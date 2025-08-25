Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    ഈ നിഴൽമുഖങ്ങൾക്ക്​ എന്തൊരു ചേലാണ്?

    ഈ നിഴൽമുഖങ്ങൾക്ക്​ എന്തൊരു ചേലാണ്?
    വി​നീ​ത്​ ആ​ലി​ല​യി​ൽ ചെ​യ്ത ഷാ​ഡോ ആ​ർ​ട്ട്

    കോ​ട്ട​യം: വെ​ട്ടി​നി​ർ​ത്തി​യി​രി​ക്കു​ന്ന പേ​പ്പ​ർ​തു​ണ്ടു​ക​ൾ ആ​ദ്യം ക​ണ്ടാ​ലൊ​ന്നും മ​ന​സ്സി​ലാ​വി​ല്ല. പ​ക്ഷേ, പ്ര​കാ​ശ​ര​ശ്മി​ക​ൾ ക​ട​ക്കു​മ്പോ​ൾ മു​ന്നി​ൽ തെ​ളി​യു​ന്ന​ത്​ ചേ​ലു​ള്ള ചി​ത്ര​ങ്ങ​ളാ​കും. 35കാ​ര​നാ​യ കാ​രാ​പ്പു​ഴ ഇ​ല്ലി​പ്പ​റ​മ്പി​ൽ വി​നീ​ത്​ ബാ​ല​കൃ​ഷ്ണ​നാ​ണ്​ നി​ഴ​ലു​ക​ളു​ടെ പി​ന്നി​ൽ മാ​യാ​ജാ​ലം ഒ​ളി​പ്പി​ക്കു​ന്ന ക​ലാ​സൃ​ഷ്ടി​യു​മാ​യി വി​സ്മ​യം ഒ​രു​ക്കു​ന്ന​ത്.

    മ​ന​സ്സി​ലു​ള്ള ചി​ത്രം കൂ​ട്ടി​യും കി​ഴി​ച്ചും വെ​ള്ള​ക്ക​ട​ലാ​സി​ലേ​ക്ക് വെ​ട്ടി​യെ​ടു​ക്കു​ന്ന​താ​ണ്​ ആ​ദ്യ ക​ട​മ്പ. ഏ​റെ ക്ഷ​മ ആ​വ​ശ്യ​മു​ള്ള പ്ര​ക്രി​യ​യാ​ണി​ത്. പി​ന്നീ​ട്​ പ​ടി​ക​ളാ​യി അ​വ കൂ​ട്ടി​ച്ചേ​ർ​ത്ത് ചി​ത്രം ആ​ക്കു​ന്നു. പി​ന്നി​ലൂ​ടെ പ്ര​കാ​ശം ക​ട​ത്തി​വി​ടു​മ്പോ​ൾ മ​നോ​ഹ​ര​മാ​യ നി​ഴ​ൽ​ചി​ത്ര​ങ്ങ​ൾ​ തെ​ളി​യും. ചാ​യ​ക്കൂ​ട്ടു​ക​ളോ നി​റ​ങ്ങ​ളോ വേ​ണ്ട. ചി​ത്ര​ത്തി​ന് പൂ​ർ​ണ​ത ന​ൽ​കാ​ൻ നി​ഴ​ൽ​ത​ന്നെ ധാ​രാ​ളം.

    ര​ണ്ടു വ​ർ​ഷ​ത്തോ​ള​മാ​യി വി​നീ​ത്​ ഷാ​ഡോ ആ​ർ​ട്ട്​ ചെ​യ്യു​ന്നു​ണ്ട്. ഏ​ക​ദേ​ശം 700ല​ധി​കം ചി​ത്ര​ങ്ങ​ളാ​ണ്​ വി​നീ​തി​ന്‍റെ ക​ര​വി​രു​തി​ൽ പൂ​ർ​ണ​ത​യി​ലേ​ക്ക്​ എ​ത്തി​യ​ത്. ജോ​ലി​ക്കി​ടെ ആ​ക​സ്മി​ക​മാ​യാ​ണ്​ വി​നീ​ത്​ ഷാ​ഡോ ആ​ർ​ട്ടി​ലേ​ക്ക്​ ചു​വ​ടു​വ​ച്ച​ത്. പേ​പ്പ​റി​ലേ​ക്ക്​ മ​ഷി നീ​ക്കു​ന്ന​തി​നി​ടെ വെ​ളി​ച്ച​ത്തി​ൽ ക​ണ്ട നി​ഴ​ലു​ക​ളെ പ്ര​ത്യേ​ക രൂ​പ​ങ്ങ​ളി​ലേ​ക്ക്​ മാ​റ്റു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. ഇ​തോ​ടെ മ​റ്റൊ​രു സാ​ധ്യ​ത തെ​ളി​ഞ്ഞു.

    വ​ര​ക്കാ​നു​ള്ള സ്വ​ത​സി​ദ്ധ​മാ​യ ക​ഴി​വി​ലൂ​ടെ അ​തു കൂ​ടു​ത​ൽ വി​ക​സി​പ്പി​ച്ചു. ആ​റു മാ​സ​മെ​ടു​ത്താ​ണ്​ ഷാ​ഡോ ആ​ർ​ട്ടി​ൽ ചു​വ​ടു​റ​പ്പി​ച്ച​ത്. പേ​പ്പ​റു​ക​ളി​ൽ മാ​ത്ര​മ​ല്ല, ഇ​ല​ക​ളി​ലും ഷാ​ഡോ ആ​ർ​ട്ട്​ ചെ​യ്യു​ന്നു​ണ്ട്. ഇ​ല​യു​ടെ മീ​തെ ഉ​ദ്ദേ​ശി​ക്കു​ന്ന ചി​ത്രം വ​ര​ച്ച്​ ഞ​ര​മ്പു​ക​ളും മ​റ്റും നീ​ക്കം​ചെ​യ്ത്​ വെ​ളി​ച്ച​ത്തി​ന്​ മീ​തെ ഉ​യ​ർ​ത്തി​യാ​ൽ ഭം​ഗി​യു​ള്ള സൃ​ഷ്ടി റെ​ഡി.

    ഫ്രീ​ലാ​ൻ​സ്​ ഇ​ന്‍റീ​രി​യ​ർ ഡി​സൈ​ന​റാ​യ വി​നീ​ത്​ തൊ​ഴി​ലി​നൊ​പ്പം ക​ലാ​സി​ദ്ധി​യെ​യും ഒ​രു​മി​ച്ചു​ കൊ​ണ്ടു​പോ​കു​ക​യാ​ണ്. മൂ​ന്നു​ മ​ണി​ക്കൂ​ർ മു​ത​ൽ ഒ​ന്ന​ര ദി​വ​സം വ​രെ സ​മ​യ​മെ​ടു​ത്ത്​ ചെ​യ്ത ആ​ർ​ട്ടു​ക​ളു​ണ്ട്. 2024 പു​റ​ത്തി​റ​ങ്ങി​യ ‘മ​ഞ്ഞു​മ്മേ​ൽ ബോ​യ്​​സ്​’​സി​നി​മ​യു​ടെ ക്ലൈ​മാ​ക്സ്​ രം​ഗ​മാ​ണ്​ വി​നീ​ത്​ ഏ​റെ സ​മ​യ​മെ​ടു​ത്തു​ ചെ​യ്ത​ത്. ഒ​ന്ന​ര ദി​വ​സ​മെ​ടു​ത്തു ചി​ത്രം പൂ​ർ​ത്തീ​ക​രി​ക്കാ​ൻ. ഈ ​ചി​ത്രം യ​ഥാ​ർ​ഥ ക​ഥാ​പാ​ത്ര​മാ​യ കു​ട്ട​ന്​ ന​ൽ​കു​ക​യും ചെ​യ്തു.

