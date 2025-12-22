ഭാര്യ പിതാവിൽ നിന്നും പ്രതിജ്ഞ ഏറ്റുചൊല്ലി മരുമകൻ

Begin typing your search above and press return to search.
exit_to_app
exit_to_app
Posted Ondate_range 22 Dec 2025 12:34 PM IST
Updated Ondate_range 22 Dec 2025 12:34 PM IST
ഭാര്യ പിതാവിൽ നിന്നും പ്രതിജ്ഞ ഏറ്റുചൊല്ലി മരുമകൻtext_fields
bookmark_border
News Summary - Son-in-law takes oath from wife's father
Listen to this Article
പുനലൂർ: സത്യപ്രതിജ്ഞ ചൊല്ലിക്കൊടുത്ത ഭാര്യാപിതാവും ഏറ്റുചൊല്ലിയ മരുമകനും ഒരേ കൗൺസിലിൽ അംഗങ്ങളായി. പുനലൂർ നഗരസഭയുടെ പുതിയ കൗൺസിലിലാണ് മുമ്പ് ഉണ്ടായിട്ടില്ലാത്ത അപൂർവ പങ്കാളിത്തം. ഇരുവരും കോൺഗ്രസ് നേതാക്കളാണ്. മുതിർന്ന അംഗമായ ഓമനക്കുട്ടൻ ഉണ്ണിത്താനിൽ നിന്നും മകളുടെ ഭർത്താവും പവർഹൗസിൽ നിന്നും വിജയിച്ച ജി. ജയപ്രകാശാണ് സത്യവാചകം ഏറ്റുചൊല്ലിയത്.
വരണാധികാരി ആദ്യം സത്യപ്രതിജ്ഞ ചൊല്ലിക്കൊടുത്തത് മുതിർന്ന അംഗമെന്ന നിലയിൽ ഓമനക്കുട്ടൻ ഉണ്ണിത്താനാണ്. ആരംപുന്നയിൽ നിന്നും വിജയിച്ച ഉണ്ണിത്താൻ അഞ്ചാമതായാണ് കൗൺസിലറാകുന്നത്. കഴിഞ്ഞ രണ്ടു കൗൺസിലുകളിലും പങ്കാളിയായ ജയപ്രകാശ് ഇക്കഴിഞ്ഞ കൗൺസിലിൽ പ്രതിപക്ഷ നേതാവായിരുന്നു.
Don't miss the exclusive news, Stay updated
Subscribe to our Newsletter
By subscribing you agree to our Terms & Conditions.
Thank You!
Your subscription means a lot to us
Still haven't registered? Click here to Register
Next Story