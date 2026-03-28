    Posted On
    date_range 28 March 2026 8:16 AM IST
    Updated On
    date_range 28 March 2026 8:17 AM IST

    നാ​ട​കം പ്രാ​ർ​ഥ​ന​യാ​ക്കി​യ പ്ര​വാ​സി ഷി​ജു ക​ല​യ​പു​ര​ത്തി​െൻറ ക​ലാ​സ​പ​ര്യ തു​ട​രു​ന്നു

     ‘നാ​ലാം നാ​ൾ’ എ​ന്ന നാ​കം

    ദ​മ്മാം: ലോ​ക നാ​ട​ക ദി​ന​ത്തി​െൻറ പ​ശ്ചാ​ത്ത​ല​ത്തി​ൽ, പ്ര​വാ​സ​ത്തി​ലി​രു​ന്നും നാ​ട​ക​മെ​ന്ന മ​ഹ​ത്താ​യ ക​ല​യെ നെ​ഞ്ചേ​റ്റു​ക​യാ​ണ് ഷി​ജു ക​ല​യ​പു​രം എ​ന്ന ക​ലാ​കാ​ര​ൻ. ദീ​ർ​ഘ​മാ​യ 16 വ​ർ​ഷ​ത്തെ പ്ര​വാ​സ ജീ​വി​ത​ത്തി​നി​ട​യി​ലും ബാ​ല്യ​ത്തി​ൽ ഉ​ള്ളി​ൽ​ക്ക​യ​റി​യ നാ​ട​ക​ത്തോ​ടു​ള്ള അ​ഭി​നി​വേ​ശം കൈ​വി​ടാ​തെ കാ​ത്തു​സൂ​ക്ഷി​ക്കു​ക​യാ​ണ് ഈ ​യു​വാ​വ്. 20-ല​ധി​കം അ​മേ​ച്വ​ർ നാ​ട​ക​ങ്ങ​ളും നി​ര​വ​ധി തെ​രു​വു​നാ​ട​ക​ങ്ങ​ളും സ്കി​റ്റു​ക​ളും ര​ചി​ച്ച ഷി​ജു​വി​ന് ഓ​രോ നാ​ട​ക​വും വെ​റു​മൊ​രു ക​ല​യ​ല്ല, മ​റി​ച്ച് ഒ​രു പ്രാ​ർ​ത്ഥ​ന കൂ​ടി​യാ​ണ്. കൊ​ല്ലം കൊ​ട്ടാ​ര​ക്ക​ര ക​ല​യ​പു​രം വ​ള്ള​ക്ക​ട​വ് സ്വ​ദേ​ശി​യാ​യ ഷി​ജു​വി​െൻറ നാ​ട​ക മോ​ഹ​ങ്ങ​ൾ മൊ​ട്ടി​ട്ട​ത് നാ​ട്ടി​ലെ സെൻറ്​ മേ​രി പ​ള്ളി​യി​ലെ ക്രി​സ്മ​സ് നാ​ട​ക​ങ്ങ​ൾ ക​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നു.

    പ​ത്താം ക്ലാ​സി​ൽ പ​ഠി​ക്കു​മ്പോ​ൾ ഇ​ട​വ​ക വി​കാ​രി ഏ​ൽ​പി​ച്ച നാ​ട​കം അ​വ​ത​രി​പ്പി​ക്കാ​ൻ മു​ന്നോ​ട്ടു​വ​ന്ന ഏ​ഴ് സു​ഹൃ​ത്തു​ക്ക​ളെ ഉ​ൾ​ക്കൊ​ള്ളി​ക്കാ​ൻ, ആ​റ് ക​ഥാ​പാ​ത്ര​ങ്ങ​ൾ മാ​ത്ര​മു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്ന നാ​ട​ക​ത്തി​ൽ പു​തി​യൊ​രു ക​ഥാ​പാ​ത്ര​ത്തെ കൂ​ടി സൃ​ഷ്​​ടി​ച്ചു​കൊ​ണ്ടാ​ണ് ഷി​ജു ത​െൻറ ര​ച​നാ​പാ​ട​വം തെ​ളി​യി​ച്ച​ത്. ഈ ​ആ​ത്മ​വി​ശ്വാ​സ​ത്തി​ൽ തൊ​ട്ട​ടു​ത്ത വ​ർ​ഷം സ്വ​ന്ത​മാ​യി നാ​ട​ക​മെ​ഴു​തി അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ച് അ​ദ്ദേ​ഹം കൈ​യ​ടി നേ​ടി. ശാ​ലോം മാ​ർ​ത്തോ​മ യു​വ​ജ​ന സ​ഖ്യ​ത്തി​െൻറ ആ​ർ​ട്സ് വി​ഭാ​ഗ​മാ​യ ‘സ്നേ​ഹ​ഗാ​ഥ’​യ്ക്ക് വേ​ണ്ടി​യാ​ണ് ആ​ദ്യ​കാ​ല നാ​ട​ക​ങ്ങ​ൾ എ​ഴു​തി​യ​ത്. ബൈ​ബി​ൾ ക​ഥ​ക​ളെ ആ​സ്പ​ദ​മാ​ക്കി ഷി​ജു ഒ​രു​ക്കു​ന്ന നാ​ട​ക​ങ്ങ​ൾ ഏ​റെ ശ്ര​ദ്ധേ​യ​മാ​ണ്. ക​ഥാ​പാ​ത്ര​ങ്ങ​ളു​ടെ പി​ന്നാ​മ്പു​റ ക​ഥ​ക​ൾ തേ​ടി​യു​ള്ള അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തി​ന്റെ അ​ന്വേ​ഷ​ണ​ങ്ങ​ളാ​ണ് നാ​ട​ക​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് ഉ​ദ്യോ​ഗ​ജ​ന​ക​മാ​യ മു​ഹൂ​ർ​ത്ത​ങ്ങ​ൾ സ​മ്മാ​നി​ക്കു​ന്ന​ത്.

    ഷി​ജു ക​ല​യ​പു​രം



    ക​ഴി​ഞ്ഞ വ​ർ​ഷം അ​ൽ ഖോ​ബാ​റി​ലെ ‘ക​നി​വ്’ സാം​സ്കാ​രി​ക വേ​ദി അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ച ‘നാ​ലാം നാ​ൾ’ എ​ന്ന ര​ണ്ട് മ​ണി​ക്കൂ​ർ ദൈ​ർ​ഘ്യ​മു​ള്ള നാ​ട​കം ഇ​തി​ന് ഉ​ദാ​ഹ​ര​ണ​മാ​ണ്. ലാ​സ​റി​െൻറ ക​ഥ പ​റ​ഞ്ഞ ഈ ​നാ​ട​ക​ത്തി​ന് വ​ലി​യ സ്വീ​കാ​ര്യ​ത​യാ​ണ് ല​ഭി​ച്ച​ത്. കൂ​ടാ​തെ ദു​ബൈ, അ​ബു​ദാ​ബി, ജി​ദ്ദ എ​ന്നി​വി​ട​ങ്ങ​ളി​ലും ഷി​ജു​വി​െൻറ നാ​ട​ക​ങ്ങ​ൾ അ​ര​ങ്ങേ​റി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. ഷാ​ർ​ജ ഓ​ർ​ത്ത​ഡോ​ക്സ് ക്രി​സ്തീ​യ യു​വ​ജ​ന പ്ര​സ്ഥാ​നം ന​ട​ത്തി​യ മ​ത്സ​ര​ത്തി​ൽ ഷി​ജു ര​ചി​ച്ച് ബി​ജു കൊ​ട്ടി​ല സം​വി​ധാ​നം ചെ​യ്ത ‘ദി​വ്യ​ദ​ർ​ശ​നം’ എ​ന്ന നാ​ട​കം ഒ​ന്നാം സ​മ്മാ​നം നേ​ടി​യി​രു​ന്നു. അ​ന്ന് ഷാ​ർ​ജ​യി​ലെ ക​ലാ​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​ർ നാ​ട്ടി​ലെ വീ​ട്ടി​ലെ​ത്തി ഉ​പ​ഹാ​രം കൈ​മാ​റി​യ​ത് ജീ​വി​ത​ത്തി​ലെ സ​ന്തോ​ഷ​മു​ള്ള ഓ​ർ​മ്മ​യാ​യി ഷി​ജു ഇ​ന്നും ഹൃ​ദ​യ​ത്തി​ൽ സൂ​ക്ഷി​ക്കു​ന്നു. നി​ല​വി​ൽ അ​ൽ ഖോ​ബാ​റി​ലെ ക​ലാ-​സാം​സ്കാ​രി​ക രം​ഗ​ത്ത് സ​ജീ​വ​മാ​യ ഷി​ജു, ‘ക​നി​വ്’ ക​ലാ​വേ​ദി​യു​ടെ പി​ന്തു​ണ​യോ​ടെ പ​ത്തി​ല​ധി​കം നാ​ട​ക​ങ്ങ​ളും നി​ര​വ​ധി തെ​രു​വു​നാ​ട​ക​ങ്ങ​ളും സൗ​ദി​യി​ൽ അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ചു ക​ഴി​ഞ്ഞു. സ​മൂ​ഹ​ത്തി​ലെ തി​ന്മ​ക​ൾ​ക്കെ​തി​രെ​യു​ള്ള ഇ​വ​രു​ടെ തെ​രു​വു​നാ​ട​ക​ങ്ങ​ൾ ഏ​റെ ജ​ന​ശ്ര​ദ്ധ​യാ​ക​ർ​ഷി​ച്ചു. ‘എ​നി​ക്ക് ഓ​രോ നാ​ട​ക​വും ഓ​രോ ഓ​ർ​മ്മ​യാ​ണ്. നാ​ട്ടി​ലെ പ​ള്ളി​പ്പെ​രു​ന്നാ​ൾ ഓ​ർ​മ​ക​ളാ​ണ് നാ​ട​ക​ങ്ങ​ൾ എ​നി​ക്ക് തി​രി​കെ ന​ൽ​കു​ന്ന​ത്. എ​െൻറ നാ​ട​ക​ങ്ങ​ൾ എ​വി​ടെ അ​ര​ങ്ങേ​റു​മ്പോ​ഴും മ​ന​സ്​ കൊ​ണ്ട് ഞാ​ൻ ഇ​ട​വ​ക പ​ള്ളി​യി​ലെ അ​ൾ​ത്താ​ര​യ്ക്ക് മു​ന്നി​ലെ​ത്തും. അ​തു​കൊ​ണ്ടാ​ണ് നാ​ട​കം എ​നി​ക്ക് പ്രാ​ർ​ഥ​ന​യാ​കു​ന്ന​ത്,‘ -ഷി​ജു പ​റ​യു​ന്നു. ഏ​ഴ് നാ​ട​ക​ങ്ങ​ൾ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ ‘ത​സ്ക​ര പു​രാ​ണം’ എ​ന്ന പു​സ്ത​കം പ്ര​സി​ദ്ധീ​ക​ര​ണ​ത്തി​ന് ത​യ്യാ​റാ​യി​ക്ക​ഴി​ഞ്ഞു. ഭാ​ര്യ ജി​ഷാ മാ​ത്യു​വും മ​ക്ക​ളാ​യ ഏ​ഞ്ച​ലാ മ​റി​യം ഷി​ജു​വും ആ​രി​ഷ് ജോ​ൺ ഷി​ജു​വും അ​ട​ങ്ങു​ന്ന കു​ടും​ബം ഷി​ജു​വി​െൻറ എ​ല്ലാ ക​ലാ​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്കും പൂ​ർ​ണ പി​ന്തു​ണ​യു​മാ​യി സൗ​ദി​യി​ൽ ഒ​പ്പ​മു​ണ്ട്.

    TAGS:expatriateSaudi Newsgulf news malayalam
    News Summary - Shiju, an expatriate who turned theatre into prayer, continues his artistic journey in Kalaiyapuram.
