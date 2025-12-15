Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Men
    Posted On
    15 Dec 2025 11:34 AM IST
    Updated On
    15 Dec 2025 11:34 AM IST

    പ്രചാരണസാമഗ്രികളില്ലാതെ വോട്ടു തേടിയ ഷമീറിന്​ വിജയം

    Shameer,wins,seeking,votes,campaign,materials, kadakkal, കടയ്ക്കൽ, ഷമീർ, പ്രചാരണായുധം, തെരഞ്ഞെടുപ്പ്
    കുമ്മിൾ ഷമീർ

    Listen to this Article

    ക​ട​യ്ക്ക​ൽ: പ്ര​ച​ര​ണ സാ​മ​ഗ്രി​ക​ൾ ഇ​ല്ലാ​തെ വോ​ട്ടു തേ​ടി​യ യു.​ഡി.​എ​ഫ് സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി കു​മ്മി​ൾ ഷ​മീ​ർ വി​ജ​യി​ച്ചു. പോ​സ്റ്റ​റു​ക​ളോ, ചു​വ​രെ​ഴു​ത്തോ, ഫ്ല​ക്സ്‌ ബോ​ർ​ഡു​ക​ളും ഇ​ല്ലാ​തെ​യാ​ണ് കു​മ്മി​ൾ പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തി​ൽ കു​മ്മി​ൾ ടൗ​ൺ വാ​ർ​ഡി​ൽ കു​മ്മി​ൾ ഷ​മീ​ർ ജ​യം​പി​ടി​ച്ച​ത്. മ​റ്റു​ള്ള​വ​ർ ആ​യി​ര​ങ്ങ​ൾ മു​ട​ക്കി പ്ര​ചാ​ര​ണ​സാ​മ​ഗ്രി​ക​ൾ ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ച​പ്പോ​ൾ വ്യ​ത്യ​സ്ത​ത തേ​ടു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു അ​ദ്ദേ​ഹം. സ​മ​യ​വും പ​ണ​വും പൂ​ർ​ണ​മാ​യും വോ​ട്ട​ർ​മാ​രു​ടെ വീ​ടു​ക​ളി​ലെ​ത്തി നേ​രി​ട്ട്​ വോ​ട്ട്​ അ​ഭ്യ​ർ​ഥി​ക്കു​ന്ന​തി​ന്​ ചെ​ല​വ​ഴി​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു ഷ​മീ​ർ.

    മു​ൻ കൊ​ണ്ടോ​ടി വാ​ർ​ഡി​ലെ വാ​ർ​ഡ് മെ​മ്പ​ർ കൂ​ടി​യാ​ണ് ഷ​മീ​ർ. വ​ർ​ഷ​ങ്ങ​ളാ​യി എ​ൽ.​ഡി.​എ​ഫ് വി​ജ​യി​ച്ചു വ​രു​ന്ന വാ​ർ​ഡാ​ണ് പി​ടി​ച്ചെ​ടു​ത്ത​ത് .സി.​പി.​എം ജി​ല്ല ക​മ്മി​റ്റി അം​ഗം ന​സീ​ർ , മു​ൻ പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് മ​ധു , സൈ​ഫ് , വി. ​മി​ഥു​ൻ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ നി​ര​വ​ധി സി.​പി.​എം നേ​താ​ക്ക​ൾ വി​ജ​യി​ച്ചു വ​ന്ന വാ​ർ​ഡാ​ണ് ഷ​മീ​ർ പി​ടി​ച്ചെ​ടു​ത്ത​ത്. ക​ട​യ്ക്ക​ലി​ൽ ന​വ​കേ​ര​ള സ​ദ​സ് ക​ട​യ്ക്ക​ൽ ദേ​വി ക്ഷേ​ത്ര ഗ്രൗ​ണ്ടി​ൽ ന​ട​ത്തു​ന്ന​തി​നെ​തി​രെ​യും , ക്ഷേ​ത്ര​ത്തി​ൽ വി​പ്ല​വ ഗാ​നം ന​ട​ത്തി​യ​തി​നെ​തി​രെ പ​രാ​തി ന​ൽ​കി​യ ഷ​മീ​ർ നെ​തി​രെ രാ​ഷ്ട്രി​യ വേ​ട്ട​യാ​ട​ലു​ക​ൾ ന​ട​ത്തി​രു​ന്നു. തി​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് കാ​ല​ത്തും ഇ​തേ രാ​ഷ്ട്രീ​യ വേ​ട്ട​യാ​ട​ലു​ക​ൾ ഏ​റ്റ​വും കൂ​ടു​ത​ൽ ഏ​റ്റ സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി കൂ​ടി​യാ​ണ് ഷ​മീ​ർ. നി​ല​വി​ൽ കു​മ്മി​ൾ ടൗ​ൺ വാ​ർ​ഡി​ൽ മു​ൻ എ​ൽ.​ഡി.​എ​ഫ് കു​മ്മി​ൾ പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് കെ. ​കൃ​ഷ്ണ​പി​ള്ള​യെ 305 വോ​ട്ടി​ന്റെ ഭൂ​രി​പ​ക്ഷ​ത്തി​ലാ​ണ് തോ​ൽ​പ്പി​ച്ച​ത്.

    Election News, localbody by election, kadakkal news
