Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightLIFEchevron_rightMenchevron_rightസ്വപ്രയ്തനത്തില്‍ വീട്...
    Men
    Posted On
    date_range 16 Nov 2025 10:19 AM IST
    Updated On
    date_range 16 Nov 2025 10:19 AM IST

    സ്വപ്രയ്തനത്തില്‍ വീട് നിർമിച്ച് സൈനികൻ

    text_fields
    bookmark_border
    സ്വപ്രയ്തനത്തില്‍ വീട് നിർമിച്ച് സൈനികൻ
    cancel
    camera_alt

    ബി​​ജു​​വും ബി​​ജു നി​​ർ​​മി​​ച്ച വീ​​ടും

    Listen to this Article

    ഇരിട്ടി: ചുമരും മേൽക്കൂരയും ഒരുക്കി വയറിങ്ങും പ്ലംബിങ്ങും തുടങ്ങി സോഫ വരെ സ്വന്തമായി നിർമിച്ച് ഒരു സൈനികൻ. പായം കാടമുണ്ടയിലെ ചക്കാലക്കല്‍ ബിജുവാണ് 10 സെന്റ് സ്ഥലത്ത് വീട് നിർമിച്ചത്. 2016 ലാണ് നിർമാണം തുടങ്ങിയത്. ടെറിട്ടോറിയല്‍ ആര്‍മിയില്‍ ജോലി ചെയ്യുന്നതിനിടയില്‍ അവധിക്കെത്തുന്ന ദിവസങ്ങളിലായിരുന്നു പ്രവൃത്തി.

    സഹായത്തിന് അച്ഛനും അമ്മയും ഭാര്യയും സഹോദരനും ഉണ്ടായിരുന്നു. എട്ടാം ക്ലാസ് വരെയാണ് ബിജുവിന്റെ വിദ്യാഭ്യാസം. തുടർന്ന് കാര്‍പെന്റര്‍ ജോലിക്ക് പോയി. പിന്നീട് ജ്യേഷ്ഠന്‍ സിബിക്കൊപ്പം ഇരിട്ടി സ്വകാര്യ കോളജില്‍നിന്ന് എസ്.എസ്.എല്‍.സി ജയിച്ചു. ഐ.ടി.ഐയില്‍ പഠിച്ചു. തുടര്‍ന്ന് ടെറിറ്റോറിയല്‍ ആര്‍മിയില്‍ ജോലി ലഭിച്ചു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Indian ArmySoldierbuild Home
    News Summary - Soldier builds house with his own efforts
    Similar News
    Next Story
    X