Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightLIFEchevron_rightMenchevron_rightവേ​ണം, വ​ര​യു​ടെ...
    Men
    Posted On
    date_range 14 Jan 2026 3:02 PM IST
    Updated On
    date_range 14 Jan 2026 3:02 PM IST

    വേ​ണം, വ​ര​യു​ടെ ത​മ്പു​രാ​ക്കന്മാ​ർ​ക്ക് ആ​ദ​രം

    text_fields
    bookmark_border
    artists
    cancel
    Listen to this Article

    തൃ​ശൂ​രി​ൽ വി​രു​ന്നെ​ത്തി​യ 64ാം സം​സ്ഥാ​ന സ്കൂ​ൾ ക​ലോ​ത്സ​വം വേ​റി​ട്ട മാ​തൃ​ക സൃ​ഷ്ടി​ക്കു​ന്ന​തി​നൊ​പ്പം ക​ട​ന്നു​പോ​യ മ​ഹാ​ന്മാ​രെ ഓ​ർ​ക്കാ​ൻ കൂ​ടി ഉ​പ​യു​ക്ത​മാ​ക​ണമെന്ന് പ്രശസ്ത ചിത്രക്കാരൻ ഫ്രാ​ൻ​സി​സ് കോ​ട​ങ്ക​ണ്ട​ത്ത്.

    ക​ലോ​ത്സ​വ​ത്തി​ൽ ചി​ത്ര​ര​ച​ന, പെ​യ്ന്റി​ങ്, കാ​ർ​ട്ടൂ​ൺ തു​ട​ങ്ങി​യ മ​ത്സ​ര ഇ​ന​ങ്ങ​ളി​ലെ വി​ജ​യി​ക​ൾ​ക്ക് ചി​ത്ര​കാ​ര​ന്മാ​രാ​യ ആ​ർ​ട്ടി​സ്റ്റ് ന​മ്പൂ​തി​രി, ആ​ർ​ട്ടി​സ്റ്റ് എം.​വി. ദേ​വ​ൻ, കാ​ർ​ട്ടൂ​ണി​സ്റ്റ് ബി.​എം. ഗ​ഫൂ​ർ, യേ​ശു​ദാ​സ​ൻ എ​ന്നി​വ​രു​ടെ പേ​രി​ൽ സ​മ്മാ​ന​ങ്ങ​ൾ ന​ൽ​കു​ന്ന​ത് ഏ​റ്റ​വും ഉ​ചി​ത​മാ​കും.

    കു​ട്ടി​ക​ൾ​ക്ക് അ​വ​രെ​പ്പ​റ്റി ആ​ഴ​ത്തി​ൽ പ​ഠി​ക്കാ​നും, അ​വ​ര​വ​രു​ടെ മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ൽ ഏ​റെ മു​ന്നോ​ട്ടു​പോ​കാ​നും ഇ​ത് സ​ഹാ​യ​ക​മാ​കും എ​ന്ന്‌ ക​രു​തു​ന്നു. ഈ ​കാ​ര്യ​ത്തി​ൽ ന​ട​പ​ടി സ്വീ​ക​രി​ക്കു​മെ​ന്നും പ്ര​തീ​ക്ഷി​ക്കു​ന്നുവെന്ന് ഫ്രാ​ൻ​സി​സ് കോ​ട​ങ്ക​ണ്ട​ത്ത് പറഞ്ഞു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:artistsLatest NewsSchool Kalolsavam 2026
    News Summary - School Kalolsavam 2026 respect to the masters of the Line
    Similar News
    Next Story
    X