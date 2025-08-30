Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Men
    Posted On
    date_range 30 Aug 2025 1:02 PM IST
    Updated On
    date_range 30 Aug 2025 1:29 PM IST

    തുഴത്താളത്തിലെ പെരുമയുമായി ചമ്പക്കുളം ബേബി

    Champakulam Baby
    ച​മ്പ​ക്കു​ളം ബേ​ബി

    അ​മ്പ​ല​പ്പു​ഴ: ബേ​ബി​ക്ക് പ്രാ​യം 81 ക​ഴി​ഞ്ഞെ​ങ്കി​ലും ശ​ബ്ദ​ത്തി​ല്‍ 16കാ​ര​നാ​ണ്. വ​ഞ്ചി​പ്പാ​ട്ടി​ല്‍ അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തെ മ​റി​ക​ട​ക്കാ​ന്‍ ആ​ര്‍ക്കു​മാ​യി​ട്ടി​ല്ലെ​ന്ന് പ​റ​യാം. പാ​യ​ലേ വി​ട.....​പൂ​ക്ക​ളേ...​വി​ട....​എ​ന്ന​ന്നേ​ക്കും വി​ട... എ​ന്ന പ​ര​സ്യ​ത്തി​ന് ശ​ബ്ദം ന​ല്‍കി​യ​ത് ച​മ്പ​ക്കു​ളം ബേ​ബി​യാ​ണ്.

    വ​ള്ളം​ക​ളി​യു​ടെ ഓ​ര്‍മ കു​ട്ട​നാ​ട്ടു​കാ​രി​ല്‍ എ​ത്തു​മ്പോ​ള്‍ ആ​ദ്യം നാ​വി​ന്‍ തു​മ്പി​ലെ​ത്തു​ന്ന​ത് ച​മ്പ​ക്കു​ളം ബേ​ബി​യെ​ന്ന അ​മ്പ​ല​പ്പു​ഴ തെ​ക്ക് ആ​ശാ​ഭ​വ​നി​ല്‍ കെ.​പി. ബേ​ബി​യെ​യാ​ണ്​ (81). ഒ​രു ക​ളി​ക്കാ​ര​നാ​യ​ല്ല, വ​ള്ളം​ക​ളി​യു​ടെ ആ​വേ​ശ​മാ​യാ​ണ്​​അ​ദ്ദേ​ഹം നി​റ​യു​ന്ന​ത്. ലീ​ഡി​ങ് ക്യാ​പ്റ്റ​നാ​യും വ​ഞ്ചി​പ്പാ​ട്ടു​കാ​ര​നാ​യും കു​ട്ട​നാ​ടി​ന്‍റെ താ​ര​മാ​യി​രു​ന്നു ച​മ്പ​ക്കു​ളം ബേ​ബി. വ​ഞ്ചി​പ്പാ​ട്ടി​ല്‍ കു​ട്ട​നാ​ട്, ആ​റ​ന്മു​ള ശൈ​ലി​ക​ളി​ല്‍ കു​ട്ടി​ക​ളെ പ​രി​ശീ​ലി​പ്പി​ച്ചി​രു​ന്ന​തും ഇ​ദ്ദേ​ഹ​മാ​യി​രു​ന്നു.

    സ്കൂ​ള്‍ ക​ലോ​ത്സ​വ​ങ്ങ​ളി​ല്‍ ഒ​രു കാ​ല​ത്ത് വി​ധി​ക​ര്‍ത്താ​വാ​യും പ്ര​വ​ര്‍ത്തി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. ക​ഴി​ഞ്ഞ എം.​ജി യൂ​നി​വേ​ഴ്സി​റ്റി ക​ലോ​ത്സ​വ​ത്തി​ല്‍ വ​ഞ്ചി​പ്പാ​ട്ട് മ​ത്സ​ര​ത്തി​ല്‍ ഒ​ന്നാം സ്ഥാ​നം നേ​ടി​യ എ​റ​ണാ​കു​ളം സെ​ന്‍റ് തെ​രേ​സാ​സ് കോ​ള​ജി​ലെ ടീ​മി​ന് പ​രി​ശീ​ല​നം ന​ല്‍കി.

    വ​ള്ളം ഉ​ളി​കു​ത്ത്, നീ​റ്റി​ലി​റ​ക്ക് തു​ട​ങ്ങി​യ ച​ട​ങ്ങു​ക​ളി​ല്‍ ബേ​ബി​യു​ടെ സാ​ന്നി​ധ്യം ഉ​റ​പ്പാ​ക്കാ​ന്‍ സം​ഘാ​ട​ക​ര്‍ ശ്ര​ദ്ധി​ക്കാ​റു​ണ്ട്. അം​ബേ​ദ്ക്ക​ര്‍ ചു​ണ്ട​ന്‍വ​ള്ള​ത്തി​ന്‍റെ ക്യാ​പ്റ്റ​ന്‍, ബോ​ട്ട് ക്ല​ബ് സം​സ്ഥാ​ന പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ്, ച​മ്പ​ക്കു​ളം വ​ള്ള​ത്തി​ന്‍റെ വൈ​സ്​ ക്യാ​പ്റ്റ​ന്‍, കു​ട്ട​നാ​ട് ബോ​ട്ട്​ ക്ല​ബ് ലീ​ഡി​ങ് ക്യാ​പ​റ്റ​ന്‍, ആ​നാ​രി ചു​ണ്ട​നി​ലെ പ​രി​ശീ​ല​ക​ന്‍ എ​ന്നി​ങ്ങ​നെ പ്ര​വ​ര്‍ത്തി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. ഇ​ന്ദി​രാ​ഗാ​ന്ധി ഇ​ന്‍റ​ര്‍നാ​ഷ​ന​ല്‍ ബോ​ട്ട്​ റേ​സി​ൽ​ ഇ​ന്ത്യ​ന്‍ എ ​ടീ​മി​ന്‍റെ താ​ള​ക്കാ​ര​നാ​യി​രു​ന്നു.

    14 രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ല്‍ നി​ന്നു​ള്ള വ​ള്ള​ങ്ങ​ള്‍ മ​ത്സ​ര​രം​ഗ​ത്തു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നു. ഇ​ന്ത്യ​ന്‍ എ, ​ബി ടീ​മു​ക​ളാ​ണ് ഒ​ന്നും ര​ണ്ടും സ്ഥാ​ന​ങ്ങ​ള്‍ പ​ങ്കി​ട്ട​ത്. വി​ജ​യി​ക​ള്‍ക്ക് സ​മ്മാ​നം ന​ല്‍കാ​നെ​ത്തി​യ മു​ന്‍പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി രാ​ജീ​വ്ഗാ​ന്ധി ച​ട​ങ്ങി​ല്‍ ച​മ്പ​ക്കു​ളം ബേ​ബി​ക്ക് ത​ങ്ക​പ്പ​ത​ക്കം ന​ല്‍കി​യി​രു​ന്നു. ഫോ​ക്​​ലോ​ർ അ​ക്കാ​ദ​മി​യു​ടെ സം​സ്ഥാ​ന അ​വാ​ര്‍ഡ് മൂ​ന്ന് ത​വ​ണ ല​ഭി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്.

    സ്വ​ന്ത​മാ​യി എ​ഴു​തി​യ വ​ഞ്ചി​പ്പാ​ട്ടു​ക​ളു​ടെ ര​ണ്ട് സി.​ഡി ‘ആ​ര്‍പ്പോ​യ്’ പേ​രി​ല്‍ ഇ​റ​ക്കി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. വ​ഞ്ചി​പ്പാ​ട്ടി​ല്‍ ദേ​ശീ​യ​ത​ല​ത്തി​ലും സം​സ്ഥാ​ന ത​ല​ത്തി​ലും നി​ര​വ​ധി അം​ഗീ​കാ​ര​ങ്ങ​ള്‍ തേ​ടി​യെ​ത്തി​യെ​ങ്കി​ലും ജി​ല്ല​യി​ലെ വ​ള്ളം​ക​ളി സം​ഘാ​ട​ക​ര്‍ ഇ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തെ മ​റ​ക്കു​ക​യാ​ണ്.

    നി​ല​ത്തെ​ഴു​ത്ത് ക​ള​രി ന​ട​ത്തി​യി​രു​ന്ന അ​പ്പൂ​പ്പ​ന്‍ ചാ​ക്കോ ആ​ശാ​നി​ല്‍ നി​ന്ന്​ വ​ഞ്ചി​പ്പാ​ട്ടി​ന്‍റെ ഈ​ണം നു​ക​രു​ന്ന​ത് ഏ​ഴാം വ​യ​സ്സി​ലാ​ണ്. അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തി​ല്‍നി​ന്ന്​ അ​മ​ര​കോ​ശം, വാ​ക്യം, വ​ര​പ്പേ​റ്, നീ​തി​സാ​രം തു​ട​ങ്ങി​യ​വ സ്വാ​യ​ത്ത​മാ​ക്കി. പി​താ​വ് തോ​മ​സും വ​ലി​യ വ​ഞ്ചി​പ്പാ​ട്ട് ക​ലാ​കാ​ര​നാ​യി​രു​ന്നു. 1968ലാ​ണ് ആ​ദ്യ​ത്തെ വ​ള്ളം​ക​ളി​യി​ല്‍ പ​ങ്കെ​ടു​ക്കു​ന്ന​ത്. അ​ന്ന് പ്രാ​യം 23 മാ​ത്രം.

    പൂ​ക്കൈ​ത ആ​റ്റി​ല്‍ ന​ട​ന്ന ആ​യി​ല്യം, മ​കം വ​ള്ളം​ക​ളി​യി​ല്‍ അ​ന്ന​ത്തെ ചെ​മ്പ​ക​ശേ​രി സ്കൂ​ളി​നു​വേ​ണ്ടി​യാ​ണ് തു​ഴ​ഞ്ഞ​ത്. പി​ന്നീ​ടു​ള്ള പ​ല വ​ള്ളം​ക​ളി​ക​ളി​ലും ലീ​ഡി​ങ് ക്യാ​പ്റ്റ​നാ​യി​ട്ടു​ണ്ട്. ച​മ്പ​ക്കു​ളം വ​ള്ള​ത്തി​ലാ​ണ് അ​ധി​ക​വും ലീ​ഡി​ങ് ക്യാ​പ്റ്റ​നാ​യി​ട്ടു​ള്ള​ത്. സ്വ​ന്ത​മാ​യി വ​ഞ്ചി​പ്പാ​ട്ടും എ​ഴു​തി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. തു​ഴ​യെ​റി​യാ​ന്‍ ആ​രോ​ഗ്യം അ​നു​വ​ദി​ക്കി​ല്ലെ​ങ്കി​ലും കു​ട്ട​നാ​ട്ടു​കാ​രു​ടെ ആ​വേ​ശ​ത്തി​ല്‍ പ​ങ്കു​ചേ​രാ​ന്‍ ഇ​ത്ത​വ​ണ​യും ച​മ്പ​ക്കു​ളം ബേ​ബി പു​ന്ന​മ​ട​യി​ല്‍ ഉ​ണ്ടാ​കും.

