ക​ര്യം ഒ​രു​ക്കി​ന​ൽ​കി​യി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്. വി​ജ​യ മ​ന്ത്ര​ങ്ങ​ൾ മു​ഴ​ങ്ങു​ന്ന മ​സ്ജി​ദി​ന്‍റെ ഇ​മാം ത​ന്‍റെ കു​ടും​ബ​ത്തെ പോ​റ്റാ​ൻ സ്വ​യം തെ​രെ​ഞ്ഞു​ടു​ത്ത വി​ജ​യ​വ​ഴി​യാ​യ തൊ​ഴി​ലി​ൽ ഇ​ദ്ദേ​ഹം സ​മ്പൂ​ർ​ണ സം​തൃ​പ്ത​നാ​ണ്.

