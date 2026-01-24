Begin typing your search above and press return to search.
    പ്ര​വാ​സ ജീ​വി​ത​ത്തി​ന് വി​രാ​മം; 24 വ​ർ​ഷ​ത്തെ പ്ര​വാ​സ അ​നു​ഭ​വ​ങ്ങ​ളു​മാ​യി ഷി​ബു നാ​ട്ടി​ലേ​ക്ക്

    ലു​ലു ഹൈ​പ്പ​ർ​മാ​ർ​ക്ക​റ്റ് ആ​ർ​ട്ടി​സ്റ്റ് സൂ​പ്പ​ർ​വൈ​സ​ർ ഷി​ബു ഖ​ത്ത​റി​നോ​ട് വി​ട​പ​റ​യു​ന്നു
    പ്ര​വാ​സ ജീ​വി​ത​ത്തി​ന് വി​രാ​മം; 24 വ​ർ​ഷ​ത്തെ പ്ര​വാ​സ അ​നു​ഭ​വ​ങ്ങ​ളു​മാ​യി ഷി​ബു നാ​ട്ടി​ലേ​ക്ക്
    ലു​ലു ആ​ർ​ട്ടി​സ്റ്റ് സൂ​പ്പ​ർ​വൈ​സ​ർ ഷി​ബു കു​ടും​ബ​ത്തോ​ടൊ​പ്പം

    ഖ​ത്ത​റി​ലെ ലു​ലു ഹൈ​പ്പ​ർ​മാ​ർ​ക്ക​റ്റു​ക​ളി​ൽ ക​ലാ​വൈ​ഭ​വ​ങ്ങ​ൾ കൊ​ണ്ട് വി​സ്മ​യ​ങ്ങ​ൾ തീ​ർ​ത്ത ആ​ർ​ട്ടി​സ്റ്റ് സൂ​പ്പ​ർ​വൈ​സ​ർ ഷി​ബു പ്ര​വാ​സ ജീ​വി​ത​ത്തോ​ട് വി​ട​പ​റ​യു​ന്നു. 24 വ​ർ​ഷ​ങ്ങ​ൾ​ക്കു മു​മ്പ് ലു​ലു മു​ൻ ചീ​ഫ് ആ​ർ​ട്ടി​സ്റ്റ് റ​ഫീ​ഖ് പൊ​ക്കാ​ക്കി​യു​ടെ ക്ഷ​ണ​പ്ര​കാ​ര​മാ​ണ് ഷി​ബു ഖ​ത്ത​റി​ലേ​ക്ക് വ​രു​ന്ന​ത്. തു​ട​ർ​ന്ന് ക​ഠി​നാ​ധ്വാ​ന​വും സ​മ​ർ​പ്പ​ണ​വും​കൊ​ണ്ട് ലു​ലു​വി​ലെ ആ​ർ​ട്ട് വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ൽ മി​ക​വു തെ​ളി​യി​ച്ച് ഏ​വ​രു​ടെ​യും പ്രി​യ​പ്പെ​ട്ട​വ​നാ​യി. ലു​ലു ഡി ​റി​ങ് റോ​ഡ്, അ​ബു സി​ദ്റ മാ​ൾ എ​ന്നി​വി​ട​ങ്ങ​ളി​ലാ​യി​രു​ന്നു പ്ര​ധാ​ന​മാ​യും അ​ദ്ദേ​ഹം സേ​വ​ന​മ​നു​ഷ്ഠി​ച്ചി​രു​ന്ന​ത്. ലു​ലു​വി​ലെ നൂ​റു​ക​ണ​ക്കി​ന് പ്ര​മോ​ഷ​ൻ ഡി​സ് പ്ലേ​ക​ളും, വി​വി​ധ രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളു​ടെ പ്ര​മോ​ഷ​ൻ ഫെ​സ്റ്റി​വ​ലു​ക​ളി​ലു​മാ​യി ഷി​ബു ഒ​രു​ക്കി​യ ക​ലാ​സൃ​ഷ്ടി​ക​ൾ ഏ​റെ ശ്ര​ദ്ധ നേ​ടു​ക​യും ചെ​യ്തു.

    ഇ​ന്ത്യ​യി​ലെ ഏ​റ്റ​വും വ​ലി​യ മു​സ്‍ലിം പ​ള്ളി​ക​ളി​ലൊ​ന്നാ​യ മ​ർ​ക​സ് നോ​ള​ജ് സി​റ്റി​യി​ലെ ‘മ​സ്ജി​ദ് ഫു​ത്തൂ​ഹി’​ന്റെ മ​നോ​ഹ​ര​മാ​യ മാ​തൃ​ക ലു​ലു ഡി ​റി​ങ് റോ​ഡി​ൽ ഒ​രു​ക്കി​യ​ത് ഏ​റെ ശ്ര​ദ്ധി​ക്ക​പ്പെ​ട്ടു. കാ​ന്ത​പു​രം എ.​പി. അ​ബൂ​ബ​ക്ക​ർ മു​സ്‍ലി​യാ​രു​ടെ മ​ക​ൻ ഹ​കീം അ​സ്‌​ഹ​രി ദോ​ഹ​യി​ലെ​ത്തി​യ​പ്പോ​ൾ ഷി​ബു​വി​നെ നേ​രി​ട്ട് വി​ളി​പ്പി​ക്കു​ക​യും അ​ഭി​ന​ന്ദി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്തി​രു​ന്നു. ഈ ​സം​ഭ​വം ചാ​ന​ലു​ക​ളി​ലും പ​ത്ര​ങ്ങ​ളി​ലും വൈ​റ​ൽ വാ​ർ​ത്ത​യാ​യി മാ​റി.

    ദോ​ഹ​യി​ൽ എ​ത്തി​യ നി​ര​വ​ധി ബോ​ളി​വു​ഡ്, മോ​ളി​വു​ഡ് താ​ര​ങ്ങ​ൾ​ക്കും ഗാ​യ​ക​ർ​ക്കും കാ​യി​ക​താ​ര​ങ്ങ​ൾ​ക്കും ഷി​ബു അ​വ​രു​ടെ ചി​ത്ര​ങ്ങ​ൾ വ​ര​ച്ചു ന​ൽ​കി സ്നേ​ഹാ​ദ​ര​വു​ക​ൾ നേ​ടു​ക​യും ചെ​യ്തു.

    ഇ​ത്ര​യും വ​ർ​ഷം ലു​ലു ഗ്രൂ​പ്പി​ൽ ജോ​ലി ന​ൽ​കി ത​ന്റെ ജീ​വി​തം കെ​ട്ടി​പ്പ​ടു​ക്കാ​ൻ പി​ന്തു​ണ ന​ൽ​കി​യ ലു​ലു ഗ്രൂ​പ് ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ ഡോ. ​എം.​എ. യൂ​സു​ഫ​ലി​യോ​ടു​ള്ള ക​ട​പ്പാ​ട് വാ​ക്കു​ക​ൾ​ക്ക​തീ​ത​മാ​ണെ​ന്ന് ഷി​ബു പ​റ​ഞ്ഞു. തൃ​ശൂ​ർ ജി​ല്ല​യി​ലെ ത​ളി​ക്കു​ളം സ്വ​ദേ​ശി​യാ​യ ഷി​ബു കു​ടും​ബ​ത്തോ​ടൊ​പ്പം ഖ​ത്ത​റി​ലാ​ണ് താ​മ​സം. ഭാ​ര്യ കൃ​ഷ്ണ​പ്രി​യ ഒ​രു ഒ​ഫ്താ​ൽ​മോ​ള​ജി​സ്റ്റാ​ണ്. മ​ക​ൾ ചി​ത്രാ​ഞ്ജ​ലി, മ​ക​ൻ ദ​യാ​ൽ എ​ന്നി​വ​ർ നി​ല​വി​ൽ ഖ​ത്ത​റി​ൽ​ത​ന്നെ​യാ​ണ്. ഇ​നി നാ​ട്ടി​ലെ സ്വ​ന്തം സ്ഥാ​പ​ന​മാ​യ ത​ളി​ക്കു​ള​ത്തെ ‘ഷി​ബു ആ​ർ​ട്സ്’ കേ​ന്ദ്രീ​ക​രി​ച്ചാ​യി​രി​ക്കും പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​മെ​ന്ന് ഷി​ബു പ​ങ്കു​വെ​ച്ചു. ദീ​ർ​ഘ​കാ​ല​ത്തെ പ്ര​വാ​സ ജീ​വി​ത​ത്തി​ന് ശേ​ഷം നാ​ട്ടി​ലേ​ക്ക് മ​ട​ങ്ങു​ന്ന ഷി​ബു​വി​ന് ലു​ലു ഗ്രൂ​പ്പി​ലെ സ​ഹ​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​രും സൃ​ഹൃ​ത്തു​ക്ക​ളും സ്നേ​ഹാ​ശം​സ​ക​ൾ നേ​ർ​ന്നു.

    TAGS:lulu storesQatar Newsexpatriate lifegulf news malayalam
