Madhyamam
    Posted On
    24 Jan 2026 12:40 PM IST
    Updated On
    24 Jan 2026 12:40 PM IST

    പ്രവാസലോകത്തെ ഷംസുദ്ദീന്റെ കരകൗശല വിസ്മയങ്ങൾ​

    പ്രവാസലോകത്തെ ഷംസുദ്ദീന്റെ കരകൗശല വിസ്മയങ്ങൾ​
    ഷം​സു​ദ്ദീ​ൻ നി​ർ​മി​ച്ച ക​ല​കൗ​ശ​ല വ​സ്തു​ക്ക​ൾ

    ദോ​ഹ: പ്ര​വാ​സ ജീ​വി​ത​ത്തി​നി​ട​യി​ലെ ഒ​ഴി​വു​നേ​ര​ങ്ങ​ൾ എ​ങ്ങ​നെ ചെ​ല​വ​ഴി​ക്ക​ണം എ​ന്ന​റി​യാ​തെ മി​ക്ക​വ​രും വെ​റു​തെ ക​ള​യു​മ്പോ​ൾ, എ​റ​ണാ​കു​ളം സ്വ​ദേ​ശി​യാ​യ ഷം​സു​ദ്ദീ​ൻ പ​ക്ഷേ, ത​ന്റെ ക​ര​വി​രു​തി​ലൂ​ടെ പ​ഴ​യ​കാ​ല നാ​ട്ടി​ൻ​പു​റ​ത്തെ ഓ​ർ​മ​ക​ളെ പു​ന​ർ​നി​ർ​മി​ച്ച് അ​വ​ത​രി​പ്പി​ക്കു​ക​യാ​ണ്. ന​മ്മു​ടെ ഓ​ർ​മ​ക​ളി​ൽ അ​വ​ശേ​ഷി​ക്കു​ന്ന പ​ഴ​യ​കാ​ല ഓ​ടു​മേ​ഞ്ഞ വീ​ടു​ക​ൾ, കാ​യ​ൽ​പ​ര​പ്പി​ലെ കെ​ട്ടു​വ​ള്ള​ങ്ങ​ൾ, ചീ​ന​വ​ല​ക​ൾ, കി​ണ​റു​ക​ൾ, കാ​ള​വ​ണ്ടി​ക​ൾ എ​ന്നി​വ​യെ​ല്ലാം ഷം​സു​ദ്ദീ​ൻ ക​ര​കൗ​ശ​ല മി​ക​വി​ൽ, അ​തി​മ​നോ​ഹ​ര​മാ​യി നി​ർ​മി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. കേ​വ​ലം കൗ​തു​ക​ത്തി​ന​പ്പു​റം, ഓ​രോ നി​ർ​മി​തി​യി​ലും ഗൃ​ഹാ​തു​ര​ത്വം നി​ഴ​ലി​ച്ചു കാ​ണാം.



    ​മ​ന​സ്സി​ലു​ള്ള പ​ഴ​യ​കാ​ല നി​ർ​മി​തി​ക​ളും പ​ല​യി​ട​ങ്ങ​ളി​ൽ​നി​ന്ന് ക​ണ്ടു​പ​രി​ച​യി​ച്ച രൂ​പ​ങ്ങ​ളു​മാ​ണ് സാ​ധാ​ര​ണ​യാ​യി നി​ർ​മി​ക്കു​ന്ന​ത്. ക​ണ്ടു​മ​റ​ന്ന രൂ​പ​ങ്ങ​ൾ മ​ന​സ്സി​ലാ​ക്കാ​ൻ ചി​ല​പ്പോ​ൾ യൂ​ട്യൂ​ബ് നോ​ക്കാ​റു​ണ്ടെ​ന്ന് ഷം​സു​ദ്ദീ​ൻ പ​റ​ഞ്ഞു. ഒ​ഴി​വു​നേ​ര​ങ്ങ​ളി​ലെ ഇ​ഷ്ട​വി​നോ​ദ​മാ​ണ് ഈ ​ക​ര​കൗ​ശ​ല നി​ർ​മാ​ണം. ഇ​തി​നാ​യി കൃ​ത്യ​മാ​യ സ​മ​യ​ക്ര​മം നി​ശ്ച​യി​ച്ചി​ട്ടി​ല്ല. ചി​ല രൂ​പ​ങ്ങ​ൾ പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കാ​ൻ ദി​വ​സ​ങ്ങ​ളോ​ളം സ​മ​യ​മെ​ടു​ക്കും. ഒ​ടു​വി​ൽ മ​ന​സ്സി​ലു​ള്ള പൂ​ർ​ണ​രൂ​പം നി​ർ​മി​ച്ചെ​ടു​ക്കു​മ്പോ​ഴു​ള്ള സ​ന്തോ​ഷം ചെ​റു​ത​ല്ലെ -ഷം​സു​ദ്ദീ​ൻ പ​ങ്കു​വെ​ച്ചു. ഉ​പ​യോ​ഗ ശൂ​ന്യ​മാ​യ വ​സ്തു​ക്ക​ൾ ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ചാ​ണ് ക​ര​കൗ​ശ​ല നി​ർ​മാ​ണം എ​ന്ന​താ​ണ് മ​റ്റൊ​രു പ്ര​ത്യേ​ക​ത. മ​രം, സി​മ​ന്റ്, തു​ണി എ​ന്നി​വ ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ചാ​ണ് ഓ​രോ ക​ര​കൗ​ശ​ല ഉ​ൽ​പ​ന്ന​ങ്ങ​ളും ത​യാ​റാ​ക്കു​ന്ന​ത്. പു​രാ​വ​സ്തു​ക്ക​ളോ​ടും ഏ​റെ താ​ൽ​പ​ര്യ​മു​ള്ള ഷം​സു​ദ്ദീ​ൻ, എ​വി​ടെ പോ​യാ​ലും അ​വി​ട​ത്തെ പു​രാ​ത​ന മ്യൂ​സി​യ​ങ്ങ​ൾ കാ​ണാ​ൻ സ​മ​യം ക​ണ്ടെ​ത്താ​റു​ണ്ട്. കൊ​ച്ചി​യി​ലെ മ​ട്ടാ​ഞ്ചേ​രി​യി​ലു​ള്ള ക​ര​കൗ​ശ​ല വി​പ​ണി​ക​ൾ നി​ത്യ​മാ​യി സ​ന്ദ​ർ​ശി​ക്കാ​റു​ണ്ട്. ഈ ​കാ​ഴ്ച​ക​ളും അ​റി​വു​ക​ളും എ​ന്നും പ്ര​ചോ​ദ​ന​മാ​ണെ​ന്നും ഷം​സു​ദ്ദീ​ൻ വി​ശ​ദീ​ക​രി​ച്ചു. ഖ​ത്ത​റി​ൽ അ​ബു ഹ​മൂ​റി​ൽ ഹൗ​സ് ഡ്രൈ​വ​റാ​യി ജോ​ലി​ചെ​യ്തി​രു​ന്ന ഷം​സു​ദ്ദീ​ൻ ആ​ഴ്ച​ക​ൾ​ക്കു​മു​മ്പാ​ണ് പ്ര​വാ​സ​ജീ​വി​ത​ത്തി​ൽ​നി​ന്ന് വി​ട​പ​റ​ഞ്ഞ് നാ​ട്ടി​ലേ​ക്ക് പോ​യ​ത്. എ​റ​ണാ​കു​ളം വൈ​പ്പി​ൻ​ക​ര സ്വ​ദേ​ശി​യാ​ണ്.




    പ​ഴ​യ​കാ​ല​ത്ത് വീ​ടു​ക​ളി​ൽ ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ചി​രു​ന്ന നി​ത്യോ​പ​യോ​ഗ വ​സ്തു​ക്ക​ൾ, കൃ​ഷി ഉ​പ​ക​ര​ണ​ങ്ങ​ൾ എ​ന്നി​വ ശേ​ഖ​രി​ച്ച് ഒ​രു വ​ലി​യ പ്ര​ദ​ർ​ശ​നം ഒ​രു​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന​താ​ണ് ഷം​സു​ദ്ദീ​ന്റെ ല​ക്ഷ്യം. ഇ​തി​ലൂ​ടെ പു​തു​ത​ല​മു​റ​ക്ക് ന​മ്മു​ടെ സം​സ്കാ​ര​ത്തെ​യും പ​ഴ​യ​കാ​ല ജീ​വി​ത​രീ​തി​ക​ളെ​യും പ​രി​ച​യ​പ്പെ​ടു​ത്താ​ണ​മെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം ആ​ഗ്ര​ഹി​ക്കു​ന്നു.

