Madhyamam
    Men
    Posted On
    22 Oct 2025 12:33 PM IST
    Updated On
    22 Oct 2025 12:33 PM IST

    വെ​യി​റ്റ് ലി​ഫ്റ്റി​ങ്ങി​ൽ മി​ക​വ് തെ​ളി​യി​ച്ച് സ​ഹോ​ദ​ര​ങ്ങ​ൾ

    വെ​യി​റ്റ് ലി​ഫ്റ്റി​ങ്ങി​ൽ മി​ക​വ് തെ​ളി​യി​ച്ച് സ​ഹോ​ദ​ര​ങ്ങ​ൾ
    ഇ​ഷാ​ൻ അ​ബ്ദു​ൽ ജ​ലാ​ലും സ​ഹോ​ദ​ര​ൻ റ​യാ​ൻ ജ​ലാ​ലും

    Listen to this Article

    ച​ങ്ങ​രം​കു​ളം: സം​സ്ഥാ​ന സ്കൂ​ൾ വെ​യി​റ്റ് ലി​ഫ്റ്റി​ങ്ങി​ൽ ചാ​മ്പ്യ​ൻ​ഷി​പ്പി​ൽ ജി​ല്ല​ത​ല​ത്തി​ൽ സ്വ​ർ​ണ​വും 60 കി​ലോ ജൂ​നി​യ​ർ കാ​റ്റ​ഗ​റി​യി​ൽ സം​സ്ഥാ​ന​ത​ല​ത്തി​ലും സ്വ​ർ​ണം നേ​ടി ഇ​ഷാ​ൻ അ​ബ്ദു​ൽ ജ​ലാ​ൽ. 88 കി​ലോ സീ​നി​യ​ർ കാ​റ്റ​ഗ​റി​യി​ൽ സ​ഹോ​ദ​ര​ൻ റ​യാ​ൻ ജ​ലാ​ലി​നു നാ​ലാം സ്ഥാ​ന​വും ല​ഭി​ച്ചു.

    മൂ​ക്കു​ത​ല സ്കൂ​ൾ മു​ൻ പി.​ടി.​എ പ്ര​സി​ഡ​ന്റും ന​ന്നം​മു​ക്ക് മ​ണ്ഡ​ലം കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി​യു​മാ​യ ജ​ലാ​ൽ പ​ന്തേ​ൻ​കാ​ട​ന്റെ​യും റ​സീ​ന​യു​ടെ​യും മ​ക്ക​ളാ​ണ്. മൂ​ക്കു​ത​ല സ്കൂ​ളി​ലെ കാ​യി​ക അ​ധ്യാ​പ​ക​ൻ ആ​ഘോ​ഷി​ന്റെ നി​ർ​ദേ​ശ​ത്തി​ലാ​ണ് കോ​ച്ചി​ങ്. മൂ​ക്കു​ത​ല സ്കൂ​ളി​ൽ ഒ​മ്പ​താം ക്ലാ​സി​ലാ​ണ് ഇ​ഷാ​ൻ.

    റ​യാ​ൻ വ​ന്നേ​രി ഹൈ​സ്കൂ​ളി​ൽ പ്ല​സ് ടു ​വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​യാ​ണ്. ന​വം​ബ​റി​ൽ അ​രു​ണാ​ച​ൽ പ്ര​ദേ​ശി​ൽ വെ​ച്ച് ന​ട​ക്കു​ന്ന ദേ​ശീ​യ ചാ​മ്പ്യ​ൻ​ഷി​പ്പി​ൽ കേ​ര​ള​ത്തെ പ്ര​തി​നി​ധീ​ക​രി​ച്ചു പ​ങ്കെ​ടു​ക്കാ​നു​ള്ള പ​രി​ശീ​ല​ന​ത്തി​ലാ​ണ് ഇ​ഷാ​ൻ അ​ബ്ദു​ൾ ജ​ലാ​ൽ.

    Siblings won medals in weight lifting
